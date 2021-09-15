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TietoEVRY
Tieto


15.09.2021 TietoEVRY расширила партнерство по роботизации с Blue Prism на российском рынке 3
28.05.2021 TietoEVRY разработала решение для учета и прослеживаемости ювелирных изделий 2
25.02.2021 Троян-шифровальщик остановил работу европейского провайдера с клиентами в 80 странах мира 2
26.08.2020 Создан «вежливый» компьютерный шрифт. Он не дает в Сети ругаться матом. Видео 7
30.04.2020 Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса 1
11.02.2020 Tieto и Every завершили объединение в TietoEVRY 6
05.03.2018 Touch Bank запустил платежный сервис Google Pay в России 1
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1
11.07.2017 Microsoft представила новый набор бизнес-решений Microsoft 365 и платформу Azure Stack 1
27.03.2017 Tieto представила новую платформу для компьютеризации процессов поставки древесины и целлюлозы 1
15.03.2017 Tieto разработала цифровое карточное и платежное решение для «Коммерческого банка Африки» 2
09.03.2017 «Люди в шерстяных носках»: что хочет бизнес от аналитиков по данным 2
06.03.2017 Решение Tieto Cloud Based Payments сертифицировано MasterCard 2
03.03.2017 Tieto продолжила цифровизацию мобильных платежей и прошла сертификацию в MasterCard 5
16.02.2017 Tieto разрабатывает свитчинговую платформу для банковской отрасли в Кении 1
10.10.2016 Решение Tieto Card Suite протестировано на совместимость с Oracle SuperCluster 3
06.10.2016 Tieto обеспечила работу Samsung Pay для клиентов «Банка Русский Стандарт» 1
22.04.2016 Болгарский Fibank вместе с Tieto и MeaWallet запустил сервис бесконтактных платежей на базе HCE 1
12.04.2016 Центробанк Азербайджана совместно с Tieto создал межбанковский карточный центр 1
27.10.2015 «Мультикарта» Touch Bank в партнерстве с Tieto внедряет решение для расчетов по картам других банков 4
14.09.2015 Коллекторское агентство «Клевер» внедрило систему управления просроченной задолженностью от Tieto 1
12.08.2015 Tieto и «Украинский Процессинговый Центр» запустили трансграничный эквайринг в странах ЕС 2
15.07.2015 «Почта России» заплатит сотруднику «Сколково» полмиллиона евро за 60 дней консультаций по ИТ 2
26.05.2015 Розничная сеть Prisma в России внедрила Novardis Retail 2
19.03.2015 «ОТП Банк» вместе с Tieto обеспечил безопасность интернет-покупок для своих клиентов 2
18.02.2015 Tieto и Raiffeisein Bank запустили бесконтактные платежи по картам Visa в Боснии и Герцеговине 1
29.01.2015 ITPS внедрила компоненты «интеллектуального месторождения» для «Лукойл Оверсиз» в Ираке 1
23.01.2015 «Восточный Экспресс Банк» совместно с Tieto внедрил систему телемаркетинга 4
21.01.2015 Tieto помогла AB DNB Bankas в переходе на евро в Литве 1
25.12.2014 Tieto: финский ИТ-интегратор о стратегии в России 4
19.12.2014 Chip Card совместно с Tieto и MeaWallet запустит мобильные платежные сервисы в Сербии 1
01.12.2014 PASHA Bank внедрил Card Suite для эквайринга и эмиссии бесконтактных карт 2
18.11.2014 «МТС-Банк» начал выпуск карт китайской платежной системы UnionPay 1
05.11.2014 Chip Card с помощью Tieto начал предлагать услуги на основе технологии бесконтактных платежей 2
08.10.2014 Ecobank Group управляет процессинговой сетью с помощью Tieto Card Suite 3
10.09.2014 «Банк Русский Стандарт» совместно с Tieto обновил систему сопровождения эквайринга 1
21.04.2014 Растет спрос на моментальный выпуск банковских карт 1
22.01.2014 Tieto помогла банку DNB в Латвии с переходом на евро 1
20.12.2013 Tieto способствует технологическому развитию межбанковских расчетов на рынке Украины 2
13.12.2013 United Financial Corporation перешла на Platinum support от Tieto 1

Публикаций - 122, упоминаний - 300

TietoEVRY упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 18
SAP SE 3215 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 7
Синтерра - Synterra 565 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
TietoEVRY Retail payments and Cards 3 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 2
Verysell - Верисел 91 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 2
Ростелеком Связьинвест 697 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Ланит ГК 1157 2
Oracle Corporation 3350 2
SEC Consult Services 930 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Teradata 166 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Polymatica - Полиматика 41 1
Google LLC 7154 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
Rackspace Technology 67 1
Инфосистемы Джет 675 1
Thales 15 1
Nortel Networks 222 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 9 1
Ростелеком Сибирьтелеком 305 1
АФК Система ПАО 995 1
Informatica 75 1
Canon 575 1
Siemens AG - Сименс Россия 656 1
KPMG - КПМГ 131 1
Adobe Systems 808 1
Tableau Software 42 1
Citrix Systems 571 1
ТНК-ВР Холдинг 148 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 7
Visa International 1346 4
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Global CIO 28 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Мегаполис ТК 88 1
Sanofi - Санофи 33 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 7 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
X5 Group 599 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Почта России ПАО 1574 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Русский стандарт Банк 302 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Правительство РФ 2205 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Data Lake - Озеро данных 82 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
Big Data - Большие данные 1136 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
TietoEVRY Card Suite 14 6
Microsoft Office 1942 3
Microsoft Excel 436 3
Google Android 10751 3
Symbian OS 776 2
MasterCard MCBP - Mastercard Cloud Based Payments 8 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 2
OSIsoft PI System 6 2
TietoEVRY Cloud Based Payments 2 2
Samsung Galaxy 345 2
Microsoft Windows 10 6645 2
SAP Landscape Management 2 2
Oracle Big Data Appliance 33 1
Microsoft Power Apps 17 1
Microsoft Office 365 Enterprise 3 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 17 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 6 1
Microsoft Office 365 Business 3 1
Nvidia Clara 6 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 26 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 20 1
Novardis Retail 2 1
Ростех Швабе - InCity Навигационный комплекс 20 1
Ланит СКЗ Smart Timber 2 1
Oracle Database Appliance (ODA) 16 1
TietoEVRY BIX - TietoEVRY Business Information Exchange 1 1
TietoEVRY Forest Hub 1 1
TietoEVRY Solution for Traceability Jeweler 1 1
ВТБ Мультикарта 147 1
SAP Duet Enterprise 1 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
MasterCard MoneySend 39 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Microsoft SQL Server 795 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 12
Светушкова Наталья 15 4
Федечкин Эдуард 32 2
Соломин Алексей 1 1
Терехов Андрей 28 1
Мухарьямов Марат 3 1
Коскинен Марита 3 1
Раевский Роман 12 1
Краснопольский Андрей 8 1
Зубов Евгений 12 1
Пшиченко Дмитрий 19 1
Колчин Вячеслав 5 1
Гутиков Алексей 1 1
Шумков Александр 7 1
Шулов Александр 1 1
Самойленко Максим 65 1
Демидов Михаил 125 1
Мякишева Марина 84 1
Alkio Kimmo - Алкио Киммо 1 1
Рабинович Борис 8 1
Вахнин Павел 51 1
Волис Григорий 7 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Можаев Сергей 2 1
Меркулов Сергей 14 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Комаров Михаил 14 1
Смирнов Михаил 12 1
Низник Александр 19 1
Бова Светлана 7 1
Гребельный Антон 14 1
Воронин Петр 35 1
Халяпин Сергей 77 1
Вексельберг Виктор 97 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 17
Европа Северная - Скандинавия 275 8
Европа 3759 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 7
Восточная Европа 1679 5
Финляндия - Финляндская Республика 817 5
Германия - Федеративная Республика 3643 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Норвегия - Королевство 429 3
Казахстан - Республика 2632 3
Украина 3372 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Швеция - Королевство 754 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Литва - Литовская Республика 329 2
Кения - Республика 61 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Индия - Республика 2173 2
Гана - Республика 35 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Ирак - Республика 81 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 45 1
Япония 2788 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Хорватия - Республика 118 1
Шотландия 51 1
Зимбабве - Республика 60 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Эстония - Эстонская Республика 416 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1990 4
Gartner 2192 1
Forrester Consulting 22 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Microsoft Inspire 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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