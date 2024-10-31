В Directum Projects появилась возможность управлять финансами проекта

В Directum Projects появилась возможность управлять финансами проекта. В новой версии системы можно отслеживать финансовые показатели и добавлять операции на диаграмму Ганта. Чтобы проект был рентабельным, важно оценивать его финансовое состояние на каждой стадии работ. В Directum Projects управлять финансами можно на плане проекта, где операции связываются с этапами. Благодаря этому руководитель может контролировать, как влияют изменения в сроках и статусах работ на даты и объем платежей. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Создать финансовую операцию на диаграмме Ганта просто — достаточно добавить новый элемент, связать его с этапом или вехой проекта, указать объем платежа и вид операции, который отражает статью бюджета. При необходимости руководитель может добавить новые виды операций или настроить существующие под особенности компании. Чтобы отразить движение средств, руководитель проекта выбирает одно из направлений: финансирование — собственные затраты компании на реализацию проекта; поступление — оплата за услуги или товары компании в рамках проекта; освоение — отражение активов, полученных в ходе проекта, в основных средствах на балансе компании.

Плановые значения операций заполняется вручную. Если после утверждения плана условия изменились, то суммы нужно актуализировать в новой версии как ожидаемое значение. Фактические показатели рассчитываются автоматически по суммам связанных транзакций. Решение сравнивает плановое, ожидаемое и фактическое значения и рассчитывает отклонения.

Также подробная информация об отклонениях от целевых показателей отображается в карточке проекта, портфеля и программы.

Руководитель может проанализировать сроки обязательств по финансовой операции и их влияние на проект. Диаграмма наглядно показывает, какие из них просрочены, завершены или влияют на критический путь проекта. Например, незавершенные финансовые операции с истекшим сроком отображаются красным цветом.

Денежные потоки проекта, кассовые разрывы и задержку освоения инвестиций можно отслеживать с помощью панели финансов. Когда актуальные данные о фактических расходах и поступлениях под рукой, управлять бюджетом проще. Благодаря этому руководитель может наглядно оценить эффективность проекта и внести изменения в план, если необходимо.

Чтобы проанализировать финансовые показатели всего портфеля проектов, руководитель формирует сводный отчет. В нем можно фильтровать, группировать и сортировать данные, например, по определенному объекту управления.

В целях безопасности доступ к финансовой информации в системе ограничен.

«Управление финансами проекта — одна из основных задач руководителя. Важно, чтобы в системе можно было удобно планировать и отслеживать отклонения финансовых потоков, а также автоматически получать новые версии бизнес-планов и бюджетов проекта в зависимости от текущего состояния работ. Мы реализовали простую модель работы с финансами, которая экономит время менеджеру проектов», — Никита Аксянов, руководитель команды продвижения Directum Projects