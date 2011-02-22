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IDN Internationalized Domain Names Интернационализованные доменные имена



22.02.2011 Началась открытая регистрация кириллических доменов в зоне .ORG

19 февраля 2011 г. началась открытая регистрация IDN доменов (доменных имен, содержащих символы национального алфавита) в зоне .ORG на всех языках мира, в том числе – на русском, украинском и казахском. Теперь русскоязычные интернет-пользоват
11.05.2007 Определена лексическая основа Всемирной Сети

номеров в интернете (ICANN) < a href=" //www.cnews.ru/cgi- bin/redirect.cgi?//www.icann.org/topics/idn/idn-glossary.htm" target="_blank ">опубликовала толковый английский словарь в области мул
16.09.2005 Mozilla срочно "латает" браузеры

ны критические уязвимости, заявил представитель разработчика ПО с открытым кодом. На прошлой неделе в Сети появилась информация о серьезной «дыре», связанной с обработкой международных доменных имен (IDN) в национальных кодировках. При попытке перейти на специфически сформированный URL происходило переполнение, позволяющее злоумышленнику выполнить на компьютере жертвы произвольный код. Дире
28.02.2005 Mozilla выпустила Firefox с защитой от IDN

Mozilla Foundation выпустила исправленную версию браузера Firefox, 1.0.1, в которой устранены несколько уязвимостей. Самая опасная из них — направление пользователя на подставной домен через IDN. Стандарт IDN позволяет регистрировать сайты с именами в национальных кодировках. Фишер может зарегистрировать доменное имя, похожее на оригинальное, например, используя похожую русс
01.10.2001 Русскоязычные домены могут заработать уже в ноябре

ем веб-сайте не требуются. Процесс перехода к использованию интерназионализированных доменных имен (IDN - internationalized domain names) проходил в несколько этапов, и сейчас компания Verisign

Публикаций - 52, упоминаний - 61

IDN и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 316 7
Verisign 357 7
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 439 4
Microsoft Corporation 24795 4
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X Corp - Twitter 2877 2
Netscape Communications Corporation 422 2
НАГ - NAG 19 2
МегаФон 9172 1
Amazon Inc - Amazon.com 3036 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 1
ИКС 327 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Крок - Croc 1782 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1145 1
Nginx - Энджайникс 171 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 1
RedSys - РедСис 74 1
Сател 144 1
Ivanti - ранее LANDesk 89 1
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Yahoo! 3699 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 394 1
Vodafone Group 1384 1
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GoDaddy - Регистратор доменных имен 56 1
Pioneer Corporation 424 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 425 1
Visa International 1953 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 127 1
Hyundai Motor Company 396 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Royal Dutch Shell - Шелл 215 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
LEGO 246 1
Nike 187 1
Ferrari NV 157 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 122 1
Boeing 1013 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Bugatti 17 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 149 1
Gap Inc - Banana Republic 6 1
Panasonic Avionics Corporation - PAC 15 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 262 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 289 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 152 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4322 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 103 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 20 1
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1028 20
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1500 2
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ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 51 3
Joomla CMS 87 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 251 3
Opera Browser - Браузер 1024 3
Microsoft Windows 15848 3
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 201 2
Postfix - mail transfer agent 49 2
Huawei IDN - Huawei Intent-Driven Network 4 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Huawei Cloud 61 2
Microsoft Outlook 1404 2
Linux OS 10167 2
Apple Safari - браузер 860 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 583 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4049 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 1
Google Chrome - браузер 1585 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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