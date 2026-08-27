Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

МегаФон ПроБизнес МегаФон MSSP МегаФон NGFW МегаФон WAF МегаФон DLP

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.08.2026 Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов 1
20.07.2026 Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат 1
07.07.2026 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» 1
17.06.2026 Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза» 1
15.06.2026 Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации 1
19.05.2026 Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью 1
22.04.2026 Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов 1
30.03.2026 Демид Балашов, «МегаФон ПроБизнес»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений 3
18.02.2026 Как бизнес пересобирает ВАТС и IP-телефонию в 2026 г. 1
17.02.2026 Промышленная группа из Самарской области усилила киберзащиту 1
Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России 2
Импортозамещение 2024 1
31.07.2025 С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу 1
18.06.2025 Миграция в облако: «Аэрофлот», «Авито» и «Ренессанс Страхование» поделились опытом 1
29.05.2025 Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов 1
05.05.2025 «МегаФон»: накануне майских праздников вырос интерес россиян к спорту, походному туризму и дачам 1
13.03.2025 «МегаФон»: тренд на беспроводные технологии – что дарили россияне на 23 Февраля и 8 Марта 1
04.02.2025 Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным 1
18.04.2024 Экология должна быть экономной: как автоматизировать экологический мониторинг на российских технологиях 2
08.04.2024 Олеся Суханос -

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

 2
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 3
24.11.2023 9 ноября на онлайн-встрече МегаФона ПроБизнес обсудили актуальную ситуацию на рынке, тренды и драйверы, риски и преимущества внедрения решений кибербезопасности с топ-экспертами в ИБ 1
07.11.2023 9 ноября состоится онлайн-встреча МегаФона ПроБизнес «Кибертренды 2023: информационная безопасность как сервис» 1
17.05.2022 «Мегафон» поможет сэкономить малому и среднему бизнесу до 50% 1

Публикаций - 24, упоминаний - 31

МегаФон ПроБизнес и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11050 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1872 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 3
Cisco Systems 5387 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 340 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1464 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 524 2
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 13 1
Авантелеком 37 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 46 1
Robusta - Робуста Технологии 3 1
Quillis - Квиллис 6 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 270 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 20 1
ElevenLabs 15 1
Samsung Electronics 11176 1
Ростелеком 11091 1
Broadcom - VMware 2636 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 1
SAP SE 5635 1
Microsoft Corporation 25910 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 685 1
IBM - International Business Machines Corp 9722 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 1
Softline - Софтлайн 3830 1
9771 1
Oracle Corporation 7124 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 1
Fortinet 458 1
Telegram Group 3037 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 1
Schneider Electric 615 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
TerraLink - ТерраЛинк 293 1
Ланит - Норбит - Norbit 434 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 541 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 5
Почта России ПАО 2405 2
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 2
Offprice - Оффпрайс - Kupanda - скидочный сервис 6 1
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 12 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 96 1
Капибара - Плати по миру 8 1
Волгаэнергопром 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 634 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1098 1
Альфа-Банк 1997 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 127 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 274 1
Русагро Группа Компаний 398 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Royal Dutch Shell - Шелл 238 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 1
ПСБ - Промсвязьбанк 980 1
Газпром нефть 752 1
Совкомбанк ПАО 323 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1803 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 570 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 339 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ 514 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 100 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 87 1
Деловые Линии ГК 96 1
Мособлгаз ГУП МО 28 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 102 1
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 19 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 92 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 600 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1218 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 1
Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 201 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 284 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 189 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 149 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 413 1
РАИИ - Российская ассоциация искусственного интеллекта 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
OWASP - Open Web Application Security Project 157 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6932 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9440 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5462 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3909 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7600 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8457 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6493 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3915 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1424 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5352 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  897 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8071 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2792 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2547 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8828 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1614 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4246 3
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 163 2
FreePik 1908 2
МегаФон - Аналитика маркетплейсов 9 2
МегаФон - МегаНейросети 3 2
Google Android 15411 2
Apple iOS 8678 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center - Solar JSOC One 327 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1869 2
МегаФон Экология 10 2
UserGate SUMMA 48 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
R-Vision EVO 19 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 24 1
OpenAI - ChatGPT 794 1
3data - RCloud by 3data 22 1
МТС Exolve 166 1
МегаФон Хаб 6 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 158 1
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 27 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall - Solar AI Firewall 100 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 26 1
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 9 1
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors - BI.Zone Endpoint Security Platfrom 46 1
Midjourney - нейросеть 124 1
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 46 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 34 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 21 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 144 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 114 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 23 1
Ventra - ITKey - KeyStack 25 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Kaspersky Secure Mobility Management - KSMM - Kaspersky MDM 6 1
Quillis - Lerimi 5 1
Kaspersky GAT - Kaspersky Gamified Assessment Tool - Kaspersky Security Assessment - Kaspersky Application Security Assessment 2 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 8 1
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 29 1
Суханос Олеся 11 3
Попов Станислав 3 1
Цыганков Роман 69 1
Демин Владислав 4 1
Озеров Владимир 27 1
Пикульников Никита 39 1
Чудинов Дмитрий 108 1
Соколов Валентин 16 1
Вирясов Владислав 36 1
Золотов Владимир 35 1
Валин Максим 21 1
Поликарпов Евгений 1 1
Тимофеев Степан 2 1
Никифоров Вадим 1 1
Соловьева Светлана 21 1
Полевой Сергей 6 1
Дадаян Левон 2 1
Колотев Дмитрий 34 1
Колотов Евгений 2 1
Гончар Марьян 33 1
Балашов Демид 4 1
Шлычков Александр 5 1
Супрун Виталий 1 1
Казарин Иван 37 1
Носков Кирилл 19 1
Стихарев Александр 4 1
Гайсин Вадим 39 1
Гиричев Александр 1 1
Бреган Андрей 30 1
Пономарев Владислав 1 1
Головачев Антон 1 1
Варнаков Юрий 19 1
Доманов Алексей 17 1
Штефан Константин 17 1
Лапченко Владислав 17 1
Козеруков Дмитрий 18 1
Сухняк Дмитрий 17 1
Замятина Надежда 17 1
Хабибуллина Алина 17 1
Новикова Марина 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 2
Россия - СФО - Омская область 808 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 58 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 1
Европа 25059 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1284 1
Азия - Азиатский регион 5969 1
Армения - Республика 2483 1
Беларусь - Белоруссия 6387 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 1
Польша - Республика 2046 1
Америка Южная 886 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 467 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3085 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3644 1
Бразилия - Федеративная Республика 2538 1
Турция - Турецкая республика 2658 1
Россия - ПФО - Самарская область 1632 1
Узбекистан - Республика 2070 1
Грузия 1343 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 713 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1128 1
Таиланд - Королевство 945 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1089 1
Россия - ДФО - Амурская область 988 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 202 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 323 1
Абхазия - Республика 206 1
Закавказье - Transcaucasia 128 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 170 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 126 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9328 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6727 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8008 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7127 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4639 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4084 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6120 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2410 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1145 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3831 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4020 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4069 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4693 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5887 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1707 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1397 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2802 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3653 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6716 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3822 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2795 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4128 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7777 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 992 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2892 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1647 1
Национальный проект 402 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1336 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Велоспорт 309 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4501 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
Gartner - Гартнер 3678 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 270 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 81 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 1
CNews Инновация года - награда 162 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
QKS Group - Quadrant Knowledge Solutions - SPARK Matrix 3 1
РАН - Российская академия наук 2153 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 48 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 53 1
GoCloud Tech 5 1
Международный женский день - 8 марта 420 1
День Защитника отечества - 23 февраля 67 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще