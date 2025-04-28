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В Directum Projects появилась возможность управлять проектными инициативами и быстро назначать ресурсы

Теперь в Directum Projects руководители проектов (РП) еще перед стартом работ утверждают полезные инициативы или «отсеивают» неэффективные — оценивают трудоемкость, предварительно просчитывают сроки, бюджет, необходимые ресурсы и определяют приоритет. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В системе можно: создать и оформить концепцию проекта; рассмотреть и согласовать инициативу; реализовать проект с учетом заданных параметров; проконтролировать ключевые показатели; оценить результаты.

Все проектные инициативы хранятся в специальном реестре: при необходимости руководитель возвращается к любой концепции. Например, если инициативу отложили из-за ограничений бюджета, при дополнительном финансировании можно оперативно запустить проект.

В новой версии решений вся информация по рискам этапов, разделов, вех и финансовых операций отображается в плане проекта в виде цветных значков. Красным отмечаются реализовавшиеся риски, серым — неактуальные, синим — идентифицированные. Благодаря обновлению руководитель видит статус проблемы и оперативно принимает меры: предотвращает угрозы или устраняет последствия.

Упрощает работу РП еще одно обновление. В новой версии системы можно назначать и редактировать ресурсы прямо в табличной части плана.

В Directum Projects также появилась возможность использовать тикеты как альтернативу заданиям при настройке бизнес-процессов. Это особенно важно, если в компании работают по гибким методологиям и активно используют Agile-доски. При отправке задачи система определит, к какой команде относится исполнитель, и создаст тикет на основной доске. Когда специалист завершит тикет, статус этапа в плане проекта обновится автоматически.

В дорожной картой появилась фильтрация по приоритету, виду проекта, внутреннему заказчику и состоянию. Теперь можно быстро проанализировать данные по заданным параметрам.

«Новинки решений Directum Projects ориентированы на экономию трудоемкости и удобство работы. Теперь команде отправляются уведомления не только о событиях плана, но и самого проекта — например, о назначении ответственного за риск. Появилась возможность добавлять метки в табличной части и карточках плана, что ускоряет поиск элементов. Если работы по этапу выполняются непрерывно, поможет планирование этапов в календарных днях, без выходных и праздников. Мы продолжаем развивать продукт, ориентируясь в том числе на отзывы клиентов о системе», – сказал Никита Аксянов, руководитель команды продвижения Directum Projects.

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