Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область

Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома елеКом в Чите. На торжественной церемонии присутствовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и глава Забайкальского края Александр Осипов. Доступ в интернет читинской гимназии №21 и другим социально значимым объектам Забайкальского предоставляет компания ТрансТелеКом – победитель аукциона на оказание этой услуги. Читинскую гимназию подключили к выс

ТТК продлил контракт с Читинской таможней Компания ТТК сообщила о предоставлении комплекса услуг связи Читинской таможне. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого аукциона, макрорегиональный филиал «Чита» компании ТТК продолжит предоставлять услуги по организации еди

В органах исполнительной власти Забайкальского края используется около 1 тыс. рабочих мест СЭД «Дело» бочих мест системы. Первыми пользователями «Дела» стали специалисты Управления делами администрации Читинской области, Комитета инвестиционной политики и развития инфраструктуры, Управления ТЭК

ТТК организовал корпоративную сеть связи для Читинской таможни Компания ТТК сообщила об организации корпоративной сети связи для Читинской таможни. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого конкурса, «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, организовал единую защищенную корпоративную

Власти Забайкальского края строят единую СЭД на базе системы «Дело» Система «Дело» используется в ряде структур администрации Читинской области с 2004 г.: в Комитете инвестиционной политики и развития инфраструктуры, Уп

СЭД «Дело» внедряют в администрации Читинской области Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что администрация Читинской области внедряет систему электронных регламентов межведомственного электронного док

Управление Судебного департамента в Читинской области приобретет СПС Управление Судебного департамента в Читинской области проводит два ИТ-тендера по выбору ИТ-поставщиков. Источник финансирования –

ОПФР по Читинской области потребовались услуги связи ОПФР по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу ищет поставщиков услуг связи, в с

Пограничное управление ФСБ РФ по Бурятии и Читинской области нуждается в услугах связи Краснознамённое пограничное управление ФСБ РФ по республике Бурятия и Читинской области - войсковая часть 2539 объявила о проведении открытого конкурса, по итогам

УФНС по Читинской области требуются услуги спутниковой связи Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу объявило открытый конкурс на пред

УФРС по Читинской области внедрит АИС ЕГРП «Юстиция» Управление Федеральной регистрационной службы по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу (УФРС по ЧО и АБАО) проводит тенд

В Читинской областной Думе внедрили СЭД «Дело» ибири - было завершено внедрение системы электронного документооборота «Дело» в аппарате управления Читинской областной Думы. По словам руководителя Организационного управления аппарата, одним

Росатом: жителей "радонового" поселка переселят кабря 2007 года руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и губернатор Читинской области Равиль Гениатулин подписали cоглашение о совместном финансировании работ по

Прокуратура Читинской области закупает компьютеры и принтеры Прокуратура Читинской области проводит открытый конкурс № 43 по выбору ИТ-поставщиков. Конкурс включает два лота, требующих поставку: Компьютерной техники (100 комплектов); стоимость - 2750 тыс. руб.; Лазе

В Читинской области произошло землетрясение Как сообщает МЧС, вчера, 28 мая 2007 г., в 06:54 по московскому времени в 550 км северо-восточнее г. Чита произошло землетрясение с силой 3,0 магнитуд по шкале Рихтера. Жертв и разрушений нет. Читинская область относится к Байкало-монгольскому природному региону, для которого характерна высокая сейсмическая активность.

УФРС по Читинской области купит лицензионное ПО Управление федеральной регистрационной службы (УФРС) по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу (АБАО) проводит открытый конкурс

УФРС по Читинской области купит лицензионное ПО Управление федеральной регистрационной службы (УФРС) по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу (АБАО) ищет поставщика лицензионн

Завершился конкурс на разработку двух российских урановых месторождений ого рудного поля, сообщает пресс-служба Росатома. Конкурс на право разработки месторождений урана в Читинской области был объявлен в апреле 2006 года Федеральным агентством по недропользованию

Завершился конкурс на разработку двух российских урановых месторождений ого рудного поля, сообщает пресс-служба Росатома. Конкурс на право разработки месторождений урана в Читинской области был объявлен в апреле 2006 года Федеральным агентством по недропользованию

"Сибирьтелеком" установит свыше 1, 6 тыс. универсальных таксофонов онкурсах на оказание универсальных услуг телефонной связи с использованием таксофонов на территории Читинской области, Республики Бурятии, Агинского Бурятского автономного округа и Усть-Ордынск

В Читинской области создадут спутниковую цифровую сеть тельство спутниковой цифровой сети для распространения смешанной программы РТР и местного вещания в Читинской области, сообщила пресс-служба компании. До этого "Газком" уже создал телекоммуника