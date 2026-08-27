Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 24, упоминаний - 31
МегаФон ПроБизнес и организации, системы, технологии, персоны:
|Суханос Олеся 11 3
|Попов Станислав 3 1
|Цыганков Роман 69 1
|Демин Владислав 4 1
|Озеров Владимир 27 1
|Пикульников Никита 39 1
|Чудинов Дмитрий 108 1
|Соколов Валентин 16 1
|Вирясов Владислав 36 1
|Золотов Владимир 35 1
|Валин Максим 21 1
|Поликарпов Евгений 1 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Никифоров Вадим 1 1
|Соловьева Светлана 21 1
|Полевой Сергей 6 1
|Дадаян Левон 2 1
|Колотев Дмитрий 34 1
|Колотов Евгений 2 1
|Гончар Марьян 33 1
|Балашов Демид 4 1
|Шлычков Александр 5 1
|Супрун Виталий 1 1
|Казарин Иван 37 1
|Носков Кирилл 19 1
|Стихарев Александр 4 1
|Гайсин Вадим 39 1
|Гиричев Александр 1 1
|Бреган Андрей 30 1
|Пономарев Владислав 1 1
|Головачев Антон 1 1
|Варнаков Юрий 19 1
|Доманов Алексей 17 1
|Штефан Константин 17 1
|Лапченко Владислав 17 1
|Козеруков Дмитрий 18 1
|Сухняк Дмитрий 17 1
|Замятина Надежда 17 1
|Хабибуллина Алина 17 1
|Новикова Марина 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.