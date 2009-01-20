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МТС Комстар ОТС Директ ранее МТУ-Интел
СОБЫТИЯ
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|20.01.2009
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«Комстар-ОТС» завершил консолидацию «Комстар-Директ»
ционных услуг в России и СНГ «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о завершении реорганизации «Комстар-Директ», в результате которой «Комстар-ОТС» стала владельцем 100% акций «Комстар-Д
|17.12.2008
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Абоненты «Комстар-ОТС» получили доступ к Wi-Fi-сети Fon
уги «Комстар-Fon» для своих интернет-абонентов. Сервис предоставляется совместно с компанией Fon Wireless Limited. Абонентские Wi-Fi-роутеры Fon будут распространяться в офисах обслуживания и продаж «Комстар-Директ» – провайдера услуг широкополосного доступа (ШПД) в интернет (торговая марка «Стрим»), входящего в группу «Комстар-ОТС». «Комстар-Fon» – сеть беспроводного доступа в интернет на
|11.09.2008
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«Комстар-Директ» модернизировал головную IPTV-станцию
«Комстар-ОТС» объявил о том, что ЗАО «Комстар-Директ», провайдер услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»),
|05.06.2008
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«Комстар-ОТС» передает СММ платформу для производства ТВ-программ
м, говорится в пресс-релизе "Комстар-ОТС" по итогам состоявшегося 4 июня 2008 г. совета директоров "Комстар-Директ", одобрившего окончательную структуру сделки с СММ по присоединению и реоргани
|13.02.2008
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«Комстар-ОТС» расширил пропускную способность магистральных каналов Москва-Европа
«Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о том, что «Комстар-Директ», провайдер услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»), входящий в группу «Комстар-ОТС», расширил пропускную способность своей интернет-магистрали на участ
|04.02.2008
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«Комстар-Директ» и «Бука» договорились о сотрудничестве
Компания «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявила о том, что ЗАО «Комстар-Директ», провайдер услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»),
|21.09.2007
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У "Стрима" неожиданно закончились "Деньги"
В начале сентября компания "Комстар-Директ", предоставляющая в Москве под торговой маркой "Стрим" услуги широкополосного
|03.09.2007
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«Комстар-Директ» представил тариф за 29 руб
Компания «Комстар-Директ» обновила тарифную линейку. В рамках модернизации тарифного предложения компании были увеличены скорости доступа в интернет, изменены названия тарифных планов и пакетов интеракти
|02.08.2007
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«Комстар-Директ» установил систему анализа трафика
«Комстар-Директ», российский провайдер, предоставляющий услуги широкополосного доступа в сеть
|26.07.2007
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«Комстар-Директ» расширил пропускную способность магистральных каналов
«Комстар-Директ» расширил пропускную способность магистральных каналов «Москва-Европа» до 30 Гбит/сек. В рамках расширения пропускной способности было проведено подключение к магистральной сети
|28.06.2007
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«Комстар-Директ» отказывается от долларов
Компания «Комстар-Директ», российский провайдер, предоставляющий услуги широкополосного доступа в сеть интернет под маркой «СТРИМ», объявляет о том, что с 1 июля 2007 года меняет валюту тарификации услуг
|30.03.2007
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"Комстар-ОТС" завершает переименование компании "Комстар-Директ"
в «Комстар-Директ». Процедура переименования была начата в декабре 2006 года с изменения названия «МТУ-Интел» на «Комстар-Директ», что подчеркнуло принадлежность оператора к группе «Комстар-ОТ
|13.12.2006
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"МТУ-Интел" переименован в "Комстар-Директ"
х телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявила о смене наименования своей дочерней компании «МТУ-Интел» на «Комстар-Директ». Решение о смене наименования общества и утверждении соответст
|01.12.2006
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"МТУ-Интел" в два раза повышает скорость доступа в интернет
Компания «МТУ-Интел» объявила о повышении скорости передачи данных к абоненту на безлимитных тарифных планах. С 1 декабря на всех действующих безлимитных тарифных планах «Стрим Интернет» и «Стрим ТВ», пр
|19.10.2006
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"МТУ-Интел" построит кольцо Стокгольм-Лондон-Амстердам-Франкфурт
Компания "МТУ-Интел" до конца 2006 г. планирует увеличить протяженность собственной магистральной сети, построив кольцо Стокгольм - Лондон - Амстердам - Франкфурт. Об этом РБК сообщил технический директо
|11.10.2006
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"МТУ-Интел" получил лицензию на услуги связи в Петербурге
Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) выдала ЗАО «МТУ-Интел» лицензию на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
|25.09.2006
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«Стрим-ТВ» отстаивает свою версию истории
Компания «МТУ-Интел», оказывающая под торговыми марками «Стрим» и «Стрим-ТВ» услуги доступа в интернет и теле-радио-вещания с использованием обычных телефонных линий, получила лицензию на услуги связи дл
|25.09.2006
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Россвязьнадзор выдал "МТУ-Интел" лицензию на услуги связи кабельного вещания
Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) выдала лицензию на оказание услуг связи для целей кабельного вещания (IP-TV) "МТУ-Интел" (бренд "Стрим-ТВ"), сообщает РБК. Ведомство 21 сентября 2006 г. приняло решения о выдаче 460 лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи. Кроме того, 112 ли
|25.09.2006
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Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит иск "МТУ-Интел" к Россвязьнадзору
Арбитражный суд г.Москвы проведет рассмотрение иска "МТУ-Интел" (бренд "Стрим-ТВ"), входящего в "Комстар - Объединенные ТелеСистемы", к Федеральной службе по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор). В ходе заседания 6 сентября 2006 г. было заявлен
|22.09.2006
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"МТУ-Интел" выбрал решение CommuniGate Pro для апгрейда почтового сервиса
«МТУ-Интел», российский провайдер широкополосного интернет-доступа, выбрал универсальный коммуникационный сервер CommuniGate Pro для апгрейда своего почтового сервиса. В рамках апгрейда проведен
|12.09.2006
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«Стрим» перешел от брата к сослуживцу
В компанию «МТУ-Интел» пришел новый гендиректор — Владимир Малявин (на фото справо), ранее последовательно возглавлявший телекоммуникационных операторов «Метро-Телеком» и «Макомнет» (обе компании рабо
|12.09.2006
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В "МТУ-Интел" назначен новый генеральный директор
Генеральным директором «МТУ-Интел» назначен Владимир Малявин. Об этом сообщил генеральный директор «Системы Телеком»
|31.07.2006
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МТУ не сдает "Стрим ТВ" без боя
«МТУ-Интел» входит в группу компаний «Система Телеком», объединяющую телекоммуникационные активы АФК «Система». Компания предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет по технологии ADS
|26.05.2006
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Акционеры "МТУ-Интел" на годовом собрании избрали новый совет директоров
Акционеры ЗАО "МТУ-Интел" (торговая марка "Стрим") на общем годовом собрании избрали новый совет директоров.
|11.05.2006
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"Стрим" идет в регионы
«КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы» и «МТУ-Интел» объявили о начале реализации проекта по выводу услуг широкополосного доступа (торг
|30.03.2006
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"МТУ-Интел": новый этап в общении с абонентами
"МТУ-Интел" занимает ведущее положение на отечественном рынке интернет-провайдеров. Компания предоставляет полный спектр услуг Интернет-доступа корпоративным клиентам и частным лицам, а также ра
|06.02.2006
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"МТУ-Интел" подписал соглашение с голливудскими студиями
Компания «МТУ-Интел» подписала контракты с крупнейшими голливудскими производителями Buena Vista (Disney), Warner Bros. и Paramount Pictures на демонстрацию фильмов в рамках сервиса pay-per-view. Контрак
|19.01.2006
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"МТУ-Интел" увеличила емкость каналов выхода в интернет
Компания «МТУ-Интел» увеличила общую емкость каналов выхода в глобальную Сеть с 3 до более чем 5 Гбит/сек. Увеличение пропускной способности достигнуто за счет ввода в эксплуатацию новых емкостей. Теперь
|11.01.2006
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"НТВ-Плюс" и "МТУ-Интел" столкнутся в регионах
«МТУ-Интел» подвела первые итоги начатой ею в сентябре прошлого года кампании по продаже прав
|29.12.2005
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"Корбина" втягивает операторов в гонку на выживание
рынке присутствуют порядка тридцати игроков, предлагающих широкополосный доступ к интернету. Безусловно, лидером в этой области является входящая в состав «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» компания «МТУ-Интел», работающая под маркой «Стрим», широкополосный доступ которого осуществляется по технологии ADSL с помощью телефонных линий МГТС. После осенней акции 2004 года, когда «МТУ-Интел
|23.12.2005
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Акционеры "МТУ-Интел" увеличат совет директоров до 9 человек
Акционеры "МТУ-Интел" приняли решение увеличить состав совета директоров компании с 7 до 9 человек, сообщает РБК. В утвержденный акционерами совет директоров вошли: советник гендиректора "Система Телеком"
|14.05.2005
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Москва: "Стрим" перегнал dial-up
13 мая компания «МТУ-Интел» объявила, что число абонентов ADSL-интернета достигло 187 тыс., из них 175 тыс. — частные пользователи услуги под торговой маркой «Стрим», остальные — юридические лица, або
|13.05.2005
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Оборот "МТУ-Интел" в 2004 г. вырос на 50%
Оборот «МТУ-Интел» в 2004 г. вырос на 50% по сравнению с 2003 г. и составил $75 млн., сообщает РБК. Количество абонентов запущенного 4 февраля 2004 г. проекта «Стрим» по итогам 2004 г. достигло 175 тыс
|15.04.2005
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"МТУ-Интел" расширила емкость модемного пула
Компания «МТУ-Интел» объявляет о расширении модемного пула для абонентов коммутируемого доступа. Модемный пул рассчитан на 6 тыс. 800 одновременных сессий. Номер модемного пула 600–7000. Для доступа
|16.12.2004
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"МТУ-Интел" выходит из столицы
Генеральный директор «МТУ-Интел» Михаил Амарян рассказал обозревателю CNews о том, что в настоящее время его компания ведет переговоры на предмет расширения географической сферы деятельности компании. «В первую очер
|22.09.2004
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"МТУ-Интел" снизила тарифы на IP-телефонию
Компания «МТУ-Интел» объявила о снижении цен на услуги IP-телефонии. Стоимость междугородних звонков по картам IP-телефонии «МТУ-Интел» сократилась вдвое, а по некоторым позициям даже втрое. Тепер
|03.08.2004
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Абоненты "МТУ-Интел" смогут платить в пунктах CyberPlat
В пунктах пополнения счетов системы CyberPlat начат прием наличных платежей от абонентов "МТУ-Интел"
|07.07.2004
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"МТУ-Интел" представил безлимитный тариф на коммутируемый доступ
Компания «МТУ-Интел» объявила об изменениях в своей тарифной политике по коммутируемому доступу и ввела с сегодняшнего дня ряд новых тарифных планов для Москвы и Московской области. Компания ввела безлим
|29.06.2004
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"МТУ-Интел" ввел модемный пул на 1486 линий
Компания «МТУ-Интел» объявила о вводе нового модемного пула на 1486 линий на номере доступа 600-7000. К концу 2004 года компания планирует расширить количество его линий до 7000, доведя, таким образом, о
|13.05.2004
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"МТУ-Интел" позаботился о малых предпринимателях
На выставке «Связь-Экспокомм-2004» провайдер услуг интернет «МТУ-Интел», входящий в холдинг «Система Телеком», объявил об инициативе, призванной поддержать малое предпринимательство Москвы. Компания объявила о запуске нового тарифного плана «Малый бизнес
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Репин Николай 18 17
|Рабовский Семен 33 12
|Белов Виктор 60 11
|Гончарук Александр 92 11
|Приданцев Сергей 149 11
|Щебетов Сергей 34 11
|Овчинников Борис 129 9
|Теппер Александр 8 8
|Захаров Дмитрий 46 7
|Назаров Сергей 60 7
|Солонин Виталий 90 7
|Гольцов Алексей 43 7
|Лагутин Владимир 39 7
|Евтушенков Владимир 217 6
|Анкилов Константин 121 6
|Богатов Антон 79 6
|Дунаев Михаил 10 6
|Новицкий Григорий 8 6
|Захаров Николай 7 6
|Алимбеков Саид 8 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Вексельберг Виктор 155 5
|Меламед Леонид 150 5
|Силин Михаил 27 5
|Толмачева Татьяна 35 5
|Амарян Михаил 8 5
|Franke Eric - Франке Эрик 31 5
|Габуния Мераб 6 5
|Малис Александр 158 4
|Кусков Денис 221 4
|Кириллов Александр 30 4
|Назаров Алексей 73 4
|Припачкин Юрий 67 4
|Савюк Виктор 41 4
|Бецков Григорий 23 4
|Алекперов Артур 5 4
|Гончарук Алексей 25 4
|Брюквин Юрий 300 3
|Кочетков Владислав 248 3
|Казакова Анастасия 8 3
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