ЭльгаУголь УК

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


29.01.2026 «МегаФон» построил частную LTE-сеть протяженностью более 530 км 2
30.01.2024 «МегаФон» улучшил связь для вахтовиков на Эльгинском месторождении 1
02.02.2022 «Мегафон» запустил сеть Private LTE на Эльгинском месторождении 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

ЭльгаУголь УК и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10041 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 55 1
РЖД ТЖД - Тихоокеанская железная дорога 4 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 82 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6183 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9421 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 673 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73654 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1415 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3344 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 53 1
Исаев Александр 34 1
Талдыкина Наталья 49 1
Базыль Артем 10 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1096 2
Россия - РФ - Российская федерация 158006 2
Тихий океан - Охотское море 76 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2983 1
Россия - Крайний Север 321 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Эльгинское угольное месторождение 5 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
