Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

TietoEVRY Tieto

TietoEVRY - Tieto

Tietoevry – международный ИТ-интегратор со скандинавскими корнями и штаб-квартирой в Финляндии, основанный в 1968 году. В компании работает более 24 000 специалистов, которые обслуживают тысячи enterprise-компаний в 90 странах мира. В России Tietoevry работает с 1996 года: развивает направления облачных и инфраструктурных решений, осуществляет развитие и поддержку решений SAP, реализует проекты по аналитике и заказной разработке на микросервисной архитектуре

В марте 2022 года TietoEVRY сообщила о выходе из России. Российское подразделение корпорации было выкуплено топ-менеджментом и продолжает работу в России, как независимая компания — под новым брендом iiii Tech (Форайз)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.01.2024 Троян парализовал работу шведских компаний и даже целых городов

дна часть одного дата-центра Шифровальщик Akira вызвал масштабный сбой в функционировании ряда крупных шведских организаций, коммерческих и муниципальных. Как выяснилось, атакована была финская фирма Tietoevry, специализирующаяся на предоставлении ИТ-услуг и облачного хостинга. Непосредственно атаке подвергся дата-центр, расположенный в Швеции и обслуживающий клиентов внутри страны. Tiet
24.05.2022 Российское подразделение Tietoevry стало независимой ИТ-компанией

В марте 2022 г. европейское руководство Tietoevry анонсировало завершение деятельности в России, а 4 мая 2022 г. полное обособленное управление ИТ-интегратором перешло к российскому менеджменту. Компания продолжает работу по всем тек
10.02.2022 Tietoevry представит комплексное решение по миграции в публичное облако на конференции «Облачные технологии 2022»

В рамках конференции CNews «Облачные технологии 2022» 17 февраля в Москве Tietoevry в лице Надежды Крыловой расскажет о своем enterprise-решении для миграции в публичное облако, в которое входит подбор облака и стратегии миграции, подходящей под нужды заказчика, а та
06.12.2021 Наталья Светушкова, генеральный директор TietoEVRY в России, — о новой стратегии после слияния, цифровизации и RPA

ролируемую долю рынка и клиентскую базу, расширить зоны влияния и штат специалистов. Так, например, TietoEVRY сейчас насчитывает более 24 тысяч ИТ-профессионалов по всему миру, а годовой доход

18.10.2021 Александр Колесов -

Окно в Европу: как европейский интегратор развивает облачное направление в России

CNews: TietoEVRY входит в число достаточно заметных в Европе ИТ-компаний. Этот вопрос уже всем приел
15.09.2021 TietoEVRY расширила партнерство по роботизации с Blue Prism на российском рынке

Скандинавский системный интегратор TietoEVRY расширил линейку решений в России и теперь предлагает услуги для клиентов по роботи
28.05.2021 TietoEVRY разработала решение для учета и прослеживаемости ювелирных изделий

Скандинавский системный интегратор TietoEVRY объявил о готовности предложить участникам рынка ювелирных изделий решение, которое позволит автоматизировать управление жизненным циклом кода маркировки и передачу всех необходимых д
25.02.2021 Троян-шифровальщик остановил работу европейского провайдера с клиентами в 80 странах мира

Задето 25 клиентов Компания TietoEVRY, один из крупнейших поставщиков ИТ-услуг в Финляндии подвергся кибератаке с использованием шифровальщика, что привело к приостановке его работы. Об этом сообщает Bleeping Computer. В

26.08.2020 Создан «вежливый» компьютерный шрифт. Он не дает в Сети ругаться матом. Видео

Сетевая «вежливость» ИТ-компания TietoEvry разработала самый «вежливый» в мире шрифт The Polite Type, заменяющий обидные слова
11.02.2020 Tieto и Every завершили объединение в TietoEVRY

Начала работу объединенная компания TietoEVRY, образованная в результате слияния финско-шведской Tieto и норвежской EVRY. Компани
27.03.2017 Tieto представила новую платформу для компьютеризации процессов поставки древесины и целлюлозы

Компания Tieto представила новую экосистемную платформу Forest Hub, которая помогает поставщикам древе
15.03.2017 Tieto разработала цифровое карточное и платежное решение для «Коммерческого банка Африки»

