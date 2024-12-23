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EmDev Incomand Инкоманд кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов

EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов

Incomand — корпоративный портал для среднего и крупного бизнеса. Его задача — создать  цифровое пространство компании: корпоративные порталы, внешние информационные сайты, собственные приложения (B2B-, В2С-решения). Встроенный конструктор интерфейса позволяет настроить любую страницу интранета с помощью визуального редактора из готовых компонентов и виджетов без привлечения разработчиков. Модульная архитектура обеспечивает настройку и доработку системы под задачи бизнеса. Решение кросс-платформенное, оно доступно на смартфонах, компьютерах и планшетах. Incomand разворачивается on-premise, обеспечивая защиту данных и контроль предприятия.

 

 

"Инкоманд - Единая коммуникационная платформа компании Газпром Нефть" Алексей Какунин, Генеральный директор, ЕМДЕВ,  Антон Мейнцер, Начальник отдела компетенций архитектуры поддерживающих систем, Газпром Нефть, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии 1
14.08.2024 «Норбит» и «Емдев» объединят экспертизу в области портальных решений 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 2
11.07.2024 «Корус Консалтинг» расширяет портфель портальных решений продуктом Incomand 2
11.06.2024 Корпоративный портал Incomand интегрируется с решениями Directum 1
03.06.2024 «Флант» и ЕМДЕВ объявили о выпуске сертификата совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и Incomand 2
25.04.2023 Axiom JDK Pro и Entaxу запущены в совместную промышленную эксплуатацию 1
10.04.2023 «Олли ИТ» пополнила дистрибьюторский портфель программными продуктами EmDev 1
12.01.2022 Представлено решение на основе «Ред ОС», Libercat, Liberica JDK Pro и Postgres Pro для портала Incomand 1
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

EmDev и организации, системы, технологии, персоны:

EmDev - ЕмДев 13 7
Oracle Corporation 6688 3
Bellsoft - БеллСофт 52 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
LifeRay 12 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Базис Консалтинговая компания 22 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
MuleSoft 6 1
Flant - Флант 95 1
Upstream 50 1
Directum - Директум 1090 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Microsoft Corporation 24625 1
8213 1
Broadcom - VMware 2359 1
Nginx - Энджайникс 164 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
SAP SE 5277 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Naumen - Наумен 626 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Atlassian 118 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Nvidia Corp 3487 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 45 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
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Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
Газпром ЦПС 27 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 51 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Почта России ПАО 2112 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Газпром ПАО 1342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром нефть 618 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Федеральное казначейство России 1772 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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