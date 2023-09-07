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Atlassian

Atlassian


Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence

ак производители российского ПО замещают Jira и Confluence В марте 2022 года австралийская компания Atlassian — производитель популярных систем для управления проектами и разработкой — Jira и C
07.09.2023 Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian

Продукты российского вендора Naumen для управления знаниями и проектами — Naumen KMS и Naumen Project Ruler — полностью покрывают функциональные возможности решений Jira и Confluence от Atlassian и позволяют компаниям строить процессы командного взаимодействия и менеджмента знаний на отечественных технологиях. Решения Naumen обеспечивают схожий с продуктами Atlassian по
08.08.2023 Россиян силой выгоняют из Jira и Trello. Все без исключения российские профили отключат через считанные дни

Новые меры давления на россиян Компания Atlassian начала рассылать своим российским клиентам уведомления о грядущем закрытии их профи
09.06.2023 «Ростелеком» создает «Ягу» и «Ежку», которые заменят в России Jira и Trello

«Ростелеком» создает «Ягу» для замены продуктов Atlassian «Ростелеком» вложит 1,02 млрд руб. в создание инструмента для планирования и коммуникаций «Яга». Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение (ПО)», подг
24.04.2023 Компания iFellow начала оказывать поддержку в миграции Jira и Confluence из зарубежных облаков

х компаний возникла необходимость переноса системы управления проектами Jira и Confluence из облака Atlassian в собственную инфраструктуру On-Premise. Подобные проекты содержат много нюансов, с
29.03.2022 IBS сопровождает продукты SAP и Atlassian в России

продолжает поддержку российского бизнеса в условиях тренда на импортозамещение зарубежных ИТ-решений. IBS обеспечит сопровождение и развитие решений на платформе SAP, а также сопровождение продуктов Atlassian (Jira) в России, обеспечивая безопасность и бесперебойность функционирования корпоративных ИТ-систем. Об этом CNews сообщили представители IBS. Из-за ухода с российского рынка некотор
17.03.2022 Чем пользоваться для управления показателями проектов после ухода Atlassian, Microsoft и SAP

С начала марта 2022 г. многие западные компании объявили о приостановке своей работы на территории России. Некоторые клиенты из России и Белоруссии столкнулись с блокировкой аккаунтов в Atlassian, Microsoft приостановила продажи новых продуктов и услуг, SAP объявила о заморозке новых проектов. Данные из Jira, Microsoft Project и некоторых решений на основе SAP используются для
03.03.2022 iFellow Group открывает центр поддержки продуктов Atlassian

нов) на территории России. Также приостановлено действие уже имеющихся лицензий у ряда российских государственных организаций. На данный момент уточнений по конкретным юридическим лицам не поступало. Atlassian — разработчик информационных систем для управления проектами по созданию программного обеспечения. В его контур входят продукты Jira, Confluence, Bitbucket. Важно отметить, что массов
31.05.2021 Syssoft оснастил «Акселболт Девелопмент» решениями Atlassian

Компания Syssoft, центр экспертизы в области подбора и дистрибуции программного обеспечения, завершила проект по поставке решений Atlassian разработчику мобильных игр «Акселболт Девелопмент». В рамках проекта компания получила лицензии ПО для отслеживания Agile-проектов Jira и среды создания баз знаний Confluence. «Геймде
27.07.2018 Знаменитый корпоративный мессенджер HipChat закрыт и продан конкурирующему Slack

Свернуть проекты чтобы выжить Компании Slack и Atlassian объявили о партнерстве, в рамках которого Atlassian закрывает свои корпорати
01.03.2018 «Системный софт» начал прямые поставки решений Tempo в Россию

е о поставке на российский рынок программных продуктов компании Tempo, создающей аддоны для решений Atlassian. Российская компания стала одним из 16 партнеров Tempo в мире, имеющих высокий стат
18.09.2017 «Системный софт» представил стек решений для управления проектами

«Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удобная как для руководства компаний, менеджеров проектов и экономистов, так и для команды разработчиков. Система Microsoft Pr
22.08.2017 «Системный софт» предложил российским разработчикам продукты Riada

«Системный софт» заключила партнерское соглашение с Riada, разработчиком аддонов к продуктам Atlassian. Партнерское соглашение позволит «Системному софту» поставлять и внедрять у клиентов функциональные надстройки к Atlassian JIRA – в том числе те, которые недоступны в магазине

07.07.2016 Bell Integrator и Atlassian договорились о партнерстве

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, заключила партнерское соглашение с компанией Atlassian, австралийским разработчиком корпоративных ИТ-решений для управления проектами. Об этом CNews сообщили в Bell Integrator. В рамках сотрудничества системный интегратор будет оказывать

10.02.2016 В России открывается первый сертифицированный центр обучения Atlassian

В Москве открывается первый сертифицированный центр обучения внедрению и использованию продуктов Atlassian — линейки программных продуктов для автоматизации рабочих процессов, организации и оптимизации совместной работы. Об этом CNews сообщили в группе компаний Atlassian. System Sof

Публикаций - 118, упоминаний - 134

Atlassian и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 24
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 18
SAP SE 5276 13
Ростелеком 9700 12
8213 12
Oracle Corporation 6687 11
IBM - International Business Machines Corp 9441 10
Softline - Софтлайн 2810 9
GitHub 814 8
Adobe Systems 1549 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 8
Google LLC 11775 8
Autodesk 608 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 6
Yandex - Яндекс 7339 6
Broadcom - VMware 2359 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
Zendesk 36 5
OpenText - Micro Focus 108 5
Meta Platforms - Facebook 4438 4
Directum - Директум 1089 4
Telegram Group 1983 4
Naumen - Наумен 625 4
iFellow - АйФэлл 42 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
TeamStorm - Тимшторм 7 4
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 4
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 4
X Corp - Twitter 2845 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Dropbox 498 3
Yahoo! 3697 3
TeamViewer 119 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Dell EMC 5027 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 7
Газпром ПАО 1342 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
Почта России ПАО 2112 3
Альфа-Банк 1769 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
NanduQ - Qiwi 996 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
Газпром нефть 618 3
ВТБ - Почта Банк 466 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Абсолют Банк 230 2
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 2
Unsplash 762 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Деловые Линии ГК 66 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 5
Федеральное казначейство России 1772 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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