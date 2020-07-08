Разделы

08.07.2020 ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G

рму OLT (Optical Line Terminal). В отличие от традиционных схем прямого оптоволоконного соединения решение ZTE Combo PON Plus может полностью повторно использовать существующую сетевую инфраструктуру FTTx, такую как шасси OLT, кабельную инфраструктуру, защитные и наружные шкафы, это снизит затраты на развертывание сети и сократит время на предоставление сервиса. Combo PON Plus – это еще одн
23.03.2020 Nokia представила волоконно-оптические продукты для 5G

оторый разгрузит мобильные сети 5G; и несколько инноваций от Nokia Bell Lab, предназначенных для снижения задержки и поддержки бесшовного функционирования услуг 5G. Сочетая сильные стороны технологий FTTH и 5G, Nokia поможет операторам ускорить развертывание сетей 5G и наиболее экономичным способом внедрить гигабитные широкополосные услуги. Чтобы эффективно воспользоваться технологией 5G, о
17.04.2019 Google сломал все дороги в городе, куда поставлял бесплатный интернет, и свернул проект

ация от Google Google согласилась выплатить властям города Луисвилл в штате Кентукки $3,84 млн в течение следующих 20 месяцев, чтобы город смог устранить ущерб, нанесенный его дорогам проектом Google Fiber. Деньги пойдут на удаление оптоволоконных кабелей, проложенных в рамках проекта под дорогами, и на починку самих дорог. Сам сервис Google Fiber, предоставляющий пользователям досту
21.03.2014 В Нью-Мексико завершилось строительство FTTH-сети с использованием технологии GPON

Все больше штатов США лоббируют проекты по внедрению FTTH-сетей (оптоволоконная сеть от узла связи до абонента). К этому их толкает быстрорастущий спрос на высокоскоростной интернет-доступ, обещающий коммерческие выгоды, а также необходимый медиц
22.02.2013 Оптический интернет: Россия растет быстрее всей Европы

Россия заняла шестое место в Европе по проникновению оптических сетей для конечных пользователей FTTH («оптика до квартиры») и FTTB («оптика до здания»). По данным, распространенным Европейс
24.10.2012 Huawei поможет Qtel достичь 100% покрытия FTTH в Катаре

Компания Huawei объявила о продлении контракта с оператором Qtel, в рамках которого будет реализован второй этап развертывания национальной сети на базе сверхширокополосной технологии FTTH (оптоволокно до дома). Благодаря решению SingleFan компании Huawei данная сеть будет обеспечивать покрытие в масштабах всей страны, обеспечивая доступ к услугам связи для всего населения с
27.07.2012 Google запустил сверхскоростной домашний интернет

Компания Google объявила, что, наконец, развернула свою экспериментальную широкополосную сеть Google Fiber со скоростью доступа в интернет около 1 гигабита в секунду в американском городе Канзас-Сити. По словам представителей Google, оптоволоконная сеть интернет-гиганта действительно обеспечив
31.05.2012 Европейский совет FTTH: для операторов настало время прощаться с сетями прошлого поколения

нвестируют средства в обновление устаревших кабельных сетей, задаются вопросом в Европейском совете FTTH. С точки зрения операторов, дальнейшие инвестиции в сети на базе медного кабеля могут ка
07.03.2012 МТС в Казани перевела 50% домохозяйств на технологию FTTH

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о результатах проведенных работ по модернизации фиксированной сети по технологии FTTH (Fiber-to-the-Home). МТС в Казани реализовала первый этап комплексной программы модернизации фиксированной сети ТВТ. 50% домохозяйств переведено на современную технологию FTTH - «оп
07.02.2011 Allied Telesis представила коммутационную платформу SwitchBlade x3112

Компания Allied Telesis представила коммутационную платформу SwitchBlade x3112 FTTx, новейшее пополнение в линейках продукции для инфраструктуры Fiber-to-the-Home/Premise/Node (FTTx). Как отмечают разработчики, высокая гибкость платформы позволяет уменьшить занимае
28.07.2010 Ericsson заключил контракт с Radius Infratel на строительство FTTH-сети в Индии

логика дальнейшего роста объемов сетевого трафика. Гоутон Ачабар (Gowton Achaibar), глава представительства Ericsson в Индии, заметил: «Это соглашение подтверждает огромный потенциал технологии GPON/FTTx в Индии. Мы ожидаем, что к 2015 г. более двух миллионов индийских семей и организаций будут подключены к услугам высокоскоростного широкополосного доступа по технологии GPON». Комплексное

29.03.2010 Deutsche Telekom планирует увеличить инвестиции в развитие FTTH

еллектуальных сетей. Руководство оператора объявило, что в течение следующих трех лет компания инвестирует около 10 млрд евро в развитие трех ключевых направлений: создание сетей оптического доступа (FTTH), модернизацию инфраструктуры мобильных сетей и разработки в сфере технологий предоставления услуг. Представители Deutsche Telekom отмечают, что в Германии используется множество различных
21.04.2009 «Тералинк» построила FTTH-сеть в посёлке Новая Ижора

одаётся телефония, широкополосный интернет и КТВ (технология GPON, Triple Play). Оператором сети является «Санкт-Петербургский Телепорт» - дочерняя компания «Компании ТрансТелеКом». При создании сети FTTH в Новой Ижоре использовалась передовая технология строительства маловолоконных распределительных оптических сетей, разработанная специалистами «Тералинк» - воздушная прокладка оптического

23.09.2008 «Комстар-ОТС» строит мультисервисную FTTB-сеть в Краснодаре

тор связи в ЮФО РФ «Цифровые телефонные сети Юг», входящий в ГК «Комстар-ОТС», приступил к тестовому подключению пользователей к услугам строящейся в Краснодаре сети с использованием технологий FTTB (Fiber-to-the-Building, оптоволокно в здание). В настоящее время в Краснодаре идет создание мощной опорной сети по технологии Fiber-to-the-Building. Оптико-волоконная линия связи подводит
18.04.2008 Huawei построит крупномасштабную сеть FTTH в ОАЭ

Компания Huawei Technologies построит крупномасштабную коммерческую сеть FTTH для оператора Etisalat, лидирующего поставщика интегрированных услуг на Ближнем Востоке в Объединенных Арабских Эмиратах. Возможности сети GPON FTTH, спроектированной Etisalat, обес
22.08.2007 Golden Telcom готовит интернет-экспансию в Петербурге

цию об участии компании в тендере. По словам Сергея Савчука, компанией запущен проект строительства FTTH-сети в Архангельске. Сеть должна заработать в ноябре этого года и будет ориентирована на
19.07.2007 Ericsson заключил первый в Европе договор на создание сети GPON

Компания Ericsson и ведущий поставщик телекоммуникационных услуг на Кипре компания CYTA подписали контракт на поставку оборудования для Fiber-To-The-Home (FTTH) сети, на базе решения GPON (Gigabit Passive Optical Network) от Ericsson. Компания CYTA приступила к предоставлению широкополосных мультимедийных услуг, таких как High Definition TV (до д
10.10.2006 Huawei запускает новое решение - FTTx

Компания Huawei Technologies объявила о выпуске на рынок своего нового решения Terabit SmartAX FTTx. Растущая популярность широкополосной связи и появление современных услуг, требующих большой пропускной способности, таких, как видео по запросу (VoD), игры через интернет и IPTV, сделали

12.04.2004 Allied Telesyn стал основателем европейского Совета FTTH

исло основателей Европейского Совета по развитию волоконных сетей в жилых зонах (Fibre-to the-Home (FTTH) Council Europe) — организации, объединяющей группу ведущих телекоммуникационных ко
31.08.1999 Seagate отгружает миллионный дисковый накопитель с интерфейсом Fiber Channel

Корпорация Seagate Technology, объявила об отгрузке миллионного дискового накопителя с интерфейсом Fiber Channel. Благодаря технологии Fiber Channel дисковые накопители способны напрямую общаться с другими элементами "сети памяти": другими запоминающими устройствами, периферийными уст

