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ЭР-Телеком Холдинг ЭРТХ Акадо Холдинг Ренова Медиа Renova Media MOCC Moscow CableCom

СОБЫТИЯ

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27.03.2008 «Ренова Медиа» переходит на «Акадо»

Консолидация «Ренова Медиа» привела к смене ее наименования: после реструктуризации группа полностью перейдет на марку «Акадо». На пресс-конференции руководство телекоммуникационной Группы «Ренова Медиа

25.03.2008 «Ренова Медиа» приобрела интернет-провайдера Crossnet

«Ренова Медиа» объявила о приобретении 100% ООО "Телекоммуникационная корпорация РА", владеющего правами на торговую марку Crossnet и предоставляющего услуги широкополосного доступа к сети интер
12.03.2008 В «Ренова Медиа» назначен директор Департамента стратегического маркетинга

На должность директора Департамента стратегического маркетинга «Ренова Медиа» назначен Артур Алекперов. Ранее Артур Алекперов работал руководителем департаме
28.02.2008 Назначен вице-президент по финансам «Ренова Медиа»

Новым вице-президентом по финансам компании «Ренова Медиа» назначен Алексей Щащаев. Алексей Щащаев родился в Москве в 1973 г. В 1995 г. закончил Государственную академию управления (ныне - ГУУ) им. Серго Орджоникидзе по специальности бухг
27.02.2008 «Ренова Медиа» подписала соглашение с МТРК «Мир»

В кабельных сетях компаний холдинга «Ренова Медиа» началась трансляция передач Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». В результате подписанного между «Ренова Медиа» и МТРК соглашения, доступ к телеканалу получили около
23.01.2008 В «Ренова Медиа» назначен директор департамента слияний и поглощений

С 21 января 2008 г. Александр Третьяков приступил к исполнению обязанностей директора департамента слияний и поглощений компании «Ренова Медиа». Кроме того, с 21 января в компании функционирует новое организационное звено - департамент управления закупками. Возглавил департамент Виктор Чурюкин. Введение в организационной

20.12.2007 «Ренова Медиа» автоматизировала подготовку отчетности по МСФО

Компания «Ренова Медиа» объявила о запуске в эксплуатацию автоматизированной системы подготовки финансовой отчетности, включая и консолидированную отчетность по МСФО. Проект был разработан и реализован с
14.12.2007 Вексельберг занял 6 млрд на «Акадо»

щих активов, так и возможность самостоятельного выхода на интересующие нас рынки, — говорят в „Ренова-Медиа“. — Все будет зависеть от конретных ситуаций и от конкретных предложений».

14.12.2007 Сбербанк предоставил кредит «Ренова Медиа» в размере 6 млрд. рублей

Сбербанк России открыл 2 невозобновляемые кредитные линии «Ренова Медиа» и «Комкор-ТВ», входящим в группу компаний «Ренова Медиа», совокупным лимитом в размере 6 млрд. рублей. Средства будут направлены на финансирование инвестиционных программ «
13.12.2007 В «Ренова Медиа» назначен вице-президент по управлению персоналом

На должность вице-президента по управлению персоналом «Ренова Медиа» назначен Олег Черноусов. Данная должность является новой в структуре управляющей компании «Ренова Медиа». Олег Черноусов будет курировать кадровые вопросы и отвечать за раз
16.10.2007 «Ренова-Медиа» ведет переговоры по покупке польского оператора кабельного ТВ

"Ренова-Медиа" ведет переговоры по покупке с операторами польского рынка кабельного телевидени
21.09.2007 16 октября откроется форум "Инвестиции в цифру"

рий Припачкин – президент Ассоциации Кабельного Телевидения России, председатель совета директоров "Ренова-медиа" Элдар Разроев – генеральный директор компании "Система Масс-медиа" Михаил Силин
07.09.2007 Холдинг «Ренова-Медиа» для консолидации активов создал ЗАО «Ренова-Медиа»

Холдинг «Ренова-Медиа» для консолидации активов создал ЗАО «Ренова-Медиа», сообщает РБК. По сло
07.08.2007 Назначен новый председатель совета директоров Moscow CableCom

Новым председателем совета директоров Moscow CableCom назначен Владимир Сердюк, прежде являвшийся членом совета директоров этой ком
30.07.2007 «Ренова» покажет Уралу платное ТВ

