Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TietoEVRY
Tieto
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 122, упоминаний - 300
TietoEVRY упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 12
|Светушкова Наталья 15 4
|Федечкин Эдуард 32 2
|Соломин Алексей 1 1
|Терехов Андрей 28 1
|Мухарьямов Марат 3 1
|Коскинен Марита 3 1
|Раевский Роман 12 1
|Краснопольский Андрей 8 1
|Зубов Евгений 12 1
|Пшиченко Дмитрий 19 1
|Колчин Вячеслав 5 1
|Гутиков Алексей 1 1
|Шумков Александр 7 1
|Шулов Александр 1 1
|Самойленко Максим 65 1
|Демидов Михаил 125 1
|Мякишева Марина 84 1
|Alkio Kimmo - Алкио Киммо 1 1
|Рабинович Борис 8 1
|Вахнин Павел 51 1
|Волис Григорий 7 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Можаев Сергей 2 1
|Меркулов Сергей 14 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Комаров Михаил 14 1
|Смирнов Михаил 12 1
|Низник Александр 19 1
|Бова Светлана 7 1
|Гребельный Антон 14 1
|Воронин Петр 35 1
|Халяпин Сергей 77 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1990 4
|Gartner 2192 1
|Forrester Consulting 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru