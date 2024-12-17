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Крылова Эльвира



17.12.2024 Security Vision открыла пять новых Центров кибербезопасности в городах профессий «КидБург» 1
02.09.2024 «КидБург» и Security Vision запускают проект по обучению детей цифровой безопасности 1
28.05.2024 В «КидБурге» открывается игротека Security Vision 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Крылова Эльвира и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 3
КидБург ГК 7 3
Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 8 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Образование - Edutainment - Эдьютейнмент - технология обучения через развлечение 11 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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