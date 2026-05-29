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Сбер BI.Zone Compliance Platform BI.Zone GRC BI.Zone Governance, Risk and Compliance Bi.Zone DRP Bi.Zone Digital Risk Protection
- BI.ZONE Compliance Platform, решения для автоматизации выполнения требований законодательства по защите персональных данных (ПДн) и государственных информационных систем (ГИС). С помощью BI.ZONE Compliance Platform компании могут оценить эффективность применяемых мер безопасности в информационных системах, разработать и актуализировать модель угроз, спроектировать систему защиты и подготовиться к аттестации в соответствии с приказом ФСТЭК России № 77. Платформа учитывает изменения в нормативных актах и экономит ресурсы при обновлении документов. BI.ZONE Compliance Platform также автоматизирует учет персональных данных и дает возможность централизованно управлять процессами обработки ПДн во всех филиалах организации через личный кабинет.
- BI.ZONE GRC помогает компаниям соответствовать требованиям регуляторов, эффективно управлять процессами безопасности и снижать киберриски. А еще экономит ресурсы и повышает зрелость внутренних процессов. Решение сокращает расходы на комплаенс в 2,2 раза и ускоряет устранение уязвимостей в 4 раза.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.05.2026
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Bi.Zone Digital Risk Protection интегрирована с R-Vision Threat Intelligence Platform
Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision объявили об интеграции решений для раннего предупреждения кибератак Bi.Zone Digital Risk Protection и R-Vision TIP. Благодаря интеграции пользователи R-Vision TIP смогут получать данные Bi.Zone Digital Risk Protection напрямую в единый интерфейс системы
|12.05.2026
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На платформе BI.Zone Digital Risk Protection появилась функция ИИ-аналитики
one Cubi был интегрирован в другие решения: BI.Zone TDR, BI.Zone EDR, BI.Zone Threat Intelligence и BI.Zone GRC. ИИ-ассистент позволяет эффективнее обнаруживать угрозы и реагировать на киберинц
|06.03.2026
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Bi.Zone GRC помогает управлять кибербезопасностью холдингов
Обновление платформы Bi.Zone GRC позволяет компаниям с разветвленной структурой проводить аудиты, строить дорожные карты развития и отслеживать выполнение стратегических планов. Об этом CNews сообщили представители
|27.01.2026
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Bi.Zone GRC: новый модуль Risk Management ускоряет оценку рисков в шесть раз
На платформе Bi.Zone GRC появился модуль Risk Management для системного управления киберрисками. Он позволяет компаниям выявлять, оценивать и приоритизировать риски с учетом их влияния на бизнес. Об этом CN
|23.01.2026
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BI.Zone GRC получила сертификат ФСТЭК России
BI.Zone объявила о получении сертификата ФСТЭК России на BI.Zone GRC. Подтверждено соответствие ПО 4 уровню доверия, что позволяет использовать решение в государственных информационных системах и на объектах КИИ. Платформа BI.Zone GRC позволяе
|22.10.2025
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Bi.Zone представляет платформу для управления внешними цифровыми рисками Bi.Zone DRP
ний и мошеннических доменов, обнаружению на теневых ресурсах информации об утечках данных, а также мониторингу инфополя на предмет нелегитимного использования бренда и дезинформации в медиа. В рамках Bi.Zone DRP (Digital Risk Protection) эти возможности были дополнены и расширены за счет использования AI-инструментов, более тесной интеграции с другими продуктами экосистемы Bi.Zone и улучшен
|07.10.2025
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Bi.Zone GRC: новый модуль Process Management автоматизирует операционные процессы кибербезопасности
изации рутинных процессов. Он помогает специалистам анализировать регуляторные требования, оптимизирует подготовку документации и формирует рекомендации по снижению рисков. Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC: «Сегодня управление операционной деятельностью в сфере кибербезопасности становится все более сложной задачей из-за большого числа внутренних процессов. Новый модуль Process Manage
|11.08.2025
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Bi.Zone GRC усиливает анализ уязвимостей и автоматизацию процессов
ты, что минимизирует трудозатраты команд и делает процесс прозрачным. «Современные команды кибербезопасности работают в условиях быстро меняющихся угроз и строгих регуляторных требований. Мы обновили Bi.Zone GRC так, чтобы платформа помогала обрабатывать большие объемы уязвимостей, снижала нагрузку на команды за счет автоматизации ключевых процессов и предоставляла понятную аналитику для оп
|06.08.2025
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Обновление BI.Zone GRC: холдинги смогут управлять более чем 1 млн активов в одном окне
