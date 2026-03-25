Новинки Directum Projects: анализ загрузки конкретных ресурсов и контроль трудоемкости, затрат и длительности работ

В новой версии решений можно оценить выполнение проекта по плановым и фактическим показателям, увидеть прогресс по портфелю или программе на основе дочерних инициатив, быстро оценить занятость определенных ресурсов и рассчитать показатели освоенного объема. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Как проконтролировать выполнение проекта

Данные о количестве выполненных работ, которые проставляют сами исполнители, могут не соответствовать фактическому объему. Чтобы руководитель объективно оценивал ситуацию, в новой версии Directum Projects появилась возможность видеть процент завершения этапов, который автоматически рассчитывается на основе плановых и фактических показателей по трудоемкости, длительности и затратам.

Также в системе отображается прогресс портфелей или программ: показатели определяются по проценту выполнения дочерних проектов, трудоемкости, длительности и затратам.

Как проверить загрузку конкретных ресурсов

Быстро проанализировать, кто из сотрудников занят, а кто — недостаточно загружен, поможет отчет по конкретным ресурсам. Теперь не нужно вручную фильтровать данные по всем проектам или подразделению: в новой версии можно увидеть информацию по загрузке конкретного ресурса по всем проектам, где он задействован.

Как отследить показатели освоенного объема

Контролировать эффективность проекта можно с помощью показателей освоенного объема. Индекс выполнения расписания SPI и отклонение SV показывают, отстает ли проект от графика и насколько. Метрика CPI и коэффициент вариации CV отражают, есть ли превышения по бюджету и какие.

Показатели освоенного объема

Пользователь выбирает, по каким данным сделать расчет: по проценту выполнения этапов или затраченной трудоемкости. Система автоматически сформирует итог. Таблица с подсчитанными значениями экспортируется в Microsoft Excel, где можно построить график и спрогнозировать итоговые сроки и стоимость проекта.

Благодаря показателям освоенного объема у руководителя появляется возможность оценить эффективность работы менеджеров и выявить проблемы на ранней стадии, чтобы исправить ситуацию с минимальными затратами.

«В этой версии решений Directum Projects мы сделали упор на возможности для руководителей проектных офисов и менеджеров проектов: теперь удобнее контролировать эффективность работ, прогресс портфелей, программ и проектов, понимать загрузку конкретных ресурсов. Также стали доступны: массовая отправка задач по этапам, детализация по кварталам на диаграмме Ганта, примечания к отметке рабочего времени. Все эти обновления направлены на снижение рутинных операций и повышение качества анализа процессов», – сказал Никита Аксянов, руководитель команды продвижения Directum Projects.

