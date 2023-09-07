Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence ак производители российского ПО замещают Jira и Confluence В марте 2022 года австралийская компания Atlassian — производитель популярных систем для управления проектами и разработкой — Jira и C

Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian Продукты российского вендора Naumen для управления знаниями и проектами — Naumen KMS и Naumen Project Ruler — полностью покрывают функциональные возможности решений Jira и Confluence от Atlassian и позволяют компаниям строить процессы командного взаимодействия и менеджмента знаний на отечественных технологиях. Решения Naumen обеспечивают схожий с продуктами Atlassian по

Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни Новые меры давления на россиян Компания Atlassian начала рассылать своим российским клиентам уведомления о грядущем закрытии их профи

«Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello «Ростелеком» создает «Ягу» для замены продуктов Atlassian «Ростелеком» вложит 1,02 млрд руб. в создание инструмента для планирования и коммуникаций «Яга». Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение (ПО)», подг

Компания iFellow начала оказывать поддержку в миграции Jira и Confluence из зарубежных облаков х компаний возникла необходимость переноса системы управления проектами Jira и Confluence из облака Atlassian в собственную инфраструктуру On-Premise. Подобные проекты содержат много нюансов, с

IBS сопровождает продукты SAP и Atlassian в России продолжает поддержку российского бизнеса в условиях тренда на импортозамещение зарубежных ИТ-решений. IBS обеспечит сопровождение и развитие решений на платформе SAP, а также сопровождение продуктов Atlassian (Jira) в России, обеспечивая безопасность и бесперебойность функционирования корпоративных ИТ-систем. Об этом CNews сообщили представители IBS. Из-за ухода с российского рынка некотор

Чем пользоваться для управления показателями проектов после ухода Atlassian, Microsoft и SAP С начала марта 2022 г. многие западные компании объявили о приостановке своей работы на территории России. Некоторые клиенты из России и Белоруссии столкнулись с блокировкой аккаунтов в Atlassian, Microsoft приостановила продажи новых продуктов и услуг, SAP объявила о заморозке новых проектов. Данные из Jira, Microsoft Project и некоторых решений на основе SAP используются для

iFellow Group открывает центр поддержки продуктов Atlassian нов) на территории России. Также приостановлено действие уже имеющихся лицензий у ряда российских государственных организаций. На данный момент уточнений по конкретным юридическим лицам не поступало. Atlassian — разработчик информационных систем для управления проектами по созданию программного обеспечения. В его контур входят продукты Jira, Confluence, Bitbucket. Важно отметить, что массов

Syssoft оснастил «Акселболт Девелопмент» решениями Atlassian Компания Syssoft, центр экспертизы в области подбора и дистрибуции программного обеспечения, завершила проект по поставке решений Atlassian разработчику мобильных игр «Акселболт Девелопмент». В рамках проекта компания получила лицензии ПО для отслеживания Agile-проектов Jira и среды создания баз знаний Confluence. «Геймде

Знаменитый корпоративный мессенджер HipChat закрыт и продан конкурирующему Slack Свернуть проекты чтобы выжить Компании Slack и Atlassian объявили о партнерстве, в рамках которого Atlassian закрывает свои корпорати

«Системный софт» начал прямые поставки решений Tempo в Россию е о поставке на российский рынок программных продуктов компании Tempo, создающей аддоны для решений Atlassian. Российская компания стала одним из 16 партнеров Tempo в мире, имеющих высокий стат

«Системный софт» представил стек решений для управления проектами «Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удобная как для руководства компаний, менеджеров проектов и экономистов, так и для команды разработчиков. Система Microsoft Pr

«Системный софт» предложил российским разработчикам продукты Riada «Системный софт» заключила партнерское соглашение с Riada, разработчиком аддонов к продуктам Atlassian. Партнерское соглашение позволит «Системному софту» поставлять и внедрять у клиентов функциональные надстройки к Atlassian JIRA – в том числе те, которые недоступны в магазине

Bell Integrator и Atlassian договорились о партнерстве Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, заключила партнерское соглашение с компанией Atlassian, австралийским разработчиком корпоративных ИТ-решений для управления проектами. Об этом CNews сообщили в Bell Integrator. В рамках сотрудничества системный интегратор будет оказывать