ЭльгаУголь УК
СОБЫТИЯ
|29.01.2026
|«МегаФон» построил частную LTE-сеть протяженностью более 530 км 2
|30.01.2024
|«МегаФон» улучшил связь для вахтовиков на Эльгинском месторождении 1
|02.02.2022
|«Мегафон» запустил сеть Private LTE на Эльгинском месторождении 2
ЭльгаУголь УК и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10041 2
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 1
|Исаев Александр 34 1
|Талдыкина Наталья 49 1
|Базыль Артем 10 1
