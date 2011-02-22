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IDN Internationalized Domain Names Интернационализованные доменные имена
|22.02.2011
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Началась открытая регистрация кириллических доменов в зоне .ORG
19 февраля 2011 г. началась открытая регистрация IDN доменов (доменных имен, содержащих символы национального алфавита) в зоне .ORG на всех языках мира, в том числе – на русском, украинском и казахском. Теперь русскоязычные интернет-пользоват
|11.05.2007
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Определена лексическая основа Всемирной Сети
номеров в интернете (ICANN) < a href=" //www.cnews.ru/cgi- bin/redirect.cgi?//www.icann.org/topics/idn/idn-glossary.htm" target="_blank ">опубликовала толковый английский словарь в области мул
|16.09.2005
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Mozilla срочно "латает" браузеры
ны критические уязвимости, заявил представитель разработчика ПО с открытым кодом. На прошлой неделе в Сети появилась информация о серьезной «дыре», связанной с обработкой международных доменных имен (IDN) в национальных кодировках. При попытке перейти на специфически сформированный URL происходило переполнение, позволяющее злоумышленнику выполнить на компьютере жертвы произвольный код. Дире
|28.02.2005
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Mozilla выпустила Firefox с защитой от IDN
Mozilla Foundation выпустила исправленную версию браузера Firefox, 1.0.1, в которой устранены несколько уязвимостей. Самая опасная из них — направление пользователя на подставной домен через IDN. Стандарт IDN позволяет регистрировать сайты с именами в национальных кодировках. Фишер может зарегистрировать доменное имя, похожее на оригинальное, например, используя похожую русс
|01.10.2001
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Русскоязычные домены могут заработать уже в ноябре
ем веб-сайте не требуются. Процесс перехода к использованию интерназионализированных доменных имен (IDN - internationalized domain names) проходил в несколько этапов, и сейчас компания Verisign
IDN и организации, системы, технологии, персоны:
|Колесникова Мария 8 7
|Шариков Сергей 49 3
|Колесников Андрей 87 3
|Воробьев Андрей 171 2
|Королюк Алексей 86 2
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Иванов Олег 145 1
|Кочаров Григорий 19 1
|Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 1
|Бобровников Борис 104 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Елисеев Владимир 19 1
|Левин Константин 36 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Ланин Александр 7 1
|Lianhe Wu - Ляньхэ У 1 1
|Четвертнев Илья 11 1
|Эчин Павел 2 1
|Фортунатов Сергей 2 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Малышев Александр 37 1
|Якушев Михаил 50 1
|Лиенко Светлана 2 1
|Петров Дмитрий 62 1
|Рузин Андрей 6 1
|Лесников Алексей 25 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Зайцев Михаил 280 1
|Левин Леонид 130 1
|Дегтярев Николай 4 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Sawadaishi Tomohiko - Савадаиси Томохико 1 1
|Оржевская Наталия 10 1
|Михайлов Вадим 4 1
|Болотюк Дмитрий 16 1
|Осипов Александр 88 1
|Власов Алексей 16 1
|Santamarta Ruben - Сантамарта Рубен 2 1
|Savage Stefan - Сэвидж Стефан 3 1
|Wang Leon - Ван Леон 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 3
|Silicon 484 1
|AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 1
|New Scientist 1448 1
|WebHosting.Info 4 1
|23ABC News 171 1
|Wired - Издание 234 1
|РС Рro 91 1
|allNetDevices 160 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 2
|Gartner - Гартнер 3568 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 121 1
|Analysys Mason - Mason Communications 27 1
|Forrester Research 822 1
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