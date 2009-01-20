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МТС Комстар ОТС Директ ранее МТУ-Интел

МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел


20.01.2009 «Комстар-ОТС» завершил консолидацию «Комстар-Директ»
17.12.2008 Абоненты «Комстар-ОТС» получили доступ к Wi-Fi-сети Fon
11.09.2008 «Комстар-Директ» модернизировал головную IPTV-станцию
05.06.2008 «Комстар-ОТС» передает СММ платформу для производства ТВ-программ
13.02.2008 «Комстар-ОТС» расширил пропускную способность магистральных каналов Москва-Европа
04.02.2008 «Комстар-Директ» и «Бука» договорились о сотрудничестве
03.09.2007 «Комстар-Директ» представил тариф за 29 руб
02.08.2007 «Комстар-Директ» установил систему анализа трафика
28.06.2007 «Комстар-Директ» отказывается от долларов
30.03.2007 "Комстар-ОТС" завершает переименование компании "Комстар-Директ"
13.12.2006 "МТУ-Интел" переименован в "Комстар-Директ"
01.12.2006 "МТУ-Интел" в два раза повышает скорость доступа в интернет
19.10.2006 "МТУ-Интел" построит кольцо Стокгольм-Лондон-Амстердам-Франкфурт
25.09.2006 «Стрим-ТВ» отстаивает свою версию истории
25.09.2006 Россвязьнадзор выдал "МТУ-Интел" лицензию на услуги связи кабельного вещания
25.09.2006 Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит иск "МТУ-Интел" к Россвязьнадзору
12.09.2006 «Стрим» перешел от брата к сослуживцу
12.09.2006 В "МТУ-Интел" назначен новый генеральный директор
31.07.2006 МТУ не сдает "Стрим ТВ" без боя
11.05.2006 "Стрим" идет в регионы
30.03.2006 "МТУ-Интел": новый этап в общении с абонентами
06.02.2006 "МТУ-Интел" подписал соглашение с голливудскими студиями
19.01.2006 "МТУ-Интел" увеличила емкость каналов выхода в интернет
11.01.2006 "НТВ-Плюс" и "МТУ-Интел" столкнутся в регионах
29.12.2005 "Корбина" втягивает операторов в гонку на выживание
23.12.2005 Акционеры "МТУ-Интел" увеличат совет директоров до 9 человек
14.05.2005 Москва: "Стрим" перегнал dial-up
13.05.2005 Оборот "МТУ-Интел" в 2004 г. вырос на 50%
15.04.2005 "МТУ-Интел" расширила емкость модемного пула
16.12.2004 "МТУ-Интел" выходит из столицы
22.09.2004 "МТУ-Интел" снизила тарифы на IP-телефонию
03.08.2004 Абоненты "МТУ-Интел" смогут платить в пунктах CyberPlat
07.07.2004 "МТУ-Интел" представил безлимитный тариф на коммутируемый доступ
29.06.2004 "МТУ-Интел" ввел модемный пул на 1486 линий
09.02.2004 Технология ADSL пошла в народ
12.01.2004 "МТУ-Интел" выиграл в Counter Strike
18.11.2003 Битва за Counter-Strike почти проиграна
03.11.2003 "МТУ-Интел" представил новый тариф
01.10.2003 В "МТУ-Интел" новый коммерческий директор
28.08.2003 Услуги "МТУ-Интел" можно оплачивать через e-port

