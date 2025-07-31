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CMS Content Management System Система управления содержимым-сайтами (контентом)
CMS (Content Management System или система управления контентом) — специальное программное обеспечение, которое помогает максимально просто и удобно проводить с сайтом какие-либо манипуляции: что-то менять в оформлении, публиковать статьи, загружать видео и т. д.
Современные CMS отличаются внушительной функциональностью и могут включать сотни дополнительных модулей, которые ее расширяют. Наподобие конструктора, CMS позволяет буквально «строить» сайты из заранее заготовленных «кирпичиков». И все это без каких-либо навыков программирования.
Как работают CMS
Основной принцип работы любой CMS заключается в разделении содержимого сайта и его оформления. Пользователь CMS может выбрать для себя готовый шаблон сайта — заготовку с базовыми элементами, которые в будущем можно будет подстроить «под себя».
90% систем управления контентом работают по принципу WYSIWYG (What You See Is What You Get) — «то, что вы видите, то вы и получаете» и основаны на визуальном редакторе кода.
Последний представляет собой специальную программу, с помощью которой можно добавлять, изменять, удалять, создавать и выполнять любые другие действия с доступными элементами сайта. Подобные редакторы отличаются простым и понятным даже новичку интерфейсом.
Стоит отметить, что сайт — это не совокупность страниц как таковых. Он генерируется динамически, и каждый новый элемент, который вы добавите с помощью CMS, будет внесен в базу данных и будет формироваться на странице после ее обновления.
СОБЫТИЯ
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|31.07.2025
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Bell Integrator FabricaONE.AI реализовала проект по импортозамещению иностранной CMS-системы и переводу сайта российского банка на открытое российское ПО
ного ПО, а также переход на новый технологичный продукт, отвечающий современным требованиям информационной безопасности и производительности. Новое решение было призвано устранить проблемы устаревшей CMS с низкой устойчивостью к DDOS-атакам, уязвимостями, унаследованными от иностранного продукта, а также отсутствием поддержки технологии SSR, что препятствовало достижению SEO-целей. Специали
|15.05.2025
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Positive Technologies помогла исправить уязвимости в отечественной системе управления сайтами NetCat CMS
Эксперты команды PT SWARM Алексей Соловьев и Ян Чижевский выявили множественные уязвимости в NetCat CMS. По данным компании-разработчика, на этой системе управления сайтами работает более 15 тыс. порталов. Продукт входит в реестр программного обеспечения Минцифры. Вендор был уведомлен об угро
|27.04.2024
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BI.Zone WAF защищает от новых уязвимостей в CMS WordPress
ений кибербезопасности BI.Zone, сказал: «Атаки через WordPress очень популярны. Из всех веб-атак, которые мы отразили за последний месяц, 29% пытались проэксплуатировать уязвимости в компонентах этой CMS. Если у компании нет возможности обновить плагин Forminator до версии 1.29.3, защитить веб-приложения от подобных атак можно с помощью BI.Zone WAF». Защита приложений осуществляется посредс
|22.01.2024
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«Битрикс24» и «1С-Битрикс: Управление сайтом» получили сертификаты ФСТЭК
«Битрикс24» и «1С-Битрикс: Управление сайтом» получили сертификаты ФСТЭК. ИT-решения соответствуют четвертому уровню доверия. Это наивысший уровень для защиты информации, которая не содержит государственную тайну. Об это
|26.01.2022
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WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ
Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет статистику сервисов и инструментов, которые используют владельцы сайтов в зонах .RU и .РФ: CMS, системы аналитики, рекламные сети, виджеты «Обратный звонок» и «Онлайн-консультант». Источник данных — аналитический сервис StatOnline.ru. CMS — система управления контентом Первое
|27.07.2021
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«1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса
ту с IDN-доменами в адресах электронной почты, позволяющее работать с кириллическими e-mail. Теперь CMS поддерживает как кириллические символы в доменной части адреса, например info@поддерживаю
|08.07.2021
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CMS Smart Engine объявила о бесплатном распространении стартовой лицензии
CMS Smart Engine объявила об переходе к модели Freemium, в рамках которой с 1 июня 2021 г. стартовая лицензия CMS становится бесплатной. При этом у CMS нет абонентской платы и любых других обязательных платежей. В компании пояснили: «Мы хотим познакомить, как можно больше пользователей в России
|06.04.2021
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«Рексофт» разработал CMS-решение для создания корпоративных порталов
«Рексофт» (Reksoft) выводит на рынок модульное CMS-решение (Content Management System) на Java – ReksoftCMS. Продукт ориентирован на создание внутренних
|27.07.2020
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Продавцы AliExpress Россия смогут работать через «1С-Битрикс»
обновление цен и запасов. Также с помощью модуля можно обрабатывать заказы: получать заказ прямо в CMS и оттуда же передавать трек-номер на площадку. Статусы заказов обновляются регулярно в ав
|02.06.2020
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Решение «Яндекс.Кассы» и CS-Cart поможет запустить маркетплейс за несколько дней
«Яндекс.Касса» и CS-Cart запустили решение, которое объединяет в себе CMS-систему CS-Cart для маркетплейсов и сервис «Яндекс.Кассы» для онлайн-площадок. С помощью
|27.04.2020
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Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и Business Ecosystems CMS
ГК Astra Linux и Business Ecosystems, резидент ИТ-кластера Сколково, сообщили об успешном завершении тестовых испытаний на совместимость программного продукта BE CMS и ОС семейства Astra Linux. Разработчики BE CMS предоставили на испытания образец ПО для удаленного управления и мониторинга доступности, демонстрирующий корректное функционирование
|18.09.2018
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OFD.ru проинтегрирует онлайн-кассы с ведущими CMS-платформами
OFD.ru разработал ряд модулей для интеграции с самыми популярными CMS-платформами для интернет-магазинов, которые позволяют перейти на работу с онлайн-кассами.
|06.04.2018
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MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS
MCN Telecom произвел интеграцию с системой управления сайтами UMI.CMS, теперь присоединившейся к списку существующих партнеров, с которыми на текущий момент у оператора связи завершена интеграция: amoCRM, retailCRM, «Битрикс24» и пр. Интеграция c UMI.CMS
|06.04.2018
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MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS
Клиенты платформы UMI.CMS в партнерском личном кабинете теперь могут установить виджет Чатофона и пользоваться бесплатно продуктом, который является экономичной альтернативой номеру 8-800. Быстрая и удобная система
|20.12.2017
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Два программных продукта резидента «Сколково» включены в реестр российского ПО
Business Ecosystems, резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково», объявила о том, что ее программные продукты BE CMS Manager и BE CMS Endpoint Client включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин или баз данных.Решение Business Ecosystems Console Management Syste
|06.09.2017
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Сервис «Атол Онлайн» выбрали более 3 000 интернет-предпринимателей
период сервис получил более 3 тыс. клиентов, обеспечил 4 тыс. арендованных касс, 30 интегрированных CMS-систем и платежных сервисов, 30 млн пробитых чеков. «Атол Онлайн» продолжает набирать поп
|15.08.2017
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Data Insight назвала «1С-Битрикс» самой популярной CMS среди российских интернет-магазинов
тического агентства Data Insight от 14 августа, доля «1С-Битрикс» составляет 28,7% всего рынка CMS (Content Management System, система управления сайтом) в России. Онлайн-торговля – один из сам
|21.02.2017
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UMI представила новую версию системы управления сайтами UMI.CMS 15
UMI представила новую версию системы управления сайтами UMI.CMS 15 с поддержкой PHP 7.1. Как рассказали CNews в компании, особое внимание в релизе уделено вопросам безопасности и SEO, встроены ключевые федеральные и локальные службы доставки и добавлено
|27.01.2017
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Система для создания высоконагруженных сайтов SLAED CMS обновлена до версии 6.0 Pro
D (Германия) объявила о том, что версия 6.1 Pro системы для создания высоконагруженных сайтов SLAED CMS, пришедшая на смену 6.0 Pro и распространяемая по модели Open Source на базе лицензии GPL
|10.01.2017
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SLAED CMS переходит к Open Source модели на базе лицензии GNU GPL3
SLAED объявила об отказе от проприетарной модели распространения SLAED CMS в пользу Open Source. Как рассказали CNews в компании, новая версия SLAED CMS переходит в общественную собственность и будет абсолютно бесплатно распространяться на базе лицензии GNU
|16.12.2016
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MyKassa предоставила своим пользователям CMS-модули
Сервис моментальных платежей MyKassa предоставила своим пользователям готовые модули для популярных CMS. Так, на данный момент доступны модули для WordPress, Drupal, Joomla, CS.Cart, OpenCart. ShopCMS и «1С-Битрикс», сообщили CNews в MyKassa. По словам представителей компании, теперь можно с
|08.12.2016
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«1С-Битрикс» поможет интернет-магазинам избежать штрафов
Компания «1С-Битрикс» представила новую версию платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом» 17.0. Как рассказали CNews в компании, самыми важными обновлениями стали инструменты для работы интернет-магазинов по новому 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники»,
|15.11.2016
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UMI.CMS вошла в Единый реестр отечественного ПО
Минкомсвязи России включило систему управления сайтами UMI.CMS в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Об этом CNews сообщили в группе компаний UMI. Согласно приказу Минкомсвязи России №538 от 08.11.2016, система UMI.CMS официа
|06.07.2016
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«1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5» обзавелась онлайн-чатом и сервисом обратного звонка
Компания «1С-Битрикс» представила новую версию платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5», в которой появился онлайн-чат, сервис обратного звонка и возможность общения с клиентами через «Открытые линии» с использованием мессенджеров и социальных сетей. На сай
|12.05.2016
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Cloud4Y предложила услугу «Хостинг “1С-Битрикс: Управление сайтом” в облаке»
Компания Cloud4Y анонсировала запуск новой услуги — «Хостинг “1С-Битрикс: Управление сайтом” в облаке». Об этом CNews сообщили в Cloud4Y. Хостинг «1С-Битрикс» включает специально разработанные Cloud4Y решения, адаптированные под «1С Битрикс: Управление сайтом»
|26.04.2016
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Конец «халяве»: Власти заблокируют сайты на пиратском движке. Опрос
В суд из-за пиратской CMS Мосгорсуд удовлетворил три заявления компании «Диафан» в отношении сайтов, незаконно использующих принадлежащую компании систему управлении контентом (CMS). Речь идет о сайтах строит
|01.04.2016
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Synology выпустила новую версию ПО для видеорегистрации и видеомониторинга Surveillance Station
релиз Surveillance Station 7.2. В новой версии программного комплекса для видеорегистрации и видеомониторинга реализованы поддержка модулей ввода/вывода, обновленные система центрального управления (CMS) и интерфейс просмотра видео в режиме реального времени (Live View), сообщили CNews в Synology. «Одной из сильных сторон Surveillance Station 7.2 является его универсальность для проектов л
|31.12.2015
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«Диафан» выпускает мобильную версию системы управления сайтом
Российская компания «Диафан» 1 января 2016 г. выпустит новую версию своей системы управления сайтом — Diafan.CMS 6.0. Главной ее особенностью заявлен адаптивный административный интерфейс. Упор сделан на управлении сайтом со смартфонов без потери функциональности. Система оптимально использует маленьк
|12.11.2015
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Троян-шифровальщик Linux.Encoder.1 атаковал порядка 2 тыс. сайтов
становленной ОС Linux веб-сайты, работающие с использованием различных систем управления контентом (Content Management Systems, CMS), в частности, WordPress, а также программного комплекса для
|11.09.2015
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«Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет». Исследование
Компании «Рейтинг Рунета» & CMS Magazine, SimilarWeb и InSales провели совместное масштабное исследование рынка разработки интернет-магазинов в Рунете. Как оно показало, за последние пять лет веб-студиями было разработано
|08.06.2015
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«Аккорсис» обновила модуль «Локализация» для сайтов на «1С-Битрикс: Управление сайтом»
0 для сайтов на «1С-Битрикс: Управление сайтом». Теперь любой сайт, работающий под управлением этой CMS, можно будет сделать мультиязычным и переводить на разные языки, сообщили CNews в «Аккорс
|27.05.2015
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Новый «1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5»: A/B тестирование, триггерные рассылки и защита от DDoS-атак
Компания «1С-Битрикс» представила новую версию основного продукта — платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5». Впервые в продукте появились инструменты для измерения и анализа конверсии, проведения A/B тестирования, осуществления триггерных рассылок и защиты от DDoS-атак. Также,
|17.04.2015
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iTrack опубликовал весенний рейтинг CMS Рунета
роанализировано 4,89 млн доменов зоны .RU. 55,9% опрошенных доменов ответили в течение 30 секунд, а CMS обнаружена на 22,6% доменов. Доля платных тиражных CMS составляет примерно 13,2% о
|26.12.2014
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WebProfy разработал модуль для CMS «Автоматический пересчет цен»
Студия веб-дизайна WebProfy разработала модуль «Автоматический пересчет цен». Модуль расширяет возможности стандартных CMS, выводя цены для потребителей с учетом последних обновлений биржи. Решение позволяет самостоятельно установить временной интервал изменений текущего курса валют. Благодаря этому обновляются
|17.12.2014
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Решения «1С-Битрикс» сертифицированы ФСТЭК России
Компании «1С-Битрикс», «Сертифицированные информационные системы» и НПО «Эшелон» получили сертификаты ФСТЭК России на продукты «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «1С-Битрикс24». Как сообщили CNews в «1С-Битриксе», полученные сертификаты свидетельствуют о том, что программные комплексы «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «1С-Бит
|06.11.2014
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«Юмисофт» запустила UMI.Market и обновила UMI.CMS до версии 2.9.7
Российская компания «Юмисофт», разработчик системы управления контентом UMI.CMS и сервиса готовых сайтов UMI.ru, объявила об открытии UMI.Market, площадки купли и продажи решений на базе UMI.CMS, и обновлении системы управления контентом UMI.CMS до версии
|29.10.2014
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Вышла новая версия платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом»
Компания «1С-Битрикс» представила новую версию основного продукта — платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом». В версии 15.0 появился новый сервис — «1С-Битрикс Big Data», позволяющий на основе анализа поведения пользователей делать персональные предложения посетителям интернет-магаз
|13.08.2014
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Сервис определения CMS стал быстрее
Сервис определения CMS (itrack.ru/whatcms), разработанный компанией iTrack, теперь работает на 25% быстрее. Как сообщили CNews в iTrack, это стало возможно благодаря новому алгоритму ранжирования отпечатков. Тепе
|17.04.2014
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Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом»
В Москве состоялась презентация обновлений «1C-Битрикс: Управление сайтом 14.5». В рамках релиза компания представила ряд важных обновлений. Первое - запатентованная технология «Композитный сайт», сокращающая время ответа сайта, по данным независимы
|20.02.2014
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Бесплатные CMS с открытым исходным кодом преобладают в Рунете
ия о распространенности серверных и клиентских веб-технологий в Рунете за 2013 год, подготовленного аналитическим отделом Ru-Center. Основным предметом мониторинга стали системы управления контентом (CMS), сообщили CNews в компании Ru-Center. Так, согласно результатам исследования, в Рунете по-прежнему преобладают бесплатные CMS с открытым исходным кодом. Их доля на рынке исследуемых
CMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Рыжиков Сергей 112 34
|Курьянов Сергей 162 15
|Ипатов Вадим 84 10
|Рябинков Артем 19 9
|Царев Дмитрий 52 9
|Котырев Сергей 9 8
|Якимчук Сергей 30 7
|Васильев Дмитрий 76 6
|Носова Юлия 13 6
|Бейдер Александр 75 6
|Сенкевич Виктор 30 6
|Иванова Елена 83 5
|Демидов Михаил 134 5
|Румянцев Антон 47 5
|Осокин Андрей 10 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Галимов Максим 33 4
|Сидоренко Алексей 7 4
|Фахрутдинов Валентин 6 4
|Букашкин Антон 5 4
|Pelz-Sharpe Alan - Пельц-Шарп Алан 7 4
|Нуралиев Борис 298 4
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Кузнецов Сергей 163 4
|Казак Максим 162 3
|Колмыков Александр 9 3
|Потапенко Михаил 45 3
|Подобайло Николай 16 3
|Селихов Дмитрий 15 3
|Хорошилов Иван 4 3
|Колесникова Мария 8 3
|Хлебородов Денис 7 3
|Asay Matt - Эсей Мэтт - Эсэй Мэтт 10 3
|Довжиков Алексей 7 3
|Ложечкин Александр 34 3
|Кубликова Ирина 28 3
|Назаров Леонид 7 3
|Житнюк Павел 34 3
|Стрелкова Елена 5 3
|Рогожин Павел 13 3
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