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Directum Ario

Directum Ario

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.08.2026 Directum HR Pro 2.10 открывает доступ в единое корпоративное пространство через суперапп Directum Omni с ИИ-помощником 1
11.06.2025 Единая система цифровизации процессов управления документами в ОАК 1
23.05.2024 «Группа Астра» и Directum договорились о стратегическом партнерстве 1
22.05.2024 «Группа Астра» и компания Directum договорились о стратегическом партнерстве 1
19.04.2024 Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД Tantor 1
14.03.2024 Directum подтвердил совместимость продуктов с новейшей версией СУБД Postgres Pro 1
21.11.2023 Продукты Directum поддержат замещающее сканирование и цифровые дубликаты 1
19.10.2023 Пользователи Directum Ario One смогут получать налоговые льготы за покупку интеллектуального ПО 4
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 1
11.05.2023 ОС «Альт» совместимы с продуктами Directum RX и Directum Ario One 3
24.01.2023 «Боровичский комбинат огнеупоров» использует интеллектуальные сервисы Directum для обработки документов 2
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy 2
24.11.2022 Константин Истомин -

Константин Истомин, Directum: Компании не готовы вкладываться в импортозамещение ради галочки

 1
11.11.2022 Российская наследница Abbyy стала принадлежать туркам 2
17.10.2022 Правительство Удмуртии внедряет интеллектуальные сервисы Directum для обработки входящей корреспонденции 2
08.09.2022 Игорь Беляк -

Игорь Беляк, Directum: Все умеют распознавать документы, но мало кто знает, что с ними делать дальше

 2
07.09.2022 Константин Истомин, Directum: Топ-5 потребностей клиентов по управлению документами и процессами в 2022 году 1
04.08.2022 Sitronics Group начала поставлять клиентам системы управления цифровыми процессами и документами Directum 1
02.08.2022 Ramax Group стала партнером Directum 2
05.07.2022 «Газпром трансгаз Саратов» ведет договорную работу в Directum RX 1
30.06.2022 Directum представляет решение «Архив для налогового мониторинга» 1
28.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022: как живет рынок ИТ в условиях санкций 1
23.06.2022 Что происходит с ИТ в банках в условиях санкций 1
14.06.2022 Нефтегазовый холдинг «КазМунайГаз» цифровизировал процессы на базе системы Directum RX 1
19.05.2022 Цифровая трансформация в «Газпром добыча Оренбург»: импортозамещение и отказ от бумаги 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1
14.03.2022 Импортозамещение под ключ: Тюменская область перешла на Directum RX 1
04.03.2022 Directum Ario One включили в Единый реестр российского ПО 3
11.02.2022 АО «Теплоэнерго» использует интеллектуальные сервисы Directum Ario для обработки финансовых документов 2
18.01.2022 Directum использует облако T1 Cloud 1
17.09.2021 Directum выпустила облачный ИИ-сервис по 100% распознаванию документов 2
24.06.2021 Умные системы для умных людей и другие ECM тренды в 2021 5
02.04.2021 Интеллектуальные сервисы Directum Ario теперь в облаке 2
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 1
05.06.2020 «Техносерв консалтинг» стал партнером Directum 1
24.01.2020 Directum представила решение «Командировки и авансовые отчеты» для DirectumRX 1
09.12.2019 В «ОДК-Авиадвигатель» завершился пилот по внедрению Directum Smart Search 2
29.11.2019 ГК «ПиР» тиражирует DirectumRX на предприятия группы 1
19.09.2019 Directum представила Directum новой версии 5.8 2

