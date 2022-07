CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом)

CMS (Content Management System или система управления контентом) — специальное программное обеспечение, которое помогает максимально просто и удобно проводить с сайтом какие-либо манипуляции: что-то менять в оформлении, публиковать статьи, загружать видео и т. д.

Современные CMS отличаются внушительной функциональностью и могут включать сотни дополнительных модулей, которые ее расширяют. Наподобие конструктора, CMS позволяет буквально «строить» сайты из заранее заготовленных «кирпичиков». И все это без каких-либо навыков программирования.

Как работают CMS

Основной принцип работы любой CMS заключается в разделении содержимого сайта и его оформления. Пользователь CMS может выбрать для себя готовый шаблон сайта — заготовку с базовыми элементами, которые в будущем можно будет подстроить «под себя».

90% систем управления контентом работают по принципу WYSIWYG (What You See Is What You Get) — «то, что вы видите, то вы и получаете» и основаны на визуальном редакторе кода.

Последний представляет собой специальную программу, с помощью которой можно добавлять, изменять, удалять, создавать и выполнять любые другие действия с доступными элементами сайта. Подобные редакторы отличаются простым и понятным даже новичку интерфейсом.

Стоит отметить, что сайт — это не совокупность страниц как таковых. Он генерируется динамически, и каждый новый элемент, который вы добавите с помощью CMS, будет внесен в базу данных и будет формироваться на странице после ее обновления.