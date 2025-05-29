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Пермяков Артем


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Directum Portal вошел в реестр отечественного ПО 1
16.09.2024 Directum представила новое решение — корпоративный портал Directum Portal 1
11.06.2024 Корпоративный портал Incomand интегрируется с решениями Directum 1
Удаленная работа 2
HR Tech 2022 1
12.07.2023 В России появился сервис для автоматизации подбора и приема сотрудников 1
09.12.2022 Артем Пермяков -

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации

 1
08.12.2022 CNews Analytics выпустил первый российский рейтинг HR Tech 2
29.11.2022 Directum HR Pro — одна из первых систем, в которой кадровые документы подписываются «Госключом» на практике 1
01.08.2022 Directum HR Pro и «Госключ» делают КЭДО доступнее 1
29.03.2022 Directum на 40% снижает цены на КЭДО 1
21.03.2022 Артём Пермяков -

«КЭДО — возможность дополнительной экономии в условиях кризиса»

 15
29.08.2019 Подтверждена совместимость ECM-системы Directum и «Ред ОС» 1
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 1
05.04.2018 Directum представила решение Ario для обработки корпоративного контента 1
21.04.2014 СЭД Directum заработала в «Авиадвигателе»: успешный опыт 1

Публикаций - 18, упоминаний - 34

Пермяков Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1125 16
8484 4
SAP SE 5329 3
Ростелеком 9925 2
IBM - International Business Machines Corp 9473 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 2
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 49 2
Amazon Inc - Amazon.com 3048 1
Alibaba Group 435 1
Yandex - Яндекс 7728 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 1
Ред Софт - Red Soft 793 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
Schneider Electric 580 1
Naumen - Наумен 649 1
Эвотор - Evotor 188 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 120 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 129 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Ланит Омни 65 1
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 1
Mankiewicz 7 1
Inline Group - Инлайн Груп 100 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 248 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
IBM Европа 7 1
Google LLC 11951 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 214 1
1С Mirapolis - Мираполис 23 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 29 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 1
Т1 Иннотех 182 1
Бизнес-Азимут 8 1
Oracle Corporation 6758 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1136 2
Почта России ПАО 2161 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2516 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 63 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 893 1
Альфа-Банк 1799 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Ингосстрах СПАО 435 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 480 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 246 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 107 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Локотех - Локомотивные технологии 51 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 103 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 510 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Belgee - Белджи 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12042 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 323 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4392 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3421 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1933 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1408 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12837 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3172 10
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 892 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10649 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14936 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8869 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5325 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11545 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12890 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5707 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16205 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1292 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5313 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3979 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24924 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11739 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30547 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8064 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2143 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24719 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24836 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21817 3
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 72 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3294 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4625 3
Электронный документ - Electronic document 1482 3
Оповещение и уведомление - Notification 4882 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1100 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8641 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2893 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4883 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3356 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7064 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14095 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5504 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 50 6
Минцифры РФ - Госключ 159 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5445 3
Microsoft Office 3821 2
Directum Ario 43 2
Directum СЭД - ECM-система 295 2
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 2
Linux OS 10230 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1190 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1047 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 254 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 701 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1460 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 24 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 28 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 1
Яндекс.Маркет 1021 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1376 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 55 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 665 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 604 1
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 13 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 210 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
CorpSoft24 REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 16 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
NVision Барьер 676 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 109 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 60 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 14 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 39 1
Poly Studio - серия видеобаров 9 1
Directum Portal 2 1
IT-Portfolio - Friendwork - Фрэндворк 4 1
Украинцева Евгения 6 2
Аксаков Анатолий 155 1
Рустамов Рустам 439 1
Натрусов Артем 290 1
Баров Алексей 30 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Попов Сергей 139 1
Клепиков Алексей 118 1
Сергеев Сергей 142 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Аитов Тимур 197 1
Сирота Юрий 67 1
Соколовский Александр 40 1
Лигачев Глеб 87 1
Онищенко Владислав 97 1
Беляев Владислав 88 1
Соловьев Алексей 91 1
Реймер Денис 54 1
Валиуллин Адель 11 1
Аршавский Анджей 31 1
Захир Максим 22 1
Бикташев Ильдар 10 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Трофименко Владимир 7 1
Голицын Лев 9 1
Меньшов Кирилл 122 1
Шмаков Роман 17 1
Малышев Александр 37 1
Размахаев Сергей 42 1
Кукушкин Дмитрий 2 1
Волков Анатолий 10 1
Фридман Илья 42 1
Попов Андрей 111 1
Бокучава Тариэл 21 1
Сахаров Александр 77 1
Гулянский Игорь 13 1
Мухуров Азад 2 1
Паныч Инга 7 1
Батюшенков Дмитрий 11 1
Спевак Сергей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14253 2
Земля - планета Солнечной системы 10466 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7729 1
Европа Восточная 3109 1
Бразилия - Федеративная Республика 2396 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 488 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 659 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 36 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17474 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5252 1
Европа 24385 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1535 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2972 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5998 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6108 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30153 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2484 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5927 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7936 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 148 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1276 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4036 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9080 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 357 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14120 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11248 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4776 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3238 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5988 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9069 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1429 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 947 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 568 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5758 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5246 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1271 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5002 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1386 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5022 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10171 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5593 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2542 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 814 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2175 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2997 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8208 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
Global Workplace Analytics 3 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 432 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 882 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2066 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1141 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
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