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Google Nexus серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств

Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.09.2016 Обзор смартфона Huawei Google Nexus 6P и фитнес-браслета Honor Band B0

Huawei Google Nexus 6P На всякий случай напомним, что Nexus — это линейка «эталонных» Android-смартф
23.12.2015 Новый эталонный смартфон Google Nexus расплавился на глазах у владельца

Nexus 5X с расплавленным корпусом Пользователь Reddit сообщил о том задней стенки смартфона Nexus 5X. Это первый подобный случай, отмечают зарубежные СМИ. «Я находился на улице, когда внезапно почувствовал жар в своем кармане. Я вынул смартфон из кармана, после чего услышал шипящий зв
30.09.2015 Android 6.0 Marshmallow придёт вместе с LG Nexus 5X

Линейка Nexus в этом году пополнилась смартфоном Nexus 5X, который стал совместным детищем компаний LG и Google. Традиционно для марки Nexus новый аппарат поступит в продажу с самой свежей из доступных на текущий момент версий операционной си
30.09.2015 Практичность и рациональность. Главные итоги презентации Google

делают Nexus-продукты, напоминает долгожданное воссоединение легендарной рок-группы. Два года назад Nexus 5 стал хитом, затем Google сделала ставку на Motorola, но теперь на сцене снова корейцы
23.09.2015 Опубликовано первое фото нового «эталонного» смартфона Google Nexus

X будет компания LG Electronics, отвечавшая за выпуск «эталонного» смартфона предыдущего поколения, Nexus 5.Коробочная упаковка для Nexus 6PВозможная дата анонсаНа днях стала известна возможная
04.09.2015 Стали известны цены новых эталонных смартфонов Google Nexus

нижней части. По данным ibtimes.com, цена LG Nexus 5X должна быть на $50 выше, чем у оригинального Nexus 5 2013 г. Ресурс считает, что новые устройства с памятью 16 ГБ станут стоить от $399, в
12.12.2014 Google спешно снял с производства эталонный Nexus 5

Google снял с производства смартфон Nexus 5. Об этом британскому изданию TechRadar сообщил представитель корпорации. Он рекомендо
15.10.2014 Google представил эталонные смартфон и планшет Nexus на базе Android 5.0 Lollipop

и поддержкой LTE будет продаваться за $600. Сравнение характеристик Nexus 6 и модели прошлого года Nexus 5 Характеристика Nexus 6 Nexus 5 Параметры дисплея 6 дюймов, 2560 x 1440, 493 pp
13.08.2014 Рассекречены характеристики будущего эталонного «гуглофона» Nexus 6

le традиционно выпускает новый смартфон после анонса каждой новой версии Android. Предыдущий Nexus, Nexus 5, был представлен в октябре 2013 г., а Nexus 4 — в октябре 2012 г. Линейка Nexus, вклю
30.04.2014 Google откажется от эталонных Android-смартфонов Nexus ради нового проекта

выпущено пять поколений смартфонов Nexus, включая One. Нынешнее поколение «эталонного смартфона» - Nexus 5 с прошивкой Android 4.4 (KitKat). Помимо смартфонов, под брендом Nexus компания выпус
19.02.2014 Обзор новейшего эталонного смартфона Google Nexus 5 от LG

ителей чаще всего встречаются с подобными нареканиями: небольшие «тормоза», чрезмерное использование оперативной памяти, ненужные сервисы и виджеты, которые отнимают драгоценные ресурсы смартфона. LG Nexus 5   Отсутствие подобных проблем привлекает многочисленных поклонников «чистого» продукта, который намного легче настраивать под себя. При этом все обновления операционной системы будут мг
12.11.2013 Стала известна официальная цена «эталонного» смартфона Nexus 5 в России

Компания «Связной» начала принимать предзаказы на новый «эталонный» смартфон на Android - Nexus 5. Устройство предлагается в черном и белом корпусе. Объем встроенной памяти и в том, и
07.11.2013 Впечатления от Android 4.4 Kit Kat на примере знакомства со смартфоном LG Nexus 5

о KitKat он так и не получил. Как и все остальные «Нексусы», впрочем: на сегодняшний день только LG Nexus 5 позволено его иметь – к нему мы и перейдем. Новый Nexus Как уже было сказано, вместе

01.11.2013 Google представил новый эталонный смартфон Nexus 5 и Android KitKat

Корпорация Google официально представила свой новый эталонный Android-смартфон - Nexus 5, - разработанный совместно с LG. Nexus 5 оснащен 4,95-дюймовым IPS-дисплеем с

