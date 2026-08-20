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Песня Юрий
СОБЫТИЯ
|20.08.2026
|В АО «НТЦ ИТ РОСА» сменился генеральный директор 1
|26.07.2012
|Maykor поглощает "Россервис" 2
|01.03.2010
|Финны купили российскую ИТ-компанию 1
|01.03.2010
|Tieto купил российского поставщика ИТ-услуг для операторов связи «Ти энд Ти Телеком» 1
|20.08.2008
|Работа с клиентами: бизнесу не нужна "уравниловка" 1
|08.06.2007
|Банкиры ждут взрыва CRM-внедрений 1
|06.04.2004
|Пионеры сall-центростроения: кто есть кто 1
|06.04.2004
|Пионеры сall-центростроения: кто есть кто 1
Публикаций - 8, упоминаний - 9
Песня Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 2
|Вагабов Эльдар 11 1
|Ярутов Виктор 7 1
|Карасик Андрей 1 1
|Клименко Владимир 5 1
|Тудер Илья 1 1
|Дроздецкий Алексей 2 1
|Summanen Tuomo - Сумманен Туомо 10 1
|Кутенкова Наталья 1 1
|Тамодин Николай 49 1
|Сульгин Сергей 47 1
|Скворцов Олег 8 1
|Юсуфов Виталий 26 1
|Семенова Ирина 43 1
|Исаак Мостов 9 1
|Солонин Виталий 90 1
|Тайнов Олег 20 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.