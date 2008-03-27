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ЭР-Телеком Холдинг ЭРТХ Акадо Холдинг Ренова Медиа Renova Media MOCC Moscow CableCom
СОБЫТИЯ
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|27.03.2008
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«Ренова Медиа» переходит на «Акадо»
Консолидация «Ренова Медиа» привела к смене ее наименования: после реструктуризации группа полностью перейдет на марку «Акадо». На пресс-конференции руководство телекоммуникационной Группы «Ренова Медиа
|25.03.2008
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«Ренова Медиа» приобрела интернет-провайдера Crossnet
«Ренова Медиа» объявила о приобретении 100% ООО "Телекоммуникационная корпорация РА", владеющего правами на торговую марку Crossnet и предоставляющего услуги широкополосного доступа к сети интер
|12.03.2008
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В «Ренова Медиа» назначен директор Департамента стратегического маркетинга
На должность директора Департамента стратегического маркетинга «Ренова Медиа» назначен Артур Алекперов. Ранее Артур Алекперов работал руководителем департаме
|28.02.2008
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Назначен вице-президент по финансам «Ренова Медиа»
Новым вице-президентом по финансам компании «Ренова Медиа» назначен Алексей Щащаев. Алексей Щащаев родился в Москве в 1973 г. В 1995 г. закончил Государственную академию управления (ныне - ГУУ) им. Серго Орджоникидзе по специальности бухг
|27.02.2008
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«Ренова Медиа» подписала соглашение с МТРК «Мир»
В кабельных сетях компаний холдинга «Ренова Медиа» началась трансляция передач Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». В результате подписанного между «Ренова Медиа» и МТРК соглашения, доступ к телеканалу получили около
|23.01.2008
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В «Ренова Медиа» назначен директор департамента слияний и поглощений
С 21 января 2008 г. Александр Третьяков приступил к исполнению обязанностей директора департамента слияний и поглощений компании «Ренова Медиа». Кроме того, с 21 января в компании функционирует новое организационное звено - департамент управления закупками. Возглавил департамент Виктор Чурюкин. Введение в организационной
|20.12.2007
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«Ренова Медиа» автоматизировала подготовку отчетности по МСФО
Компания «Ренова Медиа» объявила о запуске в эксплуатацию автоматизированной системы подготовки финансовой отчетности, включая и консолидированную отчетность по МСФО. Проект был разработан и реализован с
|14.12.2007
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Вексельберг занял 6 млрд на «Акадо»
щих активов, так и возможность самостоятельного выхода на интересующие нас рынки, — говорят в „Ренова-Медиа“. — Все будет зависеть от конретных ситуаций и от конкретных предложений».
|14.12.2007
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Сбербанк предоставил кредит «Ренова Медиа» в размере 6 млрд. рублей
Сбербанк России открыл 2 невозобновляемые кредитные линии «Ренова Медиа» и «Комкор-ТВ», входящим в группу компаний «Ренова Медиа», совокупным лимитом в размере 6 млрд. рублей. Средства будут направлены на финансирование инвестиционных программ «
|13.12.2007
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В «Ренова Медиа» назначен вице-президент по управлению персоналом
На должность вице-президента по управлению персоналом «Ренова Медиа» назначен Олег Черноусов. Данная должность является новой в структуре управляющей компании «Ренова Медиа». Олег Черноусов будет курировать кадровые вопросы и отвечать за раз
|16.10.2007
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«Ренова-Медиа» ведет переговоры по покупке польского оператора кабельного ТВ
"Ренова-Медиа" ведет переговоры по покупке с операторами польского рынка кабельного телевидени
|21.09.2007
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16 октября откроется форум "Инвестиции в цифру"
рий Припачкин – президент Ассоциации Кабельного Телевидения России, председатель совета директоров "Ренова-медиа" Элдар Разроев – генеральный директор компании "Система Масс-медиа" Михаил Силин
|07.09.2007
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Холдинг «Ренова-Медиа» для консолидации активов создал ЗАО «Ренова-Медиа»
Холдинг «Ренова-Медиа» для консолидации активов создал ЗАО «Ренова-Медиа», сообщает РБК. По сло
|07.08.2007
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Назначен новый председатель совета директоров Moscow CableCom
Новым председателем совета директоров Moscow CableCom назначен Владимир Сердюк, прежде являвшийся членом совета директоров этой ком
|30.07.2007
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«Ренова» покажет Уралу платное ТВ
Телекоммуникационный холдинг «Ренова-Медиа» приобрел екатеринбургского оператора кабельного ТВ «Ортикор», имеющего на сегодня около 10 тыс. клиентов кабельного ТВ в третьем по величине городе России. Сумма сделки не разглаш
|30.07.2007
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«Ренова-Медиа» приобрела екатеринбургского кабельного оператора
Телекоммуникационный холдинг «Ренова-Медиа» приобрел екатеринбургского оператора кабельного телевидения «Ортикор», сообщает РБК. Сумма сделки не раскрывается. Однако, как сообщил РБК источник, близкий к сделке, компания при
|20.07.2007
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«Ренова Медиа» завершила консолидацию 100% акций Moscow CableСom
Холдинг «Ренова Медиа» завершил консолидацию 100% акций Moscow CableСom, сообщает РБК. «Ренова Меди
|11.07.2007
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«Ренова-Медиа» хочет 30% Triple Play в Питере
Телекоммуникационный холдинг «Ренова-Медиа», 51% акций которого принадлежит известному предпринимателю-миллиардеру Виктору
|10.07.2007
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«Ренова-Медиа» приобрела компанию «Технопарк»
Холдинг «Ренова-Медиа» приобрел 100% ООО «Технопарк». Компании «Технопарк» принадлежит опто-волоконная сеть в районе Новокосино. С
|10.07.2007
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«Ренова Медиа» купила ТКС «Нева»
Телекоммуникационный холдинг «Ренова-Медиа» приобрел крупного петербургского кабельного оператора ТКС «Нева», сообщили в пресс-службе холдинга. ТКС «Нева» образована в июле 2003г. Компания специализируется на предоставлении
|06.06.2007
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Чистый убыток Moscow CableCom в I квартале увеличился в 2,6 раза
Чистый убыток Moscow CableCom (владеет «Комкор ТВ», торговая марка «Акадо») в I квартале 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. увеличился в 2,6 раза — до $6,675 млн., сообщает РБК. Выручка
|04.06.2007
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"Ренова-Медиа" планирует привлечь $100 млн
ивлечь средства, заметив лишь, что «ведутся переговоры». «Мы ждем окончания сделки по покупке акций Moscow CableCom, это запланировано на конец июля 2007 г.», — отметил Антон Сергеев. Он н
|29.05.2007
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"Ренова-Медиа" планирует увеличить капитализацию до $2,5 млрд.
Акционеры холдинга "Ренова-Медиа" главной задачей считают создание к 2009г. компании с капитализацией не менее $2
|29.05.2007
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«Ренова-медиа» ворвалась на рынок triple play
В ближайшее время домашние пользователи АКАДО («Комкор-ТВ»), «Корпорации EXE» и других операторов, входящих в холдинг «Ренова-медиа», получат возможность подключить услуги IP-телефонии, которые предоставит ИАС («Институт автоматизированных систем») — базовая компании холдинга по услугам фиксированной телефонной
|29.05.2007
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"Ренова-Медиа" инвестирует в цифровую телефонию 700 млн руб.
