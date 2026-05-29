Bi.Zone Digital Risk Protection интегрирована с R-Vision Threat Intelligence Platform Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision объявили об интеграции решений для раннего предупреждения кибератак Bi.Zone Digital Risk Protection и R-Vision TIP. Благодаря интеграции пользователи R-Vision TIP смогут получать данные Bi.Zone Digital Risk Protection напрямую в единый интерфейс системы

На платформе BI.Zone Digital Risk Protection появилась функция ИИ-аналитики one Cubi был интегрирован в другие решения: BI.Zone TDR, BI.Zone EDR, BI.Zone Threat Intelligence и BI.Zone GRC. ИИ-ассистент позволяет эффективнее обнаруживать угрозы и реагировать на киберинц

Bi.Zone GRC помогает управлять кибербезопасностью холдингов Обновление платформы Bi.Zone GRC позволяет компаниям с разветвленной структурой проводить аудиты, строить дорожные карты развития и отслеживать выполнение стратегических планов. Об этом CNews сообщили представители

Bi.Zone GRC: новый модуль Risk Management ускоряет оценку рисков в шесть раз На платформе Bi.Zone GRC появился модуль Risk Management для системного управления киберрисками. Он позволяет компаниям выявлять, оценивать и приоритизировать риски с учетом их влияния на бизнес. Об этом CN

BI.Zone GRC получила сертификат ФСТЭК России BI.Zone объявила о получении сертификата ФСТЭК России на BI.Zone GRC. Подтверждено соответствие ПО 4 уровню доверия, что позволяет использовать решение в государственных информационных системах и на объектах КИИ. Платформа BI.Zone GRC позволяе

Bi.Zone представляет платформу для управления внешними цифровыми рисками Bi.Zone DRP ний и мошеннических доменов, обнаружению на теневых ресурсах информации об утечках данных, а также мониторингу инфополя на предмет нелегитимного использования бренда и дезинформации в медиа. В рамках Bi.Zone DRP (Digital Risk Protection) эти возможности были дополнены и расширены за счет использования AI-инструментов, более тесной интеграции с другими продуктами экосистемы Bi.Zone и улучшен

Bi.Zone GRC: новый модуль Process Management автоматизирует операционные процессы кибербезопасности изации рутинных процессов. Он помогает специалистам анализировать регуляторные требования, оптимизирует подготовку документации и формирует рекомендации по снижению рисков. Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC: «Сегодня управление операционной деятельностью в сфере кибербезопасности становится все более сложной задачей из-за большого числа внутренних процессов. Новый модуль Process Manage

Bi.Zone GRC усиливает анализ уязвимостей и автоматизацию процессов ты, что минимизирует трудозатраты команд и делает процесс прозрачным. «Современные команды кибербезопасности работают в условиях быстро меняющихся угроз и строгих регуляторных требований. Мы обновили Bi.Zone GRC так, чтобы платформа помогала обрабатывать большие объемы уязвимостей, снижала нагрузку на команды за счет автоматизации ключевых процессов и предоставляла понятную аналитику для оп

Обновление BI.Zone GRC: холдинги смогут управлять более чем 1 млн активов в одном окне Платформа BI.Zone GRC обновила модуль управления ИТ-активами Asset Management. Он позволяет компаниям поддерживать цифровую трансформацию: снижать киберриски, экономить ресурсы и ускорять принятие решени

Подтверждена совместимость платформы управления рисками Bi.Zone GRC и операционной системы Astra Linux Bi.Zone и «Группа Астра» подтвердили совместимость операционной системы Astra Linux и платформы Bi.Zone GRC (Governance, Risk and Compliance). Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Проведенные испытания показали корректность совместной работы Bi.Zone GRC версии 1.6.0 и Astr

Подтверждена совместимость платформы управления рисками Bi.Zone GRC и операционной системы Astra Linux «Группа Астра» и компания Bi.Zone объявляют о подтверждении совместимости операционной системы Astra Linux и платформы Bi.Zone GRC (Governance, Risk and Compliance). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Bi.Zone GRC — платформа, которая автоматизирует ключевые процессы кибербезопасности и

Bi.Zone GRC: обновленный модуль упростит выполнение требований по защите КИИ сти и выполнять требования регуляторов по персональным данным, критической информационной инфраструктуре (КИИ) и государственным информационным системам. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Bi.Zone GRC — это комплексная платформа для автоматизации ключевых процессов кибербезопасности, управления уязвимостями и защиты ИТ-активов. Включена в реестр отечественного ПО и полностью совм

Bi.Zone GRC: обновлен модуль для работы с персональными данными В решении улучшены механизмы для анализа соответствия требованиям о персональных данных (ПДн). Теперь Bi.Zone GRC предоставляет компаниям более детализированный анализ и точные рекомендации для соблюдения законодательства. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Теперь модуль Compliance M

В портфеле BI.Zone появилось решение класса governance, risk and compliance ние уязвимостей в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. Продукт создан на базе BI.Zone Compliance Platform, которая более трех лет помогала российским организациям выполнят

Bi.Zone EDR и Bi.Zone Compliance Platform совместимы с «Ред ОС» 8 «Ред Софт» и Bi.Zone провели проверку совместимости своих продуктов: операционной системы «Ред ОС» 8 с решением для автоматизации процессов кибербезопасности и выполнения требований законодательства Bi.Zone Compliance Platform и решением Bi.Zone EDR для мониторинга на конечных точках сложных угроз и реагирования на них. По результатам тестирования продукты продемонстрировали стабильную сов

В Bi.Zone Compliance Platform появился модуль управления соответствием требованиям кибербезопасности КИИ ние бизнес-процессов, ущерб репутации. Кроме того, за нарушения законодательства по КИИ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Основные задачи, которые позволяет автоматизировать Bi.Zone Compliance Platform Учет процессов, включая критические. Модуль предоставляет информацию о каждом процессе субъекта КИИ, включая перечень ОКИИ, участников процесса и возможные негативны

Bi.Zone Compliance Platform прошла проверку на совместимость с Astra Linux Bi.Zone и «Группа Астра» протестировали совместимость операционной системы Astra Linux и Bi.Zone Compliance Platform, решения для автоматизации выполнения требований законодательства по защите персональных данных (ПДн) и государственных информационных систем (ГИС). Об этом CNews со

Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform. Новые функции платформы позволят компаниям оценить эффективность применяемых мер безопасности в информационных системах, разработать и актуализировать модель угроз,

BI.ZONE помогла курорту «Манжерок» настроить процессы обработки персональных данных Использование платформы BI.ZONE Compliance Platform вышло для компании дешевле, чем обращение к сторонним консультантам. Продукт BI.ZONE позволяет клиенту соответствовать требованиям 152-ФЗ, GDPR и других нормативно-п