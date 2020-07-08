Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВОЛС FTTH Fiber To The Home Fiber To The X или FTTx оптическое волокно до точки X оптика в дом
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|08.07.2020
|
ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G
рму OLT (Optical Line Terminal). В отличие от традиционных схем прямого оптоволоконного соединения решение ZTE Combo PON Plus может полностью повторно использовать существующую сетевую инфраструктуру FTTx, такую как шасси OLT, кабельную инфраструктуру, защитные и наружные шкафы, это снизит затраты на развертывание сети и сократит время на предоставление сервиса. Combo PON Plus – это еще одн
|23.03.2020
|
Nokia представила волоконно-оптические продукты для 5G
оторый разгрузит мобильные сети 5G; и несколько инноваций от Nokia Bell Lab, предназначенных для снижения задержки и поддержки бесшовного функционирования услуг 5G. Сочетая сильные стороны технологий FTTH и 5G, Nokia поможет операторам ускорить развертывание сетей 5G и наиболее экономичным способом внедрить гигабитные широкополосные услуги. Чтобы эффективно воспользоваться технологией 5G, о
|17.04.2019
|
Google сломал все дороги в городе, куда поставлял бесплатный интернет, и свернул проект
ация от Google Google согласилась выплатить властям города Луисвилл в штате Кентукки $3,84 млн в течение следующих 20 месяцев, чтобы город смог устранить ущерб, нанесенный его дорогам проектом Google Fiber. Деньги пойдут на удаление оптоволоконных кабелей, проложенных в рамках проекта под дорогами, и на починку самих дорог. Сам сервис Google Fiber, предоставляющий пользователям досту
|21.03.2014
|
В Нью-Мексико завершилось строительство FTTH-сети с использованием технологии GPON
Все больше штатов США лоббируют проекты по внедрению FTTH-сетей (оптоволоконная сеть от узла связи до абонента). К этому их толкает быстрорастущий спрос на высокоскоростной интернет-доступ, обещающий коммерческие выгоды, а также необходимый медиц
|22.02.2013
|
Оптический интернет: Россия растет быстрее всей Европы
Россия заняла шестое место в Европе по проникновению оптических сетей для конечных пользователей FTTH («оптика до квартиры») и FTTB («оптика до здания»). По данным, распространенным Европейс
|24.10.2012
|
Huawei поможет Qtel достичь 100% покрытия FTTH в Катаре
Компания Huawei объявила о продлении контракта с оператором Qtel, в рамках которого будет реализован второй этап развертывания национальной сети на базе сверхширокополосной технологии FTTH (оптоволокно до дома). Благодаря решению SingleFan компании Huawei данная сеть будет обеспечивать покрытие в масштабах всей страны, обеспечивая доступ к услугам связи для всего населения с
|27.07.2012
|
Google запустил сверхскоростной домашний интернет
Компания Google объявила, что, наконец, развернула свою экспериментальную широкополосную сеть Google Fiber со скоростью доступа в интернет около 1 гигабита в секунду в американском городе Канзас-Сити. По словам представителей Google, оптоволоконная сеть интернет-гиганта действительно обеспечив
|31.05.2012
|
Европейский совет FTTH: для операторов настало время прощаться с сетями прошлого поколения
нвестируют средства в обновление устаревших кабельных сетей, задаются вопросом в Европейском совете FTTH. С точки зрения операторов, дальнейшие инвестиции в сети на базе медного кабеля могут ка
|07.03.2012
|
МТС в Казани перевела 50% домохозяйств на технологию FTTH
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о результатах проведенных работ по модернизации фиксированной сети по технологии FTTH (Fiber-to-the-Home). МТС в Казани реализовала первый этап комплексной программы модернизации фиксированной сети ТВТ. 50% домохозяйств переведено на современную технологию FTTH - «оп
|07.02.2011
|
Allied Telesis представила коммутационную платформу SwitchBlade x3112
Компания Allied Telesis представила коммутационную платформу SwitchBlade x3112 FTTx, новейшее пополнение в линейках продукции для инфраструктуры Fiber-to-the-Home/Premise/Node (FTTx). Как отмечают разработчики, высокая гибкость платформы позволяет уменьшить занимае
|28.07.2010
|
Ericsson заключил контракт с Radius Infratel на строительство FTTH-сети в Индии
логика дальнейшего роста объемов сетевого трафика. Гоутон Ачабар (Gowton Achaibar), глава представительства Ericsson в Индии, заметил: «Это соглашение подтверждает огромный потенциал технологии GPON/FTTx в Индии. Мы ожидаем, что к 2015 г. более двух миллионов индийских семей и организаций будут подключены к услугам высокоскоростного широкополосного доступа по технологии GPON». Комплексное
|29.03.2010
|
Deutsche Telekom планирует увеличить инвестиции в развитие FTTH
еллектуальных сетей. Руководство оператора объявило, что в течение следующих трех лет компания инвестирует около 10 млрд евро в развитие трех ключевых направлений: создание сетей оптического доступа (FTTH), модернизацию инфраструктуры мобильных сетей и разработки в сфере технологий предоставления услуг. Представители Deutsche Telekom отмечают, что в Германии используется множество различных
|21.04.2009
|
«Тералинк» построила FTTH-сеть в посёлке Новая Ижора
одаётся телефония, широкополосный интернет и КТВ (технология GPON, Triple Play). Оператором сети является «Санкт-Петербургский Телепорт» - дочерняя компания «Компании ТрансТелеКом». При создании сети FTTH в Новой Ижоре использовалась передовая технология строительства маловолоконных распределительных оптических сетей, разработанная специалистами «Тералинк» - воздушная прокладка оптического
|23.09.2008
|
«Комстар-ОТС» строит мультисервисную FTTB-сеть в Краснодаре
тор связи в ЮФО РФ «Цифровые телефонные сети Юг», входящий в ГК «Комстар-ОТС», приступил к тестовому подключению пользователей к услугам строящейся в Краснодаре сети с использованием технологий FTTB (Fiber-to-the-Building, оптоволокно в здание). В настоящее время в Краснодаре идет создание мощной опорной сети по технологии Fiber-to-the-Building. Оптико-волоконная линия связи подводит
|18.04.2008
|
Huawei построит крупномасштабную сеть FTTH в ОАЭ
Компания Huawei Technologies построит крупномасштабную коммерческую сеть FTTH для оператора Etisalat, лидирующего поставщика интегрированных услуг на Ближнем Востоке в Объединенных Арабских Эмиратах. Возможности сети GPON FTTH, спроектированной Etisalat, обес
|22.08.2007
|
Golden Telcom готовит интернет-экспансию в Петербурге
цию об участии компании в тендере. По словам Сергея Савчука, компанией запущен проект строительства FTTH-сети в Архангельске. Сеть должна заработать в ноябре этого года и будет ориентирована на
|19.07.2007
|
Ericsson заключил первый в Европе договор на создание сети GPON
Компания Ericsson и ведущий поставщик телекоммуникационных услуг на Кипре компания CYTA подписали контракт на поставку оборудования для Fiber-To-The-Home (FTTH) сети, на базе решения GPON (Gigabit Passive Optical Network) от Ericsson. Компания CYTA приступила к предоставлению широкополосных мультимедийных услуг, таких как High Definition TV (до д
|10.10.2006
|
Huawei запускает новое решение - FTTx
Компания Huawei Technologies объявила о выпуске на рынок своего нового решения Terabit SmartAX FTTx. Растущая популярность широкополосной связи и появление современных услуг, требующих большой пропускной способности, таких, как видео по запросу (VoD), игры через интернет и IPTV, сделали
|12.04.2004
|
Allied Telesyn стал основателем европейского Совета FTTH
исло основателей Европейского Совета по развитию волоконных сетей в жилых зонах (Fibre-to the-Home (FTTH) Council Europe) — организации, объединяющей группу ведущих телекоммуникационных ко
|31.08.1999
|
Seagate отгружает миллионный дисковый накопитель с интерфейсом Fiber Channel
Корпорация Seagate Technology, объявила об отгрузке миллионного дискового накопителя с интерфейсом Fiber Channel. Благодаря технологии Fiber Channel дисковые накопители способны напрямую общаться с другими элементами "сети памяти": другими запоминающими устройствами, периферийными уст
ВОЛС и организации, системы, технологии, персоны:
|Кусков Денис 221 5
|Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 4
|Приданцев Сергей 148 3
|Кореш Виктор 82 3
|Солонин Виталий 89 3
|Курин Вадим 11 3
|Путин Владимир 3362 3
|Рейман Леонид 1059 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Тихонов Александр 68 2
|Провоторов Александр 157 2
|Новиков Дмитрий 41 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Семериков Андрей 37 2
|Балаценко Андрей 32 2
|Анкилов Константин 115 2
|Изумрудов Олег 41 2
|Зайцев Павел 46 2
|Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 2
|Ткачук Лариса 53 2
|Богатов Антон 79 2
|Голубева Надежда 43 2
|Акулич Владимир 42 2
|Клягин Максим 29 2
|Алаев Владимир 16 2
|Синюков Виктор 11 2
|Зайцев Дмитрий 14 2
|Савчук Сергей 8 2
|Портной Сергей 9 2
|Косинов Михаил 14 2
|Нартов Максим 28 2
|Кулибанова Виктория 3 2
|Гапонцев Валентин 12 2
|Wood Rupert - Вуд Руперт 5 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Малофеев Константин 117 2
|Осеевский Михаил 333 2
|Мордашов Алексей 60 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Есекеев Куанышбек 36 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411194, в очереди разбора - 730844.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.