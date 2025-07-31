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CMS Content Management System Система управления содержимым-сайтами (контентом)

CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом)

CMS (Content Management System или система управления контентом) — специальное программное обеспечение, которое помогает максимально просто и удобно проводить с сайтом какие-либо манипуляции: что-то менять в оформлении, публиковать статьи, загружать видео и т. д.

Современные CMS отличаются внушительной функциональностью и могут включать сотни дополнительных модулей, которые ее расширяют. Наподобие конструктора, CMS позволяет буквально «строить» сайты из заранее заготовленных «кирпичиков». И все это без каких-либо навыков программирования.

Как работают CMS

Основной принцип работы любой CMS заключается в разделении содержимого сайта и его оформления. Пользователь CMS может выбрать для себя готовый шаблон сайта — заготовку с базовыми элементами, которые в будущем можно будет подстроить «под себя».

90% систем управления контентом работают по принципу WYSIWYG (What You See Is What You Get) — «то, что вы видите, то вы и получаете» и основаны на визуальном редакторе кода.

Последний представляет собой специальную программу, с помощью которой можно добавлять, изменять, удалять, создавать и выполнять любые другие действия с доступными элементами сайта. Подобные редакторы отличаются простым и понятным даже новичку интерфейсом.

Стоит отметить, что сайт — это не совокупность страниц как таковых. Он генерируется динамически, и каждый новый элемент, который вы добавите с помощью CMS, будет внесен в базу данных и будет формироваться на странице после ее обновления.

СОБЫТИЯ

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31.07.2025 Bell Integrator FabricaONE.AI реализовала проект по импортозамещению иностранной CMS-системы и переводу сайта российского банка на открытое российское ПО

ного ПО, а также переход на новый технологичный продукт, отвечающий современным требованиям информационной безопасности и производительности. Новое решение было призвано устранить проблемы устаревшей CMS с низкой устойчивостью к DDOS-атакам, уязвимостями, унаследованными от иностранного продукта, а также отсутствием поддержки технологии SSR, что препятствовало достижению SEO-целей. Специали
15.05.2025 Positive Technologies помогла исправить уязвимости в отечественной системе управления сайтами NetCat CMS

Эксперты команды PT SWARM Алексей Соловьев и Ян Чижевский выявили множественные уязвимости в NetCat CMS. По данным компании-разработчика, на этой системе управления сайтами работает более 15 тыс. порталов. Продукт входит в реестр программного обеспечения Минцифры. Вендор был уведомлен об угро
27.04.2024 BI.Zone WAF защищает от новых уязвимостей в CMS WordPress

ений кибербезопасности BI.Zone, сказал: «Атаки через WordPress очень популярны. Из всех веб-атак, которые мы отразили за последний месяц, 29% пытались проэксплуатировать уязвимости в компонентах этой CMS. Если у компании нет возможности обновить плагин Forminator до версии 1.29.3, защитить веб-приложения от подобных атак можно с помощью BI.Zone WAF». Защита приложений осуществляется посредс
22.01.2024 «Битрикс24» и «1С-Битрикс: Управление сайтом» получили сертификаты ФСТЭК

«Битрикс24» и «1С-Битрикс: Управление сайтом» получили сертификаты ФСТЭК. ИT-решения соответствуют четвертому уровню доверия. Это наивысший уровень для защиты информации, которая не содержит государственную тайну. Об это
26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет статистику сервисов и инструментов, которые используют владельцы сайтов в зонах .RU и .РФ: CMS, системы аналитики, рекламные сети, виджеты «Обратный звонок» и «Онлайн-консультант». Источник данных — аналитический сервис StatOnline.ru. CMS — система управления контентом Первое

27.07.2021 «1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса

ту с IDN-доменами в адресах электронной почты, позволяющее работать с кириллическими e-mail. Теперь CMS поддерживает как кириллические символы в доменной части адреса, например info@поддерживаю
08.07.2021 CMS Smart Engine объявила о бесплатном распространении стартовой лицензии

