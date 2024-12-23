EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов

Incomand — корпоративный портал для среднего и крупного бизнеса. Его задача — создать цифровое пространство компании: корпоративные порталы, внешние информационные сайты, собственные приложения (B2B-, В2С-решения). Встроенный конструктор интерфейса позволяет настроить любую страницу интранета с помощью визуального редактора из готовых компонентов и виджетов без привлечения разработчиков. Модульная архитектура обеспечивает настройку и доработку системы под задачи бизнеса. Решение кросс-платформенное, оно доступно на смартфонах, компьютерах и планшетах. Incomand разворачивается on-premise, обеспечивая защиту данных и контроль предприятия.

"Инкоманд - Единая коммуникационная платформа компании Газпром Нефть" Алексей Какунин, Генеральный директор, ЕМДЕВ, Антон Мейнцер, Начальник отдела компетенций архитектуры поддерживающих систем, Газпром Нефть, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва