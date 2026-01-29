Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Исаев Александр


СОБЫТИЯ


29.01.2026 «МегаФон» построил частную LTE-сеть протяженностью более 530 км 1
30.01.2024 «МегаФон» улучшил связь для вахтовиков на Эльгинском месторождении 1
18.01.2024 «МегаФон» развернул 4G на территории порта Эльга 1
29.11.2022 Бизнес рассказал, как внедрялись российские ИТ-решения с грантовой поддержкой 2
02.02.2022 «Мегафон» запустил сеть Private LTE на Эльгинском месторождении 1
18.12.2013 Новое интернет-СМИ «Рустория» объединит профессиональных журналистов и блогеров 1
29.07.2011 Возрождать российский спорт поручат суперкомпьютеру 1
30.04.2009 Генеральным директором «Сибирьтелекома» назначен Иван Дадыкин 1
09.04.2009 «Сибирьтелеком» строит новый дата-центр 1
25.03.2009 «Сибирьтелеком» тестирует единый call-центр 1
03.03.2009 Александр Шейфер назначен директором по экономике и финансам «Сибирьтелекома» 1
28.01.2009 «Сибирьтелеком» запустит услугу «Твист» в Хакасии, Омской и Иркутской областях 1
15.01.2009 «Сибирьтелеком» строит систему информационной безопасности ЦОД 1
28.11.2008 «Скай Линк» и «Сибирьтелеком» реализовали FMC-услугу для ШПД в Новосибирске 1
31.10.2008 «Сибирьтелеком» запустит услугу «Твист» в Алтайском крае и Кемеровской области 1
19.09.2008 «Сибирьтелеком» запустит услугу «Твист» в Новосибирске 1
01.08.2008 «Сибирьтелеком» переходит к пакетированию сервисов 1
24.07.2008 «Сибирьтелеком» обеспечит защиту телевизионного контента 1
01.04.2008 «Сибирьтелеком» и Сибирский банк Сбербанка РФ вводят систему онлайновых платежей 1
24.03.2008 В «Сибирьтелекоме» назначен директор по аудиту 1
19.02.2008 «Сибирьтелеком» реорганизует бизнес 1
31.08.2007 Последняя школа Сибири подключена к интернету 1
30.08.2007 «Сибирьтелеком» завершил национальный проект «Образование» 1
15.08.2007 В «Сибирьтелекоме» вновь увеличен состав правления до 11 человек 1
10.08.2007 Совет директоров "Сибирьтелекома" образовал 4 комитета 1
08.08.2007 «Сибирьтелеком» подключил школы Алтайского края к интернету 1
27.04.2007 "Ростелеком" досрочно прекратил полномочия одного из членов правления 1
03.04.2007 Совет директоров "Сибирьтелекома" ввел в правление нового гендиректора 1
02.04.2007 В "Сибирьтелекоме" назначен генеральный директор 2
11.12.2006 "Ростелеком" планирует увеличить число центров обслуживания в России в 2 раза 1
03.12.2003 "КОРУС Консалтинг" приобретает IT Vision 1
28.04.2003 "Ростелеком" поменял коммерческого директора 1
08.04.2003 Местная связь подорожает, межгород может подешеветь 1
01.04.2003 "Связьинвест" меняет систему взаиморасчетов за услуги дальней связи 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

Исаев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 22
Ростелеком 10388 6
Ростелеком - Связьинвест 1714 5
МегаФон 10041 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Webstream - Вебстрим 27 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 2
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 2
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - НСС - Новосибирская Сотовая Связь 20 1
ДиБиЭй - Цифровая Адаптация Бизнеса - DBA - Digital Business Adaptation 4 1
Microsoft Corporation 25311 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
Корус Консалтинг ГК 1358 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 292 1
IT Vision 23 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 50 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 55 2
РЖД ТЖД - Тихоокеанская железная дорога 4 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
ЭльгаУголь УК 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8278 1
НСПК - Национальная система платежных карт 904 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 1
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 389 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
Мортон 26 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12989 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3271 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73654 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 4
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 846 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9421 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17152 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 3
Аналоговые технологии 2836 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1892 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3318 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6183 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8466 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1017 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1056 2
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 82 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 2
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 673 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 115 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Softline - Borlas TradeX 1 1
Forcepoint - Stonesoft - StoneGate 22 1
IBS Trade House 10 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 1
Google Android 14778 1
Apple iOS 8304 1
Microsoft Windows 16408 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
Apple iPhone 6 4861 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
Microsoft Windows BitLocker 939 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 117 1
Oracle PeopleSoft 418 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 53 1
Рустория 1 1
Никулин Анатолий 19 2
Шейфер Александр 12 2
Базыль Артем 10 2
Лопатин Александр 22 2
Дадыкин Иван 31 2
Хасьянова Гюльнара 18 1
Репин Игорь 23 1
Голосной Евгений 22 1
Терентьев Юрий 16 1
Гриб Анатолий 10 1
Власова Светлана 14 1
Голубицкий Богдан 12 1
Рыбаков Николай 7 1
Хвощинская Галина 6 1
Деревяшкин Владимир 3 1
Фаталин Андрей 3 1
Соколов-Митрич Дмитрий 1 1
Ратушный Валерий 2 1
Фимин Даниил 1 1
Нечаев Евгений 3 1
Величко Ольга 4 1
Качурин Александр 7 1
Храмов Егор 1 1
Киричек Нина 3 1
Снытко Ирина 4 1
Азизов Назим 1 1
Жигульская Галина 3 1
Борзенко Иван 5 1
Эрлих Вадим 1 1
Гроза Светлана 3 1
Переверзев Максим 2 1
Коробков-Землянский Антон 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Свердлов Денис 201 1
Кузнецов Сергей 162 1
Талдыкина Наталья 49 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Горбунов Александр 55 1
Махорин Алексей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 158006 16
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 13
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1907 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46017 5
Европа 24669 4
Россия - СФО - Новосибирск 4690 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 982 4
Россия - СФО - Кемеровская область 1002 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1447 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1096 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1831 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1560 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1269 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2983 2
Россия - СФО - Омская область 743 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 557 2
Тихий океан - Охотское море 76 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Эльгинское угольное месторождение 5 1
Россия - СФО - Алтайский край - Солонешенский район - Солонешное 12 1
Россия - СФО - Иркутская область - Киренский район - Киренск 10 1
Нидерланды - Эйндховен 37 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 637 1
Ближний Восток 3046 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Великобритания - Лондон 2410 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14528 1
Нидерланды 3641 1
Россия - Крайний Север 321 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 687 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1004 1
США - Пенсильвания 365 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 152 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Экзамены 484 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11434 6
Wikipedia - Википедия 596 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Euronews - телеканал 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
СЗГМУ им. И. И. Мечникова - Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова 3 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 236 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 269 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415551, в очереди разбора - 727522.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще