HRM eNPS employee Net Promoter Score индекс лояльности сотрудников


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


04.12.2025 BSS и НТЦ «Аргус» объявили о технологическом партнерстве для развития комплекса WFO в России 1
24.11.2025 Россияне рассказали, что хотят получать больше поддержки от работодателей 1
17.11.2025 Мультиагентная платформа «Цифровой офис»: российское ИИ-решение для автоматизации рутинных процессов в корпоративной среде 1
05.11.2025 Работающие на удаленке и гибриде лояльнее своему работодателю 1
20.10.2025 Билайн вошел в число лучших мест работы России 1
22.09.2025 Корпорация ITG внедрила программу лояльности на платформе Grandbazar 1
События и коллаборации: зачем ИТ-компаниям креативный маркетинг 1
Итоги года для «Диасофт»: экосистема цифровой трансформации, платформы развития и импортонезависимость 1
Татьяна Капланова, Neovox: «Искусственный интеллект в контакт-центрах может автоматизировать половину запросов» 1
25.07.2025 Кадровый голод: как бизнес ищет сотрудников в условиях дефицита специалистов 1
17.07.2025 «Совет Лигал» внедрил «Тил Эйчар» и автоматизировал систему мотивации за 20 рабочих дней 1
05.03.2025 Цифровая HRM-платформа «Ростелеком» и «Светец» с применением ИИ от CraftTalk 1
26.02.2025 Эксперты ЭКОПСИ исследовали культуру лидеров российского ИТ-рынка 1
25.02.2025 Directum ESM: прозрачный учет инфраструктуры компании 1
29.01.2025 Naumen запускает корпоративный портал 1
31.10.2024 Эксперты прогнозируют, что импортозамещение ПО на рынке HR Tech может завершиться в ближайшие 3–5 лет 1
30.10.2024 Уникальные функции современных HCM-решений, без которых уже никуда 3
21.10.2024 Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру 1
17.09.2024 Максим Нартов -

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально

 1
16.09.2024 Directum представила новое решение — корпоративный портал Directum Portal 1
16.09.2024 «Ростелеком контакт-центр» снизил затраты на КДП на 5,5 млн рублей за счет внедрения HRlink 1
12.08.2024 «Нетология» перевела в электронный формат кадровое делопроизводство с помощью HRlink 1
04.07.2024 Больше половины работодателей обращает внимание на навыки работы с ИИ при поиске сотрудников 1
29.05.2024 Ключевые тренды на рынке труда ИТ-отрасли в 2024 г. от M1Cloud 1
15.05.2024 ГК Softline внедрила современную систему автоматизации кадровых процессов и расчета заработной платы в Orby 1
14.05.2024 Российскую DLP-систему протестировали на совместимость с ОС Astra Linux 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
16.04.2024 Как запустить проект цифровой трансформации 1
12.03.2024 Платформа HRlink стала «хабом» для корпоративных сервисов 1
30.01.2024 Яков Шапиро, «Инфосистемы Джет»: Cейчас без Digital Signage бизнесу все сложнее завоевывать внимание аудитории 1
06.09.2023 Marketing Logic разработала специализированный HR-tech сервис MedLab для тестирования сотрудников 1
31.08.2023 Больше, чем подбор кадров: что умеет современная HR-платформа 2
21.08.2023 HRlink запускает КЭДО 2.0 с виртуальным ИИ-помощником 1
12.07.2023 В России появился сервис для автоматизации подбора и приема сотрудников 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
03.04.2023 Как цифровизация помогает расти российскому рынку онлайн-торговли 1
23.03.2023 Эффективное управление расписанием операторов «Контакт-центра»: новый инструмент Mango Office 1
06.03.2023 «АМТ-груп» предложит заказчикам решение для оптимизации работы контакт-центров «Аргус WFM CC» 1
02.03.2023 «Лаборатория Касперского» выпустила свой первый отчет об устойчивом развитии (ESG) 1
20.12.2022 Пан или пропал: как коммуникации с сотрудниками спасают бизнес в условиях нехватки кадров 1

Публикаций - 100, упоминаний - 103

