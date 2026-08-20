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Песня Юрий

СОБЫТИЯ


20.08.2026 В АО «НТЦ ИТ РОСА» сменился генеральный директор 1
26.07.2012 Maykor поглощает "Россервис" 2
01.03.2010 Финны купили российскую ИТ-компанию 1
01.03.2010 Tieto купил российского поставщика ИТ-услуг для операторов связи «Ти энд Ти Телеком» 1
20.08.2008 Работа с клиентами: бизнесу не нужна "уравниловка" 1
08.06.2007 Банкиры ждут взрыва CRM-внедрений 1
06.04.2004 Пионеры сall-центростроения: кто есть кто 1
06.04.2004 Пионеры сall-центростроения: кто есть кто 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Песня Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

TietoEVRY - Tieto 146 3
МегаФон 10780 2
Intel Corporation 12823 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 2
Telecom Design 24 2
МТС - Система Телеком 239 1
Maykor - Expertek - Экспертек 32 1
Ростелеком 10965 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ПТТ-телепорт 38 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1101 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
McKinsey & Company Int 295 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
Experian 84 1
Amdocs 140 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 1
Основа Телеком 71 1
НСТ - Новые сервисные технологии 49 1
Ниеншанц 124 1
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 1
Телефонные Системы 40 1
Питерская группа связистов 441 1
Компас 20 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 1
Experian Scorex 7 1
Россервис 55 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 918 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1158 2
Альфа-Банк 1981 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
Мастер-Банк 35 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
Газпромнефть Центр 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3318 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6562 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54068 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8293 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4512 4
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 434 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5297 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36334 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8676 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12230 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22980 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26359 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5248 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13167 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18083 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8708 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10227 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33570 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6260 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14307 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3590 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2187 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3599 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12877 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4318 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 787 1
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6052 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 1
Бронирование - Booking 998 1
Пропускная способность - Bandwidth 1910 1
Телеголосование - Televoting 43 1
Автоинформатор 116 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10705 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22816 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10196 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12950 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1272 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4610 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 728 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13672 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25900 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise Application Server 7 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 2
Вагабов Эльдар 11 1
Ярутов Виктор 7 1
Карасик Андрей 1 1
Клименко Владимир 5 1
Тудер Илья 1 1
Дроздецкий Алексей 2 1
Summanen Tuomo - Сумманен Туомо 10 1
Кутенкова Наталья 1 1
Тамодин Николай 49 1
Сульгин Сергей 47 1
Скворцов Олег 8 1
Юсуфов Виталий 26 1
Семенова Ирина 43 1
Исаак Мостов 9 1
Солонин Виталий 90 1
Тайнов Олег 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 166644 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47675 4
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Европа 24981 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3139 2
Финляндия - Финляндская Республика 3700 2
Америка - Американский регион 2206 2
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14820 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3189 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2842 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1671 1
Кипр - Республика 637 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53594 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18206 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8086 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27355 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5597 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5120 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9036 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2721 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8504 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3797 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7845 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5790 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3139 2
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6082 2
Ирак - Война в Персидском заливе 224 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3865 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8868 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33843 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2189 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6186 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11359 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 223 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 677 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2338 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 998 1
Образование в России 2903 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12333 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 452 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 212 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6180 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6549 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3593 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 3 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57830 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8623 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3979 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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