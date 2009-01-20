МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел

«Комстар-ОТС» завершил консолидацию «Комстар-Директ» ционных услуг в России и СНГ «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о завершении реорганизации «Комстар-Директ», в результате которой «Комстар-ОТС» стала владельцем 100% акций «Комстар-Д

Абоненты «Комстар-ОТС» получили доступ к Wi-Fi-сети Fon уги «Комстар-Fon» для своих интернет-абонентов. Сервис предоставляется совместно с компанией Fon Wireless Limited. Абонентские Wi-Fi-роутеры Fon будут распространяться в офисах обслуживания и продаж «Комстар-Директ» – провайдера услуг широкополосного доступа (ШПД) в интернет (торговая марка «Стрим»), входящего в группу «Комстар-ОТС». «Комстар-Fon» – сеть беспроводного доступа в интернет на

«Комстар-Директ» модернизировал головную IPTV-станцию «Комстар-ОТС» объявил о том, что ЗАО «Комстар-Директ», провайдер услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»),

«Комстар-ОТС» передает СММ платформу для производства ТВ-программ м, говорится в пресс-релизе "Комстар-ОТС" по итогам состоявшегося 4 июня 2008 г. совета директоров "Комстар-Директ", одобрившего окончательную структуру сделки с СММ по присоединению и реоргани

«Комстар-ОТС» расширил пропускную способность магистральных каналов Москва-Европа «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о том, что «Комстар-Директ», провайдер услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»), входящий в группу «Комстар-ОТС», расширил пропускную способность своей интернет-магистрали на участ

«Комстар-Директ» и «Бука» договорились о сотрудничестве Компания «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявила о том, что ЗАО «Комстар-Директ», провайдер услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»),

У "Стрима" неожиданно закончились "Деньги" В начале сентября компания "Комстар-Директ", предоставляющая в Москве под торговой маркой "Стрим" услуги широкополосного

«Комстар-Директ» представил тариф за 29 руб Компания «Комстар-Директ» обновила тарифную линейку. В рамках модернизации тарифного предложения компании были увеличены скорости доступа в интернет, изменены названия тарифных планов и пакетов интеракти

«Комстар-Директ» установил систему анализа трафика «Комстар-Директ», российский провайдер, предоставляющий услуги широкополосного доступа в сеть

«Комстар-Директ» расширил пропускную способность магистральных каналов «Комстар-Директ» расширил пропускную способность магистральных каналов «Москва-Европа» до 30 Гбит/сек. В рамках расширения пропускной способности было проведено подключение к магистральной сети

«Комстар-Директ» отказывается от долларов Компания «Комстар-Директ», российский провайдер, предоставляющий услуги широкополосного доступа в сеть интернет под маркой «СТРИМ», объявляет о том, что с 1 июля 2007 года меняет валюту тарификации услуг

"Комстар-ОТС" завершает переименование компании "Комстар-Директ" в «Комстар-Директ». Процедура переименования была начата в декабре 2006 года с изменения названия «МТУ-Интел» на «Комстар-Директ», что подчеркнуло принадлежность оператора к группе «Комстар-ОТ

"МТУ-Интел" переименован в "Комстар-Директ" х телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявила о смене наименования своей дочерней компании «МТУ-Интел» на «Комстар-Директ». Решение о смене наименования общества и утверждении соответст

"МТУ-Интел" в два раза повышает скорость доступа в интернет Компания «МТУ-Интел» объявила о повышении скорости передачи данных к абоненту на безлимитных тарифных планах. С 1 декабря на всех действующих безлимитных тарифных планах «Стрим Интернет» и «Стрим ТВ», пр

"МТУ-Интел" построит кольцо Стокгольм-Лондон-Амстердам-Франкфурт Компания "МТУ-Интел" до конца 2006 г. планирует увеличить протяженность собственной магистральной сети, построив кольцо Стокгольм - Лондон - Амстердам - Франкфурт. Об этом РБК сообщил технический директо

"МТУ-Интел" получил лицензию на услуги связи в Петербурге Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) выдала ЗАО «МТУ-Интел» лицензию на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по

«Стрим-ТВ» отстаивает свою версию истории Компания «МТУ-Интел», оказывающая под торговыми марками «Стрим» и «Стрим-ТВ» услуги доступа в интернет и теле-радио-вещания с использованием обычных телефонных линий, получила лицензию на услуги связи дл

Россвязьнадзор выдал "МТУ-Интел" лицензию на услуги связи кабельного вещания Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) выдала лицензию на оказание услуг связи для целей кабельного вещания (IP-TV) "МТУ-Интел" (бренд "Стрим-ТВ"), сообщает РБК. Ведомство 21 сентября 2006 г. приняло решения о выдаче 460 лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи. Кроме того, 112 ли

Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит иск "МТУ-Интел" к Россвязьнадзору Арбитражный суд г.Москвы проведет рассмотрение иска "МТУ-Интел" (бренд "Стрим-ТВ"), входящего в "Комстар - Объединенные ТелеСистемы", к Федеральной службе по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор). В ходе заседания 6 сентября 2006 г. было заявлен