18.10.2013 Google проболтался о цене будущего эталонного смартфона Nexus 5. Новые фото

Товарная карточка смартфона Nexus 5 на короткое время появилась в интернет-магазине Google Play, сообщает Android Police.
15.10.2013 Названа дата анонса «умных» часов Google Gem Nexus

я информационного ресурса AndroidPolice.com. Предполагается, что устройство войдет в семейство продуктов под брендом Nexus, в которое в настоящее время входят планшеты и смартфоны, и будет называться Google Gem Nexus. Ожидается, что устройство будет представлено одновременно с новой версией Android, под кодовым названием KitKat, и поступит в продажу с этой версией платформы. Напомним, что а
14.10.2013 Перед анонсом эталонного Android-смартфона LG Nexus 5 в Сеть попало его видео

Ресурс Android Central опубликовал 7-минутный видеоролик с прототипом смартфона LG Nexus 5. Как отмечает PhoneArena, это первый ролик подобного качества. Nexus 5 обладает корпусом черного цвета. Передняя панель корпуса глянцевая, задняя - матовой. В выключенном состоян
07.10.2013 Опубликованы характеристики будущего эталонного смартфона Google Nexus 5

Веб-сайт Android Police опубликовал инструкцию по эксплуатации смартфона LG Nexus 5 (LG-D821), анонс которого ожидается в скором времени. Из инструкции стали известны ха
16.09.2013 Названа дата появления эталонного Android-смартфона Nexus 5

н на 14 октября. Одновременно с ним корпорация Google представит новый эталонный Android-смартфон - Nexus 5, - сообщает ресурс Ausdroid. Ранее уже стало известно, что новая версия Android будет
28.08.2013 Google обрушил цены на эталонный Android-смартфон Nexus 4

анимается LG Electronics. Ранее эталонные Android-смартфоны выпускали Samsung и HTC. Ожидается, что Nexus 5 поступит в продажу с ОС Android, 5.0 Key Lime Pie, однако когда эта версия платформы

23.08.2013 Эксперты рекомендуют не покупать новый планшет Google

Планшет Google Nexus 7 второго поколения не рекомендуется к покупке, такой вывод сделало популярное и
14.08.2013 Google выпустила Nexus 7 в «сыром» виде

ели интернет пополнился многочисленными жалобами на работу функции GPS и сенсорного экрана планшета Google Nexus 7, а также на отсутствие достаточного количества приложений, адаптированных под

29.07.2013 Почему Google взялась за ум: первый взгляд на Android 4.3 и Google Nexus 7 II. СКРИНШОТЫ

. Чтобы разочаровать всех сразу – визуальных отличий вы не заметите. В распоряжении автора был ASUS Nexus 7, и обновление установилось полуавтоматически в день написания этой статьи, и никаких

24.07.2013 Новый планшет Google полностью рассекречен до официального анонса

Американская сеть магазинов Best Buy опубликовала описание, фотографии и стоимость планшета Google Nexus 7 второго поколения, хотя официально данное устройство еще не было анонсировано,
28.05.2013 LG представил Nexus 4 в белом исполнении и отказался от Nexus 5

Стоимость LG Nexus 4 в белом исполнении, с 8 ГБ памяти, в США составит $299. Следующий «гуглофон», Nexus 5, будет производить уже не LG, сообщает Pocketnow со ссылкой на вице-президента европе
12.04.2013 LG Nexus 4: Обзор эталонного смартфона от Google

Родным братом смартфона LG Google Nexus 4 является LG Optimus G, обзор которого мы не так давно уже публиковали. Хотя да
18.03.2013 Раскрыты характеристики нового эталонного «гуглофона» Nexus 5

В Сети впервые опубликовааны характеристики следующего фирменного смартфона Google - Nexus 5. Их опубликовал ресурс Android and Me. По информации издания, выпускать устройство по
18.02.2013 Ubuntu для смартфонов появится 21 февраля. ВИДЕО

anonical объявила о том, что образ мобильной операционной системы Ubuntu для установки на смартфоны Nexus 4 и Galaxy Nexus будет готов к 21 февраля. Установить его на свои смартфоны смогут бесп
13.02.2013 В смартфоне Nexus 4 обнаружена аппаратная поддержка LTE

Специалисты, разобравшие Nexus 4, обнаружили в нем аппаратную поддержку стандарта мобильной связи четвертого поколения LTE, хотя в официальной спецификации поддержка LTE не стоит, сообщает сайт CNet. Поддержка LTE знач
25.01.2013 Nexus 4 начал продаваться в России

мпании LG, Google и федеральная торговая сеть «Связной» объявили о начале продаж в России смартфона Nexus 4. Смартфон Nexus 4 имеет высококачественный 4,7-дюймовый дисплей на матрице IPS
15.01.2013 Новый «гуглофон» Nexus 4 анонсирован в России

ки microSD не предусмотрено) составит 19990 руб. Nexus 4 является четвертым смартфоном Google после Nexus One и Nexus S, выпущенных в начале и в конце 2010 г., и Galaxy Nexus, который появился

11.01.2013 Тест планшета ASUS Google Nexus 7: великолепная семерка

но для Google и работающие всегда на актуальной версии андроида, и составляют семейство Nexus. ASUS Google Nexus 7 В разное время разработчиками смартфонов Nexus выступали наиболее перспективны
06.11.2012 Первый взгляд на Android 4.2 и супер-планшет Samsung Google Nexus 10

ю коллекцию. Правда, одним смартфоном на этот раз дело не ограничилось. Но об этом – чуть позже. LG Nexus 4 Смартфон получился очень даже впечатляющий по техническим характеристикам. Вообще, ск
31.10.2012 Обнародована стоимость Nexus 4, 7 и 10 в Европе

Стоимость смартфона Google Nexus 4 на европейском рынке составляет 299 евро за модель с 8 ГБ памяти и 349 евро за
30.10.2012 Google представил новый смартфон и 10-дюймовый планшет

также объявила об обновлении планшета Nexus 7, представленного в июне этого года. Новый смартфон - Nexus 4 - был разработан совместно с LG Electronics и базируется на обновленной версии платфо
25.10.2012 В Сеть утекли характеристики нового эталонного смартфона Google Nexus 4. ФОТО

ошибке открыл публичный доступ к веб-странице предварительного заказа нового флагманского смартфона Google Nexus 4. К моменту публикации этого материала, доступ к странице прекращен, однако раз
10.10.2012 Официальные продажи планшета Google Nexus 7 начинаются в России

«М.Видео» первой среди российских ритейлеров объявила о намерении приступить к продажам планшета Google Nexus 7 - с 12 октября 2012 г. Nexus 7 представляет собой первый планшетный компьютер

09.10.2012 Покупатель случайно получил несуществующий планшет Google Nexus 7 c 32 ГБ памяти

Покупатель в Японии, получив новый планшет Google Nexus 7, обнаружил, что устройство имеет 32 ГБ встроенной флэш-памяти, сообщает Engadget. Ком
28.09.2012 Планшеты Google станут вдвое дешевле

й на источники в индустрии. Партнером по проекту является Asustek, которая выпускает планшет Google Nexus 7. Издание не уточнило, дисплеем какого размера будут оснащаться модели, но в тексте го
25.09.2012 Рассекречен новый смартфон Google Nexus

Новый смартфон Google Nexus - не что иное как Droid Incredible X или One X, устройство компании HTC, слух о


Публикаций - 479, упоминаний - 828

Google Nexus и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 311
Samsung Electronics 11065 192
Apple Inc 13156 178
HTC Corporation 1512 126
LG Electronics 3735 101
Microsoft Corporation 25775 52
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 49
Lenovo Motorola 3566 47
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 42
Qualcomm Technologies 1974 41
Nvidia Corp 4002 40
Huawei 4677 36
X Corp - Twitter 2938 31
Lenovo Group 2447 29
Acer Group - Acer Inc 2776 29
Sony 6739 28
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 25
Amazon Inc - Amazon.com 3277 22
Intel Corporation 12811 20
Meta Platforms - Facebook 4621 17
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 15
Xiaomi - Сяоми 2232 15
MediaTek - Ralink 595 14
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 12
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 11
AT&T Inc 1726 11
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 10
Toshiba Corporation 2980 10
Best Buy 223 9
Motorola Inc 1156 9
МегаФон 10742 9
Yandex - Яндекс 9216 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Sharp Corporation 1062 9
HP Inc. 5883 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
ZTE Corporation 800 7
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 30 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Связной ГК 1401 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 7
Barnes & Noble 171 7
Евросеть 1421 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 5
eBay Inc 1640 5
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 4
Carphone Warehouse 43 4
Visa International 1993 4
Carl Zeiss AG 307 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 3
Резонанс НПП 407 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Совкомбанк Совесть 279 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Щука - дизайн-студия 26 2
Белый Ветер 365 2
Swarovski AG 74 2
RadioShack - Radio Shack 16 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Ford 435 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Starbucks 91 1
Nike 195 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
Citi - Citibank 158 1
Связной Логистика 16 1
TripAdvisor 41 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 7
Судебная власть - Judicial power 2500 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Демократическая политическая партия США 122 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 241
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 213
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