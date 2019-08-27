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Россия ДФО Забайкальский край Читинская область

Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область

СОБЫТИЯ


27.08.2019 Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома

елеКом в Чите. На торжественной церемонии присутствовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и глава Забайкальского края Александр Осипов. Доступ в интернет читинской гимназии №21 и другим социально значимым объектам Забайкальского предоставляет компания ТрансТелеКом – победитель аукциона на оказание этой услуги. Читинскую гимназию подключили к выс
23.01.2015 ТТК продлил контракт с Читинской таможней

Компания ТТК сообщила о предоставлении комплекса услуг связи Читинской таможне. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого аукциона, макрорегиональный филиал «Чита» компании ТТК продолжит предоставлять услуги по организации еди
03.06.2013 В органах исполнительной власти Забайкальского края используется около 1 тыс. рабочих мест СЭД «Дело»

бочих мест системы. Первыми пользователями «Дела» стали специалисты Управления делами администрации Читинской области, Комитета инвестиционной политики и развития инфраструктуры, Управления ТЭК
06.09.2012 ТТК организовал корпоративную сеть связи для Читинской таможни

Компания ТТК сообщила об организации корпоративной сети связи для Читинской таможни. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого конкурса, «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, организовал единую защищенную корпоративную
03.06.2010 Власти Забайкальского края строят единую СЭД на базе системы «Дело»

Система «Дело» используется в ряде структур администрации Читинской области с 2004 г.: в Комитете инвестиционной политики и развития инфраструктуры, Уп
21.05.2008 СЭД «Дело» внедряют в администрации Читинской области

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что администрация Читинской области внедряет систему электронных регламентов межведомственного электронного док
03.04.2008 Управление Судебного департамента в Читинской области приобретет СПС

Управление Судебного департамента в Читинской области проводит два ИТ-тендера по выбору ИТ-поставщиков. Источник финансирования –
18.03.2008 ОПФР по Читинской области потребовались услуги связи

ОПФР по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу ищет поставщиков услуг связи, в с
13.02.2008 Пограничное управление ФСБ РФ по Бурятии и Читинской области нуждается в услугах связи

Краснознамённое пограничное управление ФСБ РФ по республике Бурятия и Читинской области - войсковая часть 2539 объявила о проведении открытого конкурса, по итогам

23.01.2008 УФНС по Читинской области требуются услуги спутниковой связи

Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу объявило открытый конкурс на пред
11.01.2008 УФРС по Читинской области внедрит АИС ЕГРП «Юстиция»

Управление Федеральной регистрационной службы по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу (УФРС по ЧО и АБАО) проводит тенд
26.12.2007 В Читинской областной Думе внедрили СЭД «Дело»

ибири - было завершено внедрение системы электронного документооборота «Дело» в аппарате управления Читинской областной Думы. По словам руководителя Организационного управления аппарата, одним

24.12.2007 Росатом: жителей "радонового" поселка переселят

кабря 2007 года руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и губернатор Читинской области Равиль Гениатулин подписали cоглашение о совместном финансировании работ по
14.11.2007 Прокуратура Читинской области закупает компьютеры и принтеры

Прокуратура Читинской области проводит открытый конкурс № 43 по выбору ИТ-поставщиков. Конкурс включает два лота, требующих поставку: Компьютерной техники (100 комплектов); стоимость - 2750 тыс. руб.; Лазе
29.05.2007 В Читинской области произошло землетрясение

Как сообщает МЧС, вчера, 28 мая 2007 г., в 06:54 по московскому времени в 550 км северо-восточнее г. Чита произошло землетрясение с силой 3,0 магнитуд по шкале Рихтера. Жертв и разрушений нет. Читинская область относится к Байкало-монгольскому природному региону, для которого характерна высокая сейсмическая активность.
12.02.2007 УФРС по Читинской области купит лицензионное ПО

Управление федеральной регистрационной службы (УФРС) по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу (АБАО) проводит открытый конкурс

02.02.2007 УФРС по Читинской области купит лицензионное ПО

Управление федеральной регистрационной службы (УФРС) по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу (АБАО) ищет поставщика лицензионн
11.10.2006 Завершился конкурс на разработку двух российских урановых месторождений

ого рудного поля, сообщает пресс-служба Росатома. Конкурс на право разработки месторождений урана в Читинской области был объявлен в апреле 2006 года Федеральным агентством по недропользованию

11.10.2006 Завершился конкурс на разработку двух российских урановых месторождений

ого рудного поля, сообщает пресс-служба Росатома. Конкурс на право разработки месторождений урана в Читинской области был объявлен в апреле 2006 года Федеральным агентством по недропользованию

31.01.2006 "Сибирьтелеком" установит свыше 1, 6 тыс. универсальных таксофонов

онкурсах на оказание универсальных услуг телефонной связи с использованием таксофонов на территории Читинской области, Республики Бурятии, Агинского Бурятского автономного округа и Усть-Ордынск
29.05.2003 В Читинской области создадут спутниковую цифровую сеть

тельство спутниковой цифровой сети для распространения смешанной программы РТР и местного вещания в Читинской области, сообщила пресс-служба компании. До этого "Газком" уже создал телекоммуника
28.10.2002 Федерация Интернет Образования откроет свой центр в Чите

и использованию интернета в учебном процессе. Поскольку приоритетными задачами системы образования Читинской области являются содействие развитию инновационных процессов, формирование единого


Публикаций - 115, упоминаний - 168

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 28
Ростелеком - Связьинвест 1719 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
МегаФон 10742 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Системы документооборота 522 6
МТС - Сибинтертелеком 10 6
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 6
Ростелеком 10948 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 5
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 39 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 4
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 4
МегаФон - Мобиком 230 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 3
Электросвязь 268 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 3
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 2
ВымпелКом - Билайн - СТ Мобайл - Сахалин Телеком Мобайл 17 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Алтайтелеком - Алтайская телефонно-телеграфная компания 15 2
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 2
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 2
МТС - Примтелефон 47 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - НСС - Новосибирская Сотовая Связь 20 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 2
SAP SE 5601 2
Microsoft Corporation 25775 2
Huawei 4677 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Почта России ПАО 2370 4
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 3
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 2
Росатом - ППГХО имени Е. П. Славского - Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Евросеть 1421 2
MODIS - Одежда 3000 58 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Сибагромаш ГК 1 1
АлтайБизнес-Банк АКБ 2 1
Алтайская инвестиционная компания 1 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
Теплоозерскцемент - Теплоозерский цементный завод 3 1
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Гута ГК 34 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
SABMiller - САБМиллер Рус 15 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 1
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 1
Астекс-ТВ - АСТВ 3 1
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 1
Стройтэкс 2 1
ИК АВК - Инвестиционная компания АВК 11 1
РусГидро - Бурейская ГЭС 13 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
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ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 4
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
ЭОС Дело-web 209 4
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Nokia 7650 63 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
БКС - Балтийская кабельная система 6 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Honeywell Process Solutions - HPS 18 1
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 1
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 1
Honda Accord 16 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
Avaya Intuity Audix 10 1
Avaya MultiVantage 9 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Direct Connect 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Wireless Web 2 1
Cisco ICM - Cisco Intelligent Contact Management 7 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-26 тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт 17 1
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