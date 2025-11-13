МегаФон Security Awareness

Разделы

13.11.2025 От «расчета премий» до «задолженностей»: на какие «фишинговые» письма попадаются сотрудники 1
25.09.2024 «Лаборатория Касперского»: сотрудники российских компаний верят тренировочным фишинговым письмам от HR- и ИТ-отделов 1
25.09.2024 Каждый третий верит фишерам 1
28.03.2024 Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
23.07.2021 «Мегафон» запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз 1

МегаФон 9797 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5239 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1476 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 246 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 467 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 388 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 452 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1124 1
R-Vision - Р-Вижн 210 1
Fortinet 404 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 1
Cisco Systems 5216 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 167 1
Palo Alto Networks 167 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1378 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 232 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 369 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22847 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31332 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1728 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56632 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5333 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5831 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72391 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2303 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 838 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13538 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21873 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 329 2
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes - Конструктор тестов - Test Constructor 120 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31758 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25522 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22790 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5814 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17513 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  730 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2649 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3478 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7535 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4496 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 977 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1404 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 779 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9941 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 450 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8623 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4586 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 419 1
Data monetization - Монетизация данных 1809 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 455 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 111 1
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 86 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11467 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5937 1
Система жизнеобеспечения 157 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 279 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 147 3
МегаФон SOC - Security Operations Center - МегаФон SIEM - Security Information and Event Management 2 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5124 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 274 2
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 11 2
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 24 2
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 20 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 47 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 60 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 23 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 38 1
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance 23 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 61 1
Сбер - BI.ZONE Secure DNS 8 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 32 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Сбер - BI.Zone Mobile Security 2 1
UserGate SUMMA 39 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 1
Сбер - BI.Zone vCISO 7 1
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 97 1
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 1
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 30 1
R-Vision EVO - R-Vision Endpoint 7 1
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 29 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 23 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 17 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 71 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Kaspersky Secure Mobility Management - Kaspersky MDM 4 1
Kaspersky GAT - Kaspersky Gamified Assessment Tool - Kaspersky Security Assessment - Kaspersky Application Security Assessment 2 1
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 20 1
Осипов Александр 92 3
Талдыкина Наталья 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 155628 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14957 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17291 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2150 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2461 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50978 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31597 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3189 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4654 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5474 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1666 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11671 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6211 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8302 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3675 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2899 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8490 1
Аудит - аудиторский услуги 3061 1
Металлы - Серебро - Silver 793 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2937 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3682 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1388 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7296 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3755 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3049 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2894 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3692 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 226 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54675 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1111 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 70 1
Gartner - Гартнер 3601 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 601 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1626 1
