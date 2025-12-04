Получите все материалы CNews по ключевому слову
HRM eNPS employee Net Promoter Score индекс лояльности сотрудников
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
HRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Махлин Дмитрий 112 4
|Шадаев Максут 1146 3
|Максимова Марина 11 3
|Булдовская Марина 5 3
|Натрусов Артем 312 2
|Глазков Александр 148 2
|Михалев Евгений 96 2
|Пермяков Артем 18 2
|Шеходанов Дмитрий 9 2
|Нартов Максим 27 2
|Величко Николай 2 2
|Боровская Анастасия 40 2
|Путин Владимир 3349 1
|Рустамов Рустам 513 1
|Путин Сергей 72 1
|Демидов Сергей 127 1
|Матвеев Лев 64 1
|Чаркин Евгений 314 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Ананьева Татьяна 10 1
|Садовенко Илья 65 1
|Касперский Евгений 330 1
|Сотин Денис 216 1
|Паршин Максим 321 1
|Березин Максим 131 1
|Беляев Владислав 97 1
|Иванов Сергей 398 1
|Бадалов Андрей 66 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 164 1
|Иванченко Марина 12 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 1
|Семенов Александр 164 1
|Платонов Михаил 42 1
|Ковалев Александр 164 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Леонов Алексей 96 1
|Гузовский Денис 79 1
|Гимранов Ринат 125 1
|Рензяев Константин 73 1
|Беляев Алексей 34 1
|Forbes - Форбс 910 2
|Bloomberg 1417 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
|Ведомости 1233 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.