Публикаций - 45, упоминаний - 70

Directum Ario и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1267 44
9587 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Dbrain - Дибрейн 30 4
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 475 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3060 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1122 3
Beorg - Биорг 130 3
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 134 3
Ростелеком 10940 3
SAP SE 5598 3
IBM - International Business Machines Corp 9697 3
InfoWatch - Инфовотч 1183 3
Крок - Croc 1965 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 378 2
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 2
Kofax 61 2
TANAiS IT Group - Танаис 30 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 2
Abbyy Украина - Abbyy Ukraine - АБИ Украина 27 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 2
Gelarm - Геларм 41 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 311 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 2
Abbyy LS - Abbyy Language Services - АБИ ЛС - АЛС - Эбби Лангуаж Сервисез 36 2
Abbyy Press 5 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5651 2
МегаФон 10718 2
Yandex - Яндекс 9201 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15738 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4959 2
Biocad - Биокад 95 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1098 1
Brother - Brother Industries - Бразер 215 1
Ramax - Рамакс 138 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 1
Газпром ПАО 1492 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 211 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 3
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 3
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 544 3
Альфа-Капитал УК 151 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Газпром нефть 725 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Локотех - Локомотивные технологии 68 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 1
Газпром трансгаз 157 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
ПиР-ПАК 1 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
RusProfile - Руспрофайл 30 1
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп - Binnopharm Group 14 1
Объединённый коммунальный оператор АО - ОКО АО - Теплоэнерго - Нижегородский водоканал 18 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1750 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 1
БКО - Боровичский комбинат огнеупоров 4 1
Posti Group - Почта Финляндии 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13848 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3301 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5674 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3646 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6535 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3688 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5425 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1595 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 363 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Судебная власть - Judicial power 2496 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 9 1
Администрация Тюмени 16 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2334 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 357 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 781 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9912 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22453 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53783 26
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4275 7
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1415 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3998 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12881 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12834 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12925 6
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1375 6
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Электронный документ - Electronic document 1579 5
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5195 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1529 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7858 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1730 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8636 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33448 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2776 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8248 4
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1918 4
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 288 26
Linux OS 11520 10
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1760 6
Abbyy FlexiCapture 178 6
Directum Solo 61 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 404 4
Directum Projects 36 4
Новые облачные технологии - МойОфис 956 4
НКТ - Р7-Офис 542 4
Beorg Smart Vision 45 3
Ascensio System SIA - OnlyOffice - TeamLab Office 42 3
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 38 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 3
Content AI - ContentCapture 48 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1041 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2509 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 353 3
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 393 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 2
Directum Jazz 46 2
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 2
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 2
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 59 2
Lex Borealis - Doczilla 19 2
Abbyy Smart Classifier SDK 3 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 2
Abbyy Screenshot Reader 6 2
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 321 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 487 2
ПравоТех АО - Manage.one 38 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 351 2
UseTech - UseBus 31 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 217 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 2
Петров Дмитрий 79 5
Истомин Константин 58 4
Ян Давид 69 3
Астраханцев Виталий 7 3
Петухов Илья 12 3
Натрусов Артем 313 3
Клепиков Алексей 121 2
Сотин Денис 216 2
Пермяков Артем 19 2
Андрианов Павел 86 2
Галкин Николай 139 2
Фокин Валерий 49 2
Гимранов Ринат 126 2
Веригин Илья 38 2
Кирьянова Александра 169 2
Климов Андрей 88 2
Меденцев Константин 106 2
Воронин Павел 196 2
Бочарова Елена 14 2
Тараторин Александр 58 2
Шинкарев Александр 33 2
Сажин Олег 16 2
Терещенко Вадим 15 2
Амалицкая Маргарита 31 2
Чернышев Андрей 74 2
Ерошкин Павел 36 2
Микрюков Валерий 28 2
Горюнов Виктор 8 2
Дергачева Светлана 62 2
Мартынов Олег 3 2
Мухин Василий 15 2
Беляк Игорь 15 2
Арлазаров Владимир 290 2
Шадаев Максут 1209 2
Шведов Александр 46 1
Сергеев Сергей 179 1
Аитов Тимур 197 1
Лигачев Глеб 120 1
Колесов Александр 63 1
Онищенко Владислав 98 1
Россия - РФ - Российская федерация 165976 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14808 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47572 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 3
Европа 24959 3
Япония 13803 3
Германия - Федеративная Республика 13216 3
Казахстан - Республика 6044 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13814 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19523 2
Китай - Тайвань 4243 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Россия - УФО - Тюменская область 1364 2
Кипр - Республика 636 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 926 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1781 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5487 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3443 1
Земля - планета Солнечной системы 10860 1
Беларусь - Белоруссия 6284 1
Швеция - Королевство 3781 1
Финляндия - Финляндская Республика 3695 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 792 1
Америка Южная 884 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3579 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 786 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Украина 7925 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 825 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
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