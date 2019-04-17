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Google Fiber

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.04.2019 Google сломал все дороги в городе, куда поставлял бесплатный интернет, и свернул проект 1
05.07.2013 Европа построит 100-гигабитные сети 1
15.11.2012 Первые жители Канзас-сити получили Google Fiber 2
02.11.2012 Для "умных" ТВ нужна оптика 1
27.07.2012 Google запустил сверхскоростной домашний интернет 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Google Fiber и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 5
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Verizon - WorldCom 501 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Samsung Electronics 11065 1
Cisco Systems 5372 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
LG Electronics 3735 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Philips 2099 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
AT&T Inc 1726 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Фонд цифрового равенства Луисвилля 1 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 257 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Умные платформы 1988 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 1
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 1
BBC iPlayer 10 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
Google Android TV 381 1
Арсентьев Андрей 79 1
Ершов Aндрей 1 1
Kroes Neelie - Кроес Нили - Кроэс Нейли 35 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
США - Миссури - Канзас-Сити 107 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Япония 13807 2
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
США - Калифорния - Сан-Диего 370 1
США - Кентукки - Луисвилл 9 1
США - Кентукки 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
США - Калифорния 4829 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Аренда 2687 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Металлы - Медь - Copper 862 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Digital Universe - Цифровая Вселенная 38 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
The Verge - Издание 619 1
NPD DisplaySearch 285 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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