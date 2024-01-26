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TietoEVRY Tieto
Tietoevry – международный ИТ-интегратор со скандинавскими корнями и штаб-квартирой в Финляндии, основанный в 1968 году. В компании работает более 24 000 специалистов, которые обслуживают тысячи enterprise-компаний в 90 странах мира. В России Tietoevry работает с 1996 года: развивает направления облачных и инфраструктурных решений, осуществляет развитие и поддержку решений SAP, реализует проекты по аналитике и заказной разработке на микросервисной архитектуре.
В марте 2022 года TietoEVRY сообщила о выходе из России. Российское подразделение корпорации было выкуплено топ-менеджментом и продолжает работу в России, как независимая компания — под новым брендом iiii Tech (Форайз).
СОБЫТИЯ
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|26.01.2024
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Троян парализовал работу шведских компаний и даже целых городов
дна часть одного дата-центра Шифровальщик Akira вызвал масштабный сбой в функционировании ряда крупных шведских организаций, коммерческих и муниципальных. Как выяснилось, атакована была финская фирма Tietoevry, специализирующаяся на предоставлении ИТ-услуг и облачного хостинга. Непосредственно атаке подвергся дата-центр, расположенный в Швеции и обслуживающий клиентов внутри страны. Tiet
|24.05.2022
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Российское подразделение Tietoevry стало независимой ИТ-компанией
В марте 2022 г. европейское руководство Tietoevry анонсировало завершение деятельности в России, а 4 мая 2022 г. полное обособленное управление ИТ-интегратором перешло к российскому менеджменту. Компания продолжает работу по всем тек
|10.02.2022
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Tietoevry представит комплексное решение по миграции в публичное облако на конференции «Облачные технологии 2022»
В рамках конференции CNews «Облачные технологии 2022» 17 февраля в Москве Tietoevry в лице Надежды Крыловой расскажет о своем enterprise-решении для миграции в публичное облако, в которое входит подбор облака и стратегии миграции, подходящей под нужды заказчика, а та
|06.12.2021
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Наталья Светушкова, генеральный директор TietoEVRY в России, — о новой стратегии после слияния, цифровизации и RPA
ролируемую долю рынка и клиентскую базу, расширить зоны влияния и штат специалистов. Так, например, TietoEVRY сейчас насчитывает более 24 тысяч ИТ-профессионалов по всему миру, а годовой доход
|18.10.2021
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Александр Колесов -
Окно в Европу: как европейский интегратор развивает облачное направление в России
CNews: TietoEVRY входит в число достаточно заметных в Европе ИТ-компаний. Этот вопрос уже всем приел
|15.09.2021
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TietoEVRY расширила партнерство по роботизации с Blue Prism на российском рынке
Скандинавский системный интегратор TietoEVRY расширил линейку решений в России и теперь предлагает услуги для клиентов по роботи
|28.05.2021
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TietoEVRY разработала решение для учета и прослеживаемости ювелирных изделий
Скандинавский системный интегратор TietoEVRY объявил о готовности предложить участникам рынка ювелирных изделий решение, которое позволит автоматизировать управление жизненным циклом кода маркировки и передачу всех необходимых д
|25.02.2021
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Троян-шифровальщик остановил работу европейского провайдера с клиентами в 80 странах мира
Задето 25 клиентов Компания TietoEVRY, один из крупнейших поставщиков ИТ-услуг в Финляндии подвергся кибератаке с использованием шифровальщика, что привело к приостановке его работы. Об этом сообщает Bleeping Computer. В
|26.08.2020
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Создан «вежливый» компьютерный шрифт. Он не дает в Сети ругаться матом. Видео
Сетевая «вежливость» ИТ-компания TietoEvry разработала самый «вежливый» в мире шрифт The Polite Type, заменяющий обидные слова
|11.02.2020
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Tieto и Every завершили объединение в TietoEVRY
Начала работу объединенная компания TietoEVRY, образованная в результате слияния финско-шведской Tieto и норвежской EVRY. Компани
|27.03.2017
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Tieto представила новую платформу для компьютеризации процессов поставки древесины и целлюлозы
Компания Tieto представила новую экосистемную платформу Forest Hub, которая помогает поставщикам древе
|15.03.2017
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Tieto разработала цифровое карточное и платежное решение для «Коммерческого банка Африки»
о запуске нового цифрового банковского решения и мобильного приложения под названием Loop. Компания Tieto разработала решение для электронных и мобильных платежей, способствующее более простому
|06.03.2017
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Решение Tieto Cloud Based Payments сертифицировано MasterCard
Решение Tieto Cloud Based Payments, построенное с использованием технологии HCE, сертифицировано глобальной организацией платёжных решений MasterCard. С помощью сертифицированного MasterCard решения Cl
|03.03.2017
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Tieto продолжила цифровизацию мобильных платежей и прошла сертификацию в MasterCard
Tieto объявила о том, что ее решение Tieto Cloud Based Payments, построенное с использованием технологии HCE, сертифицировано глоб
|16.02.2017
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Tieto разрабатывает свитчинговую платформу для банковской отрасли в Кении
ционным органом, представляющим интересы участников банковской системы Кении, заключила с компанией Tieto контракт на разработку отраслевой свитчинговой платформы. Как сообщили CNews в Tieto
|10.10.2016
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Решение Tieto Card Suite протестировано на совместимость с Oracle SuperCluster
Компания Tieto объявила о прохождении тестирования решения Tieto Card Suite и его полной совмес
|06.10.2016
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Tieto обеспечила работу Samsung Pay для клиентов «Банка Русский Стандарт»
Компания Tieto предоставила «Банку Русский Стандарт» ИТ-решение для обеспечения платежного сервиса Sam
|22.04.2016
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Болгарский Fibank вместе с Tieto и MeaWallet запустил сервис бесконтактных платежей на базе HCE
Компания Tieto в сотрудничестве с MeaWallet и ее партнерами ABnote и SimplyTapp реализовала проект моб
|12.04.2016
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Центробанк Азербайджана совместно с Tieto создал межбанковский карточный центр
Компания Tieto поддержала инициативу Центрального Банка республики Азербайджан по созданию межбанковск
|27.10.2015
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«Мультикарта» Touch Bank в партнерстве с Tieto внедряет решение для расчетов по картам других банков
Touch Bank, розничный онлайн-банк международной финансовой группы ОТП, в партнёрстве с компанией Tieto разработал услугу «Мультикарта», которая упрощает использование банковских карт и позво
|14.09.2015
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Коллекторское агентство «Клевер» внедрило систему управления просроченной задолженностью от Tieto
внедрению системы управления просроченной задолженностью («Тието СУПЗ»), обеспечивающей возможность работы по взысканию долгов на всей территории России и стран СНГ. Об этом CNews сообщили в компании Tieto. В поставленном решении, которое является собственной разработкой Tieto, автоматизированы все стадии по истребованию просроченной задолженности. Для организации работы на досудебно
|12.08.2015
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Tieto и «Украинский Процессинговый Центр» запустили трансграничный эквайринг в странах ЕС
Компания Tieto и «Украинский Процессинговый Центр» (UPC) внедрили комплексное решение для подключения
|19.03.2015
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«ОТП Банк» вместе с Tieto обеспечил безопасность интернет-покупок для своих клиентов
Компания Tieto и «ОТП Банк» (Россия) завершили внедрение решения 3D Secure Issuing для карт платежных
|18.02.2015
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Tieto и Raiffeisein Bank запустили бесконтактные платежи по картам Visa в Боснии и Герцеговине
Решение Card Suite, разработанное специалистами компании Tieto, помогло Raiffeisen Bank предложить сервис бесконтактных платежей по картам международной платежной системы Visa в Боснии и Герцеговине. Как сообщили CNews в Tieto, предоставленное
|23.01.2015
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«Восточный Экспресс Банк» совместно с Tieto внедрил систему телемаркетинга
Компания Tieto и «Восточный Экспресс Банк» совместно выполнили проект по внедрению системы телемаркети
|21.01.2015
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Tieto помогла AB DNB Bankas в переходе на евро в Литве
Компания Tieto приняла участие в проекте AB DNB Bankas по подготовке к вступлению Литовской республики
|25.12.2014
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Tieto: финский ИТ-интегратор о стратегии в России
ской ситуации. Ваша компания работает в России с 1996 года и пережила уже ни один кризис. Насколько текущие события отличаются от того, что было в 2008 или в 1998 году? Наталья Светушкова: Я пришла в Tieto не так давно и не могу рассказать о прошлых кризисах от лица Tieto, но могу высказать свое личное мнение, основываясь на собственном опыте работы в то время в других иностранных ИТ
|19.12.2014
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Chip Card совместно с Tieto и MeaWallet запустит мобильные платежные сервисы в Сербии
Компания Tieto заключила трехсторонний договор с компанией-партнером MeaWallet и сербским процессингов
|01.12.2014
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PASHA Bank внедрил Card Suite для эквайринга и эмиссии бесконтактных карт
Компания Tieto внедрила решение Card Suite для эквайринга и эмиссии бесконтактных карт платежных систе
|05.11.2014
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Chip Card с помощью Tieto начал предлагать услуги на основе технологии бесконтактных платежей
новые услуги на основе технологии бесконтактных платежей с использованием разработанного компанией Tieto платежного решения Card Suite Contactless. Об этом CNews сообщили в Tieto. Белгр
|08.10.2014
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Ecobank Group управляет процессинговой сетью с помощью Tieto Card Suite
Банк Ecobank Group управляет своей обширной процессинговой сетью с отделениями в 34 странах с помощью платформы для платежных карт Tieto Card Suite. Об этом CNews сообщили в компании Tieto, разработчике платформы. Ecobank является африканской банковской группой, имеющей большое число представительств в странах Африк
|10.09.2014
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«Банк Русский Стандарт» совместно с Tieto обновил систему сопровождения эквайринга
«Банк Русский Стандарт» совместно с компанией Tieto завершил процесс перехода на новую версию системы сопровождения эквайринга Card Suite Acquiring Management System. Обновленное технологическое решение позволяет оперативно реагировать на
|22.01.2014
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Tieto помогла банку DNB в Латвии с переходом на евро
Компания Tieto при помощи платежного решения Card Suite поддержала своих латвийских клиентов в подгото
|20.12.2013
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Tieto способствует технологическому развитию межбанковских расчетов на рынке Украины
«Национальный Банк Украины» совместно с компанией Tieto внедряет комплексное решение по построению центрального маршрутизатора и расчетно-клирингового центра для реализации межбанковских расчетов и взаимодействия в сфере обработки карточных тр
|13.12.2013
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United Financial Corporation перешла на Platinum support от Tieto
United Financial Corporation (UFC) перешла на новый уровень клиентской поддержки от Tieto — Platinum support, обеспечивающий требуемый уровень услуг поддержки программного обесп
|21.10.2013
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Co-operative Bank of Kenya расширяет бизнес в Южном Судане вместе с Tieto
Банк Co-operative Bank of Kenya при помощи платформы для платежных карт Tieto Card Suite расширил свой бизнес в Южном Судане. Как рассказали CNews в компании, решение Tieto позволит Co-operative Bank of South Sudan осуществлять эмиссию локальных дебетовых ка
|07.10.2013
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Tieto и MeaWallet представили Mobile Wallet для финансовых учреждений
Компании Tieto и MeaWallet представили новое решение для финансовой индустрии, которое представляет собой мобильный кошелек (Mobile Wallet), а также интеграционные сервисы и консультации. Как рассказали
|05.09.2013
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Tieto защитила Pasha Bank от карточного мошенничества
Компания Tieto внедрила решение Card Suite Fraud Management в Pasha Bank, Азербайджан. Благодаря данно
|22.08.2013
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Tieto проводит массовые увольнения сотрудников
Компания Tieto, финский интегратор и поставщик ИТ-услуг, объявила о намерении сократить 135 рабочих ме
|17.07.2013
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Tieto обеспечила безопасность платежей MilliKart Group
Компания Tieto предоставила MilliKart Group решение Card Suite Fraud Management, обеспечивающее безопа
TietoEVRY и организации, системы, технологии, персоны:
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 32
|Светушкова Наталья 18 15
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 11
|Summanen Tuomo - Сумманен Туомо 10 10
|Ремизов Алексей 20 6
|Львов Владимир 17 3
|Песня Юрий 7 3
|Яртым Игорь 3 3
|Sandtorv Lars - Сандторв Ларс 3 3
|Turunen Tapani - Турунен Тапани 3 3
|Федечкин Эдуард 58 2
|Могилевский Михаил 33 2
|Сотников Александр 5 2
|Ананьин Алексей 90 2
|Конев Андрей 12 2
|Краснов Михаил 87 2
|Назипов Дмитрий 86 2
|Калинин Денис 70 2
|Строкович Антон 53 2
|Микоян Александр 44 2
|Ромашин Максим 5 2
|Сулицкий Роман 4 2
|Аэров Олег 4 2
|Колесов Александр 63 2
|Симаков Олег 113 2
|Карачинский Анатолий 96 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Вахнин Павел 53 2
|Шевченко Владимир 153 1
|Лапшин Алексей 24 1
|Бобровников Борис 104 1
|Воронин Петр 37 1
|Тамодин Николай 49 1
|Гребельный Антон 21 1
|Гайлитис Андрис 17 1
|Сульгин Сергей 47 1
|Македонский Сергей 47 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Чернов Антон 23 1
|Заржецкий Александр 37 1
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