Администрация Тюмени

Администрация Тюмени

СОБЫТИЯ


30.12.2025 Станислав Логинов -

Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов

 1
29.10.2025 Кикшеринг «МТС Юрент» подвел итоги сезона в Тюмени: поездки на самокатах стали на 28% короче, превратившись в по-настоящему транспортные 1
04.08.2025 В Тюмени начали использовать самокаты для контроля за порядком на городских территориях 1
14.11.2023 Правительство Тюменской области использует Directum RX для обработки сообщений граждан из Платформы обратной связи 1
14.03.2022 Импортозамещение под ключ: Тюменская область перешла на Directum RX 1
19.11.2018 Infowatch реализовал проект по защите официальных информационных ресурсов администрации Тюмени 1
07.08.2018 Руководитель «Инфовотч-Урал» вошел в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства Тюменской области 1
31.03.2016 ЭЛАР создал «Электронный архив города Тюмени» 3
07.03.2014 Новый законопроект требует вернуть госсайты на российские хостинги 2
02.08.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2013 1
08.10.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2009 1
02.09.2008 В Тюменской области создана единая мультисервисная сеть передачи данных 1
14.07.2008 «М2М телематика» поставит радиопередающую аппаратуру Департаменту городского хозяйства Тюмени 2
01.11.2007 Новое в ИКТ-законодательстве России: октябрь 2007 года 1
27.09.2007 Directum внедрят в Администрации Тюменской области 1
18.05.2007 Администрация Тюменского района внедряет Directum 1

Администрация Тюмени и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1172 4
InfoWatch - Инфовотч 1093 2
ФИНЭКС качество 18 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 2
Системы документооборота 512 1
Cisco Systems 5226 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 1
Микротест 280 1
InfoWatch - Инфовотч-Урал 2 1
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Электросвязь 268 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 121 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 157 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2938 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6309 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12916 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2737 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 2
Администрация города Пенза 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3129 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3382 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4948 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 241 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 831 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 80 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
Администрация Омска 24 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 27 1
Правительство Челябинской области 75 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73486 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13367 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2864 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2304 2
Оцифровка - Digitization 4937 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18365 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6320 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31852 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 886 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 949 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5871 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 243 2
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 38 1
М2М телематика - М2М-CyberFleet 16 1
Администрация Ленинградской области - АИСГЗ ЛО - Государственный заказ Ленинградской области - автоматизированная информационная система - ЭМ ЛО - Электронный магазин Ленинградской области - Агрегатор торговли Ленинградской области 7 1
Linux OS 10946 1
Новые облачные технологии - МойОфис 900 1
Microsoft Office 3970 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 59 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 426 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2894 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 261 1
НКТ - Р7-Офис 481 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
Directum Ario 44 1
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 33 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 938 1
Directum СЭД - ECM-система 297 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
ЭЛАР Архив АИС 20 1
Cisco Works LMS - LAN Management Solution - CiscoWorks Common Services - CiscoWorks VPN Security Management Solution - CiscoWorks NCM - CiscoWorks VMS 31 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1535 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 64 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Валяева Елизавета 72 2
Орловский Виктор 398 1
Бубнов Михаил 2 1
Старшинов Михаил 2 1
Бабичев Николай 3 1
Шугаева Мария 4 1
Орлов Кирилл 5 1
Логинов Станислав 37 1
Гутенёв Владимир 13 1
Демченко Александр 1 1
Климов Виктор 2 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 11
Россия - РФ - Российская федерация 157509 10
Россия - УФО - Тюменская область 1262 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3221 3
Россия - СЗФО - Псковская область 672 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8156 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1215 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 831 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 995 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2074 1
Россия - УФО - Челябинская область 1401 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 603 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 653 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 717 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 864 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ДФО - Магаданская область 487 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
Россия - ЦФО - Костромская область 437 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 280 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 363 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1677 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3781 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 2
Реестр обязательных требований 92 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Образование в России 2560 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1345 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 383 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1741 1
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 30 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Ведомости 1259 1
ТВ-Новости АНО 7 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
