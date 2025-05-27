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Индексная книга (каталог) CNews*
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IOActive


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 В России создается новая стратегия защиты транспорта от киберугроз. Существующие решения морально устарели 1
12.08.2024 Через популярные процессоры AMD Ryzen можно легко заразиться вирусом, от которого трудно избавиться. AMD не будет закрывать «дыру» 1
30.06.2023 Найден новый метод перехвата управления БПЛА Mavic Pro 1
09.08.2019 В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет 1
02.07.2019 В коммерциализации дронов усмотрели террористическую угрозу 1
06.04.2018 Китайцев заставляют перейти на одобренные властями роутеры с многочисленными «дырами» 1
11.12.2017 Ошибки в JavaScript, PHP, Python оставляют в ПО «дыры», от которых нельзя избавиться 1
28.07.2017 Из-за пассивности производителя банкоматов хакеры опубликовали инструкцию по их очистке от денег 1
23.03.2017 Эксперты: Роботы способны шпионить за хозяевами и наносить им вред 1
06.03.2017 Исследование: Почти любой промышленный робот может напасть на человека 1
08.08.2014 Названы самые незащищенные от взлома автомобили 1
24.04.2014 «Дыры» в спутниковой связи позволяют перехватывать самолеты, корабли и войска с помощью SMS 1
17.01.2014 90% мобильных банковских приложений уязвимы перед хакерами 1
29.07.2013 Хакер, нашедший дыру в кардиостимуляторах, умер при таинственных обстоятельствах 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

IOActive и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1495 5
Fortinet 393 2
Honeywell 287 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 156 1
X Corp - Twitter 2881 1
SoftBank Robotics 4 1
Rethink Robotics 5 1
Hughes 111 1
Harris Corporation 88 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
UR - Universal Robots 9 1
DJI 75 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
Intel Corporation 12310 1
AMD - Advanced Micro Devices 4311 1
UBtech Robotics 10 1
Boeing 1013 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 276 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Medtronic - Медтроник 15 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
SoftBank Group 263 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Panasonic Avionics Corporation - PAC 15 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 20 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 408 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 103 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28974 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6417 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25993 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2068 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13007 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13759 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3043 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 2
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 155 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5700 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8637 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14091 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30529 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8290 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12881 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11533 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2222 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4379 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11460 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 698 2
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 242 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16360 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10262 2
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 105 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10128 1
Умные платформы 1753 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3242 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1303 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1790 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 991 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 768 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 828 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 427 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2253 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7430 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2272 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 395 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4698 8
JavaScript - JS - язык программирования 1227 3
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 180 1
Apple iOS 7966 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7173 1
Apple iPad 3883 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1001 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 598 1
Ruby - Язык программирования 144 1
Microsoft ChakraCore - бесплатный движок JavaScript с открытым исходным кодом для браузера Microsoft Edge 11 1
Toyota Prius 49 1
GM Cadillac Escalade 8 1
Perl - Язык программирования 141 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 1
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 20 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5032 1
Meta Platforms HHVM - Meta Platforms HipHop Virtual Machine 3 1
Honda Accord 16 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 97 1
Ford Escape Hybrid 11 1
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 61 1
C/C++ - Язык программирования 788 1
DJI Mavic 14 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 153 1
Diebold Nixdorf - Opteva 13 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 520 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 66 1
UBtech Robotics - Jimu 7 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 125 1
Santamarta Ruben - Сантамарта Рубен 2 2
Cerrudo Cesar - Серрудо Сезар 4 2
Мальцев Алексей 19 1
Зайцев Михаил 283 1
Savage Stefan - Сэвидж Стефан 3 1
Шилак Ксения 28 1
Галушкин Олег 182 1
Купецкий Дмитрий 11 1
Miller Charles - Миллер Чарли 21 1
Valasek Chris - Крис Валасек 10 1
Гвоздев Дмитрий 135 1
Максимов Антон 2 1
Павлов Никита 93 1
Sanchez Ariel - Санчес Ариел 1 1
Серяков Александр 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 5
Россия - РФ - Российская федерация 148874 2
Германия - Федеративная Республика 12784 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 2
Земля - планета Солнечной системы 10465 1
США - Нью-Йорк 3105 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1420 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
США - Невада 211 1
Австралия - Мельбурн 112 1
Испания - Королевство 3735 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 731 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17460 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 1
Китай - Пекин - Beijing 1007 1
США - Калифорния 4645 1
Китай - Шаньдун 28 1
Китай - Шаньдун - Циндао 23 1
Тихий океан - Желтое море - Западно-Корейское море 8 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10176 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5755 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10166 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3622 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4993 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5986 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6418 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5322 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 827 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6864 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5167 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2808 1
Информатика - computer science - informatique 1093 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 934 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1349 1
Wired - Издание 235 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5954 1
Tom’s Hardware 440 1
Technavio 28 1
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 11 1
Black Hat - Конференция 116 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
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