Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

МТС Комстар ОТС Директ ранее МТУ-Интел

МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.01.2009 «Комстар-ОТС» завершил консолидацию «Комстар-Директ»

ционных услуг в России и СНГ «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о завершении реорганизации «Комстар-Директ», в результате которой «Комстар-ОТС» стала владельцем 100% акций «Комстар-Д
17.12.2008 Абоненты «Комстар-ОТС» получили доступ к Wi-Fi-сети Fon

уги «Комстар-Fon» для своих интернет-абонентов. Сервис предоставляется совместно с компанией Fon Wireless Limited. Абонентские Wi-Fi-роутеры Fon будут распространяться в офисах обслуживания и продаж «Комстар-Директ» – провайдера услуг широкополосного доступа (ШПД) в интернет (торговая марка «Стрим»), входящего в группу «Комстар-ОТС». «Комстар-Fon» – сеть беспроводного доступа в интернет на

11.09.2008 «Комстар-Директ» модернизировал головную IPTV-станцию

«Комстар-ОТС» объявил о том, что ЗАО «Комстар-Директ», провайдер услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»),
05.06.2008 «Комстар-ОТС» передает СММ платформу для производства ТВ-программ

м, говорится в пресс-релизе "Комстар-ОТС" по итогам состоявшегося 4 июня 2008 г. совета директоров "Комстар-Директ", одобрившего окончательную структуру сделки с СММ по присоединению и реоргани
13.02.2008 «Комстар-ОТС» расширил пропускную способность магистральных каналов Москва-Европа

«Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявил о том, что «Комстар-Директ», провайдер услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»), входящий в группу «Комстар-ОТС», расширил пропускную способность своей интернет-магистрали на участ
04.02.2008 «Комстар-Директ» и «Бука» договорились о сотрудничестве

Компания «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» объявила о том, что ЗАО «Комстар-Директ», провайдер услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка «Стрим»),
21.09.2007 У "Стрима" неожиданно закончились "Деньги"

В начале сентября компания "Комстар-Директ", предоставляющая в Москве под торговой маркой "Стрим" услуги широкополосного

03.09.2007 «Комстар-Директ» представил тариф за 29 руб

Компания «Комстар-Директ» обновила тарифную линейку. В рамках модернизации тарифного предложения компании были увеличены скорости доступа в интернет, изменены названия тарифных планов и пакетов интеракти
02.08.2007 «Комстар-Директ» установил систему анализа трафика

«Комстар-Директ», российский провайдер, предоставляющий услуги широкополосного доступа в сеть

26.07.2007 «Комстар-Директ» расширил пропускную способность магистральных каналов

«Комстар-Директ» расширил пропускную способность магистральных каналов «Москва-Европа» до 30 Гбит/сек. В рамках расширения пропускной способности было проведено подключение к магистральной сети

28.06.2007 «Комстар-Директ» отказывается от долларов

Компания «Комстар-Директ», российский провайдер, предоставляющий услуги широкополосного доступа в сеть интернет под маркой «СТРИМ», объявляет о том, что с 1 июля 2007 года меняет валюту тарификации услуг
30.03.2007 "Комстар-ОТС" завершает переименование компании "Комстар-Директ"

в «Комстар-Директ». Процедура переименования была начата в декабре 2006 года с изменения названия «МТУ-Интел» на «Комстар-Директ», что подчеркнуло принадлежность оператора к группе «Комстар-ОТ
13.12.2006 "МТУ-Интел" переименован в "Комстар-Директ"

х телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявила о смене наименования своей дочерней компании «МТУ-Интел» на «Комстар-Директ». Решение о смене наименования общества и утверждении соответст
01.12.2006 "МТУ-Интел" в два раза повышает скорость доступа в интернет

Компания «МТУ-Интел» объявила о повышении скорости передачи данных к абоненту на безлимитных тарифных планах. С 1 декабря на всех действующих безлимитных тарифных планах «Стрим Интернет» и «Стрим ТВ», пр
19.10.2006 "МТУ-Интел" построит кольцо Стокгольм-Лондон-Амстердам-Франкфурт

Компания "МТУ-Интел" до конца 2006 г. планирует увеличить протяженность собственной магистральной сети, построив кольцо Стокгольм - Лондон - Амстердам - Франкфурт. Об этом РБК сообщил технический директо
11.10.2006 "МТУ-Интел" получил лицензию на услуги связи в Петербурге

Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) выдала ЗАО «МТУ-Интел» лицензию на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
25.09.2006 «Стрим-ТВ» отстаивает свою версию истории

Компания «МТУ-Интел», оказывающая под торговыми марками «Стрим» и «Стрим-ТВ» услуги доступа в интернет и теле-радио-вещания с использованием обычных телефонных линий, получила лицензию на услуги связи дл
25.09.2006 Россвязьнадзор выдал "МТУ-Интел" лицензию на услуги связи кабельного вещания

Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) выдала лицензию на оказание услуг связи для целей кабельного вещания (IP-TV) "МТУ-Интел" (бренд "Стрим-ТВ"), сообщает РБК. Ведомство 21 сентября 2006 г. приняло решения о выдаче 460 лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи. Кроме того, 112 ли
25.09.2006 Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит иск "МТУ-Интел" к Россвязьнадзору

Арбитражный суд г.Москвы проведет рассмотрение иска "МТУ-Интел" (бренд "Стрим-ТВ"), входящего в "Комстар - Объединенные ТелеСистемы", к Федеральной службе по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор). В ходе заседания 6 сентября 2006 г. было заявлен
22.09.2006 "МТУ-Интел" выбрал решение CommuniGate Pro для апгрейда почтового сервиса

«МТУ-Интел», российский провайдер широкополосного интернет-доступа, выбрал универсальный коммуникационный сервер CommuniGate Pro для апгрейда своего почтового сервиса. В рамках апгрейда проведен
12.09.2006 «Стрим» перешел от брата к сослуживцу

В компанию «МТУ-Интел» пришел новый гендиректор — Владимир Малявин (на фото справо), ранее последовательно возглавлявший телекоммуникационных операторов «Метро-Телеком» и «Макомнет» (обе компании рабо
12.09.2006 В "МТУ-Интел" назначен новый генеральный директор

Генеральным директором «МТУ-Интел» назначен Владимир Малявин. Об этом сообщил генеральный директор «Системы Телеком»

31.07.2006 МТУ не сдает "Стрим ТВ" без боя

«МТУ-Интел» входит в группу компаний «Система Телеком», объединяющую телекоммуникационные активы АФК «Система». Компания предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет по технологии ADS
26.05.2006 Акционеры "МТУ-Интел" на годовом собрании избрали новый совет директоров

Акционеры ЗАО "МТУ-Интел" (торговая марка "Стрим") на общем годовом собрании избрали новый совет директоров.
11.05.2006 "Стрим" идет в регионы

«КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы» и «МТУ-Интел» объявили о начале реализации проекта по выводу услуг широкополосного доступа (торг
30.03.2006 "МТУ-Интел": новый этап в общении с абонентами

"МТУ-Интел" занимает ведущее положение на отечественном рынке интернет-провайдеров. Компания предоставляет полный спектр услуг Интернет-доступа корпоративным клиентам и частным лицам, а также ра
06.02.2006 "МТУ-Интел" подписал соглашение с голливудскими студиями

Компания «МТУ-Интел» подписала контракты с крупнейшими голливудскими производителями Buena Vista (Disney), Warner Bros. и Paramount Pictures на демонстрацию фильмов в рамках сервиса pay-per-view. Контрак
19.01.2006 "МТУ-Интел" увеличила емкость каналов выхода в интернет

Компания «МТУ-Интел» увеличила общую емкость каналов выхода в глобальную Сеть с 3 до более чем 5 Гбит/сек. Увеличение пропускной способности достигнуто за счет ввода в эксплуатацию новых емкостей. Теперь
11.01.2006 "НТВ-Плюс" и "МТУ-Интел" столкнутся в регионах

«МТУ-Интел» подвела первые итоги начатой ею в сентябре прошлого года кампании по продаже прав

29.12.2005 "Корбина" втягивает операторов в гонку на выживание

рынке присутствуют порядка тридцати игроков, предлагающих широкополосный доступ к интернету. Безусловно, лидером в этой области является входящая в состав «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» компания «МТУ-Интел», работающая под маркой «Стрим», широкополосный доступ которого осуществляется по технологии ADSL с помощью телефонных линий МГТС. После осенней акции 2004 года, когда «МТУ-Интел

