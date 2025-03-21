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LifeRay

LifeRay

21.03.2025 Необновленное ПО, слабые пароли — основные киберуязвимости госсектора 1
07.09.2023 Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian 1
12.01.2022 Представлено решение на основе «Ред ОС», Libercat, Liberica JDK Pro и Postgres Pro для портала Incomand 1
22.04.2015 В «АйТи» назначен главный по СПО 1
06.11.2014 Александр Гольцов - Трендом 2015 г. станет движение в сторону импортозамещения 1
14.10.2014 Александр Гольцов - Устаревшие АБС усложняют внедрение современных систем 1
05.08.2014 «Рексофт» создал «Сайт регистрации агентов» и систему управленческой отчетности для банка «Хоум Кредит» 1
07.07.2014 «Рексофт» автоматизировал расчет премий для банка «Хоум Кредит» 1
03.07.2014 Андрей Чуйко - Мы повысили эффективность решений, снизив их стоимость 1
12.09.2011 «Корус Консалтинг» автоматизирует детский онкологический центр 1
27.07.2011 Получатель инвестиций от Runa Capital решил уйти в «облака» 1
02.12.2010 Аналитики отговаривают бизнес от самописных WCM-решений 1
05.02.2010 Рынок корпоративных порталов застрял на перепутье 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

LifeRay и организации, системы, технологии, персоны:

Alfresco Software 146 5
Рексофт - Reksoft 422 2
Docsvision - ДоксВижн 1011 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 2
AMT Group - АМТ-Груп 357 2
Microsoft Corporation 24723 2
SAP SE 5305 2
Oracle Corporation 6730 2
Корус Консалтинг ГК 1233 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
Red Hat 1318 2
АйТи 1375 2
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
Ред Софт - Red Soft 746 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Google LLC 11872 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Cisco Systems 5135 1
Broadcom - VMware 2386 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
HP Inc. 5699 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
SAS Institute 978 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
Pentaho 60 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
OpenText 209 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Инталев - Intalev 273 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 1
MicroStrategy 64 1
OpenText - Vignette 61 1
EmDev - ЕмДев 14 1
Jelastic 27 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 402 1
Naumen - Наумен 630 1
Atlassian 120 1
Zendesk 36 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 3
Альфа-Банк 1784 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1199 1
Русский стандарт Банк 445 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
ГПБ - Газпромбанк 1094 1
Runa Capital 158 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 1
ГПБ Ипотека АБ 2 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1392 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4231 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 81 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5021 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5517 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7534 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12665 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19924 5
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1080 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15919 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4797 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30080 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 4
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4061 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5357 3
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28180 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6704 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20957 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5414 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4058 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9500 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24424 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25654 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4817 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10393 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11740 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10647 2
Сервер приложений - Application server 338 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1042 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2272 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1092 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1327 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2239 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 577 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1915 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1094 1
Oracle Java - язык программирования 3106 3
Drupal - CMS-система 80 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5315 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 719 2
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1435 2
Joomla CMS 87 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1293 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 248 2
Liferay EE - Liferay Enterprise Portal 4 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 182 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 984 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 108 1
Microsoft Windows 15785 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Microsoft Office 3772 1
Red Hat OpenShift 133 1
Apple iPad 3873 1
Python - высокоуровневый язык программирования 958 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 589 1
Apache Hadoop 436 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 165 1
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 39 1
Docker - Платформа распределённых приложений 342 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 116 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 114 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 440 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 529 1
MariaDB - SkySQL 41 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 35 1
Ruby on Rails - фреймворк 27 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 132 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 138 1
BellSoft - LiberCat 50 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 11 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Гольцов Александр 78 2
Иванова Елена 81 2
Курьянов Сергей 162 2
Любанов Сергей 3 2
Рустамов Рустам 422 1
Панченко Иван 144 1
Белокрылов Александр 27 1
Семенов Александр 151 1
Егоров Александр 85 1
Левиков Дмитрий 4 1
Киселев Сергей 63 1
Какунин Алексей 14 1
Ипатов Вадим 84 1
Липич Григорий 65 1
Якимчук Сергей 30 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Синицкий Руслан 9 1
Сидоренко Алексей 7 1
Сметанин Николай 2 1
Суханов Вячеслав 2 1
Черных Сергей 15 1
Чуйко Андрей 2 1
Попов Сергей 136 1
Pelz-Sharpe Alan - Пельц-Шарп Алан 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17575 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43606 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 807 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1907 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14247 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
Россия - ЦФО - Курская область 657 1
Россия - ПФО - Саратовская область 737 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7563 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 334 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14644 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9966 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6780 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2181 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8705 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11072 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2959 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2879 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2431 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18840 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1755 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1220 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6252 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2343 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5503 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2776 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8132 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16494 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 578 1
Айсберг - Eisberg 181 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 504 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4899 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 736 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2145 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8860 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6988 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 135 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 932 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 88 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1917 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 581 1
Gartner - Гартнер 3565 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Forrester Research 821 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348343, в очереди разбора - 762939.
Создано именных указателей - 171403.
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