CMS Smart Engine объявила об переходе к модели Freemium, в рамках которой с 1 июня 2021 г. стартовая лицензия CMS становится бесплатной. При этом у CMS нет абонентской платы и любых других обязательных платежей. В компании пояснили: «Мы хотим познакомить, как можно больше пользователей в России

06.04.2021 «Рексофт» разработал CMS-решение для создания корпоративных порталов

«Рексофт» (Reksoft) выводит на рынок модульное CMS-решение (Content Management System) на Java – ReksoftCMS. Продукт ориентирован на создание внутренних

27.07.2020 Продавцы AliExpress Россия смогут работать через «1С-Битрикс»

обновление цен и запасов. Также с помощью модуля можно обрабатывать заказы: получать заказ прямо в CMS и оттуда же передавать трек-номер на площадку. Статусы заказов обновляются регулярно в ав
02.06.2020 Решение «Яндекс.Кассы» и CS-Cart поможет запустить маркетплейс за несколько дней

«Яндекс.Касса» и CS-Cart запустили решение, которое объединяет в себе CMS-систему CS-Cart для маркетплейсов и сервис «Яндекс.Кассы» для онлайн-площадок. С помощью

27.04.2020 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и Business Ecosystems CMS

ГК Astra Linux и Business Ecosystems, резидент ИТ-кластера Сколково, сообщили об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость программного продукта BE CMS и ОС семейства Astra Linux. Разработчики BE CMS предоставили на испытания образец ПО для удаленного управления и мониторинга доступности, демонстрирующий корректное функционирование

18.09.2018 OFD.ru проинтегрирует онлайн-кассы с ведущими CMS-платформами

OFD.ru разработал ряд модулей для интеграции с самыми популярными CMS-платформами для интернет-магазинов, которые позволяют перейти на работу с онлайн-кассами.
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS

MCN Telecom произвел интеграцию с системой управления сайтами UMI.CMS, теперь присоединившейся к списку существующих партнеров, с которыми на текущий момент у оператора связи завершена интеграция: amoCRM, retailCRM, «Битрикс24» и пр. Интеграция c UMI.CMS

06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS

Клиенты платформы UMI.CMS в партнерском личном кабинете теперь могут установить виджет Чатофона и пользоваться бесплатно продуктом, который является экономичной альтернативой номеру 8-800. Быстрая и удобная система

20.12.2017 Два программных продукта резидента «Сколково» включены в реестр российского ПО

Business Ecosystems, резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково», объявила о том, что ее программные продукты BE CMS Manager и BE CMS Endpoint Client включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин или баз данных.Решение Business Ecosystems Console Management Syste
06.09.2017 Сервис «Атол Онлайн» выбрали более 3 000 интернет-предпринимателей

период сервис получил более 3 тыс. клиентов, обеспечил 4 тыс. арендованных касс, 30 интегрированных CMS-систем и платежных сервисов, 30 млн пробитых чеков. «Атол Онлайн» продолжает набирать поп
15.08.2017 Data Insight назвала «1С-Битрикс» самой популярной CMS среди российских интернет-магазинов

тического агентства Data Insight от 14 августа, доля «1С-Битрикс» составляет 28,7% всего рынка CMS (Content Management System, система управления сайтом) в России. Онлайн-торговля – один из сам
21.02.2017 UMI представила новую версию системы управления сайтами UMI.CMS 15

UMI представила новую версию системы управления сайтами UMI.CMS 15 с поддержкой PHP 7.1. Как рассказали CNews в компании, особое внимание в релизе уделено вопросам безопасности и SEO, встроены ключевые федеральные и локальные службы доставки и добавлено
27.01.2017 Система для создания высоконагруженных сайтов SLAED CMS обновлена до версии 6.0 Pro

D (Германия) объявила о том, что версия 6.1 Pro системы для создания высоконагруженных сайтов SLAED CMS, пришедшая на смену 6.0 Pro и распространяемая по модели Open Source на базе лицензии GPL
10.01.2017 SLAED CMS переходит к Open Source модели на базе лицензии GNU GPL3

SLAED объявила об отказе от проприетарной модели распространения SLAED CMS в пользу Open Source. Как рассказали CNews в компании, новая версия SLAED CMS переходит в общественную собственность и будет абсолютно бесплатно распространяться на базе лицензии GNU
16.12.2016 MyKassa предоставила своим пользователям CMS-модули

Сервис моментальных платежей MyKassa предоставила своим пользователям готовые модули для популярных CMS. Так, на данный момент доступны модули для WordPress, Drupal, Joomla, CS.Cart, OpenCart. ShopCMS и «1С-Битрикс», сообщили CNews в MyKassa. По словам представителей компании, теперь можно с

08.12.2016 «1С-Битрикс» поможет интернет-магазинам избежать штрафов

Компания «1С-Битрикс» представила новую версию платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» 17.0. Как рассказали CNews в компании, самыми важными обновлениями стали инструменты для работы интернет-магазинов по новому 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники»,
15.11.2016 UMI.CMS вошла в Единый реестр отечественного ПО

Минкомсвязи России включило систему управления сайтами UMI.CMS в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Об этом CNews сообщили в группе компаний UMI. Согласно приказу Минкомсвязи России №538 от 08.11.2016, система UMI.CMS официа
06.07.2016 «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5» обзавелась онлайн-чатом и сервисом обратного звонка

Компания «1С-Битрикс» представила новую версию платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5», в которой появился онлайн-чат, сервис обратного звонка и возможность общения с клиентами через «Открытые линии» с использованием мессенджеров и социальных сетей. На сай
12.05.2016 Cloud4Y предложила услугу «Хостинг “1С-Битрикс: Управление сайтом” в облаке»

Компания Cloud4Y анонсировала запуск новой услуги — «Хостинг “1С-Битрикс: Управление сайтом” в облаке». Об этом CNews сообщили в Cloud4Y. Хостинг «1С-Битрикс» включает специально разработанные Cloud4Y решения, адаптированные под «1С Битрикс: Управление сайтом»
26.04.2016 Конец «халяве»: Власти заблокируют сайты на пиратском движке. Опрос

В суд из-за пиратской CMS Мосгорсуд удовлетворил три заявления компании «Диафан» в отношении сайтов, незаконно использующих принадлежащую компании систему управлении контентом (CMS). Речь идет о сайтах строит
01.04.2016 Synology выпустила новую версию ПО для видеорегистрации и видеомониторинга Surveillance Station

релиз Surveillance Station 7.2. В новой версии программного комплекса для видеорегистрации и видеомониторинга реализованы поддержка модулей ввода/вывода, обновленные система центрального управления (CMS) и интерфейс просмотра видео в режиме реального времени (Live View), сообщили CNews в Synology. «Одной из сильных сторон Surveillance Station 7.2 является его универсальность для проектов л
31.12.2015 «Диафан» выпускает мобильную версию системы управления сайтом

Российская компания «Диафан» 1 января 2016 г. выпустит новую версию своей системы управления сайтом — Diafan.CMS 6.0. Главной ее особенностью заявлен адаптивный административный интерфейс. Упор сделан на управлении сайтом со смартфонов без потери функциональности. Система оптимально использует маленьк
12.11.2015 Троян-шифровальщик Linux.Encoder.1 атаковал порядка 2 тыс. сайтов

становленной ОС Linux веб-сайты, работающие с использованием различных систем управления контентом (Content Management Systems, CMS), в частности, WordPress, а также программного комплекса для

11.09.2015 «Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет». Исследование

Компании «Рейтинг Рунета» & CMS Magazine, SimilarWeb и InSales провели совместное масштабное исследование рынка разработки интернет-магазинов в Рунете. Как оно показало, за последние пять лет веб-студиями было разработано
08.06.2015 «Аккорсис» обновила модуль «Локализация» для сайтов на «1С-Битрикс: Управление сайтом»