Телекоммуникационный холдинг «Ренова-Медиа» приобрел екатеринбургского оператора кабельного ТВ «Ортикор», имеющего на сегодня около 10 тыс. клиентов кабельного ТВ в третьем по величине городе России. Сумма сделки не разглаш
30.07.2007 «Ренова-Медиа» приобрела екатеринбургского кабельного оператора

Телекоммуникационный холдинг «Ренова-Медиа» приобрел екатеринбургского оператора кабельного телевидения «Ортикор», сообщает РБК. Сумма сделки не раскрывается. Однако, как сообщил РБК источник, близкий к сделке, компания при
20.07.2007 «Ренова Медиа» завершила консолидацию 100% акций Moscow CableСom

Холдинг «Ренова Медиа» завершил консолидацию 100% акций Moscow CableСom, сообщает РБК. «Ренова Меди
11.07.2007 «Ренова-Медиа» хочет 30% Triple Play в Питере

Телекоммуникационный холдинг «Ренова-Медиа», 51% акций которого принадлежит известному предпринимателю-миллиардеру Виктору

10.07.2007 «Ренова-Медиа» приобрела компанию «Технопарк»

Холдинг «Ренова-Медиа» приобрел 100% ООО «Технопарк». Компании «Технопарк» принадлежит опто-волоконная сеть в районе Новокосино. С
10.07.2007 «Ренова Медиа» купила ТКС «Нева»

Телекоммуникационный холдинг «Ренова-Медиа» приобрел крупного петербургского кабельного оператора ТКС «Нева», сообщили в пресс-службе холдинга. ТКС «Нева» образована в июле 2003г. Компания специализируется на предоставлении
06.06.2007 Чистый убыток Moscow CableCom в I квартале увеличился в 2,6 раза

Чистый убыток Moscow CableCom (владеет «Комкор ТВ», торговая марка «Акадо») в I квартале 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. увеличился в 2,6 раза — до $6,675 млн., сообщает РБК. Выручка
04.06.2007 "Ренова-Медиа" планирует привлечь $100 млн

ивлечь средства, заметив лишь, что «ведутся переговоры». «Мы ждем окончания сделки по покупке акций Moscow CableCom, это запланировано на конец июля 2007 г.», — отметил Антон Сергеев. Он н
29.05.2007 "Ренова-Медиа" планирует увеличить капитализацию до $2,5 млрд.

Акционеры холдинга "Ренова-Медиа" главной задачей считают создание к 2009г. компании с капитализацией не менее $2
29.05.2007 «Ренова-медиа» ворвалась на рынок triple play

В ближайшее время домашние пользователи АКАДО («Комкор-ТВ»), «Корпорации EXE» и других операторов, входящих в холдинг «Ренова-медиа», получат возможность подключить услуги IP-телефонии, которые предоставит ИАС («Институт автоматизированных систем») — базовая компании холдинга по услугам фиксированной телефонной
29.05.2007 "Ренова-Медиа" инвестирует в цифровую телефонию 700 млн руб.

Инвестиции холдинга "Ренова-Медиа" в проект цифровой телефонии составят порядка 520-700 млн руб., заявил глава холдинга Юрий Припачкин. Предполагается, что инвестиции окупятся в течение 3,5 лет. Как сообщалось ране
24.05.2007 "Ренова-Медиа" выйдет на рынок цифровой телефонии для частных пользователей

Холдинг «Ренова-Медиа» намерен выйти на рынок цифровой телефонии для частных пользователей в Московском регионе. Как сообщили в пресс-службе компании, на базе входящего в холдинг «Института автоматизиро
17.05.2007 Moscow CableCom получила $10 млн. кредита от Renova Media

которых кабельное телевидение, высокоскоростной доступ в интернет и разнообразные услуги хостинга. Moscow CableCom принадлежит 100% акций оператора. В декабре 2004г. инвестиционная компания Ви
17.05.2007 Moscow CableCom не сдаст отчетность в срок

 г., сообщает РБК. Напомним, что Nasdaq только 10 мая 2007 г. остановила процедуру делистинга акций Moscow CableCom, которая была начата вследствие того, что компания не смогла в срок предостав
10.05.2007 Nasdaq остановил делистинг акций Moscow CableCom