о запуске нового цифрового банковского решения и мобильного приложения под названием Loop. Компания Tieto разработала решение для электронных и мобильных платежей, способствующее более простому
06.03.2017 Решение Tieto Cloud Based Payments сертифицировано MasterCard

Решение Tieto Cloud Based Payments, построенное с использованием технологии HCE, сертифицировано глобальной организацией платёжных решений MasterCard. С помощью сертифицированного MasterCard решения Cl
03.03.2017 Tieto продолжила цифровизацию мобильных платежей и прошла сертификацию в MasterCard

Tieto объявила о том, что ее решение Tieto Cloud Based Payments, построенное с использованием технологии HCE, сертифицировано глоб
16.02.2017 Tieto разрабатывает свитчинговую платформу для банковской отрасли в Кении

ционным органом, представляющим интересы участников банковской системы Кении, заключила с компанией Tieto контракт на разработку отраслевой свитчинговой платформы. Как сообщили CNews в Tieto
10.10.2016 Решение Tieto Card Suite протестировано на совместимость с Oracle SuperCluster

Компания Tieto объявила о прохождении тестирования решения Tieto Card Suite и его полной совмес
06.10.2016 Tieto обеспечила работу Samsung Pay для клиентов «Банка Русский Стандарт»

Компания Tieto предоставила «Банку Русский Стандарт» ИТ-решение для обеспечения платежного сервиса Sam
22.04.2016 Болгарский Fibank вместе с Tieto и MeaWallet запустил сервис бесконтактных платежей на базе HCE

Компания Tieto в сотрудничестве с MeaWallet и ее партнерами ABnote и SimplyTapp реализовала проект моб
12.04.2016 Центробанк Азербайджана совместно с Tieto создал межбанковский карточный центр

Компания Tieto поддержала инициативу Центрального Банка республики Азербайджан по созданию межбанковск
27.10.2015 «Мультикарта» Touch Bank в партнерстве с Tieto внедряет решение для расчетов по картам других банков

Touch Bank, розничный онлайн-банк международной финансовой группы ОТП, в партнёрстве с компанией Tieto разработал услугу «Мультикарта», которая упрощает использование банковских карт и позво
14.09.2015 Коллекторское агентство «Клевер» внедрило систему управления просроченной задолженностью от Tieto

внедрению системы управления просроченной задолженностью («Тието СУПЗ»), обеспечивающей возможность работы по взысканию долгов на всей территории России и стран СНГ. Об этом CNews сообщили в компании Tieto. В поставленном решении, которое является собственной разработкой Tieto, автоматизированы все стадии по истребованию просроченной задолженности. Для организации работы на досудебно
12.08.2015 Tieto и «Украинский Процессинговый Центр» запустили трансграничный эквайринг в странах ЕС

Компания Tieto и «Украинский Процессинговый Центр» (UPC) внедрили комплексное решение для подключения

19.03.2015 «ОТП Банк» вместе с Tieto обеспечил безопасность интернет-покупок для своих клиентов

Компания Tieto и «ОТП Банк» (Россия) завершили внедрение решения 3D Secure Issuing для карт платежных

18.02.2015 Tieto и Raiffeisein Bank запустили бесконтактные платежи по картам Visa в Боснии и Герцеговине

Решение Card Suite, разработанное специалистами компании Tieto, помогло Raiffeisen Bank предложить сервис бесконтактных платежей по картам международной платежной системы Visa в Боснии и Герцеговине. Как сообщили CNews в Tieto, предоставленное
23.01.2015 «Восточный Экспресс Банк» совместно с Tieto внедрил систему телемаркетинга

Компания Tieto и «Восточный Экспресс Банк» совместно выполнили проект по внедрению системы телемаркети
21.01.2015 Tieto помогла AB DNB Bankas в переходе на евро в Литве

Компания Tieto приняла участие в проекте AB DNB Bankas по подготовке к вступлению Литовской республики
25.12.2014 Tieto: финский ИТ-интегратор о стратегии в России

ской ситуации. Ваша компания работает в России с 1996 года и пережила уже ни один кризис. Насколько текущие события отличаются от того, что было в 2008 или в 1998 году? Наталья Светушкова: Я пришла в Tieto не так давно и не могу рассказать о прошлых кризисах от лица Tieto, но могу высказать свое личное мнение, основываясь на собственном опыте работы в то время в других иностранных ИТ
19.12.2014 Chip Card совместно с Tieto и MeaWallet запустит мобильные платежные сервисы в Сербии

Компания Tieto заключила трехсторонний договор с компанией-партнером MeaWallet и сербским процессингов
01.12.2014 PASHA Bank внедрил Card Suite для эквайринга и эмиссии бесконтактных карт

Компания Tieto внедрила решение Card Suite для эквайринга и эмиссии бесконтактных карт платежных систе
05.11.2014 Chip Card с помощью Tieto начал предлагать услуги на основе технологии бесконтактных платежей

новые услуги на основе технологии бесконтактных платежей с использованием разработанного компанией Tieto платежного решения Card Suite Contactless. Об этом CNews сообщили в Tieto. Белгр
08.10.2014 Ecobank Group управляет процессинговой сетью с помощью Tieto Card Suite

Банк Ecobank Group управляет своей обширной процессинговой сетью с отделениями в 34 странах с помощью платформы для платежных карт Tieto Card Suite. Об этом CNews сообщили в компании Tieto, разработчике платформы. Ecobank является африканской банковской группой, имеющей большое число представительств в странах Африк
10.09.2014 «Банк Русский Стандарт» совместно с Tieto обновил систему сопровождения эквайринга

«Банк Русский Стандарт» совместно с компанией Tieto завершил процесс перехода на новую версию системы сопровождения эквайринга Card Suite Acquiring Management System. Обновленное технологическое решение позволяет оперативно реагировать на

22.01.2014 Tieto помогла банку DNB в Латвии с переходом на евро

Компания Tieto при помощи платежного решения Card Suite поддержала своих латвийских клиентов в подгото
20.12.2013 Tieto способствует технологическому развитию межбанковских расчетов на рынке Украины

«Национальный Банк Украины» совместно с компанией Tieto внедряет комплексное решение по построению центрального маршрутизатора и расчетно-клирингового центра для реализации межбанковских расчетов и взаимодействия в сфере обработки карточных тр
13.12.2013 United Financial Corporation перешла на Platinum support от Tieto

United Financial Corporation (UFC) перешла на новый уровень клиентской поддержки от Tieto — Platinum support, обеспечивающий требуемый уровень услуг поддержки программного обесп
21.10.2013 Co-operative Bank of Kenya расширяет бизнес в Южном Судане вместе с Tieto

Банк Co-operative Bank of Kenya при помощи платформы для платежных карт Tieto Card Suite расширил свой бизнес в Южном Судане. Как рассказали CNews в компании, решение Tieto позволит Co-operative Bank of South Sudan осуществлять эмиссию локальных дебетовых ка
07.10.2013 Tieto и MeaWallet представили Mobile Wallet для финансовых учреждений

Компании Tieto и MeaWallet представили новое решение для финансовой индустрии, которое представляет собой мобильный кошелек (Mobile Wallet), а также интеграционные сервисы и консультации. Как рассказали
05.09.2013 Tieto защитила Pasha Bank от карточного мошенничества

Компания Tieto внедрила решение Card Suite Fraud Management в Pasha Bank, Азербайджан. Благодаря данно
22.08.2013 Tieto проводит массовые увольнения сотрудников

Компания Tieto, финский интегратор и поставщик ИТ-услуг, объявила о намерении сократить 135 рабочих ме
17.07.2013 Tieto обеспечила безопасность платежей MilliKart Group

Компания Tieto предоставила MilliKart Group решение Card Suite Fraud Management, обеспечивающее безопа