Платформа BI.Zone GRC обновила модуль управления ИТ-активами Asset Management. Он позволяет компаниям поддерживать цифровую трансформацию: снижать киберриски, экономить ресурсы и ускорять принятие решени
|18.06.2025
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Подтверждена совместимость платформы управления рисками Bi.Zone GRC и операционной системы Astra Linux
Bi.Zone и «Группа Астра» подтвердили совместимость операционной системы Astra Linux и платформы Bi.Zone GRC (Governance, Risk and Compliance). Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Проведенные испытания показали корректность совместной работы Bi.Zone GRC версии 1.6.0 и Astr
|16.06.2025
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Подтверждена совместимость платформы управления рисками Bi.Zone GRC и операционной системы Astra Linux
«Группа Астра» и компания Bi.Zone объявляют о подтверждении совместимости операционной системы Astra Linux и платформы Bi.Zone GRC (Governance, Risk and Compliance). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Bi.Zone GRC — платформа, которая автоматизирует ключевые процессы кибербезопасности и
|02.04.2025
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Bi.Zone GRC: обновленный модуль упростит выполнение требований по защите КИИ
сти и выполнять требования регуляторов по персональным данным, критической информационной инфраструктуре (КИИ) и государственным информационным системам. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Bi.Zone GRC — это комплексная платформа для автоматизации ключевых процессов кибербезопасности, управления уязвимостями и защиты ИТ-активов. Включена в реестр отечественного ПО и полностью совм
|06.03.2025
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Bi.Zone GRC: обновлен модуль для работы с персональными данными
В решении улучшены механизмы для анализа соответствия требованиям о персональных данных (ПДн). Теперь Bi.Zone GRC предоставляет компаниям более детализированный анализ и точные рекомендации для соблюдения законодательства. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Теперь модуль Compliance M
|21.01.2025
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В портфеле BI.Zone появилось решение класса governance, risk and compliance
ние уязвимостей в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. Продукт создан на базе BI.Zone Compliance Platform, которая более трех лет помогала российским организациям выполнят
|02.08.2024
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Bi.Zone EDR и Bi.Zone Compliance Platform совместимы с «Ред ОС» 8
«Ред Софт» и Bi.Zone провели проверку совместимости своих продуктов: операционной системы «Ред ОС» 8 с решением для автоматизации процессов кибербезопасности и выполнения требований законодательства Bi.Zone Compliance Platform и решением Bi.Zone EDR для мониторинга на конечных точках сложных угроз и реагирования на них. По результатам тестирования продукты продемонстрировали стабильную сов
|26.02.2024
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В Bi.Zone Compliance Platform появился модуль управления соответствием требованиям кибербезопасности КИИ
ние бизнес-процессов, ущерб репутации. Кроме того, за нарушения законодательства по КИИ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Основные задачи, которые позволяет автоматизировать Bi.Zone Compliance Platform Учет процессов, включая критические. Модуль предоставляет информацию о каждом процессе субъекта КИИ, включая перечень ОКИИ, участников процесса и возможные негативны
|19.12.2023
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Bi.Zone Compliance Platform прошла проверку на совместимость с Astra Linux
Bi.Zone и «Группа Астра» протестировали совместимость операционной системы Astra Linux и Bi.Zone Compliance Platform, решения для автоматизации выполнения требований законодательства по защите персональных данных (ПДн) и государственных информационных систем (ГИС). Об этом CNews со
|09.10.2023
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Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform
Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform. Новые функции платформы позволят компаниям оценить эффективность применяемых мер безопасности в информационных системах, разработать и актуализировать модель угроз,
|10.08.2022
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BI.ZONE помогла курорту «Манжерок» настроить процессы обработки персональных данных
Использование платформы BI.ZONE Compliance Platform вышло для компании дешевле, чем обращение к сторонним консультантам. Продукт BI.ZONE позволяет клиенту соответствовать требованиям 152-ФЗ, GDPR и других нормативно-п
|17.06.2021
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В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform
BI.ZONE объявила, что продукт BI.ZONE Compliance Platform вошел в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. BI.ZONE Compliance Platform — платформа, которая помогает организ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
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|Быков Андрей 29 19
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|Поляков Тимофей 4 1
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