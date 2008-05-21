Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область

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Читинская область



21.05.2008 СЭД «Дело» внедряют в администрации Читинской области
03.04.2008 Управление Судебного департамента в Читинской области приобретет СПС
18.03.2008 ОПФР по Читинской области потребовались услуги связи
13.02.2008 Пограничное управление ФСБ РФ по Бурятии и Читинской области нуждается в услугах связи
23.01.2008 УФНС по Читинской области требуются услуги спутниковой связи
11.01.2008 УФРС по Читинской области внедрит АИС ЕГРП «Юстиция»
14.11.2007 Прокуратура Читинской области закупает компьютеры и принтеры
12.02.2007 УФРС по Читинской области купит лицензионное ПО
02.02.2007 УФРС по Читинской области купит лицензионное ПО
29.05.2003 В Читинской области создадут спутниковую цифровую сеть

Публикаций - 92, упоминаний - 127

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1657 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 14
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2238 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 5
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 5
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 85 4
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 3
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 87 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 2
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 40 2
KT Corporation - Korea Telecom 112 2
Cable & Wireless 135 1
АКОС 60 1
Электросвязь 188 1
Сумма Телеком - Sumtel 131 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Huawei Technologies 388 1
Беркут НПФ 94 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 193 1
Telenor - Теленор 715 1
GMCS 316 1
Акадо Телеком - Комкор 771 1
Yota - Скартел 703 1
Honeywell 229 1
China Telecom 238 1
АФК Система ПАО 1624 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 1
СМАРТС Компания 505 1
SAP SE 4379 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 1
Почта России ПАО 1798 1
ГПБ - Газпромбанк 801 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 1
Евросеть 1342 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
ЮКОС НК 104 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 239 1
КонсультантПлюс 99 1
MODIS 49 1
Горное УДК - Уранодобывающая компания 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 3
Президент Российской Федерации 1731 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 43 2
Администрация Президента РФ 325 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 275 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 63 1
Правительство Республики Коми 20 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 1
Законодательное Собрание Забайкальского края 3 1
Правительство Забайкальского края - Департамент информатизации и связи Забайкальского края 5 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1102 1
Правительство РФ 2659 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 5
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 6
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 214 4
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 651 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 112 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4017 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 607 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 49 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 136 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 689 1
ЭОС Дело СЭД 760 7
ЭОС Дело-web 145 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 216 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 514 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 163 1
Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System 13 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 80 1
Обращения граждан 39 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 1
Домбровский Юрий 59 2
Белашева Марина 36 1
Субанов Булад 5 1
Балабанов Андрей 6 1
Лимонов Эдуард 6 1
Рыбаков Николай 6 1
Терентьев Юрий 13 1
Хасьянова Гюльнара 16 1
Корнеева Ксения 28 1
Рябов Игорь 26 1
Вешняков Александр 30 1
Саяпина Елена 39 1
Остроухова Юлия 27 1
Дадыкин Иван 30 1
Малис Александр 155 1
Сидоров Василий 50 1
Бескоровайный Андрей 47 1
Панкратова Оксана 42 1
Богатов Антон 79 1
Валяева Елизавета 72 1
Поповский Александр 90 1
Наумов Виктор 124 1
Прянишников Николай 285 1
Кочетков Владислав 247 1
Кириенко Сергей 128 1
Кузнецов Сергей 137 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 31
Россия - ДФО - Бурятия Республика 384 12
Россия - ДФО - Забайкальский край 396 8
Россия - СФО - Республика Алтай 884 8
Россия - ДФО - Хабаровский край 560 8
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 246 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1862 7
Россия - СФО - Иркутская область 725 7
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 651 7
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 629 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 806 6
Россия - ДФО - Амурская область 451 6
Россия - СФО - Хакасия Республика 330 6
Россия - СФО - Кемеровская область 634 5
Россия - Сибирь 1346 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 5
Россия - СФО - Омская область 475 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 902 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 497 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 920 3
Россия - ДФО - Магаданская область 299 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 597 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1074 3
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 561 3
Россия - УФО - Курганская область 353 2
Россия - СФО - Республика Тыва 169 2
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1069 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 2
Россия - Восточная Сибирь 231 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10891 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 293 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 260 1
Россия - ЦФО - Орловская область 168 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 223 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 298 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 176 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 252 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
Российская газета 219 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
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