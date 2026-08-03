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Directum Ario
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 45, упоминаний - 70
Directum Ario и организации, системы, технологии, персоны:
|Петров Дмитрий 79 5
|Истомин Константин 58 4
|Ян Давид 69 3
|Астраханцев Виталий 7 3
|Петухов Илья 12 3
|Натрусов Артем 313 3
|Клепиков Алексей 121 2
|Сотин Денис 216 2
|Пермяков Артем 19 2
|Андрианов Павел 86 2
|Галкин Николай 139 2
|Фокин Валерий 49 2
|Гимранов Ринат 126 2
|Веригин Илья 38 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Климов Андрей 88 2
|Меденцев Константин 106 2
|Воронин Павел 196 2
|Бочарова Елена 14 2
|Тараторин Александр 58 2
|Шинкарев Александр 33 2
|Сажин Олег 16 2
|Терещенко Вадим 15 2
|Амалицкая Маргарита 31 2
|Чернышев Андрей 74 2
|Ерошкин Павел 36 2
|Микрюков Валерий 28 2
|Горюнов Виктор 8 2
|Дергачева Светлана 62 2
|Мартынов Олег 3 2
|Мухин Василий 15 2
|Беляк Игорь 15 2
|Арлазаров Владимир 290 2
|Шадаев Максут 1209 2
|Шведов Александр 46 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Аитов Тимур 197 1
|Лигачев Глеб 120 1
|Колесов Александр 63 1
|Онищенко Владислав 98 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Ведомости 1462 2
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462142, в очереди разбора - 726669.
Создано именных указателей - 198869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462142, в очереди разбора - 726669.
Создано именных указателей - 198869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.