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Россия ДФО Забайкальский край Читинская область
СОБЫТИЯ
|27.08.2019
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Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома
елеКом в Чите. На торжественной церемонии присутствовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и глава Забайкальского края Александр Осипов. Доступ в интернет читинской гимназии №21 и другим социально значимым объектам Забайкальского предоставляет компания ТрансТелеКом – победитель аукциона на оказание этой услуги. Читинскую гимназию подключили к выс
|23.01.2015
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ТТК продлил контракт с Читинской таможней
Компания ТТК сообщила о предоставлении комплекса услуг связи Читинской таможне. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого аукциона, макрорегиональный филиал «Чита» компании ТТК продолжит предоставлять услуги по организации еди
|03.06.2013
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В органах исполнительной власти Забайкальского края используется около 1 тыс. рабочих мест СЭД «Дело»
бочих мест системы. Первыми пользователями «Дела» стали специалисты Управления делами администрации Читинской области, Комитета инвестиционной политики и развития инфраструктуры, Управления ТЭК
|06.09.2012
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ТТК организовал корпоративную сеть связи для Читинской таможни
Компания ТТК сообщила об организации корпоративной сети связи для Читинской таможни. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого конкурса, «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, организовал единую защищенную корпоративную
|03.06.2010
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Власти Забайкальского края строят единую СЭД на базе системы «Дело»
Система «Дело» используется в ряде структур администрации Читинской области с 2004 г.: в Комитете инвестиционной политики и развития инфраструктуры, Уп
|21.05.2008
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СЭД «Дело» внедряют в администрации Читинской области
Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что администрация Читинской области внедряет систему электронных регламентов межведомственного электронного док
|03.04.2008
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Управление Судебного департамента в Читинской области приобретет СПС
Управление Судебного департамента в Читинской области проводит два ИТ-тендера по выбору ИТ-поставщиков. Источник финансирования –
|18.03.2008
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ОПФР по Читинской области потребовались услуги связи
ОПФР по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу ищет поставщиков услуг связи, в с
|13.02.2008
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Пограничное управление ФСБ РФ по Бурятии и Читинской области нуждается в услугах связи
Краснознамённое пограничное управление ФСБ РФ по республике Бурятия и Читинской области - войсковая часть 2539 объявила о проведении открытого конкурса, по итогам
|23.01.2008
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УФНС по Читинской области требуются услуги спутниковой связи
Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу объявило открытый конкурс на пред
|11.01.2008
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УФРС по Читинской области внедрит АИС ЕГРП «Юстиция»
Управление Федеральной регистрационной службы по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу (УФРС по ЧО и АБАО) проводит тенд
|26.12.2007
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В Читинской областной Думе внедрили СЭД «Дело»
ибири - было завершено внедрение системы электронного документооборота «Дело» в аппарате управления Читинской областной Думы. По словам руководителя Организационного управления аппарата, одним
|24.12.2007
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Росатом: жителей "радонового" поселка переселят
кабря 2007 года руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и губернатор Читинской области Равиль Гениатулин подписали cоглашение о совместном финансировании работ по
|14.11.2007
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Прокуратура Читинской области закупает компьютеры и принтеры
Прокуратура Читинской области проводит открытый конкурс № 43 по выбору ИТ-поставщиков. Конкурс включает два лота, требующих поставку: Компьютерной техники (100 комплектов); стоимость - 2750 тыс. руб.; Лазе
|29.05.2007
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В Читинской области произошло землетрясение
Как сообщает МЧС, вчера, 28 мая 2007 г., в 06:54 по московскому времени в 550 км северо-восточнее г. Чита произошло землетрясение с силой 3,0 магнитуд по шкале Рихтера. Жертв и разрушений нет. Читинская область относится к Байкало-монгольскому природному региону, для которого характерна высокая сейсмическая активность.
|12.02.2007
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УФРС по Читинской области купит лицензионное ПО
Управление федеральной регистрационной службы (УФРС) по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу (АБАО) проводит открытый конкурс
|02.02.2007
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УФРС по Читинской области купит лицензионное ПО
Управление федеральной регистрационной службы (УФРС) по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу (АБАО) ищет поставщика лицензионн
|11.10.2006
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Завершился конкурс на разработку двух российских урановых месторождений
ого рудного поля, сообщает пресс-служба Росатома. Конкурс на право разработки месторождений урана в Читинской области был объявлен в апреле 2006 года Федеральным агентством по недропользованию
|11.10.2006
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Завершился конкурс на разработку двух российских урановых месторождений
ого рудного поля, сообщает пресс-служба Росатома. Конкурс на право разработки месторождений урана в Читинской области был объявлен в апреле 2006 года Федеральным агентством по недропользованию
|31.01.2006
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"Сибирьтелеком" установит свыше 1, 6 тыс. универсальных таксофонов
онкурсах на оказание универсальных услуг телефонной связи с использованием таксофонов на территории Читинской области, Республики Бурятии, Агинского Бурятского автономного округа и Усть-Ордынск
|29.05.2003
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В Читинской области создадут спутниковую цифровую сеть
тельство спутниковой цифровой сети для распространения смешанной программы РТР и местного вещания в Читинской области, сообщила пресс-служба компании. До этого "Газком" уже создал телекоммуника
|28.10.2002
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Федерация Интернет Образования откроет свой центр в Чите
и использованию интернета в учебном процессе. Поскольку приоритетными задачами системы образования Читинской области являются содействие развитию инновационных процессов, формирование единого
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 4
|Никулин Анатолий 19 3
|Хасьянова Гульнара 156 2
|Малис Александр 158 2
|Кузнецов Сергей 163 2
|Соловьев Дмитрий 84 2
|Поповский Александр 93 2
|Домбровский Юрий 62 2
|Сидоров Василий 53 2
|Дадыкин Иван 31 2
|Рябов Игорь 27 2
|Медведева Лариса 2 1
|Субанов Булад 6 1
|Бурова Людмила 1 1
|Окрут Руслан 1 1
|Деревяшкин Владимир 3 1
|Баранник Олег 3 1
|Быченко Андрей 4 1
|Война Андрей 3 1
|Гузик Сергей 2 1
|Копарев Валерий 1 1
|Kosunen Jorma - Косунен Ярмо 1 1
|Киселева Ольга 6 1
|Воробьев Владислав 3 1
|Тюлин Вячеслав 1 1
|Малышев Георгий 14 1
|Верхулевский Юрий 4 1
|Шишин Юрий 3 1
|Дорошова Жанна 40 1
|Вашкевич Виталий 1 1
|Ильиных Игорь 1 1
|Маришин Александр 4 1
|Киричек Нина 3 1
|Овешников Степан 1 1
|Штетнер Тихомир 1 1
|Голомозин Анатолий 4 1
|Косыгин Алексей 3 1
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