Инвестиции холдинга "Ренова-Медиа" в проект цифровой телефонии составят порядка 520-700 млн руб., заявил глава холдинга Юрий Припачкин. Предполагается, что инвестиции окупятся в течение 3,5 лет. Как сообщалось ране
|24.05.2007
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"Ренова-Медиа" выйдет на рынок цифровой телефонии для частных пользователей
Холдинг «Ренова-Медиа» намерен выйти на рынок цифровой телефонии для частных пользователей в Московском регионе. Как сообщили в пресс-службе компании, на базе входящего в холдинг «Института автоматизиро
|17.05.2007
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Moscow CableCom получила $10 млн. кредита от Renova Media
которых кабельное телевидение, высокоскоростной доступ в интернет и разнообразные услуги хостинга. Moscow CableCom принадлежит 100% акций оператора. В декабре 2004г. инвестиционная компания Ви
|17.05.2007
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Moscow CableCom не сдаст отчетность в срок
г., сообщает РБК. Напомним, что Nasdaq только 10 мая 2007 г. остановила процедуру делистинга акций Moscow CableCom, которая была начата вследствие того, что компания не смогла в срок предостав
|10.05.2007
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Nasdaq остановил делистинг акций Moscow CableCom
Nasdaq остановил процедуру делистинга акций Moscow CableCom. Как отмечается в материалах, это связано с тем, что компания представила фин
|25.04.2007
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Renova Media предоставит финансовую помощь Moscow CableCom
Renova Media предоставила финансовые гарантии сроком на 1 год компании Moscow CableCom (владеет «Комкор ТВ», торговая марка «Акадо»), сообщает РБК. Объем финансиров
|11.04.2007
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«Акадо» выгоняют с Nasdaq
Акции Moscow CableCom могут быть исключены из биржевого списка Nasdaq. Как отмечается в официальном
|04.04.2007
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Moscow CableCom не сможет предоставить финансовые итоги за 2006 г. в срок
ановку абонентского оборудования. Напомним, что Nasdaq уже несколько раз объявляла о несоответствии Moscow CableCom требованиям биржи в связи с тем, что компания не предоставляла финансовую отч
|21.03.2007
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Вексельберг начал захват регионального интернет-рынка
Компания «Ренова-Медиа», 51% акций которой принадлежит Виктору Вексельбергу, еще в феврале объявила о п
|01.03.2007
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"Ренова-Медиа" планирует в 2007 г. увеличить оборот в 1,5 раза
Холдинг «Ренова-Медиа» планирует в 2007 г. увеличить оборот в 1,5 раза. Такие данные привел генеральны
|22.02.2007
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"Ренова Медиа" и Moscow CableCom подписали окончательное соглашение о слиянии
Компания Renova Media Enterprises («Ренова Медиа») и компания Moscow CableCom (владеет «Комкор-ТВ», торговая марка «Акадо») подписали окончательное соглаше
|07.02.2007
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«Ренова-Медиа» потеснит питерских интернетчиков
У компании «Ренова-Медиа» самые серьезные намерения относительно петербургского рынка интернет-доступа в
|06.02.2007
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«Ренова-Медиа» построит сеть в Петербурге
Холдинг «Ренова-Медиа» объявила о планах выйти в 2007 г. на петербургский рынок широкополосного доступ
|05.02.2007
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Инвестиции в сети широкополосного доступа Renova Media увеличатся в 3 раза
Инвестиции в строительство сетей широкополосного доступа холдинга Renova Media в 2007 г. увеличатся в три раза по сравнению с 2006 г. и составят $300 млн. Об этом РБК сообщил президент Renova Media, президент Ассоциации кабельного телевидения России Юр
|13.12.2006
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Аудитор отказался проверять «Акадо»
terhouseCoopers (PWC) отказалась продолжать сотрудничество с американской компанией MoscowCableCom (MOCC), единственный актив которого — 100% акций московского оператора платного телевиден
|30.11.2006
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"Комкор-ТВ" получил налоговые претензии за 1 полугодие в размере $6,1 млн.
Компания "Комкор-ТВ", принадлежащая Moscow CableCom, получила налоговые претензии за 1 полугодие 2006 г. в размере на $6,1 млн. К
ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Припачкин Юрий 67 28
|Вексельберг Виктор 155 22
|Савюк Виктор 41 11
|Силин Михаил 27 8
|Алимбеков Сергей 29 6
|Брюквин Юрий 300 6
|Анкилов Константин 123 6
|Сергеев Антон 13 5
|Кочетков Владислав 248 5
|Кусков Денис 221 4
|Семериков Андрей 37 4
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 3
|Бецков Григорий 23 3
|Шторх Андрей 3 3
|Григорян Арам 6 3
|Дмитриев Сергей 34 3
|Голубева Надежда 43 2
|Крылова Елена 27 2
|Майорец Максим 4 2
|Теппер Александр 8 2
|Шишов Алексей 3 2
|Ницберг Михаил 2 2
|Злотникова Елена 2 2
|Габуния Мераб 6 2
|Косарев Александр 6 2
|Журавлев Алексей 17 2
|Смирнов Михаил 73 2
|Гусев Сергей 44 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Лобанов Денис 47 2
|Третьяков Александр 6 1
|Писарев Александр 2 1
|Юрченко Евгений 133 1
|Овчинников Борис 129 1
|Масленников Игорь 36 1
|Попов Олег 57 1
|Юхин Артем 16 1
|Орлов Николай 14 1
|Сердюк Владимир 11 1
|Саяпина Елена 46 1
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