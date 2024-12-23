EmDev Incomand Инкоманд кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов
Incomand — корпоративный портал для среднего и крупного бизнеса. Его задача — создать цифровое пространство компании: корпоративные порталы, внешние информационные сайты, собственные приложения (B2B-, В2С-решения). Встроенный конструктор интерфейса позволяет настроить любую страницу интранета с помощью визуального редактора из готовых компонентов и виджетов без привлечения разработчиков. Модульная архитектура обеспечивает настройку и доработку системы под задачи бизнеса. Решение кросс-платформенное, оно доступно на смартфонах, компьютерах и планшетах. Incomand разворачивается on-premise, обеспечивая защиту данных и контроль предприятия.
"Инкоманд - Единая коммуникационная платформа компании Газпром Нефть" Алексей Какунин, Генеральный директор, ЕМДЕВ, Антон Мейнцер, Начальник отдела компетенций архитектуры поддерживающих систем, Газпром Нефть, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
EmDev и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
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|Качанов Олег 114 1
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|Решетников Максим 31 1
|Шпак Василий 223 1
|Белов Алексей 20 1
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|Галеев Сергей 32 1
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|Иодковский Станислав 81 1
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|Сологуб Денис 67 1
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|Харитонов Дмитрий 50 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Филимонов Антон 17 1
|Терещенко Максим 20 1
|Загуренко Тимофей 2 1
|Мейнцер Антон 14 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
|НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
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