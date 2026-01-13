Разделы

13.01.2026 Роман Морозов, Capital Group: Выстраивать работу с данными надо строго по правилам, а не через файлообменники 1
10.12.2025 Пять самых частых «новогодних» схем кибермошенников построены на эмоциональных триггерах и ажиотаже 1
14.11.2025 «ОТП Банк» внедрил Kaspersky Anti Targeted Attack и Kaspersky EDR Expert 1
20.10.2025 RED Security: хакеры атакуют транспортные организации 1
02.09.2025 Исследование: половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников 1
01.08.2025 Новосибирские компании стали лидерами по количеству DDoS-атак в первом полугодии 1
31.07.2025 Больше всего DDoS-атак на Дальнем Востоке приходится на Хабаровск и Владивосток 1
30.07.2025 RED Security: с начала 2025 г. количество политически мотивированных DDoS-атак на Россию кратно выросло 1
11.07.2025 «МегаФон» подтвердил соответствие частных сетей требованиям безопасности КИИ 1
09.04.2025 ГК «Солар»: формирование корпоративной киберкультуры сокращает число ошибок персонала в ИБ на 70% 1
23.01.2025 Более половины российских компаний довольны отечественными решениями для информационной безопасности 1
08.11.2024 RED Security SOC: в октябре 2024 г. финансовый сектор подвергся волне кибератак 1
08.10.2024 По доносу YouTube из магазина приложений для iPhone изгнали музыкальный сервис с миллионной аудиторией 1
23.09.2024 «Солар»: больше трети корпоративных электронных писем содержат спам и фишинг 1
30.08.2024 «Киберпротект»: компании усилили меры кибербезопасности из-за хакерских атак 1
25.04.2024 НАЦ «Информзащиты» подключил Роспатент к МЭДО 1
26.02.2024 ГК «Солар» получила патент на технологию по оптимизации средств защиты информации на основе поведенческих паттернов 1
29.01.2024 Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох 1
21.12.2023 Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут 1
19.12.2023 Андрей Дугин -

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

 1
17.05.2022 «Авито» и «ЛизаАлерт» подписали Меморандум о сотрудничестве 1
17.01.2022 Intel запретила владельцам своих новых процессоров смотреть лицензионные фильмы с дисков в 4K 1
25.02.2019 Стоимость успешной кибератаки на крупную компанию достигает $5 млн 1
29.03.2018 Solar Security сообщила о приходе майнеров на смену шифровальщикам 1
29.09.2017 ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков 1
06.07.2016 ЦОДу «Роскосмоса» не нужны подрядчики без ИТ-дипломов 1
05.07.2016 Техдиректором «Информзащиты» стал выходец из Академии ФСБ 1
23.04.2015 Облако в законе: как IBS DataFort трансформировала свои сервисы 1
02.12.2014 Разработчику ЕС ЭВМ сменили гендиректора 1
22.07.2014 Законодательство в области ПДн: перезагрузка 1
19.03.2013 Российский умелец научил Xbox 360 пиратству и получил срок 1
23.12.2011 DeviceLock 7 Endpoint DLP Suite пропустили в госсектор Украины 1
12.12.2011 DeviceLock 7 DLP Suite прошел государственную экспертизу ГСССЗИ Украины 1
11.03.2011 Leta защитила персональные данные «Сухого» 1
28.09.2010 «Укрпочта» выбрала защиту «Лаборатории Касперского» 1
18.08.2008 5 ноября откроется конференция DLP Russia 2008 1
31.07.2007 "Железо" банкирам дороже ПО? 1
27.06.2007 В РГУ им. Канта ввели новую ИТ-специальность 1
25.05.2007 ИТ-инфраструктура банка: создание и управление 1
09.03.2007 Вологодская таможня объявила конкурс на услуги по ТЗИ 1

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5301 8
IBM - International Business Machines Corp 9562 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1164 5
Microsoft Corporation 25296 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14454 4
Cisco Systems 5230 3
Apple Inc 12697 3
InfoWatch - Инфовотч 1096 3
Oracle Corporation 6890 3
Fortinet 408 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 14 2
Бакотек - Bakotech 3 2
GlobalTrust Solutions - Глобалтраст Солюшинс 6 2
МегаФон 10017 2
Dell EMC 5101 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 266 2
Intel Corporation 12566 2
HP Inc. 5766 2
AMD - Advanced Micro Devices 4483 2
Информзащита 862 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1527 2
Telegram Group 2612 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
Код Безопасности 710 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 2
Системы документооборота 511 1
Veriato - SpectorSoft 4 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
Nero AG - Ahead Software AG 54 1
Счетмаш-сервис 2 1
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 671 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3314 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2259 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Acer Group - Acer Inc 2668 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 354 2
Capital Group 77 2
Резонанс НПП 388 2
Инград - Ingrad 14 2
Газпром экспорт - Газэкспорт 6 1
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 131 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана 1 1
Ростех - КРЭТ - БСКБ - Брянское специальное конструкторское бюро 1 1
Sollers ЗМЗ - Заволжский моторный завод 14 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Сигнал ВНИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт 4 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
Межтопэнергобанк 9 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
РЖД - Российские железные дороги 2011 1
Газпром ПАО 1423 1
Лента - Сеть розничной торговли 2279 1
Boeing 1018 1
Альфа-Групп 731 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1350 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 276 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 267 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 128 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Радуга НПП 1 1
ABN AMRO 99 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 57 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4993 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3398 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 247 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3471 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 3
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5292 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2949 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 335 2
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Администрация Краснодарского края 63 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 26 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3488 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3558 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 529 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 279 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1908 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 16 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 26 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
DLP-Эксперт 14 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 22
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 17
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7650 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3559 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8776 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2764 6
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 376 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
Hacktivism - Хактивизм 269 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3161 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17144 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2350 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 5
Оповещение и уведомление - Notification 5384 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3974 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12029 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 905 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 702 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 6
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 113 5
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 181 4
МТС RED Security Anti-DDoS 21 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security Awareness Program 3 2
DeviceLock DLP 81 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 126 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 69 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 124 2
Avito - Авито авто 69 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 443 1
Avito - Авито товары 23 1
Avito - Авито услуги 104 1
InfoWatch Enterprise Solution 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 2907 1
Apple iOS 8296 1
Linux OS 10974 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 287 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Windows 16398 1
Apple - App Store 3016 1
Intel Core - Семейство процессоров 1237 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 260 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5887 1
Kaspersky Internet Security 473 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2370 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 300 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Apache Hadoop 448 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
Intel Celeron - Серия процессоров 973 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1546 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 87 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1887 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 334 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 318 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1125 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 1
Apple Music 117 1
Горшилин Михаил 10 4
Морозов Роман 9 2
Бадах Евгений 2 2
Никишкин Харитон 4 2
Беззубцев Олег 7 1
Задорожный Дмитрий 2 1
Иванищак Сергей 2 1
Емельянов Геннадий 4 1
Бориславский Даниил 23 1
Плитман Даниил 1 1
Кравцова Анна 3 1
Гуз Иван 15 1
Mogull Rich - Могулл Рич 8 1
Астахов Александр 4 1
Аббасов Орхан 1 1
Голуб Владимир 1 1
Мосягин Александр 3 1
Кукса Ирина 1 1
Кромочкин Артем 18 1
Минченко Александр 4 1
Бузинов Максим 3 1
Деденок Роман 20 1
Wojnowski Aaron - Войновски Аарон 1 1
Моряков Дмитрий 10 1
Гатауллин Ильназ 28 1
Замараев Антон 2 1
Касперская Наталья 304 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 920 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Купецкий Дмитрий 11 1
Талдыкина Наталья 48 1
Дрюков Владимир 49 1
Евтушенков Владимир 212 1
Соколов Александр 47 1
Фридман Михаил 143 1
Гузев Иван 14 1
Михеев Вячеслав 12 1
Сергеев Григорий 20 1
Лукацкий Алексей 132 1
Казак Максим 162 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 4
Украина 7803 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18313 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 2
Европа 24659 2
Япония 13560 2
Индия - Bharat 5719 2
Германия - Федеративная Республика 12950 2
Россия - ЦФО - Курская область 701 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1704 2
Украина - Киевская область - Борисполь 14 1
Казахстан - Республика 5823 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3240 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1303 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2434 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 1
Дания - Королевство 1318 1
Швеция - Королевство 3718 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 752 1
Россия - УФО - Свердловская область 1773 1
Россия - ЮФО - Севастополь 583 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1016 1
Канада 4990 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1646 1
Франция - Французская Республика 7987 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2930 1
Россия - СФО - Новосибирск 4684 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3404 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1717 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1899 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2978 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 808 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2132 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2689 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6948 7
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15204 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8542 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4420 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5889 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1762 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3189 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1359 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11428 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
BleepingComputer - Издание 422 1
Wired - Издание 271 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
TorrentFreak (TF) 149 1
VK - Mail.ru Hi-tech 47 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
DarkReading.com 105 1
MacWorld 134 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 5
Gartner - Гартнер 3616 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 33 1
Piccard - Пикард 2 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 2
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
Pearson VUE 55 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 674 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 41 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
