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«Мегафон» запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

«Мегафон» предложил новое решение для бизнеса – обучающую платформу Security Awareness, которая помогает защитить корпоративные данные от мошенников, информируя сотрудников обо всех актуальных угрозах в сфере кибербезопасности и тренируя навыки при помощи имитированных фишинговых атак.

В 2020 г. количество кибератак в мире выросло в 1,5 раза по сравнению с 2019 г., 86% из них были направлены на организации, такие данные приводит Positive Technologies. С нарушениями информационной безопасности со стороны сотрудников столкнулось 88% российских компаний, говорится в исследовании SearchInform. В трети случаев такие инциденты привели к финансовому ущербу.

Решение «Мегафон Security Awareness» позволяет компаниям избежать возможных потерь, обучая сотрудников эффективному противодействию киберугрозам. Платформа содержит курсы о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы защитить информацию, об отличительных чертах фишинговых сайтов, психологических приемах и технологиях, которые используют мошенники, чтобы получать конфиденциальную информацию.

Платформа дает возможность инициировать в периметре компании искусственные фишинговые атаки, чтобы проанализировать готовность к внешним угрозам, защищенность информации, оценить возможный ущерб бизнесу при реальной кибератаке и принять решение о необходимости дополнительных действий. В случае необходимости специалисты «Мегафона» могут разработать дополнительные узкоспециализированные курсы с учетом особенностей той или иной компании.

«В первом полугодии спрос на решения в области кибербезопасности со стороны бизнеса вырос на 50%. Компании активно защищают свою инфраструктуру, но для успешного противостояния кибермошенникам необходимо правильно выстроить взаимодействие с сотрудниками – повышать их информированность об угрозах, отрабатывать опасные ситуации. Платформа Security Awareness поможет сформировать необходимые навыки и укрепит защиту компании», – сказала директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Наталья Талдыкина.

Платформу «Мегафон Security Awareness» можно брендировать под заказчика и установить на собственный сервер компании. Она также может быть доступна из облака, в этом случае сотрудники смогут проходить обучение даже со смартфонов.

Платформу можно использовать в качестве универсального образовательного инструмента – она позволяет создавать собственные обучающие курсы, загружать аудио и визуальный контент, тестовые материалы и проводить обучение сотрудников по другим важным для компании направлениям.

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