"МТУ-Интел" выбрал решение CommuniGate Pro для апгрейда почтового сервиса «МТУ-Интел», российский провайдер широкополосного интернет-доступа, выбрал универсальный коммуникационный сервер CommuniGate Pro для апгрейда своего почтового сервиса. В рамках апгрейда проведен

«Стрим» перешел от брата к сослуживцу В компанию «МТУ-Интел» пришел новый гендиректор — Владимир Малявин (на фото справо), ранее последовательно возглавлявший телекоммуникационных операторов «Метро-Телеком» и «Макомнет» (обе компании рабо

В "МТУ-Интел" назначен новый генеральный директор Генеральным директором «МТУ-Интел» назначен Владимир Малявин. Об этом сообщил генеральный директор «Системы Телеком»

МТУ не сдает "Стрим ТВ" без боя «МТУ-Интел» входит в группу компаний «Система Телеком», объединяющую телекоммуникационные активы АФК «Система». Компания предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет по технологии ADS

Акционеры "МТУ-Интел" на годовом собрании избрали новый совет директоров Акционеры ЗАО "МТУ-Интел" (торговая марка "Стрим") на общем годовом собрании избрали новый совет директоров.

"Стрим" идет в регионы «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы» и «МТУ-Интел» объявили о начале реализации проекта по выводу услуг широкополосного доступа (торг

"МТУ-Интел": новый этап в общении с абонентами "МТУ-Интел" занимает ведущее положение на отечественном рынке интернет-провайдеров. Компания предоставляет полный спектр услуг Интернет-доступа корпоративным клиентам и частным лицам, а также ра

"МТУ-Интел" подписал соглашение с голливудскими студиями Компания «МТУ-Интел» подписала контракты с крупнейшими голливудскими производителями Buena Vista (Disney), Warner Bros. и Paramount Pictures на демонстрацию фильмов в рамках сервиса pay-per-view. Контрак

"МТУ-Интел" увеличила емкость каналов выхода в интернет Компания «МТУ-Интел» увеличила общую емкость каналов выхода в глобальную Сеть с 3 до более чем 5 Гбит/сек. Увеличение пропускной способности достигнуто за счет ввода в эксплуатацию новых емкостей. Теперь

"НТВ-Плюс" и "МТУ-Интел" столкнутся в регионах «МТУ-Интел» подвела первые итоги начатой ею в сентябре прошлого года кампании по продаже прав

"Корбина" втягивает операторов в гонку на выживание рынке присутствуют порядка тридцати игроков, предлагающих широкополосный доступ к интернету. Безусловно, лидером в этой области является входящая в состав «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» компания «МТУ-Интел», работающая под маркой «Стрим», широкополосный доступ которого осуществляется по технологии ADSL с помощью телефонных линий МГТС. После осенней акции 2004 года, когда «МТУ-Интел

Акционеры "МТУ-Интел" увеличат совет директоров до 9 человек Акционеры "МТУ-Интел" приняли решение увеличить состав совета директоров компании с 7 до 9 человек, сообщает РБК. В утвержденный акционерами совет директоров вошли: советник гендиректора "Система Телеком"

Москва: "Стрим" перегнал dial-up 13 мая компания «МТУ-Интел» объявила, что число абонентов ADSL-интернета достигло 187 тыс., из них 175 тыс. — частные пользователи услуги под торговой маркой «Стрим», остальные — юридические лица, або

Оборот "МТУ-Интел" в 2004 г. вырос на 50% Оборот «МТУ-Интел» в 2004 г. вырос на 50% по сравнению с 2003 г. и составил $75 млн., сообщает РБК. Количество абонентов запущенного 4 февраля 2004 г. проекта «Стрим» по итогам 2004 г. достигло 175 тыс

"МТУ-Интел" расширила емкость модемного пула Компания «МТУ-Интел» объявляет о расширении модемного пула для абонентов коммутируемого доступа. Модемный пул рассчитан на 6 тыс. 800 одновременных сессий. Номер модемного пула 600–7000. Для доступа

"МТУ-Интел" выходит из столицы Генеральный директор «МТУ-Интел» Михаил Амарян рассказал обозревателю CNews о том, что в настоящее время его компания ведет переговоры на предмет расширения географической сферы деятельности компании. «В первую очер

"МТУ-Интел" снизила тарифы на IP-телефонию Компания «МТУ-Интел» объявила о снижении цен на услуги IP-телефонии. Стоимость междугородних звонков по картам IP-телефонии «МТУ-Интел» сократилась вдвое, а по некоторым позициям даже втрое. Тепер

Абоненты "МТУ-Интел" смогут платить в пунктах CyberPlat В пунктах пополнения счетов системы CyberPlat начат прием наличных платежей от абонентов "МТУ-Интел"

"МТУ-Интел" представил безлимитный тариф на коммутируемый доступ Компания «МТУ-Интел» объявила об изменениях в своей тарифной политике по коммутируемому доступу и ввела с сегодняшнего дня ряд новых тарифных планов для Москвы и Московской области. Компания ввела безлим

"МТУ-Интел" ввел модемный пул на 1486 линий Компания «МТУ-Интел» объявила о вводе нового модемного пула на 1486 линий на номере доступа 600-7000. К концу 2004 года компания планирует расширить количество его линий до 7000, доведя, таким образом, о