Nasdaq остановил процедуру делистинга акций Moscow CableCom. Как отмечается в материалах, это связано с тем, что компания представила фин
25.04.2007 Renova Media предоставит финансовую помощь Moscow CableCom

Renova Media предоставила финансовые гарантии сроком на 1 год компании Moscow CableCom (владеет «Комкор ТВ», торговая марка «Акадо»), сообщает РБК. Объем финансиров
11.04.2007 «Акадо» выгоняют с Nasdaq

Акции Moscow CableCom могут быть исключены из биржевого списка Nasdaq. Как отмечается в официальном
04.04.2007 Moscow CableCom не сможет предоставить финансовые итоги за 2006 г. в срок

ановку абонентского оборудования. Напомним, что Nasdaq уже несколько раз объявляла о несоответствии Moscow CableCom требованиям биржи в связи с тем, что компания не предоставляла финансовую отч
21.03.2007 Вексельберг начал захват регионального интернет-рынка

Компания «Ренова-Медиа», 51% акций которой принадлежит Виктору Вексельбергу, еще в феврале объявила о п
01.03.2007 "Ренова-Медиа" планирует в 2007 г. увеличить оборот в 1,5 раза

Холдинг «Ренова-Медиа» планирует в 2007 г. увеличить оборот в 1,5 раза. Такие данные привел генеральны
22.02.2007 "Ренова Медиа" и Moscow CableCom подписали окончательное соглашение о слиянии

Компания Renova Media Enterprises («Ренова Медиа») и компания Moscow CableCom (владеет «Комкор-ТВ», торговая марка «Акадо») подписали окончательное соглаше
07.02.2007 «Ренова-Медиа» потеснит питерских интернетчиков

У компании «Ренова-Медиа» самые серьезные намерения относительно петербургского рынка интернет-доступа в 
06.02.2007 «Ренова-Медиа» построит сеть в Петербурге

Холдинг «Ренова-Медиа» объявила о планах выйти в 2007 г. на петербургский рынок широкополосного доступ
05.02.2007 Инвестиции в сети широкополосного доступа Renova Media увеличатся в 3 раза

Инвестиции в строительство сетей широкополосного доступа холдинга Renova Media в 2007 г. увеличатся в три раза по сравнению с 2006 г. и составят $300 млн. Об этом РБК сообщил президент Renova Media, президент Ассоциации кабельного телевидения России Юр
13.12.2006 Аудитор отказался проверять «Акадо»

terhouseCoopers (PWC) отказалась продолжать сотрудничество с американской компанией MoscowCableCom (MOCC), единственный актив которого — 100% акций московского оператора платного телевиден
30.11.2006 "Комкор-ТВ" получил налоговые претензии за 1 полугодие в размере $6,1 млн.

Компания "Комкор-ТВ", принадлежащая Moscow CableCom, получила налоговые претензии за 1 полугодие 2006 г. в размере на $6,1 млн. К

Публикаций - 117, упоминаний - 209

ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 70
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 949 12
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1918 10
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 9
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Совам Телепорт - ВНИИПАС - Всесоюзный научно-исследовательский институт прикладных автоматизированных систем - ИАС - Институт автоматизированных систем 18 8
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 8
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 8
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 8
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 7
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Космос ТВ 44 5
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 5
Microsoft Corporation 25822 5
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
AMT Group - АМТ-Груп 367 5
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МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 3
ТелКо Групп 21 3
Ростелеком 10998 3
МегаФон 10848 3
Cisco Systems 5374 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9528 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 369 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 3
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 3
Питерская группа связистов 441 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Элтел Нетворкс 57 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 55
Columbus Nova - Columbus Nova Capital - Columbus Nova Investments - Columbus Nova Partners - Коламбус Нова, ЛЛК 18 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1160 7
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8944 5
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 2
АВК Инвестментс 5 2
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Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
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Татнефть 244 1
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Champ 16 1
SITA CrewTablet 2 1
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ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
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МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 1
SAS FM - SAS Financial Management 4 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7659 1
Google Android 15305 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 337 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1375 1
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Bending Spoons - Evernote 200 1
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Орлов Николай 14 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19625 23
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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