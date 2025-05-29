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Directum Portal
Directum Portal — аналог западного решения Microsoft SharePoint, которое больше не поставляется в Россию.
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|Directum Portal вошел в реестр отечественного ПО 1
|16.09.2024
|Directum представила новое решение — корпоративный портал Directum Portal 1
Directum Portal и организации, системы, технологии, персоны:
|Directum - Директум 1125 1
|Пермяков Артем 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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