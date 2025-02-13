Талдыкина Наталья
Талдыкина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Садовенко Илья 65 2
|Стрелкина Любовь 10 2
|Чибис Андрей 31 2
|Починок Николай 12 1
|Михалев Евгений 89 1
|Березин Максим 112 1
|Главчев Владимир 21 1
|Лобанов Герман 2 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Ганин Егор 54 1
|Карнаух Павел 7 1
|Мольский Александр 15 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Карпинский Владислав 2 1
|Извеков Алексей 8 1
|Севостьянов Алексей 1 1
|Крылов Андрей 26 1
|Рогалев Николай 26 1
|Марков Сергей 14 1
|Ельчинский Сергей 2 1
|Подуков Игорь 3 1
|Вахов Алексей 2 1
|Серебрянникова Анна 7 1
|Галеев Роман 2 1
|Левиков Антон 69 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Муравлев Александр 15 1
|Староверов Денис 14 1
|Сечкин Алексей 19 1
|Шуткина Юлия 15 1
|Бызов Дмитрий 38 1
|Асратян Петр 36 1
|Недельский Виталий 9 1
|Ильчук Сергей 3 1
|Хренов Сергей 35 1
|Смирнов Николай 29 1
|Дубынин Дмитрий 10 1
|Миронов Герман 1 1
|Агеева Анна 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
|Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
|Рустелеком ТК 304 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 145 1
|МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340532, в очереди разбора - 768630.
Создано именных указателей - 168577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.