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Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian

Продукты российского вендора Naumen для управления знаниями и проектами — Naumen KMS и Naumen Project Ruler — полностью покрывают функциональные возможности решений Jira и Confluence от Atlassian и позволяют компаниям строить процессы командного взаимодействия и менеджмента знаний на отечественных технологиях. Решения Naumen обеспечивают схожий с продуктами Atlassian пользовательский опыт, благодаря чему организациям не требуется проводить дополнительное обучение сотрудников работе с системами. Помимо этого в Naumen KMS и Naumen Project Ruler реализованы инструменты, обеспечивающие быструю и простую миграцию. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

На базе решения Naumen KMS в компании можно построить единую базу знаний, содержащую «умный» поиск и современные инструменты управления корпоративным контентом, в том числе совместно с коллегами. Продукт Naumen Project Ruler позволяет не только организовать в компании проектную деятельность, но также ускорить работу команд с помощью функциональных возможностей для поддержки принятия решений на каждом этапе — оперативной отчетности, дашбордов и других. Использование Naumen KMS и Naumen Project Ruler в связке обеспечивает синергетический эффект: решения помогают выстроить поддерживающие процессы в единой информационной среде, за счет чего растет доступность корпоративной информации, и сотрудники тратят меньше времени и усилий на реализацию проектов. Области применения продуктов обширны и включают клиентский сервис, проектный менеджмент, управление разработкой, сервисную деятельность, офлайн-точки обслуживания и продаж, корпоративный портал и др.

«Интерфейс решений Naumen интуитивно понятный и не требует обучения и онбординга пользователей, поэтому переход на Naumen KMS и Naumen Project Ruler — безболезненная процедура как для бизнеса, так и для сотрудников. Дополнительные инструменты в виде ленты уведомлений, виджета базы знаний, модуля обучения или, например, расширенной отчетности помогают компаниям ускорять работу персонала и повышать производительность труда», — сказал Сергей Попов, руководитель департамента контактных центров и роботизированных систем Naumen.

Решения Naumen являются полноценной альтернативой и другим иностранным продуктам, схожим по принципу работы с Jira и Confluence от Atlassian: Naumen KMS может заместить Sharepoint, Notion, Liferay, XWiki, ZenDesk и другие, а Naumen Project Ruler — MS Project, Oracle Primavera, Asana, Trello и Jira Service Desk.

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Группа компаний Naumen — российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. Naumen предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.

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