Публикаций - 145, упоминаний - 232

TietoEVRY и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 28
TietoEVRY Retail payments and Cards 62 27
Microsoft Corporation 25775 20
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 16
TietoEVRY - Tieto Financial Services 15 15
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 13
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 28 11
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 10
Ростелеком 10948 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
HP Inc. 5883 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 6
Dell EMC 5180 6
Cisco Systems 5372 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 5
Google LLC 12688 5
Роснефть - ТБинформ 16 5
Broadcom - VMware 2610 5
МегаФон 10742 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Accenture plc 719 5
9594 5
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 5
Крок - Croc 1964 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Yandex - Яндекс 9216 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Oracle Corporation 7074 4
Рексофт - Reksoft 488 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 4
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 20
Visa International 1993 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 7
Альфа-Банк 1979 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 5
Русский стандарт Банк 509 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
American Express - Amex 338 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 2
Kesko - Rautakesko - K-Rauta - К-Раута 7 2
Энергопрогресс ИЦ - Энергопрогресс Инженерный центр 5 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Локотех - Локомотивные технологии 70 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Федеральное казначейство России 1949 2
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 38
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 18
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 15
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 14
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 10
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 10
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 9
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 9
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 9
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 9
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 8
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
TietoEVRY - Tieto Finance Services - Tieto Card Suite Fraud Management System - Tieto Card Suite ATM Management - Tieto Card Suite Interbank Clearing & Settlement 19 18
Microsoft Azure 1526 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
TietoEVRY - Tieto Cloud Server - Cloud Based Payments 5 5
Google Android 15243 5
Microsoft Office 4170 5
Microsoft Dynamics 1197 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 4
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 35 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
Visa payWave 78 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
TietoEVRY BIX - TietoEVRY Business Information Exchange - Tieto Business Lines 3 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
Qlik Qlikview 120 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 2
Альфа-Мобайл 87 2
Google App Engine 36 2
MasterCard MCBP - Mastercard Cloud Based Payments 9 2
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 2
OSIsoft PI System 16 2
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 2
TietoEVRY Solution for Traceability Jeweler 2 2
SAP Landscape Management 2 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 2
TietoEVRY - Tieto Mobile Shopper 2 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 2
Белкарт - внутренняя платёжная система Республики Беларусь 11 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 10 1938 2
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 32
Светушкова Наталья 18 15
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 11
Summanen Tuomo - Сумманен Туомо 10 10
Ремизов Алексей 20 6
Львов Владимир 17 3
Песня Юрий 7 3
Яртым Игорь 3 3
Sandtorv Lars - Сандторв Ларс 3 3
Turunen Tapani - Турунен Тапани 3 3
Федечкин Эдуард 58 2
Могилевский Михаил 33 2
Сотников Александр 5 2
Ананьин Алексей 90 2
Конев Андрей 12 2
Краснов Михаил 87 2
Назипов Дмитрий 86 2
Калинин Денис 70 2
Строкович Антон 53 2
Микоян Александр 44 2
Ромашин Максим 5 2
Сулицкий Роман 4 2
Аэров Олег 4 2
Колесов Александр 63 2
Симаков Олег 113 2
Карачинский Анатолий 96 2
Мацоцкий Сергей 180 2
Вахнин Павел 53 2
Шевченко Владимир 153 1
Лапшин Алексей 24 1
Бобровников Борис 104 1
Воронин Петр 37 1
Тамодин Николай 49 1
Гребельный Антон 21 1
Гайлитис Андрис 17 1
Сульгин Сергей 47 1
Македонский Сергей 47 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Чернов Антон 23 1
Заржецкий Александр 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 89
Финляндия - Финляндская Республика 3697 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
Европа 24964 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
Швеция - Королевство 3782 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 15
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 15
Финляндия - Хельсинки 253 10
Норвегия - Королевство 1858 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Африка - Африканский регион 3641 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Швеция - Стокгольм 410 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Европа Восточная 3138 5
Чехия - Чешская Республика 1349 5
Украина 7928 5
Латвия - Латвийская Республика 836 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 4
Казахстан - Республика 6048 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Индия - Bharat 5869 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Кения - Республика 168 3
Япония 13807 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Польша - Республика 2031 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 71
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 37
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 9
Аренда 2687 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Английский язык 7030 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Forbes - Форбс 1002 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Деловой Петербург 40 1
CNews TV 747 1
Dagens Industri 11 1
CNews Журнал 167 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
IDC - International Data Corporation 4975 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Forrester Consulting 26 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Coleman Parkes 11 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
LUT University - Lappeenranta University of Technology - Технологический университет Лаппеенранта-Лахти - Лаппеенрантский технологический университет 4 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 1
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Microsoft Inspire 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще