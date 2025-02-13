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Индексная книга (каталог) CNews*
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Талдыкина Наталья



13.02.2025 «МегаФон»: Россия привлекает больше иностранцев 1
04.09.2024 «МегаФон» и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона 1
24.04.2024 «МегаФон» импортозаместил связь для экстренных служб и бизнеса 1
05.04.2024 Голосовой робот «МегаФона» поможет пассажирам авиакомпании NordStar успеть на рейс 1
16.08.2023 «Мегафон» автоматизирует управление автопарком на золоторудном месторождении «Кумроч» 1
11.08.2023 Голосовой робот «Мегафона» поможет РЖД в подборе персонала 1
28.06.2023 «Мегафон» обеспечит безопасность речных путей 1
12.04.2023 «Мегафон» впервые внедрил систему цифрового экологического мониторинга за рубежом 1
22.03.2023 «Мегафон» запустил выделенную сеть LTE на крупнейшем Удоканском месторождении меди 1
10.02.2023 «Мегафон» построил для ММК частную сеть LTE на базе российских технологий 1
26.12.2022 «Мегафон» обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта центр» 1
22.11.2022 Решения «Мегафона» помогут создать новый туристический кластер в Мурманской области 1
17.05.2022 «Мегафон» поможет сэкономить малому и среднему бизнесу до 50% 1
02.02.2022 «Мегафон» запустил сеть Private LTE на Эльгинском месторождении 1
14.12.2021 «Мегафон» построит частную LTE-сеть для ММК 1
15.11.2021 Минцифры: через портал госуслуг подтверждено 13,3 млн корпоративных SIM-карт 1
21.10.2021 «Мегафон» и «Aliexpress Россия» запустили «Мобильный ID» в приложении площадки 1
23.07.2021 «Мегафон» запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз 1
25.05.2021 «Мегафон» построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате 1
21.05.2021 «Мегафон» внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево 1
22.04.2021 «Мегафон» автоматизирует счетчики холодной воды в Нижегородской области 1
25.03.2021 «Мегафон» создал платформу киберразведки 1
12.03.2021 «Мегафон» развернет Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди 1
08.04.2020 «Мегафон» обновил сервис учета земельных участков 1
18.03.2020 «Мегафон» предложил бизнесу бесплатное решение для вебинаров и видеоконференций 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 1
04.09.2019 «Мегафон» и Mail.ru Group запускают облачную «Платформу для бизнеса» 1
06.12.2018 «МегаФон», «МЭИ» и «Энтелс» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации энергетики 1
03.12.2018 «Мегафон» начал продавать электронного кадровика 1
12.10.2018 «Мегафон» представил первый тариф для управления устройствами NB-IoT 1
02.07.2018 «Мегафон» запустил услугу по поиску персонала массовых позиций 1
11.01.2018 «Мегафон» запустил новый высокоскоростной маршрут для China Mobile 1
30.11.2017 «Мегафон» предложил новый подход к тарификации для IoT-решений 1
20.04.2017 Новое решение «Мегафона» поможет передавать в ФНС данные о расчетах с покупателями онлайн 1
23.03.2017 Mango Office и «Мегафон» договорились о сотрудничестве в рамках услуги FMC 1
09.03.2017 «Мегафон» протестировал работу счетчиков для ЖКХ в стандарте NB-IoT 1
10.02.2017 «Мегафон» приглашает операторов связи принять участие в программе «FMC Партнер» 1
24.01.2017 «Мегафон» упростил доступ к услуге «8 800» для малого и среднего бизнеса 1
01.12.2016 НАПИ и «Мегафон» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
26.11.2015 Российский ритейл: ИТ превращается в ключевой актив 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Талдыкина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8916 40
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 3
Amazon Inc - Amazon.com 3009 2
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 2
Broadcom - VMware 2365 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Dell EMC 5036 1
Microsoft Corporation 24657 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Крок - Croc 1777 1
Selectel - Селектел 389 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
China Mobile 407 1
Google LLC 11818 1
Энтелс - Entels 2 1
Yandex - Яндекс 7401 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Ростелеком 9737 1
Huawei 3946 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Alibaba Group 423 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1200 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 412 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 273 1
СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2909 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3939 1
Softline - Софтлайн 2839 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
Прогноз 1652 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 2
USM Holdings - Удоканская медь - Байкальская горная компания 9 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 203 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 1
РесурсТранс 16 1
Castorama - Касторама 31 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Uber 331 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Новард УК - Novard 72 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2376 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 16 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВкусВилл - Избёнка 158 1
Деловые Линии ГК 68 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 57 1
Большая Тройка ГК 1 1
Нижегородский водоканал 10 1
ЭльгаУголь УК 2 1
Лахта Центр - Газпром-Сити 13 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
РусГидро - Нижегородская ГЭС - Горьковская ГЭС 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11709 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2515 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4790 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8241 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6600 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7405 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3994 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2924 7
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 68 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4498 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 886 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 5