23.12.2005 Акционеры "МТУ-Интел" увеличат совет директоров до 9 человек

Акционеры "МТУ-Интел" приняли решение увеличить состав совета директоров компании с 7 до 9 человек, сообщает РБК. В утвержденный акционерами совет директоров вошли: советник гендиректора "Система Телеком"
14.05.2005 Москва: "Стрим" перегнал dial-up

13 мая компания «МТУ-Интел» объявила, что число абонентов ADSL-интернета достигло 187 тыс., из них 175 тыс. — частные пользователи услуги под торговой маркой «Стрим», остальные — юридические лица, або
13.05.2005 Оборот "МТУ-Интел" в 2004 г. вырос на 50%

Оборот «МТУ-Интел» в 2004 г. вырос на 50% по сравнению с 2003 г. и составил $75 млн., сообщает РБК. Количество абонентов запущенного 4 февраля 2004 г. проекта «Стрим» по итогам 2004 г. достигло 175 тыс
15.04.2005 "МТУ-Интел" расширила емкость модемного пула

Компания «МТУ-Интел» объявляет о расширении модемного пула для абонентов коммутируемого доступа. Модемный пул рассчитан на 6 тыс. 800 одновременных сессий. Номер модемного пула 600–7000. Для доступа
16.12.2004 "МТУ-Интел" выходит из столицы

Генеральный директор «МТУ-Интел» Михаил Амарян рассказал обозревателю CNews о том, что в настоящее время его компания ведет переговоры на предмет расширения географической сферы деятельности компании. «В первую очер
22.09.2004 "МТУ-Интел" снизила тарифы на IP-телефонию

Компания «МТУ-Интел» объявила о снижении цен на услуги IP-телефонии. Стоимость междугородних звонков по картам IP-телефонии «МТУ-Интел» сократилась вдвое, а по некоторым позициям даже втрое. Тепер
03.08.2004 Абоненты "МТУ-Интел" смогут платить в пунктах CyberPlat

В пунктах пополнения счетов системы CyberPlat начат прием наличных платежей от абонентов "МТУ-Интел"
07.07.2004 "МТУ-Интел" представил безлимитный тариф на коммутируемый доступ

Компания «МТУ-Интел» объявила об изменениях в своей тарифной политике по коммутируемому доступу и ввела с сегодняшнего дня ряд новых тарифных планов для Москвы и Московской области. Компания ввела безлим
29.06.2004 "МТУ-Интел" ввел модемный пул на 1486 линий

Компания «МТУ-Интел» объявила о вводе нового модемного пула на 1486 линий на номере доступа 600-7000. К концу 2004 года компания планирует расширить количество его линий до 7000, доведя, таким образом, о
13.05.2004 "МТУ-Интел" позаботился о малых предпринимателях

На выставке «Связь-Экспокомм-2004» провайдер услуг интернет «МТУ-Интел», входящий в холдинг «Система Телеком», объявил об инициативе, призванной поддержать малое предпринимательство Москвы. Компания объявила о запуске нового тарифного плана «Малый бизнес

