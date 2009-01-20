Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС Комстар ОТС Директ ранее МТУ-Интел
Публикаций - 316, упоминаний - 448
МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Репин Николай 14 13
|Рабовский Семен 30 11
|Белов Виктор 36 8
|Овчинников Борис 128 7
|Щебетов Сергей 30 7
|Теппер Александр 7 7
|Солонин Виталий 89 6
|Гончарук Александр 89 6
|Приданцев Сергей 143 6
|Лагутин Владимир 38 5
|Новицкий Григорий 8 5
|Алимбеков Саид 6 5
|Силин Михаил 27 5
|Захаров Николай 6 5
|Назаров Сергей 55 5
|Гольцов Алексей 40 5
|Рейман Леонид 1009 5
|Амарян Михаил 8 5
|Кусков Денис 212 4
|Припачкин Юрий 64 4
|Богатов Антон 79 4
|Анкилов Константин 96 4
|Назаров Алексей 69 4
|Кириллов Александр 30 4
|Малис Александр 155 4
|Савюк Виктор 38 4
|Толмачева Татьяна 31 4
|Вексельберг Виктор 143 4
|Евтушенков Владимир 194 3
|Меламед Леонид 149 3
|Казакова Анастасия 7 3
|Алекперов Артур 5 3
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 3
|Малявин Владимир 3 3
|Масленников Игорь 35 3
|Дронов Дмитрий 26 3
|Захаров Дмитрий 40 3
|Кочетков Владислав 247 2
|Капцов Сергей 9 2
|Голубева Надежда 43 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru