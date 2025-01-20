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Directum Projects


Компания Directum представляет продукт Directum Projects для решения задач проектного и командного управления: от планирования и реализации работ до составления отчетов и сохранения накопленных знаний.


20.01.2025 Агентство по технологическому развитию ведет одновременно более 350 проектов в Directum Projects 1
16.01.2025 Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране 1
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
05.11.2024 В Directum Projects появились автоматическая отправка задач и накопительная диаграмма потока 1
31.10.2024 В Directum Projects появилась возможность управлять финансами проекта 1
21.06.2024 Directum Projects автоматически рассчитывает трудозатраты по проекту и настраивается без кода 1
23.05.2024 «Группа Астра» и Directum договорились о стратегическом партнерстве 1
22.05.2024 «Группа Астра» и компания Directum договорились о стратегическом партнерстве 1
15.05.2024 «Газпром трансгаз Саратов» управляет проектами в Directum Projects 1
19.04.2024 Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД Tantor 1
21.03.2024 Российский продукт Directum Projects заменит Asana 1
14.03.2024 Directum подтвердил совместимость продуктов с новейшей версией СУБД Postgres Pro 1
02.02.2024 Agile-доски в системе Directum Projects помогают контролировать лимиты незавершенной работы 1
01.11.2023 Directum представила инструмент «Портфели и программы» в системе Directum Projects 1
10.10.2023 Константин Истомин, Directum: Наше ключевое преимущество — экосистема готовых продуктов с возможностью адаптации под бизнес заказчика 1
04.09.2023 «СМ-клиника» перешла на российскую систему для управления проектами Directum Projects 1
09.08.2023 Directum выпустила полноценную замену Jira и Trello 1
27.06.2023 Константин Истомин, Directum: «Время классических BPM-систем прошло» 1
16.01.2023 ИИ для управления корпоративными данными в России становится нормой 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Directum Projects и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1089 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 3
Atlassian 118 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 3
Microsoft Corporation 24623 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 237 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 124 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
OpenText 207 1
SAP SE 5276 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Salesforce.com 427 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
ServiceNow 88 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
Ростелеком 9699 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
8213 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
Базальт СПО - BaseALT 654 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
Код Безопасности 616 1
ICL ГК 381 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Газпром ПАО 1342 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 13 1
СМ-Клиника 5 1
Газпром трансгаз 145 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Почта России ПАО 2112 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 20 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 12
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 10
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 6
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Контроль исполнения - Execution control 875 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 8
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 5
Linux OS 9936 4
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 4
Directum Ario 43 4
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 44 4
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 307 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Новые облачные технологии - МойОфис 777 2
Abbyy FlexiCapture 163 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
Минцифры РФ - Госключ 136 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 298 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 279 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 1
Terrasoft Creatio 96 1
Apple iPhone 6 4862 1
SAP Ariba 296 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 116 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
OpenAI ChatGPT 338 1
Microsoft Office 3734 1
Directum Rrojects 1 1
Аксянов Никита 5 5
Истомин Константин 56 3
Петров Дмитрий 60 3
Кропачева Елена 2 2
Климов Андрей 72 2
Логинов Станислав 31 1
Яценко Вадим 56 1
Веселый Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ПФО - Пензенская область 589 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 366 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 294 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 844 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 347 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 503 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Ведомости 996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
Directum Открытые бизнес-дни 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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