0 для сайтов на «1С-Битрикс: Управление сайтом». Теперь любой сайт, работающий под управлением этой CMS, можно будет сделать мультиязычным и переводить на разные языки, сообщили CNews в «Аккорс
27.05.2015 Новый «1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5»: A/B тестирование, триггерные рассылки и защита от DDoS-атак

Компания «1С-Битрикс» представила новую версию основного продукта — платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5». Впервые в продукте появились инструменты для измерения и анализа конверсии, проведения A/B тестирования, осуществления триггерных рассылок и защиты от DDoS-атак. Также,
17.04.2015 iTrack опубликовал весенний рейтинг CMS Рунета

роанализировано 4,89 млн доменов зоны .RU. 55,9% опрошенных доменов ответили в течение 30 секунд, а CMS обнаружена на 22,6% доменов. Доля платных тиражных CMS составляет примерно 13,2% о
26.12.2014 WebProfy разработал модуль для CMS «Автоматический пересчет цен»

Студия веб-дизайна WebProfy разработала модуль «Автоматический пересчет цен». Модуль расширяет возможности стандартных CMS, выводя цены для потребителей с учетом последних обновлений биржи. Решение позволяет самостоятельно установить временной интервал изменений текущего курса валют. Благодаря этому обновляются
17.12.2014 Решения «1С-Битрикс» сертифицированы ФСТЭК России

Компании «1С-Битрикс», «Сертифицированные информационные системы» и НПО «Эшелон» получили сертификаты ФСТЭК России на продукты «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «1С-Битрикс24». Как сообщили CNews в «1С-Битриксе», полученные сертификаты свидетельствуют о том, что программные комплексы «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «1С-Бит
06.11.2014 «Юмисофт» запустила UMI.Market и обновила UMI.CMS до версии 2.9.7

Российская компания «Юмисофт», разработчик системы управления контентом UMI.CMS и сервиса готовых сайтов UMI.ru, объявила об открытии UMI.Market, площадки купли и продажи решений на базе UMI.CMS, и обновлении системы управления контентом UMI.CMS до версии
29.10.2014 Вышла новая версия платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом»

Компания «1С-Битрикс» представила новую версию основного продукта — платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом». В версии 15.0 появился новый сервис — «1С-Битрикс Big Data», позволяющий на основе анализа поведения пользователей делать персональные предложения посетителям интернет-магаз
13.08.2014 Сервис определения CMS стал быстрее

Сервис определения CMS (itrack.ru/whatcms), разработанный компанией iTrack, теперь работает на 25% быстрее. Как сообщили CNews в iTrack, это стало возможно благодаря новому алгоритму ранжирования отпечатков. Тепе
17.04.2014 Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом»

В Москве состоялась презентация обновлений «1C-Битрикс: Управление сайтом 14.5». В рамках релиза компания представила ряд важных обновлений. Первое - запатентованная технология «Композитный сайт», сокращающая время ответа сайта, по данным независимы
20.02.2014 Бесплатные CMS с открытым исходным кодом преобладают в Рунете

ия о распространенности серверных и клиентских веб-технологий в Рунете за 2013 год, подготовленного аналитическим отделом Ru-Center. Основным предметом мониторинга стали системы управления контентом (CMS), сообщили CNews в компании Ru-Center. Так, согласно результатам исследования, в Рунете по-прежнему преобладают бесплатные CMS с открытым исходным кодом. Их доля на рынке исследуемых

Публикаций - 851, упоминаний - 974

CMS и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Битрикс - Bitrix 675 212
9594 148
Microsoft Corporation 25775 91
Yandex - Яндекс 9216 52
Google LLC 12688 47
SAP SE 5601 35
Oracle Corporation 7074 34
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Ростелеком 10948 26
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 24
NetCAT - НетКэт 42 24
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 21
Meta Platforms - Facebook 4621 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 18
Docsvision - ДоксВижн 1060 18
TerraLink - ТерраЛинк 292 17
UMI - Umisoft - Юмисофт 22 16
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 16
InterTrust - ИнтерТраст 336 15
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 14
X Corp - Twitter 2938 14
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Cisco Systems 5372 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Apple Inc 13154 13
Directum - Директум 1268 13
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 13
HP Inc. 5883 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Adobe Systems 1597 12
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 76 11
Samsung Electronics 11064 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Intel Corporation 12811 11
Telegram Group 2940 11
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 11
Alfresco Software 156 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
Почта России ПАО 2370 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 15
NanduQ - Qiwi 1013 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
Visa International 1993 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
eBay Inc 1640 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Альфа-Банк 1979 6
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 5
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Газпром ПАО 1493 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
GFG - Lamoda - Купишуз 219 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Спортмастер - Sportmaster 201 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 3
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 2
Президент Украины 128 2
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 11
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
OSA - Open Source for America 5 2
World Wide Web Foundation 6 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Coalition for Better ads - Коалиция по улучшению рекламы 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 209
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 190
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 161
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 149
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 139
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 127
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 105
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 93
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 89
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 87
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 86
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 83
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 80
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 79
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 78
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 77
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 74
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 74
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 69
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 69
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 66
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 66
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 62
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 60
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 52
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 43
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 43
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 42
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 42
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 41
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 140 98
WordPress Foundation - WordPress 255 83
Linux OS 11533 57
Microsoft Windows 16882 55
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 53
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 51
Joomla CMS 89 51
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 40
Drupal - CMS-система 83 40
Google Android 15243 39
JavaScript - JS - язык программирования 1425 34
UMI - UMI.CMS 43 34
Apple iOS 8583 32
Oracle Java - язык программирования 3469 31
Microsoft Windows 2000 8678 21
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 21
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 20
Microsoft Office 4170 19
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Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 19
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АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 16
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 16
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Google Chrome - браузер 1701 14
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Microsoft Azure 1526 14
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 13
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 13
Simtech CS-Cart CMS 14 12
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 12
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Apple macOS 2419 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 11
Рыжиков Сергей 112 34
Курьянов Сергей 162 15
Ипатов Вадим 84 10
Рябинков Артем 19 9
Царев Дмитрий 52 9
Котырев Сергей 9 8
Якимчук Сергей 30 7
Васильев Дмитрий 76 6
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Бейдер Александр 75 6
Сенкевич Виктор 30 6
Иванова Елена 83 5
Демидов Михаил 134 5
Румянцев Антон 47 5
Осокин Андрей 10 4
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Галимов Максим 33 4
Сидоренко Алексей 7 4
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Букашкин Антон 5 4
Pelz-Sharpe Alan - Пельц-Шарп Алан 7 4
Нуралиев Борис 298 4
Чернышенко Дмитрий 581 4
Кузнецов Сергей 163 4
Казак Максим 162 3
Колмыков Александр 9 3
Потапенко Михаил 45 3
Подобайло Николай 16 3
Селихов Дмитрий 15 3
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Колесникова Мария 8 3
Хлебородов Денис 7 3
Asay Matt - Эсей Мэтт - Эсэй Мэтт 10 3
Довжиков Алексей 7 3
Ложечкин Александр 34 3
Кубликова Ирина 28 3
Назаров Леонид 7 3
Житнюк Павел 34 3
Стрелкова Елена 5 3
Рогожин Павел 13 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 417
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 61
Европа 24964 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 43
Украина 7928 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
Казахстан - Республика 6048 23
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 19
Беларусь - Белоруссия 6289 17
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Япония 13807 11
Испания - Королевство 3840 11
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World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
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GfK Omnibus - GfK Омнибус 10 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Datamonitor 83 1
Aberdeen Group 53 1
Fortune Global 50 11 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 14
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Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 11 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
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Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
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