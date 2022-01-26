CMS Content Management System Система управления содержимым-сайтами (контентом)
CMS (Content Management System или система управления контентом) — специальное программное обеспечение, которое помогает максимально просто и удобно проводить с сайтом какие-либо манипуляции: что-то менять в оформлении, публиковать статьи, загружать видео и т. д.
Современные CMS отличаются внушительной функциональностью и могут включать сотни дополнительных модулей, которые ее расширяют. Наподобие конструктора, CMS позволяет буквально «строить» сайты из заранее заготовленных «кирпичиков». И все это без каких-либо навыков программирования.
Как работают CMS
Основной принцип работы любой CMS заключается в разделении содержимого сайта и его оформления. Пользователь CMS может выбрать для себя готовый шаблон сайта — заготовку с базовыми элементами, которые в будущем можно будет подстроить «под себя».
90% систем управления контентом работают по принципу WYSIWYG (What You See Is What You Get) — «то, что вы видите, то вы и получаете» и основаны на визуальном редакторе кода.
Последний представляет собой специальную программу, с помощью которой можно добавлять, изменять, удалять, создавать и выполнять любые другие действия с доступными элементами сайта. Подобные редакторы отличаются простым и понятным даже новичку интерфейсом.
Стоит отметить, что сайт — это не совокупность страниц как таковых. Он генерируется динамически, и каждый новый элемент, который вы добавите с помощью CMS, будет внесен в базу данных и будет формироваться на странице после ее обновления.
CMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рыжиков Сергей 110 22
|Исанин Антон 9365 12
|Рябинков Артем 17 8
|Котырев Сергей 8 6
|Румянцев Антон 47 4
|Курьянов Сергей 162 4
|Сидоренко Алексей 6 4
|Колмыков Александр 8 3
|Кузнецов Сергей 138 3
|Нуралиев Борис 244 3
|Соколов Артем 32 3
|Носова Юлия 12 3
|Васильев Дмитрий 48 3
|Ипатов Вадим 84 2
|Самойленко Максим 65 2
|Хлебородов Денис 4 2
|Королюк Алексей 86 2
|Asay Matt - Эсей Мэтт 7 2
|Рубанов Владимир 68 2
|Колесникова Мария 8 2
|Иванова Елена 77 2
|Лобанов Константин 2 2
|Суслов Дмитрий 4 2
|Калина Роман 61 2
|Путин Владимир 2542 2
|Абакумов Евгений 110 2
|Гичун Виктор 4 2
|Демидов Михаил 132 2
|Рудычева Наталья 89 2
|Дарбинян Саркис 35 2
|Казак Максим 161 2
|Якимчук Сергей 28 2
|Мельников Александр 68 2
|Подобайло Николай 13 2
|Левиков Дмитрий 4 2
|Зайцев Михаил 164 2
|Семенов Александр 89 1
|Малофеев Константин 106 1
|Климарев Михаил 47 1
|Денискин Дмитрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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