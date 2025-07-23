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Security Vision SOC Security Vision Security Operation Center


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 Security Vision открыла центр кибербезопасности в «КидБурге» Магнитогорска 1
28.05.2024 В «КидБурге» открывается игротека Security Vision 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
12.07.2022 Двойная защита: российские компании «Базальт СПО» и «Интеллектуальная безопасность» объявили о совместимости своих продуктов 1
07.07.2021 «БПС-Сбербанк» создал центр информационной безопасности на базе Security Vision SOC 2
20.10.2020 Security Vision модернизировала систему ИБ в Центре спортивной подготовки сборных команд России 2
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного 1
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Security Vision SOC и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 222 7
Palo Alto Networks 157 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
Telegram Group 2310 1
8597 1
IBM - International Business Machines Corp 9487 1
Базальт СПО - BaseALT 725 1
Oracle Corporation 6778 1
Google Siemplify 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5092 1
МегаФон 9437 1
Cisco Systems 5172 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1043 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1346 1
Fortinet 396 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 358 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 385 1
R-Vision - Р-Вижн 179 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 141 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7787 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
СДМ-Банк 65 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1230 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 8 1
КидБург ГК 10 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4549 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3168 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 212 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5045 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 605 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 351 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 13 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3267 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12259 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 711 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 755 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29751 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2469 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32492 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 894 4
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 212 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5488 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  695 3
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 257 3
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 602 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54164 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 672 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5898 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21417 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5122 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4201 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8225 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10725 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3855 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3310 2
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 176 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13056 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15778 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1095 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13176 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16588 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7592 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16437 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5700 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1001 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4294 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26330 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7014 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7167 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2143 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11681 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10888 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 643 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 328 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1135 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 62 4
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 22 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 267 3
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 10 3
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 5 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4833 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1382 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 604 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1423 1
Linux OS 10372 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1690 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 500 1
IBM Resilient Incident Response Platform 5 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 202 1
RSA Archer - RSA Archer Threat Management - RSA Archer Operational Risk Management - RSA Archer Government - RSA Archer GRC 8 1
Microsoft Windows PowerShell 208 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 1
Fast Incident Response - FIR 1 1
Cisco Systems - Splunk Phantom 2 1
Google Android 14389 1
Apple iOS 8031 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 247 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 284 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 389 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 120 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 111 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 163 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 142 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 123 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 138 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 83 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 19 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 148 1
Kaspersky Sandbox 7 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 61 1
Positive Technologies - PT Sandbox 88 1
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 15 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 76 1
Рахметов Руслан 57 6
Стюгин Михаил 20 1
Коханюк Илья 1 1
Каракулов Сергей 1 1
Ходаков Сергей 42 1
Трандин Сергей 102 1
Крылова Эльвира 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 7
Европа Восточная 3111 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53301 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49787 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5310 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8055 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30682 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9430 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 984 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3570 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2682 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 986 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 512 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11221 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6092 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8318 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1176 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6142 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 963 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 859 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9238 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3044 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7110 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1457 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14411 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4567 1
Аудит - аудиторский услуги 2878 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2825 1
Образование - Edutainment - Эдьютейнмент - технология обучения через развлечение 11 1
Gartner - Гартнер 3582 2
Национальная банковская премия 2 1
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