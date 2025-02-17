Аксянов Никита
Аксянов Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Directum - Директум 1099 5
|Atlassian 118 1
|Directum Projects 20 6
|Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 3
|Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 3
|Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
|Atlassian - Confluence 114 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 1
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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