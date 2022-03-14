Импортозамещение под ключ: Тюменская область перешла на Directum RX

Ранее документооборот и делопроизводство в органах исполнительной власти, подведомственных учреждениях и муниципалитетах Тюменской области вели в разных программах. По этой причине часто возникали сложности с интеграцией и настройкой ПО, в том числе из-за различия функциональности и версионности систем, тем самым усложнялись их сопровождение и техническая поддержка.

Для создания единого решения для всех уровней власти была проведена конкурсная процедура в соответствии с 44-ФЗ. По ее результатам в Тюменской области стартовали проект внедрения системы на базе Directum RX – программного продукта, который разрабатывается в России и входит в Реестр отечественного ПО (запись №4499 от 16.04.2018). Об этом CNews сообщили представители Directum.

Directum RX учитывает 100% стандартов российского делопроизводства, а также форматы, утвержденные ФНС. В системе поддерживается работа со свободным общесистемным и офисным ПО: ОС семейства Linux, СУБД PostgreSQL, пакеты LibreOffice, «МойОфис», «Р7-Офис» и Onlyoffice. Разработчик – ООО «Директум» – обладает лицензиями ФСБ и ФСТЭК на создание программного обеспечения.

В команду проекта вошли Департамент информатизации Тюменской области, сотрудники подведомственного учреждения ГКУ ТО «ЦИТТО», ООО «Систем-консалт» (партнер разработчика системы), а также представители других органов исполнительной власти – они приняли участие в описании текущих процессов, согласовании проектных решений и тестовой эксплуатации.

Специалисты провели анализ действующего делопроизводства и ИТ-инфраструктуры, после чего реализовали проект единой облачной системы и обучили пользователей работе в ней.

Благодаря комплексному внедрению Directum RX в Тюменской области:

- автоматизировали рассмотрение обращений граждан, поступающих с регионального Портала услуг;

- ускорили подготовку корреспонденции и обмен с федеральными органами власти и иными субъектами России (через коннектор по схеме МЭДО 2.7.1 и ниже);

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- повысили оперативность работы сотрудников и усилили контроль исполнительской дисциплины.

На данный момент к Directum RX подключены 252 подведомственные организации и 278 органов местного самоуправления – пять администраций городских округов, 20 администраций муниципальных районов и 253 сельских поселения. В единой системе работают свыше 7000 пользователей, в том числе 100% государственных гражданских служащих.

Проект продолжается. В 2022 г. Directum RX начнет работать в Администрации Тюмени. Также в Правительстве Тюменской области рассматривают внедрение интеллектуальных сервисов Directum Ario для обработки входящей корреспонденции и другие решения разработчика, которые можно реализовать на базе новой системы.

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Directum — российская ИТ-компания. Разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. Оказывает полный спектр услуг по выстраиванию цифрового взаимодействия: анализ бизнес-процессов, создание, внедрение и сопровождение ИТ-решений для организаций различных масштабов и отраслей. Программные продукты компании разработаны в России, при облачной поставке размещаются в ЦОДах на территории России, совместимы с отечественным и свободно распространяемым ПО.