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Сбер BI.Zone Compliance Platform BI.Zone GRC BI.Zone Governance, Risk and Compliance Bi.Zone DRP Bi.Zone Digital Risk Protection

  • BI.ZONE Compliance Platform, решения для автоматизации выполнения требований законодательства по защите персональных данных (ПДн) и государственных информационных систем (ГИС). С помощью BI.ZONE Compliance Platform компании могут оценить эффективность применяемых мер безопасности в информационных системах, разработать и актуализировать модель угроз, спроектировать систему защиты и подготовиться к аттестации в соответствии с приказом ФСТЭК России № 77. Платформа учитывает изменения в нормативных актах и экономит ресурсы при обновлении документов. BI.ZONE Compliance Platform также автоматизирует учет персональных данных и дает возможность централизованно управлять процессами обработки ПДн во всех филиалах организации через личный кабинет.
  • BI.ZONE GRC помогает компаниям соответствовать требованиям регуляторов, эффективно управлять процессами безопасности и снижать киберриски. А еще экономит ресурсы и повышает зрелость внутренних процессов. Решение сокращает расходы на комплаенс в 2,2 раза и ускоряет устранение уязвимостей в 4 раза.

СОБЫТИЯ

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29.05.2026 Bi.Zone Digital Risk Protection интегрирована с R-Vision Threat Intelligence Platform

Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision объявили об интеграции решений для раннего предупреждения кибератак Bi.Zone Digital Risk Protection и R-Vision TIP. Благодаря интеграции пользователи R-Vision TIP смогут получать данные Bi.Zone Digital Risk Protection напрямую в единый интерфейс системы

12.05.2026 На платформе BI.Zone Digital Risk Protection появилась функция ИИ-аналитики

one Cubi был интегрирован в другие решения: BI.Zone TDR, BI.Zone EDR, BI.Zone Threat Intelligence и BI.Zone GRC. ИИ-ассистент позволяет эффективнее обнаруживать угрозы и реагировать на киберинц
06.03.2026 Bi.Zone GRC помогает управлять кибербезопасностью холдингов

Обновление платформы Bi.Zone GRC позволяет компаниям с разветвленной структурой проводить аудиты, строить дорожные карты развития и отслеживать выполнение стратегических планов. Об этом CNews сообщили представители
27.01.2026 Bi.Zone GRC: новый модуль Risk Management ускоряет оценку рисков в шесть раз

На платформе Bi.Zone GRC появился модуль Risk Management для системного управления киберрисками. Он позволяет компаниям выявлять, оценивать и приоритизировать риски с учетом их влияния на бизнес. Об этом CN
23.01.2026 BI.Zone GRC получила сертификат ФСТЭК России

BI.Zone объявила о получении сертификата ФСТЭК России на BI.Zone GRC. Подтверждено соответствие ПО 4 уровню доверия, что позволяет использовать решение в государственных информационных системах и на объектах КИИ. Платформа BI.Zone GRC позволяе
22.10.2025 Bi.Zone представляет платформу для управления внешними цифровыми рисками Bi.Zone DRP

ний и мошеннических доменов, обнаружению на теневых ресурсах информации об утечках данных, а также мониторингу инфополя на предмет нелегитимного использования бренда и дезинформации в медиа. В рамках Bi.Zone DRP (Digital Risk Protection) эти возможности были дополнены и расширены за счет использования AI-инструментов, более тесной интеграции с другими продуктами экосистемы Bi.Zone и улучшен
07.10.2025 Bi.Zone GRC: новый модуль Process Management автоматизирует операционные процессы кибербезопасности

изации рутинных процессов. Он помогает специалистам анализировать регуляторные требования, оптимизирует подготовку документации и формирует рекомендации по снижению рисков. Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC: «Сегодня управление операционной деятельностью в сфере кибербезопасности становится все более сложной задачей из-за большого числа внутренних процессов. Новый модуль Process Manage
11.08.2025 Bi.Zone GRC усиливает анализ уязвимостей и автоматизацию процессов

ты, что минимизирует трудозатраты команд и делает процесс прозрачным. «Современные команды кибербезопасности работают в условиях быстро меняющихся угроз и строгих регуляторных требований. Мы обновили Bi.Zone GRC так, чтобы платформа помогала обрабатывать большие объемы уязвимостей, снижала нагрузку на команды за счет автоматизации ключевых процессов и предоставляла понятную аналитику для оп
06.08.2025 Обновление BI.Zone GRC: холдинги смогут управлять более чем 1 млн активов в одном окне

Платформа BI.Zone GRC обновила модуль управления ИТ-активами Asset Management. Он позволяет компаниям поддерживать цифровую трансформацию: снижать киберриски, экономить ресурсы и ускорять принятие решени
18.06.2025 Подтверждена совместимость платформы управления рисками Bi.Zone GRC и операционной системы Astra Linux

Bi.Zone и «Группа Астра» подтвердили совместимость операционной системы Astra Linux и платформы Bi.Zone GRC (Governance, Risk and Compliance). Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Проведенные испытания показали корректность совместной работы Bi.Zone GRC версии 1.6.0 и Astr
16.06.2025 Подтверждена совместимость платформы управления рисками Bi.Zone GRC и операционной системы Astra Linux

«Группа Астра» и компания Bi.Zone объявляют о подтверждении совместимости операционной системы Astra Linux и платформы Bi.Zone GRC (Governance, Risk and Compliance). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Bi.Zone GRC — платформа, которая автоматизирует ключевые процессы кибербезопасности и

02.04.2025 Bi.Zone GRC: обновленный модуль упростит выполнение требований по защите КИИ

сти и выполнять требования регуляторов по персональным данным, критической информационной инфраструктуре (КИИ) и государственным информационным системам. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Bi.Zone GRC — это комплексная платформа для автоматизации ключевых процессов кибербезопасности, управления уязвимостями и защиты ИТ-активов. Включена в реестр отечественного ПО и полностью совм
06.03.2025 Bi.Zone GRC: обновлен модуль для работы с персональными данными 

В решении улучшены механизмы для анализа соответствия требованиям о персональных данных (ПДн). Теперь Bi.Zone GRC предоставляет компаниям более детализированный анализ и точные рекомендации для соблюдения законодательства. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Теперь модуль Compliance M
21.01.2025 В портфеле BI.Zone появилось решение класса governance, risk and compliance

ние уязвимостей в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. Продукт создан на базе BI.Zone Compliance Platform, которая более трех лет помогала российским организациям выполнят
02.08.2024 Bi.Zone EDR и Bi.Zone Compliance Platform совместимы с «Ред ОС» 8

«Ред Софт» и Bi.Zone провели проверку совместимости своих продуктов: операционной системы «Ред ОС» 8 с решением для автоматизации процессов кибербезопасности и выполнения требований законодательства Bi.Zone Compliance Platform и решением Bi.Zone EDR для мониторинга на конечных точках сложных угроз и реагирования на них. По результатам тестирования продукты продемонстрировали стабильную сов
26.02.2024 В Bi.Zone Compliance Platform появился модуль управления соответствием требованиям кибербезопасности КИИ

ние бизнес-процессов, ущерб репутации. Кроме того, за нарушения законодательства по КИИ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Основные задачи, которые позволяет автоматизировать Bi.Zone Compliance Platform Учет процессов, включая критические. Модуль предоставляет информацию о каждом процессе субъекта КИИ, включая перечень ОКИИ, участников процесса и возможные негативны
19.12.2023 Bi.Zone Compliance Platform прошла проверку на совместимость с Astra Linux 

Bi.Zone и «Группа Астра» протестировали совместимость операционной системы Astra Linux и Bi.Zone Compliance Platform, решения для автоматизации выполнения требований законодательства по защите персональных данных (ПДн) и государственных информационных систем (ГИС). Об этом CNews со
09.10.2023 Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform

Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform. Новые функции платформы позволят компаниям оценить эффективность применяемых мер безопасности в информационных системах, разработать и актуализировать модель угроз,
10.08.2022 BI.ZONE помогла курорту «Манжерок» настроить процессы обработки персональных данных

Использование платформы BI.ZONE Compliance Platform вышло для компании дешевле, чем обращение к сторонним консультантам. Продукт BI.ZONE позволяет клиенту соответствовать требованиям 152-ФЗ, GDPR и других нормативно-п
17.06.2021 В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform

BI.ZONE объявила, что продукт BI.ZONE Compliance Platform вошел в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. BI.ZONE Compliance Platform — платформа, которая помогает организ

Публикаций - 51, упоминаний - 66

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 51
Telegram Group 2940 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
R-Vision - Р-Вижн 267 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Microsoft Corporation 25775 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Fortinet 452 2
Palo Alto Networks 209 2
Системы документооборота 522 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 1
INSECA - ИНСЕКА 3 1
ЦНФС - Центр новых финансовых сервисов 3 1
МегаФон 10742 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 1
Ланит Интеграция 219 1
Тензор 173 1
Okta 22 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 1
Сбер - BI.Zone - Nano Security - Нано Секьюрити 8 1
Meta Platforms 180 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 28 1
Multifactor - Мультифактор 132 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 37
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 216 16
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 15
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 15
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 7
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 244 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 430 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 5
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 635 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 581 4
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 3
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 319 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 93 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Linux OS 11533 6
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors - BI.Zone Endpoint Security Platfrom 45 5
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 27 5
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 51 5
Сбер - BI.Zone PAM - BI.Zone Privileged Access Management 19 4
Сбер - BI.Zone Mail Security 24 4
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 49 4
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE SOAR - BI.ZONE IRP - BI.ZONE Incident Response Plan - BI.ZONE DFIR - BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 29 4
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 27 4
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 46 3
Сбер - BI.Zone Consulting 9 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 3
Сбер - BI.Zone Brand Protection 47 3
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 82 3
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 2
Apple macOS 2419 2
Microsoft Windows 16882 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 30 2
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 27 2
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 11 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Сбер - BI.Zone Mobile Security 2 1
UserGate SUMMA 48 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 24 1
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 27 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 1
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 9 1
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 7 1
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 44 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 30 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 21 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 105 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Быков Андрей 29 19
Кирюшкин Дмитрий 48 18
Скулкин Олег 80 3
Меджлумов Муслим 25 2
Синьков Кирилл 73 2
Прохоренко Михаил 7 1
Панков Евгений 6 1
Лужнов Алексей 9 1
Поляков Тимофей 4 1
Воеводин Владислав 1 1
Сидоренко Валентина 1 1
Карпухин Евгений 1 1
Шаляпин Андрей 8 1
Новиков Евгений 49 1
Рустамов Рустам 548 1
Греф Герман 485 1
Самарцев Дмитрий 14 1
Чулков Валерий 33 1
Сивцев Илья 174 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Тараканов Дмитрий 52 1
Щербинин Владимир 18 1
Царев Дмитрий 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Япония 13807 1
Сингапур - Республика 1953 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 12
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 9
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Кибербезопасность - Кража аккаунта - Угон аккаунта - Взлом аккаунта - Account theft - Кража идентификационных данных 67 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Цензура - Свобода слово 514 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 1
Киберучения 135 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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