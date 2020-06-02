Решение «Яндекс.Кассы» и CS-Cart поможет запустить маркетплейс за несколько дней

«Яндекс.Касса» и CS-Cart запустили решение, которое объединяет в себе CMS-систему CS-Cart для маркетплейсов и сервис «Яндекс.Кассы» для онлайн-площадок.

С помощью CMS от CS-Cart можно создать маркетплейс из готовых решений и управлять им. Сервис «Яндекс.Кассы» позволяет маркетплейсам автоматически получать комиссию с продаж и распределять деньги между продавцами, чьи товары и услуги покупатель оплачивает в одном онлайн-заказе. Новое решение CS-Cart и «Яндекс.Кассы» поможет запустить маркетплейс, принимать на нем онлайн-оплату разными способами, контролировать финансовые потоки между покупателями и продавцами, а также упростить работу бухгалтерии.

Сервис «Яндекс.Кассы» подойдет маркетплейсу любого размера и направления. Обычно такие площадки принимают оплату от покупателей на свои счета, а затем сами распределяют деньги между партнерами. Сервис «Яндекс.Кассы» сразу отправляет деньги конечным получателям — продавцам, чьи товары или услуги оплатил покупатель, и маркетплейсу в качестве комиссии за успешную продажу.

С помощью сервиса онлайн-площадки могут принимать оплату от покупателей большинством способов, доступных в «Яндекс.Кассе». Среди них — кошельки в «Яндекс.Деньгах», банковские карты, интернет-банкинги и другие. Решение работает со всеми сценариями «Яндекс.Кассы», в том числе с платежными виджетами, сервисом «Умный платеж» и мобильным SDK. Сервис позволяет также до 7 дней холдировать платежи, оформлять полные или частичные возвраты, отправлять кассовые чеки только тем продавцам, которым они нужны для отчета перед ФНС.

Компаниям, которые пользуются CMS-системой CS-Cart для маркетплейсов, не придется дополнительно подключать сервис «Яндекс.Кассы» — он уже встроен в эту платформу. Сегодня на CMS от CS-Cart работает больше 1600 маркетплейсов в разных странах. Система объединяет ряд готовых решений специально для маркетплейсов: кабинет администратора, кабинет продавца, мультивитринность, мини-магазины для продавцов, настройка комиссий для продавцов и другое.

«CMS-система CS-Cart позволяет создать маркетплейс всего за день, а с сервисом Яндекс.Кассы тратить время на интеграцию приема платежей вообще не придется. Это позволит компаниям быстро запустить маркетплейс и эффективно управлять его финансовыми потоками, меньше заниматься документооборотом и больше самим бизнесом», — сказала Юлия Горелова, директор департамента развития платежного бизнеса «Яндекс.Денег».

«Сегодня в мире активно развивается тренд продаж через единые площадки. Это может быть маркетплейс с тысячами продавцов бытовой техники и электроники или, например, магазин одежды с сотнями мировых брендов. Решение CS-Cart и Яндекс.Кассы поможет развивать этот тренд в России. Больше 30% международных партнеров CS-Cart предпочитают именно автоматический расчет между маркетплейсом и продавцами. Мы уверены, что наше новое совместное решение будет востребовано и у российского бизнеса», — отметил Павел Трубецков, директор по маркетингу CS-Cart.

CMS-система CS-Cart с сервисом «Яндекс.Кассы» доступна на сайте. Платить комиссию за ее использование не нужно — достаточно один раз оплатить саму систему. Если компания уже работает с нею, то для подключения сервиса «Яндекс.Кассы» достаточно обновить CMS-платформу до последней версии.