Публикаций - 384, упоминаний - 487

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 146
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 119
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 79
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 61
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 57
МТС - Система Телеком 239 56
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 35
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 35
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 34
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 33
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 32
Ростелеком 10948 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 22
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 22
Cisco Systems 5372 22
МегаФон 10742 20
МТС - Комстар ОТС Директ - ПТТ-телепорт 38 19
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 19
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 18
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 17
Ростелеком - Связьинвест 1719 17
Microsoft Corporation 25775 15
Intel Corporation 12811 14
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 14
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 12
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 11
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 11
Lenovo Motorola 3566 10
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 10
Yahoo! 3726 9
Сонет 173 9
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 8
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 20
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 9
Евросеть 1421 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 7
АФК Система - Тема Продакшн 7 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 5
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 5
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 5
Почта России ПАО 2370 5
Visa International 1993 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Walt Disney Company 647 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Альфа-Групп 745 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 3
Политех - Политехнический музей 34 3
Access Industries 37 3
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 3
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 3
Некстер ИК 33 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 3
Альфа-Банк 1979 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
СОИ - Союз операторов интернета 31 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
WiMAX Forum 69 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
Электрокабель 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Международная академия связи - МАС 46 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
Международная академия информатизации 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 169
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 124
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 109
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 101
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 86
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 81
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 64
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 55
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 54
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 46
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 42
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 39
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 34
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 34
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 29
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 26
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 24
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 24
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 23
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 23
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 21
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 21
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 21
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 20
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 19
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 30
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 19
Microsoft Windows 2000 8678 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 93 4
Nokia 7650 63 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 3
Avaya IP Office Cloud Platform 84 3
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 3
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 3
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 3
МТС - Комстар ОТС - Лоджик Лайн 14 3
AllOfMP3.com 49 3
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина ТВ - Corbina TV 11 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 2
Oracle Hyperion 259 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Dr.Web AV-Desk 148 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Avaya Definity УАТС 104 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 2
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 2
Yahoo! Doga 3 2
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 2
МТС - Комстар ОТС - МАКСИкарта 6 2
Репин Николай 18 17
Рабовский Семен 33 12
Белов Виктор 60 11
Гончарук Александр 92 11
Приданцев Сергей 149 11
Щебетов Сергей 34 11
Овчинников Борис 129 9
Теппер Александр 8 8
Захаров Дмитрий 46 7
Назаров Сергей 60 7
Солонин Виталий 90 7
Гольцов Алексей 43 7
Лагутин Владимир 39 7
Евтушенков Владимир 217 6
Анкилов Константин 121 6
Богатов Антон 79 6
Дунаев Михаил 10 6
Новицкий Григорий 8 6
Захаров Николай 7 6
Алимбеков Саид 8 6
Рейман Леонид 1065 6
Вексельберг Виктор 155 5
Меламед Леонид 150 5
Силин Михаил 27 5
Толмачева Татьяна 35 5
Амарян Михаил 8 5
Franke Eric - Франке Эрик 31 5
Габуния Мераб 6 5
Малис Александр 158 4
Кусков Денис 221 4
Кириллов Александр 30 4
Назаров Алексей 73 4
Припачкин Юрий 67 4
Савюк Виктор 41 4
Бецков Григорий 23 4
Алекперов Артур 5 4
Гончарук Алексей 25 4
Брюквин Юрий 300 3
Кочетков Владислав 248 3
Казакова Анастасия 8 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 234
Россия - РФ - Российская федерация 166168 209
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 46
Европа 24964 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 32
Германия - Федеративная Республика 13221 23
Украина 7928 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 13
Южная Корея - Республика 7052 13
Европа Восточная 3138 13
Европа Западная 1496 12
Америка - Американский регион 2206 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 11
Великобритания - Лондон 2432 11
Япония 13807 10
Швеция - Королевство 3782 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 9
Испания - Королевство 3840 9
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Нидерланды 3746 8
Швеция - Стокгольм 410 8
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 8
Израиль 2856 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Канада 5082 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Нидерланды - Амстердам 630 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 67
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 59
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 48
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 46
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 18
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 17
Аренда 2687 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 16
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 15
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 13
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 13
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 12
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 12
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 10
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 9
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 56
Стрим-ТВ - телекомпания 166 43
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 21
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 18
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 5
Говорит Москва - радиостанция 23 4
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
National Geographic 95 3
РБК ТВ - телеканал 83 3
ТелеМедиум 10 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 2
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 2
Из рук в руки - irr.ru 73 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Euronews - телеканал 52 2
РБК Daily 91 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Известия ИД 770 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Деловой Петербург 40 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
New Scientist 1448 1
Network World 31 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Regnum - Регнум 114 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 40
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Рустелеком ТК 305 2
Strategy Analytics 285 2
eMarketer 206 2
Gartner - Dataquest 353 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
In-Stat 115 2
In-Stat/MDR 74 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Forrester Research 834 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Synergy Research Group 48 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
NPD Group 140 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
TeleGeography Research 40 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
StockCharts 19 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
Radicati Group 26 1
Sage Research 4 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 8
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
МИОО - Московский открытый институт 4 2
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
МИОО - Московский институт открытого образования - МИПКРО - Московский институт повышения квалификации работников образования 10 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
Связь-Экспокомм 276 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
CSTB Telecom & Media 83 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CeBIT 614 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Docflow 148 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще