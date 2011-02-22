Началась открытая регистрация кириллических доменов в зоне .ORG 19 февраля 2011 г. началась открытая регистрация IDN доменов (доменных имен, содержащих символы национального алфавита) в зоне .ORG на всех языках мира, в том числе – на русском, украинском и казахском. Теперь русскоязычные интернет-пользоват

Определена лексическая основа Всемирной Сети номеров в интернете (ICANN) < a href=" //www.cnews.ru/cgi- bin/redirect.cgi?//www.icann.org/topics/idn/idn-glossary.htm" target="_blank ">опубликовала толковый английский словарь в области мул

Mozilla срочно "латает" браузеры ны критические уязвимости, заявил представитель разработчика ПО с открытым кодом. На прошлой неделе в Сети появилась информация о серьезной «дыре», связанной с обработкой международных доменных имен (IDN) в национальных кодировках. При попытке перейти на специфически сформированный URL происходило переполнение, позволяющее злоумышленнику выполнить на компьютере жертвы произвольный код. Дире

Mozilla выпустила Firefox с защитой от IDN Mozilla Foundation выпустила исправленную версию браузера Firefox, 1.0.1, в которой устранены несколько уязвимостей. Самая опасная из них — направление пользователя на подставной домен через IDN. Стандарт IDN позволяет регистрировать сайты с именами в национальных кодировках. Фишер может зарегистрировать доменное имя, похожее на оригинальное, например, используя похожую русс