Atlassian
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Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence
ак производители российского ПО замещают Jira и Confluence В марте 2022 года австралийская компания Atlassian — производитель популярных систем для управления проектами и разработкой — Jira и C
|07.09.2023
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Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian
Продукты российского вендора Naumen для управления знаниями и проектами — Naumen KMS и Naumen Project Ruler — полностью покрывают функциональные возможности решений Jira и Confluence от Atlassian и позволяют компаниям строить процессы командного взаимодействия и менеджмента знаний на отечественных технологиях. Решения Naumen обеспечивают схожий с продуктами Atlassian по
|08.08.2023
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Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни
Новые меры давления на россиян Компания Atlassian начала рассылать своим российским клиентам уведомления о грядущем закрытии их профи
|09.06.2023
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«Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello
«Ростелеком» создает «Ягу» для замены продуктов Atlassian «Ростелеком» вложит 1,02 млрд руб. в создание инструмента для планирования и коммуникаций «Яга». Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение (ПО)», подг
|24.04.2023
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Компания iFellow начала оказывать поддержку в миграции Jira и Confluence из зарубежных облаков
х компаний возникла необходимость переноса системы управления проектами Jira и Confluence из облака Atlassian в собственную инфраструктуру On-Premise. Подобные проекты содержат много нюансов, с
|29.03.2022
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IBS сопровождает продукты SAP и Atlassian в России
продолжает поддержку российского бизнеса в условиях тренда на импортозамещение зарубежных ИТ-решений. IBS обеспечит сопровождение и развитие решений на платформе SAP, а также сопровождение продуктов Atlassian (Jira) в России, обеспечивая безопасность и бесперебойность функционирования корпоративных ИТ-систем. Об этом CNews сообщили представители IBS. Из-за ухода с российского рынка некотор
|17.03.2022
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Чем пользоваться для управления показателями проектов после ухода Atlassian, Microsoft и SAP
С начала марта 2022 г. многие западные компании объявили о приостановке своей работы на территории России. Некоторые клиенты из России и Белоруссии столкнулись с блокировкой аккаунтов в Atlassian, Microsoft приостановила продажи новых продуктов и услуг, SAP объявила о заморозке новых проектов. Данные из Jira, Microsoft Project и некоторых решений на основе SAP используются для
|03.03.2022
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iFellow Group открывает центр поддержки продуктов Atlassian
нов) на территории России. Также приостановлено действие уже имеющихся лицензий у ряда российских государственных организаций. На данный момент уточнений по конкретным юридическим лицам не поступало. Atlassian — разработчик информационных систем для управления проектами по созданию программного обеспечения. В его контур входят продукты Jira, Confluence, Bitbucket. Важно отметить, что массов
|31.05.2021
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Syssoft оснастил «Акселболт Девелопмент» решениями Atlassian
Компания Syssoft, центр экспертизы в области подбора и дистрибуции программного обеспечения, завершила проект по поставке решений Atlassian разработчику мобильных игр «Акселболт Девелопмент». В рамках проекта компания получила лицензии ПО для отслеживания Agile-проектов Jira и среды создания баз знаний Confluence. «Геймде
|27.07.2018
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Знаменитый корпоративный мессенджер HipChat закрыт и продан конкурирующему Slack
Свернуть проекты чтобы выжить Компании Slack и Atlassian объявили о партнерстве, в рамках которого Atlassian закрывает свои корпорати
|01.03.2018
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«Системный софт» начал прямые поставки решений Tempo в Россию
е о поставке на российский рынок программных продуктов компании Tempo, создающей аддоны для решений Atlassian. Российская компания стала одним из 16 партнеров Tempo в мире, имеющих высокий стат
|18.09.2017
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«Системный софт» представил стек решений для управления проектами
«Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удобная как для руководства компаний, менеджеров проектов и экономистов, так и для команды разработчиков. Система Microsoft Pr
|22.08.2017
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«Системный софт» предложил российским разработчикам продукты Riada
«Системный софт» заключила партнерское соглашение с Riada, разработчиком аддонов к продуктам Atlassian. Партнерское соглашение позволит «Системному софту» поставлять и внедрять у клиентов функциональные надстройки к Atlassian JIRA – в том числе те, которые недоступны в магазине
|07.07.2016
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Bell Integrator и Atlassian договорились о партнерстве
Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, заключила партнерское соглашение с компанией Atlassian, австралийским разработчиком корпоративных ИТ-решений для управления проектами. Об этом CNews сообщили в Bell Integrator. В рамках сотрудничества системный интегратор будет оказывать
|10.02.2016
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В России открывается первый сертифицированный центр обучения Atlassian
В Москве открывается первый сертифицированный центр обучения внедрению и использованию продуктов Atlassian — линейки программных продуктов для автоматизации рабочих процессов, организации и оптимизации совместной работы. Об этом CNews сообщили в группе компаний Atlassian. System Sof
Atlassian и организации, системы, технологии, персоны:
|Тикуркин Максим 38 9
|Шадаев Максут 1008 4
|Чуканов Сергей 63 4
|Фадеев Андрей 29 3
|Володкович Вячеслав 97 3
|Молодцов Александр 19 3
|Шаев Виталий 43 3
|Чаркин Евгений 296 3
|Теплицкий Дмитрий 73 3
|Абакумов Евгений 205 3
|Натрусов Артем 284 3
|Кучаев Денис 7 3
|Попов Сергей 135 3
|Врацкий Андрей 135 3
|Кутузов Максим 21 2
|Иодковский Станислав 81 2
|Ермаков Глеб 7 2
|Мельникова Анастасия 371 2
|Андреев Константин 3 2
|Истомин Константин 56 2
|Глазков Александр 137 2
|Урусов Виктор 127 2
|Кирьянова Александра 135 2
|Аксенов Олег 44 2
|Харитонов Вадим 28 2
|Нестеров Алексей 143 2
|Панченко Иван 138 2
|Малышев Сергей 83 2
|Никитин Сергей 72 2
|Новикова Елена 88 2
|Ульянов Николай 112 2
|Воронин Павел 136 2
|Петухов Антон 44 2
|Нальский Максим 36 2
|Соловьев Виталий 36 2
|Каушанский Александр 33 2
|Калякин Павел 66 2
|Денисов Анатолий 35 2
|Распопов Алексей 34 2
|Шмаков Антон 45 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 2
|Forbes - Форбс 816 2
|IBT - International Business Times 14 1
|Reddit 312 1
|Bloomberg 1286 1
|Cointelegraph 7 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|FT - Financial Times 1219 1
|Times 622 1
|Fortune 206 1
|Crunchbase 74 1
|Известия ИД 624 1
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|The Verge - Издание 554 1
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