Публикаций - 316, упоминаний - 448

МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 108
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 85
АФК Система ПАО 1638 56
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 180 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 47
МТС - Система Телеком 223 46
Центел - Центральный телеграф 404 30
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 30
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 28
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 25
Cisco Systems 4720 20
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 20
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 19
МТС - Комстар ОТС Директ - ПТТ-телепорт 37 18
Ростелеком - Связьинвест 1698 16
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 16
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 16
Microsoft Corporation 22497 13
Telia Company - TeliaSonera 802 12
Intel Corporation 11262 11
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 205 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 11
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 123 10
Siemens AG - Siemens Group 2311 10
Lenovo Motorola 3463 9
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 7
Samsung Electronics 9333 7
Yahoo! 3603 7
Сонет 156 7
Ситроникс - Sitronics 941 7
Orange France Télécom 654 6
Точка 1820 12
АФК Система - Система Масс-медиа 66 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 8
РОСНО СК 171 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Евросеть 1393 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 4
Почта России ПАО 1853 4
Visa International 1809 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 4
Access Industries 36 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
Президент-Отель ФГУП 63 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
Альфа-Групп 613 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
CyberPlat - КиберПлат 339 3
eBay Inc 1576 3
BP - British Petroleum 132 2
MIG - Metromedia International Group 57 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 2
Walt Disney Company 556 2
L’Oreal 53 2
Лукойл Информ 87 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Intel Capital 149 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 189 2
Paramount Pictures Corporation 118 2
Евросеть Техмаркет 76 2
РТС - Фондовая биржа 354 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
SoftBank Group 236 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 2
ТНК-ВР Холдинг 248 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Правительство Москвы 1640 4
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 129 3
Счётная палата РФ 628 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
Политех - Политехнический музей 25 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 2
Правительство РФ 8292 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 75 1
Кабинет министров Украины 84 1
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 42 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 44 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 144 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 34 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
Президент Российской Федерации 3770 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 13 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
WiMAX Forum 66 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 128
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 41
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 37
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 25
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 25
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 348 21
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 16
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 12
QWERTY-клавиатура 1546 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 9
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 367 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 6
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 558 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 5
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 221 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 5
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 76 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1559 4
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 587 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 4
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 961 4
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 4
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 16
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 5
Microsoft Windows 10 11713 4
Linux OS 7669 4
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 91 4
Oracle Java - язык программирования 2554 4
Microsoft Skype 1940 3
ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 118 3
Nokia 7650 62 3
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 65 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 3
Microsoft Windows 2000 2856 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 2
Avaya Definity УАТС 100 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 156 2
AllOfMP3.com 45 2
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 107 2
Oracle Financial Services Software - FlexCube (FCUBS) 23 2
Oracle Hyperion Planning 115 2
Nokia Symbian OS 1388 2
Oracle Hyperion 171 2
Avaya IP Office Cloud Platform 78 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 240 1
Новые облачные технологии - МойОфис 381 1
Intel Core - Семейство процессоров 1519 1
Naumen SETonline 39 1
Тройка - транспортная карта 427 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 31 1
Google Android 11959 1
Apple iTunes Store 1053 1
Apple Books Store - Apple iBooks Store 0 1
Apple iPod 1369 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 1
Apple iCloud 240 1
Microsoft Office 365 834 1
МТС Коннект - МТС Connect 45 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 41 1
Oracle Retail 57 1
Oracle Hyperion Financial Management 29 1
Репин Николай 14 13
Рабовский Семен 30 11
Белов Виктор 36 8
Овчинников Борис 128 7
Щебетов Сергей 30 7
Теппер Александр 7 7
Солонин Виталий 89 6
Гончарук Александр 89 6
Приданцев Сергей 143 6
Лагутин Владимир 38 5
Новицкий Григорий 8 5
Алимбеков Саид 6 5
Силин Михаил 27 5
Захаров Николай 6 5
Назаров Сергей 55 5
Гольцов Алексей 40 5
Рейман Леонид 1009 5
Амарян Михаил 8 5
Кусков Денис 212 4
Припачкин Юрий 64 4
Богатов Антон 79 4
Анкилов Константин 96 4
Назаров Алексей 69 4
Кириллов Александр 30 4
Малис Александр 155 4
Савюк Виктор 38 4
Толмачева Татьяна 31 4
Вексельберг Виктор 143 4
Евтушенков Владимир 194 3
Меламед Леонид 149 3
Казакова Анастасия 7 3
Алекперов Артур 5 3
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 3
Малявин Владимир 3 3
Масленников Игорь 35 3
Дронов Дмитрий 26 3
Захаров Дмитрий 40 3
Кочетков Владислав 247 2
Капцов Сергей 9 2
Голубева Надежда 43 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 178
Россия - РФ - Российская федерация 108428 150
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 27
Германия - Федеративная Республика 8903 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 13
Европа Восточная 2927 12
Европа 12319 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 11
Украина 6212 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 10
Европа Западная 1329 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 9
Россия - Сибирь 1579 9
Япония 10069 9
Беларусь - Белоруссия 3525 9
Швеция - Королевство 2072 8
Великобритания - Лондон 2031 8
Южная Корея - Республика 4394 8
Италия - Итальянская Республика 3310 7
Америка 2011 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 7
Израиль 1756 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 6
Испания - Королевство 2917 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Канада 3319 6
Швеция - Стокгольм 361 6
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 387 6
Казахстан - Республика 4467 6
Венгрия 615 5
США - Нью-Йорк 2616 5
Нидерланды - Амстердам 508 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 5
Польша - Республика 1559 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 9
Абонентская база 1383 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
Юриспруденция 1629 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 26 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 69 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 30 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 1
Инвестиции венчурные 850 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 103 1
Федеральное законодательство 1944 1
Атлантис 71 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 31 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 107 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 104 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР 200 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 39
Стрим-ТВ - телекомпания 144 33
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 17
Говорит Москва - радиостанция 23 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 3
Euronews - телеканал 46 2
Из рук в руки - irr.ru 41 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 2
РБК ТВ - телеканал 59 2
РБК Daily 81 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
EBU - European Broadcasting Union - Европейский вещательный союз 15 1
Росбалт ИА 60 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Forbes - Форбс 591 1
Network World 32 1
New Scientist 1447 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
Деловой Петербург 22 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Associated Press 1975 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
VNUNet.com 201 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
National Geographic 81 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Российская газета 228 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 22
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 8
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 4
In-Stat/MDR 63 2
Gartner - Гартнер 3301 2
Gartner - Dataquest 340 2
Strategy Analytics 283 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
eMarketer 200 1
IDC Research 11 1
Forrester Research 810 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
Juniper Research 468 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 4
МИОО - Московский открытый институт 4 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 8 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 9 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 54 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
CSTB Telecom & Media 55 5
Связь-Экспокомм 48 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
CeBIT 454 1
Docflow 123 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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Создано именных указателей - 85389.
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