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CMS Content Management System Система управления содержимым-сайтами (контентом)

CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом)

CMS (Content Management System или система управления контентом) — специальное программное обеспечение, которое помогает максимально просто и удобно проводить с сайтом какие-либо манипуляции: что-то менять в оформлении, публиковать статьи, загружать видео и т. д.

Современные CMS отличаются внушительной функциональностью и могут включать сотни дополнительных модулей, которые ее расширяют. Наподобие конструктора, CMS позволяет буквально «строить» сайты из заранее заготовленных «кирпичиков». И все это без каких-либо навыков программирования.

Как работают CMS

Основной принцип работы любой CMS заключается в разделении содержимого сайта и его оформления. Пользователь CMS может выбрать для себя готовый шаблон сайта — заготовку с базовыми элементами, которые в будущем можно будет подстроить «под себя».

90% систем управления контентом работают по принципу WYSIWYG (What You See Is What You Get) — «то, что вы видите, то вы и получаете» и основаны на визуальном редакторе кода.

Последний представляет собой специальную программу, с помощью которой можно добавлять, изменять, удалять, создавать и выполнять любые другие действия с доступными элементами сайта. Подобные редакторы отличаются простым и понятным даже новичку интерфейсом.

Стоит отметить, что сайт — это не совокупность страниц как таковых. Он генерируется динамически, и каждый новый элемент, который вы добавите с помощью CMS, будет внесен в базу данных и будет формироваться на странице после ее обновления.


26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ
27.07.2021 «1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса
08.07.2021 CMS Smart Engine объявила о бесплатном распространении стартовой лицензии
06.04.2021 «Рексофт» разработал CMS-решение для создания корпоративных порталов
27.07.2020 Продавцы AliExpress Россия смогут работать через «1С-Битрикс»
02.06.2020 Решение «Яндекс.Кассы» и CS-Cart поможет запустить маркетплейс за несколько дней
27.04.2020 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и Business Ecosystems CMS
18.09.2018 OFD.ru проинтегрирует онлайн-кассы с ведущими CMS-платформами
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS
15.08.2017 Data Insight назвала «1С-Битрикс» самой популярной CMS среди российских интернет-магазинов
21.02.2017 UMI представила новую версию системы управления сайтами UMI.CMS 15
08.12.2016 «1С-Битрикс» поможет интернет-магазинам избежать штрафов
06.07.2016 «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5» обзавелась онлайн-чатом и сервисом обратного звонка
12.05.2016 Cloud4Y предложила услугу «Хостинг “1С-Битрикс: Управление сайтом” в облаке»
26.04.2016 Конец «халяве»: Власти заблокируют сайты на пиратском движке. Опрос
01.04.2016 Synology выпустила новую версию ПО для видеорегистрации и видеомониторинга Surveillance Station
31.12.2015 «Диафан» выпускает мобильную версию системы управления сайтом
12.11.2015 Троян-шифровальщик Linux.Encoder.1 атаковал порядка 2 тыс. сайтов
11.09.2015 «Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет». Исследование
08.06.2015 «Аккорсис» обновила модуль «Локализация» для сайтов на «1С-Битрикс: Управление сайтом»
27.05.2015 Новый «1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5»: A/B тестирование, триггерные рассылки и защита от DDoS-атак
17.04.2015 iTrack опубликовал весенний рейтинг CMS Рунета
26.12.2014 WebProfy разработал модуль для CMS «Автоматический пересчет цен»
17.12.2014 Решения «1С-Битрикс» сертифицированы ФСТЭК России
06.11.2014 «Юмисофт» запустила UMI.Market и обновила UMI.CMS до версии 2.9.7
29.10.2014 Вышла новая версия платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом»
13.08.2014 Сервис определения CMS стал быстрее
17.04.2014 Вышла новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом»
20.02.2014 Бесплатные CMS с открытым исходным кодом преобладают в Рунете
12.12.2013 Вышел новый релиз UMI.CMS
29.10.2013 «1С-Битрикс: Управление сайтом 14.0» предлагает готовый интернет-магазин «из коробки»
07.10.2013 CleanTalk выпустила приложение для защиты CMS «1С-Битрикс» от спама
04.10.2013 «Лаборатория мультимедиа» разработала новый интернет-портал для МЭСИ с помощью «1С-Битрикс: Управление сайтом»
19.03.2013 «1С-Битрикс» обновил платформу для создания сайтов
08.11.2012 «1С-Битрикс: Управление сайтом» интегрирована с CDN с предоставлением бесплатного трафика
17.10.2012 «1С-Битрикс: Управление сайтом 12.0»: интеграция с CDN, «облачный бэкап» и новое ядро Bitrix D7
15.06.2012 Онлайн-магазин сети «Уютерра» запущен на платформе «1С-Битрикс»
17.05.2012 «1С-Битрикс: Управление сайтом 11.5»: CRM в каждом интернет-магазине
12.03.2012 В CMS Gollos интегрирован прием платежей от «QIWI Кошелька»

Публикаций - 385, упоминаний - 426

CMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-Битрикс - Bitrix 443 168
Microsoft Corporation 22497 50
6072 36
Yandex - Яндекс 5015 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 19
Программный продукт ГК 3960 17
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 14
Google LLC 10352 13
NetCAT - НетКэт 38 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 13
Oracle Corporation 6035 12
TerraLink - ТерраЛинк 252 11
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 11
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 221 11
IBM - International Business Machines Corp 8941 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
Amazon Inc - Amazon.com 2650 10
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 188 9
UMI - Umisoft - Юмисофт 16 8
PayPal 634 8
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 386 7
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 7
Robokassa - Робокасса 44 6
Apple Inc 10683 6
Magento Inc 26 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 6
RetailCRM 23 6
Webmoney 513 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 5
Рексофт - Reksoft 334 5
Dell EMC 4736 4
Nginx - Энджайникс 114 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 4
Корус Консалтинг ГК 1014 4
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 144 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
1С-Рарус 742 4
Dr.Web - Доктор Веб 1186 4
Intel Corporation 11262 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 20
Qiwi 878 7
Почта России ПАО 1853 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 4
Visa International 1809 4
Открытие ФК 2713 4
Avito - Авито 237 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 3
Самолёт ГК 216 3
ВТБ Страхование 61 3
CyberPlat - КиберПлат 339 2
Honda Motor Company 222 2
Ростех - Вертолеты России 149 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 2
Worldpay - Платежная процессинговая компания 13 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Prostor Capital 28 2
Wildberries - Вайлдберриз 185 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 2
Wallet One - Единая Касса 34 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 2
Boxberry - российская служба доставки 23 2
РОСНО СК - Страховая компания 171 2
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 46 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
Альфа-Банк 1476 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 2
Лента - Утконос 124 1
Алроса АК 118 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
Связной ГК 1190 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 0 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
Правительство Москвы 1640 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Президент Украины 92 2
Администрация Президента РФ 904 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Президент Российской Федерации 3770 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 129 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 32 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 61 1
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 25 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 27 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Web development - Веб-разработка 0 18
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 3
РосКомСвобода - Общественная организация 82 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
Linux Foundation 167 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 117
Website - Вебсайт 9736 73
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 63
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 60
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 46
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 33
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 32
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 32
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 30
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 24
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 22
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 22
Мобильное приложение - Mobile app 4966 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 20
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 18
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 18
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 17
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 719 16
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 405 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 15
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 14
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 14
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 14
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 14
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 12
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 11
Intranet - Интранет - Интрасеть 219 11
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 1948 10
WordPress 194 38
Linux OS 7669 35
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 32
Google Android 11959 27
Joomla CMS 78 24
UMI.CMS 60 23
Microsoft Windows 2000 2856 17
Oracle Java - язык программирования 2554 17
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 427 16
Drupal - CMS-система 73 16
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 16
Microsoft Windows 10 11713 15
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 15
Apple iOS 6422 14
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 12
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 10
Microsoft Office 3247 10
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 10
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 56 9
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 45 9
Apple macOS 1457 9
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 233 8
Microsoft SQL Server 1416 8
Avaya Definity УАТС 100 7
Simtech CS-Cart 13 7
Microsoft Windows 2104 7
JavaScript - Язык программирования 959 6
Python - высокоуровневый язык программирования 486 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 6
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 221 6
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 74 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
Яндекс.Маркет 524 6
Depositphotos - фотобанк 385 6
1С-Битрикс Маркетплейс - Bitrix Marketplace 13 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 6
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 5
Рыжиков Сергей 110 22
Исанин Антон 9365 12
Рябинков Артем 17 8
Котырев Сергей 8 6
Румянцев Антон 47 4
Курьянов Сергей 162 4
Сидоренко Алексей 6 4
Колмыков Александр 8 3
Кузнецов Сергей 138 3
Нуралиев Борис 244 3
Соколов Артем 32 3
Носова Юлия 12 3
Васильев Дмитрий 48 3
Ипатов Вадим 84 2
Самойленко Максим 65 2
Хлебородов Денис 4 2
Королюк Алексей 86 2
Asay Matt - Эсей Мэтт 7 2
Рубанов Владимир 68 2
Колесникова Мария 8 2
Иванова Елена 77 2
Лобанов Константин 2 2
Суслов Дмитрий 4 2
Калина Роман 61 2
Путин Владимир 2542 2
Абакумов Евгений 110 2
Гичун Виктор 4 2
Демидов Михаил 132 2
Рудычева Наталья 89 2
Дарбинян Саркис 35 2
Казак Максим 161 2
Якимчук Сергей 28 2
Мельников Александр 68 2
Подобайло Николай 13 2
Левиков Дмитрий 4 2
Зайцев Михаил 164 2
Семенов Александр 89 1
Малофеев Константин 106 1
Климарев Михаил 47 1
Денискин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 126
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 19
Украина 6212 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 14
Казахстан - Республика 4467 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 9
Беларусь - Белоруссия 3525 8
Европа 12319 7
Земля - планета Солнечной системы 7427 6
Азия - Азиатский регион 3803 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Япония 10069 5
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Румыния 592 4
Узбекистан - Республика 1285 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Франция - Французская Республика 5665 3
Африка - Африканский регион 2928 3
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Солнечная система - Solar system 2236 3
Беларусь - Минск 545 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Чехия - Чешская Республика 1053 3
Армения - Республика 1112 3
Европа Восточная 2927 3
Европа Западная 1329 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 3
Америка Латинская 1413 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Арктика - Арктический регион 387 2
Уран - планета Солнечной системы 177 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Болгария - Республика 657 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 135
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 101
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 27
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 25
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 20
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CRN 43 1
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