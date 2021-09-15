TietoEVRY - Tieto

TietoEVRY расширила партнерство по роботизации с Blue Prism на российском рынке 3

TietoEVRY разработала решение для учета и прослеживаемости ювелирных изделий 2

Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса 1

Tieto и Every завершили объединение в TietoEVRY 6

Touch Bank запустил платежный сервис Google Pay в России 1

BI в эпоху цифровой трансформации 1

Tieto представила новую платформу для компьютеризации процессов поставки древесины и целлюлозы 1

Решение Tieto Cloud Based Payments сертифицировано MasterCard 2

Tieto продолжила цифровизацию мобильных платежей и прошла сертификацию в MasterCard 5

Tieto разрабатывает свитчинговую платформу для банковской отрасли в Кении 1

Решение Tieto Card Suite протестировано на совместимость с Oracle SuperCluster 3

Болгарский Fibank вместе с Tieto и MeaWallet запустил сервис бесконтактных платежей на базе HCE 1

Центробанк Азербайджана совместно с Tieto создал межбанковский карточный центр 1

Розничная сеть Prisma в России внедрила Novardis Retail 2

Tieto и Raiffeisein Bank запустили бесконтактные платежи по картам Visa в Боснии и Герцеговине 1

Tieto помогла AB DNB Bankas в переходе на евро в Литве 1

Chip Card совместно с Tieto и MeaWallet запустит мобильные платежные сервисы в Сербии 1

PASHA Bank внедрил Card Suite для эквайринга и эмиссии бесконтактных карт 2

Chip Card с помощью Tieto начал предлагать услуги на основе технологии бесконтактных платежей 2

Ecobank Group управляет процессинговой сетью с помощью Tieto Card Suite 3

Растет спрос на моментальный выпуск банковских карт 1

Tieto помогла банку DNB в Латвии с переходом на евро 1

Tieto способствует технологическому развитию межбанковских расчетов на рынке Украины 2