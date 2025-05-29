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Пермяков Артем
УПОМИНАНИЯ
Пермяков Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6301 1
|Украинцева Евгения 6 2
|Аксаков Анатолий 155 1
|Рустамов Рустам 439 1
|Натрусов Артем 290 1
|Баров Алексей 30 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Попов Сергей 139 1
|Клепиков Алексей 118 1
|Сергеев Сергей 142 1
|Каштанов Дмитрий 28 1
|Аитов Тимур 197 1
|Сирота Юрий 67 1
|Соколовский Александр 40 1
|Лигачев Глеб 87 1
|Онищенко Владислав 97 1
|Беляев Владислав 88 1
|Соловьев Алексей 91 1
|Реймер Денис 54 1
|Валиуллин Адель 11 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Захир Максим 22 1
|Бикташев Ильдар 10 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Трофименко Владимир 7 1
|Голицын Лев 9 1
|Меньшов Кирилл 122 1
|Шмаков Роман 17 1
|Малышев Александр 37 1
|Размахаев Сергей 42 1
|Кукушкин Дмитрий 2 1
|Волков Анатолий 10 1
|Фридман Илья 42 1
|Попов Андрей 111 1
|Бокучава Тариэл 21 1
|Сахаров Александр 77 1
|Гулянский Игорь 13 1
|Мухуров Азад 2 1
|Паныч Инга 7 1
|Батюшенков Дмитрий 11 1
|Спевак Сергей 12 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8208 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 3
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
|Global Workplace Analytics 3 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 432 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 882 1
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