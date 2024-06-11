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Корпоративный портал Incomand интегрируется с решениями Directum

Разработка компании EmDev бесшовно встраивается в экосистему программных продуктов Directum за счет готовых коннекторов. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Корпоративный портал Incomand — решение для управления внутренними коммуникациями и развития корпоративной культуры. На его основе каждая компания может создать внутренний сайт, который станет единой площадкой взаимодействия для всех сотрудников.

С помощью готовых коннекторов корпоративный портал Incomand взаимодействует с решениями Directum. Обмен информацией происходит бесшовно, а значит, портал становится точкой доступа к самым различным сервисам, которые предлагает экосистема Directum.

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Цифровизация

«Портальные решения помогают включить в цифровой контур всех сотрудников, даже тех, кто не работает за компьютером. Портал Incomand становится единой точкой доступа к корпоративной информации, а при интеграции с Directum — ко всей экосистеме цифровых решений вендора, к примеру, для управления кадровыми процессами или проектной работы. Это повышает как вовлеченность персонала, так и эффективность бизнес-процессов», — сказал Артем Пермяков, директор по развитию бизнеса Directum.

«Продукты компании EmDev и Directum идеально дополняют друг друга. Корпоративный портал Incomand, разработанный компанией EmDev, предоставляет клиентам красивый, удобный интерфейс, а продукты экосистемы Directum — гибкую автоматизацию процессов. Наши аналитики провели комплексное исследование и пришли к выводу, что симбиоз наших решений предоставляет уникальное цифровое пространство сотрудникам компаний», — отметил Алексей Какунин, генеральный директор EmDev.

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