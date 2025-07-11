«МегаФон» подтвердил соответствие частных сетей требованиям безопасности КИИ

«МегаФон» завершил тестирование комплекса инструментов защиты частных LTE-сетей в собственной лаборатории. Новое решение соответствует требованиям по безопасности для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) первой категории значимости. Это подтверждается заключением о соответствии, выданным аккредитованной экспертной организацией в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работа над проектом велась в несколько этапов — от анализа нормативных требований и проектирования архитектуры PLTE с учетом необходимых средств защиты информации, до разворачивания решения и последующего аудита. В собственной лаборатории оператора построена полноценная частная LTE-сеть и внедрен комплекс средств информационной и сетевой безопасности. Приоритетной задачей при его разработке было сохранение параметров производительности частной сети с учетом дополнительных элементов ИБ, а также настройка каждого узла для обеспечения синхронной работы всех систем.

Тестирования показали, что внедрение инструментов защиты не снизило качества сервиса для конечных устройств, а элементы обеспечения сетевой и информационной безопасности работают стабильно в условиях повышенной нагрузки. Таким образом, интеграция PLTE-сети с комплексом сертифицированных защитных инструментов прошла оценку соответствия требованиям 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и подзаконных актов ФСТЭК, ФСБ и Правительства России. Соответствующее заключение «МегаФону» выдала аккредитованная экспертная организация в области информационной безопасности.

«Появление частных сетей пять лет назад открыло большие возможности для цифровизации бизнеса и позволило вывести защиту корпоративных данных на новый уровень. Однако, развитие технологий всегда сопряжено с усилением киберрисков. Поэтому мы совершенствуем свои сервисы, чтобы они отвечали на вызовы современности, соответствовали регуляторным требованиям и способствовали дальнейшему развитию бизнеса наших клиентов без ущерба для безопасности», — сказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Решение включает в себя организационные и технические средства защиты информации, среди которых межсетевые экраны, криптографическое оборудование, средства защиты виртуализации, защиты от несанкционированного доступа, антивирусное ПО, а также комплект организационно распорядительной документации. Оно уже прошло проверку регуляторов, что существенно упрощает клиентам «МегаФона» получение полного соответствия требованиям ФЗ-187 и его подзаконных актов. PLTE с таким уровнем защиты необходимы компаниям, являющимся субъектами КИИ в критически важных отраслях — горнодобывающая и перерабатывающая промышленность, энергетика (включая атомную и ТЭК), транспорт и логистика, оборонно-промышленный комплекс, а также другие высокотехнологичные секторы экономики. Внедрить комплекс защитных решений можно в проектируемые и действующие сети, которые ранее построил «МегаФон».