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1076 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15983 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3890 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3744 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3449 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8492 3
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 57 3
Умные платформы 1696 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12074 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 316 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12003 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3044 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3938 3
МегаФон Таргет 9 2
МегаФон - Цифровой подбор линейного персонала 9 2
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services (VCF) 63 1
Booking.com 114 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 1
МегаФон Рекрутики 4 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 35 1
SUSE CaaS Platform 5 1
SUSE Cloud Application Platform 4 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
МегаФон Наши люди 47 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5230 1
МегаФон Security Awareness 5 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 131 1
Broadcom - VMware SDDC - VMware Software-Defined Data Center 13 1
Dell Technologies Cloud - Dell Technologies Cloud OneFS - Dell Technologies Cloud Validated Designs 17 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 48 1
ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 1
МегаФон ПроБизнес 8 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 1
МегаФон Экология 8 1
Trialink Ronet 4 1
Мегафон - Цифровой туризм 6 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 289 1
МегаФон Интеллектуальная обработка вызовов 6 1
МегаФон Контроль автопарка 11 1
Садовенко Илья 65 2
Стрелкина Любовь 10 2
Чибис Андрей 31 2
Починок Николай 12 1
Михалев Евгений 89 1
Березин Максим 112 1
Главчев Владимир 21 1
Лобанов Герман 2 1
Кушнир Леонид 19 1
Ганин Егор 54 1
Карнаух Павел 7 1
Мольский Александр 15 1
Буйлов Юрий 13 1
Солдатенков Сергей 161 1
Карпинский Владислав 2 1
Извеков Алексей 8 1
Севостьянов Алексей 1 1
Крылов Андрей 26 1
Рогалев Николай 26 1
Марков Сергей 14 1
Ельчинский Сергей 2 1
Подуков Игорь 3 1
Вахов Алексей 2 1
Серебрянникова Анна 7 1
Галеев Роман 2 1
Левиков Антон 69 1
Разгуляев Валерий 18 1
Муравлев Александр 15 1
Староверов Денис 14 1
Сечкин Алексей 19 1
Шуткина Юлия 15 1
Бызов Дмитрий 38 1
Асратян Петр 36 1
Недельский Виталий 9 1
Ильчук Сергей 3 1
Хренов Сергей 35 1
Смирнов Николай 29 1
Дубынин Дмитрий 10 1
Миронов Герман 1 1
Агеева Анна 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145072 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43354 5
Европа 21798 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 289 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 940 2
Азия - Азиатский регион 5550 1
Беларусь - Белоруссия 5689 1
Польша - Республика 1964 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 1
Турция - Турецкая республика 2362 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1551 1
Монголия 349 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 274 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3115 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1888 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 891 1
Россия - Крайний Север 270 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7482 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2429 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 680 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 80 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Эльгинское угольное месторождение 5 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1778 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 749 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 671 1
Узбекистан - Республика 1735 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 572 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2919 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 823 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1233 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1458 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1663 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 251 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 248 1
Россия - СФО - Иркутская область 1102 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51299 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29222 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 5
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 801 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6416 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5859 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1626 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2832 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2327 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2602 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 634 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5788 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5442 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9991 2
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 95 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 2
Металлы - Медь - Copper 794 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6159 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1703 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5400 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6975 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 820 2
Энергетика - Energy - Energetically 5105 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 130 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5028 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4017 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1001 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Рустелеком ТК 304 1
МЭИ - Московский энергетический институт 145 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 51 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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