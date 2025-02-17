Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168741
ИКТ 13126
Организации 10287
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3388
Системы 25102
Персоны 72050
География 2746
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 843

Аксянов Никита



17.02.2025 В Directum Projects можно создавать команды и назначать типовые ресурсы 1
05.11.2024 В Directum Projects появились автоматическая отправка задач и накопительная диаграмма потока 1
31.10.2024 В Directum Projects появилась возможность управлять финансами проекта 1
21.03.2024 Российский продукт Directum Projects заменит Asana 1
02.02.2024 Agile-доски в системе Directum Projects помогают контролировать лимиты незавершенной работы 1
09.08.2023 Directum выпустила полноценную замену Jira и Trello 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Аксянов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1099 5
Atlassian 118 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 636 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24240 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3090 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4030 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 1
Оповещение и уведомление - Notification 4661 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5340 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 115 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1195 1
Directum Projects 20 6
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 3
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 3
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Atlassian - Confluence 114 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще