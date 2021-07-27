«1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса

В версию v21.300.0 главного модуля «1C-Битрикс: Управление сайтом» вошло обновление функций, отвечающих за работу с IDN-доменами в адресах электронной почты, позволяющее работать с кириллическими e-mail. Теперь CMS поддерживает как кириллические символы в доменной части адреса, например info@поддерживаю.рф, так и полностью кириллические EAI-адреса, такие как инфо@поддерживаю.рф.

До сих пор для обеспечения работы «1C-Битрикс: Управление сайтом» с кириллическими доменами и EAI-адресами требовалось переопределение ряда функций, теперь же все задачи валидации и отправки e-mail на Unicode-адреса реализуются ядром CMS. Так, при вводе таких e-mail в формы подписки на новости или формы обратной связи, они не блокируются функциями-валидаторами, а почтовые сообщения на них отправляются нормально.

Обновление стало результатом длительной работы «1C-Битрикс». В конце 2020 года проектом «Поддерживаю.РФ» проводилось тестирование CMS на выявление несоответствий универсальному принятию и по итогам были опубликованы рекомендации с примерами доработки «1C-Битрикс: Управление сайтом» и WordPress для обеспечения работы с частично или полностью кириллическими почтовыми адресами в модуле рассылок, а также в формах обратной связи.

Как отметила руководитель проекта «Поддерживаю.РФ» Мария Колесникова, «1C-Битрикс: Управление сайтом» стал первой широко используемой на российском рынке CMS-системой, полностью поддерживающей кириллические IDN-домены. «Несмотря на то, что второй флагманский продукт компании – облачная ERP/CRM-система Битрикс24 пока и не поддерживает работу с кириллическими EAI-адресами, мы видим движение российских производителей программных продуктов в сторону поддержки кириллических доменных имен и e-mail», - добавила она.

«1C-Битрикс: Управление сайтом» стал вторым популярным российским продуктом, включившим поддержку кириллических доменных имен и e-mail по данным проекта «Поддерживаю.РФ». В июне этого года подтверждение соответствия критериям универсального принятия в домене .РФ получила платформа CommuniGate Pro, объединяющая серверные решения для электронной почты, обмена сообщениями, календарей и IP-телефонии.

Проект «Поддерживаю.РФ» создан Координационным центром доменов .RU/.РФ в 2020 году в ознаменование десятилетнего юбилея российского домена верхнего уровня .РФ. Он призван помочь разработчикам программного обеспечения реализовать полноценную поддержку кириллических доменных имен и адресов электронной почты в их продуктах, а системным администраторам – правильно выбрать и настроить ПО, имеющее такой функционал. На сайте проекта собрана русскоязычная документация по работе с интернационализированными доменными именами (IDN) и почтовыми адресами (EAI), включая стандарты и лучшие практики по их обработке в программном обеспечении, а также постоянно обновляемый каталог программных продуктов с указанием их текущего статуса поддержки IDN и EAI.