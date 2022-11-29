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Directum HR Pro — одна из первых систем, в которой кадровые документы подписываются «Госключом» на практике

Directum одним из первых вендоров систем кадрового электронного документооборота интегрировал государственный сервис мобильного подписания в свое решение для КЭДО. Сотрудники компании используют «Госключ» во внутренних бизнес-процессах. Этот вариант подписания также доступен клиентам в рамках стандартных функциональных возможностей Directum HR Pro. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Специалисты Directum подписывают кадровые документы с помощью государственного сервиса «Госключ», который не так давно был интегрирован в решение для КЭДО системы Directum HR Pro.

«Для нас тестирование собственных разработок внутри компании — это нормальная практика. Все новинки мы прежде всего пробуем во внутреннем контуре, чтобы убедиться в их эффективности», — отметил Артем Пермяков, директор по перспективному развитию компании Directum.

В ходе опытно-промышленной эксплуатации сервиса представители Минцифры оказывали специалистам компании методическую и организационную поддержку.

Участники тестовой группы использовали мобильное приложение — подписывали в нем кадровые документы, а затем предоставляли обратную связь по улучшению процесса как на стороне системы, так и в отношении государственного сервиса.

Пилотирование технологии показало: «Госключ» можно использовать для подписания документов в системе Directum HR Pro и масштабировать для кадрового документооборота клиентов.

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Безопасность

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«Госключ» — бесплатное мобильное приложение семейства «Госуслуг» для получения сертификата ЭП и подписания документов с обеспечением юридической значимости. В системе Directum HR Pro «Госключом» теперь можно подписывать и кадровые документы.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

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