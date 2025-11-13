Получите все материалы CNews по ключевому слову
МегаФон Security Awareness
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
МегаФон Security Awareness и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 232 2
|Осипов Александр 92 3
|Талдыкина Наталья 47 1
|Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 70 1
|Gartner - Гартнер 3601 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399277, в очереди разбора - 732220.
Создано именных указателей - 185788.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.