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Directum подтвердил совместимость продуктов с новейшей версией СУБД Postgres Pro

Решения входят в Реестр отечественного ПО, что позволяет бизнесу разворачивать полностью импортонезависимую ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Postgres Professional и Directum подтвердили совместимость своих продуктов во время технического тестирования. Сертификаты Postgres Professional, выданные по его результатам, подтверждают корректную работу новейшей 16-й версии СУБД Postgres Pro (редакций Enterprise, Standard и Certified) со всеми системами Directum: Directum RX — для цифровизации процессов и документооборота в крупных компаниях и госорганах; Directum Ario One — для обработки контента с помощью интеллектуальных сервисов; Directum HR Pro — для управления кадровыми процессами и документами; Directum Projects — для комплексного управления проектами и командами; •Directum Lite — для организации электронного документооборота в небольших компаниях.

Совместимость СУБД Postgres Pro с продуктами Directum гарантирует заказчикам высокую производительность и стабильную работу корпоративного ПО вне независимости от масштаба компании.

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Безопасность

Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro. Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии. Специалисты компании оказывают поддержку полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержку 24х7 и SLA, обучение, заказные разработки, сертификацию специалистов. Команда Postgres Professional не только разрабатывает отечественную СУБД Postgres Pro, но и активно развивает PostgreSQL.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости, обладают богатыми функциональными возможностями, подходят для стабильной работы десятков тысяч пользователей, отличаются надежностью и гибкостью.

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