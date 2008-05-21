Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Забайкальский край
Читинская область
Публикаций - 92, упоминаний - 127
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Домбровский Юрий 59 2
|Белашева Марина 36 1
|Субанов Булад 5 1
|Балабанов Андрей 6 1
|Лимонов Эдуард 6 1
|Рыбаков Николай 6 1
|Терентьев Юрий 13 1
|Хасьянова Гюльнара 16 1
|Корнеева Ксения 28 1
|Рябов Игорь 26 1
|Вешняков Александр 30 1
|Саяпина Елена 39 1
|Остроухова Юлия 27 1
|Дадыкин Иван 30 1
|Малис Александр 155 1
|Сидоров Василий 50 1
|Бескоровайный Андрей 47 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Богатов Антон 79 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Поповский Александр 90 1
|Наумов Виктор 124 1
|Прянишников Николай 285 1
|Кочетков Владислав 247 1
|Кириенко Сергей 128 1
|Кузнецов Сергей 137 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 6
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
|Российская газета 219 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru