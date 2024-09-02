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«КидБург» и Security Vision запускают проект по обучению детей цифровой безопасности

«КидБург» и Security Vision подписали партнерское соглашение об открытии центров кибербезопасности в 12 городах в разных регионах страны, где дети от 4 до 14 лет смогут в игровом формате попробовать себя в роли специалистов по информационной безопасности, а также научатся соблюдать цифровую гигиену и противостоять уловкам мошенников.

«Cчитаю необходимым, чтобы подрастающее поколение получало знания и навыки защиты от киберугроз. Игротеки, создаваемые нами в партнерстве с «КидБургом», станут новым словом в сфере обучения детей основам информационной безопасности», — отметил генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов.

Над разработкой и реализацией концепции центров кибербезопасности трудилась большая рабочая группа, состоявшая из экспертов Security Vision и специалистов «КидБурга». Игровые механики были разработаны таким образом, чтобы дети смогли изучать основы кибербезопасности с удовольствием и легко, получая при этом максимум полезных знаний.

«Игровые механики рассчитаны как на детей, так и на их родителей, — сказала генеральный директор «КидБурга» Эльвира Крылова. — Ведь именно родители несут ответственность за своих детей, и им также необходимо понимать, какие ситуации несут угрозу и как на них можно отреагировать, чтобы обезопасить ребенка».

В июне этого года состоялся тестовый запуск игротеки по кибербезопасности в «КидБурге» в «Центральном детском магазине» в Москве. За 2,5 месяца игротеку посетило более 3 тыс. детей. Оценив результаты внедрения, «КидБург» и Security Vision приняли решение о расширении сотрудничества: Security Vision официально становится генеральным партнером «КидБурга».

Компании подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, которое подразумевает не только открытие до конца 2024 г. игротек во всех городах присутствия «КидБурга» в РФ, но и разработку дополнительных активностей: специальной программы празднования дней рождения, создания профориентационной программы для школьников и даже внедрения уникального формата - новогодних праздников в стиле кибербезопасности.

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Всё это сделано для того, чтобы научить как можно больше детей и подростков безопасному обращению с информацией и защите от киберугроз. А для кого-то из них опыт в роли специалистов по кибербезопасности в «КидБурге», возможно, станет стимулом к тому, чтобы в будущем выбрать для себя этот профессиональный путь в реальной жизни.

Специалисты «КидБурга» и Security Vision планируют постоянно обновлять игровые сценарии, а также разрабатывать новые активности, ведь сфера кибербезопасности является одной из самых динамично развивающихся и быстроменяющихся.

«Мы рассчитываем, что до конца 2024 г. игротеки Security Vision в «КидБург Профессии» посетит более 10 тыс. человек», — сказала Эльвира Крылова.

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