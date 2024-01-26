TietoEVRY - Tieto

Троян парализовал работу шведских компаний и даже целых городов дна часть одного дата-центра Шифровальщик Akira вызвал масштабный сбой в функционировании ряда крупных шведских организаций, коммерческих и муниципальных. Как выяснилось, атакована была финская фирма Tietoevry, специализирующаяся на предоставлении ИТ-услуг и облачного хостинга. Непосредственно атаке подвергся дата-центр, расположенный в Швеции и обслуживающий клиентов внутри страны. Tiet

Российское подразделение Tietoevry стало независимой ИТ-компанией В марте 2022 г. европейское руководство Tietoevry анонсировало завершение деятельности в России, а 4 мая 2022 г. полное обособленное управление ИТ-интегратором перешло к российскому менеджменту. Компания продолжает работу по всем тек

Tietoevry представит комплексное решение по миграции в публичное облако на конференции «Облачные технологии 2022» В рамках конференции CNews «Облачные технологии 2022» 17 февраля в Москве Tietoevry в лице Надежды Крыловой расскажет о своем enterprise-решении для миграции в публичное облако, в которое входит подбор облака и стратегии миграции, подходящей под нужды заказчика, а та

Наталья Светушкова, генеральный директор TietoEVRY в России, — о новой стратегии после слияния, цифровизации и RPA ролируемую долю рынка и клиентскую базу, расширить зоны влияния и штат специалистов. Так, например, TietoEVRY сейчас насчитывает более 24 тысяч ИТ-профессионалов по всему миру, а годовой доход

Александр Колесов - Окно в Европу: как европейский интегратор развивает облачное направление в России CNews: TietoEVRY входит в число достаточно заметных в Европе ИТ-компаний. Этот вопрос уже всем приел

TietoEVRY расширила партнерство по роботизации с Blue Prism на российском рынке Скандинавский системный интегратор TietoEVRY расширил линейку решений в России и теперь предлагает услуги для клиентов по роботи

TietoEVRY разработала решение для учета и прослеживаемости ювелирных изделий Скандинавский системный интегратор TietoEVRY объявил о готовности предложить участникам рынка ювелирных изделий решение, которое позволит автоматизировать управление жизненным циклом кода маркировки и передачу всех необходимых д

Троян-шифровальщик остановил работу европейского провайдера с клиентами в 80 странах мира Задето 25 клиентов Компания TietoEVRY, один из крупнейших поставщиков ИТ-услуг в Финляндии подвергся кибератаке с использованием шифровальщика, что привело к приостановке его работы. Об этом сообщает Bleeping Computer. В

Создан «вежливый» компьютерный шрифт. Он не дает в Сети ругаться матом. Видео Сетевая «вежливость» ИТ-компания TietoEvry разработала самый «вежливый» в мире шрифт The Polite Type, заменяющий обидные слова

Tieto и Every завершили объединение в TietoEVRY Начала работу объединенная компания TietoEVRY, образованная в результате слияния финско-шведской Tieto и норвежской EVRY. Компани

Tieto представила новую платформу для компьютеризации процессов поставки древесины и целлюлозы Компания Tieto представила новую экосистемную платформу Forest Hub, которая помогает поставщикам древе

Tieto разработала цифровое карточное и платежное решение для «Коммерческого банка Африки» о запуске нового цифрового банковского решения и мобильного приложения под названием Loop. Компания Tieto разработала решение для электронных и мобильных платежей, способствующее более простому

Решение Tieto Cloud Based Payments сертифицировано MasterCard Решение Tieto Cloud Based Payments, построенное с использованием технологии HCE, сертифицировано глобальной организацией платёжных решений MasterCard. С помощью сертифицированного MasterCard решения Cl

Tieto продолжила цифровизацию мобильных платежей и прошла сертификацию в MasterCard Tieto объявила о том, что ее решение Tieto Cloud Based Payments, построенное с использованием технологии HCE, сертифицировано глоб

Tieto разрабатывает свитчинговую платформу для банковской отрасли в Кении ционным органом, представляющим интересы участников банковской системы Кении, заключила с компанией Tieto контракт на разработку отраслевой свитчинговой платформы. Как сообщили CNews в Tieto

Решение Tieto Card Suite протестировано на совместимость с Oracle SuperCluster Компания Tieto объявила о прохождении тестирования решения Tieto Card Suite и его полной совмес

Tieto обеспечила работу Samsung Pay для клиентов «Банка Русский Стандарт» Компания Tieto предоставила «Банку Русский Стандарт» ИТ-решение для обеспечения платежного сервиса Sam

Болгарский Fibank вместе с Tieto и MeaWallet запустил сервис бесконтактных платежей на базе HCE Компания Tieto в сотрудничестве с MeaWallet и ее партнерами ABnote и SimplyTapp реализовала проект моб

Центробанк Азербайджана совместно с Tieto создал межбанковский карточный центр Компания Tieto поддержала инициативу Центрального Банка республики Азербайджан по созданию межбанковск

«Мультикарта» Touch Bank в партнерстве с Tieto внедряет решение для расчетов по картам других банков Touch Bank, розничный онлайн-банк международной финансовой группы ОТП, в партнёрстве с компанией Tieto разработал услугу «Мультикарта», которая упрощает использование банковских карт и позво

Коллекторское агентство «Клевер» внедрило систему управления просроченной задолженностью от Tieto внедрению системы управления просроченной задолженностью («Тието СУПЗ»), обеспечивающей возможность работы по взысканию долгов на всей территории России и стран СНГ. Об этом CNews сообщили в компании Tieto. В поставленном решении, которое является собственной разработкой Tieto, автоматизированы все стадии по истребованию просроченной задолженности. Для организации работы на досудебно

Tieto и «Украинский Процессинговый Центр» запустили трансграничный эквайринг в странах ЕС Компания Tieto и «Украинский Процессинговый Центр» (UPC) внедрили комплексное решение для подключения

«ОТП Банк» вместе с Tieto обеспечил безопасность интернет-покупок для своих клиентов Компания Tieto и «ОТП Банк» (Россия) завершили внедрение решения 3D Secure Issuing для карт платежных

Tieto и Raiffeisein Bank запустили бесконтактные платежи по картам Visa в Боснии и Герцеговине Решение Card Suite, разработанное специалистами компании Tieto, помогло Raiffeisen Bank предложить сервис бесконтактных платежей по картам международной платежной системы Visa в Боснии и Герцеговине. Как сообщили CNews в Tieto, предоставленное

«Восточный Экспресс Банк» совместно с Tieto внедрил систему телемаркетинга Компания Tieto и «Восточный Экспресс Банк» совместно выполнили проект по внедрению системы телемаркети

Tieto помогла AB DNB Bankas в переходе на евро в Литве Компания Tieto приняла участие в проекте AB DNB Bankas по подготовке к вступлению Литовской республики

Tieto: финский ИТ-интегратор о стратегии в России ской ситуации. Ваша компания работает в России с 1996 года и пережила уже ни один кризис. Насколько текущие события отличаются от того, что было в 2008 или в 1998 году? Наталья Светушкова: Я пришла в Tieto не так давно и не могу рассказать о прошлых кризисах от лица Tieto, но могу высказать свое личное мнение, основываясь на собственном опыте работы в то время в других иностранных ИТ

Chip Card совместно с Tieto и MeaWallet запустит мобильные платежные сервисы в Сербии Компания Tieto заключила трехсторонний договор с компанией-партнером MeaWallet и сербским процессингов

PASHA Bank внедрил Card Suite для эквайринга и эмиссии бесконтактных карт Компания Tieto внедрила решение Card Suite для эквайринга и эмиссии бесконтактных карт платежных систе

Chip Card с помощью Tieto начал предлагать услуги на основе технологии бесконтактных платежей новые услуги на основе технологии бесконтактных платежей с использованием разработанного компанией Tieto платежного решения Card Suite Contactless. Об этом CNews сообщили в Tieto. Белгр

Ecobank Group управляет процессинговой сетью с помощью Tieto Card Suite Банк Ecobank Group управляет своей обширной процессинговой сетью с отделениями в 34 странах с помощью платформы для платежных карт Tieto Card Suite. Об этом CNews сообщили в компании Tieto, разработчике платформы. Ecobank является африканской банковской группой, имеющей большое число представительств в странах Африк

«Банк Русский Стандарт» совместно с Tieto обновил систему сопровождения эквайринга «Банк Русский Стандарт» совместно с компанией Tieto завершил процесс перехода на новую версию системы сопровождения эквайринга Card Suite Acquiring Management System. Обновленное технологическое решение позволяет оперативно реагировать на

Tieto помогла банку DNB в Латвии с переходом на евро Компания Tieto при помощи платежного решения Card Suite поддержала своих латвийских клиентов в подгото

Tieto способствует технологическому развитию межбанковских расчетов на рынке Украины «Национальный Банк Украины» совместно с компанией Tieto внедряет комплексное решение по построению центрального маршрутизатора и расчетно-клирингового центра для реализации межбанковских расчетов и взаимодействия в сфере обработки карточных тр

United Financial Corporation перешла на Platinum support от Tieto United Financial Corporation (UFC) перешла на новый уровень клиентской поддержки от Tieto — Platinum support, обеспечивающий требуемый уровень услуг поддержки программного обесп

Co-operative Bank of Kenya расширяет бизнес в Южном Судане вместе с Tieto Банк Co-operative Bank of Kenya при помощи платформы для платежных карт Tieto Card Suite расширил свой бизнес в Южном Судане. Как рассказали CNews в компании, решение Tieto позволит Co-operative Bank of South Sudan осуществлять эмиссию локальных дебетовых ка

Tieto и MeaWallet представили Mobile Wallet для финансовых учреждений Компании Tieto и MeaWallet представили новое решение для финансовой индустрии, которое представляет собой мобильный кошелек (Mobile Wallet), а также интеграционные сервисы и консультации. Как рассказали

Tieto защитила Pasha Bank от карточного мошенничества Компания Tieto внедрила решение Card Suite Fraud Management в Pasha Bank, Азербайджан. Благодаря данно

Tieto проводит массовые увольнения сотрудников Компания Tieto, финский интегратор и поставщик ИТ-услуг, объявила о намерении сократить 135 рабочих ме