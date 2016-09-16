Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств

Обзор смартфона Huawei Google Nexus 6P и фитнес-браслета Honor Band B0 Huawei Google Nexus 6P На всякий случай напомним, что Nexus — это линейка «эталонных» Android-смартф

Новый эталонный смартфон Google Nexus расплавился на глазах у владельца Nexus 5X с расплавленным корпусом Пользователь Reddit сообщил о том задней стенки смартфона Nexus 5X. Это первый подобный случай, отмечают зарубежные СМИ. «Я находился на улице, когда внезапно почувствовал жар в своем кармане. Я вынул смартфон из кармана, после чего услышал шипящий зв

Android 6.0 Marshmallow придёт вместе с LG Nexus 5X Линейка Nexus в этом году пополнилась смартфоном Nexus 5X, который стал совместным детищем компаний LG и Google. Традиционно для марки Nexus новый аппарат поступит в продажу с самой свежей из доступных на текущий момент версий операционной си

Практичность и рациональность. Главные итоги презентации Google делают Nexus-продукты, напоминает долгожданное воссоединение легендарной рок-группы. Два года назад Nexus 5 стал хитом, затем Google сделала ставку на Motorola, но теперь на сцене снова корейцы

Опубликовано первое фото нового «эталонного» смартфона Google Nexus X будет компания LG Electronics, отвечавшая за выпуск «эталонного» смартфона предыдущего поколения, Nexus 5.Коробочная упаковка для Nexus 6PВозможная дата анонсаНа днях стала известна возможная

Стали известны цены новых эталонных смартфонов Google Nexus нижней части. По данным ibtimes.com, цена LG Nexus 5X должна быть на $50 выше, чем у оригинального Nexus 5 2013 г. Ресурс считает, что новые устройства с памятью 16 ГБ станут стоить от $399, в

Google спешно снял с производства эталонный Nexus 5 Google снял с производства смартфон Nexus 5. Об этом британскому изданию TechRadar сообщил представитель корпорации. Он рекомендо

Google представил эталонные смартфон и планшет Nexus на базе Android 5.0 Lollipop и поддержкой LTE будет продаваться за $600. Сравнение характеристик Nexus 6 и модели прошлого года Nexus 5 Характеристика Nexus 6 Nexus 5 Параметры дисплея 6 дюймов, 2560 x 1440, 493 pp

Рассекречены характеристики будущего эталонного «гуглофона» Nexus 6 le традиционно выпускает новый смартфон после анонса каждой новой версии Android. Предыдущий Nexus, Nexus 5, был представлен в октябре 2013 г., а Nexus 4 — в октябре 2012 г. Линейка Nexus, вклю

Google откажется от эталонных Android-смартфонов Nexus ради нового проекта выпущено пять поколений смартфонов Nexus, включая One. Нынешнее поколение «эталонного смартфона» - Nexus 5 с прошивкой Android 4.4 (KitKat). Помимо смартфонов, под брендом Nexus компания выпус

Обзор новейшего эталонного смартфона Google Nexus 5 от LG ителей чаще всего встречаются с подобными нареканиями: небольшие «тормоза», чрезмерное использование оперативной памяти, ненужные сервисы и виджеты, которые отнимают драгоценные ресурсы смартфона. LG Nexus 5 Отсутствие подобных проблем привлекает многочисленных поклонников «чистого» продукта, который намного легче настраивать под себя. При этом все обновления операционной системы будут мг

Стала известна официальная цена «эталонного» смартфона Nexus 5 в России Компания «Связной» начала принимать предзаказы на новый «эталонный» смартфон на Android - Nexus 5. Устройство предлагается в черном и белом корпусе. Объем встроенной памяти и в том, и

Впечатления от Android 4.4 Kit Kat на примере знакомства со смартфоном LG Nexus 5 о KitKat он так и не получил. Как и все остальные «Нексусы», впрочем: на сегодняшний день только LG Nexus 5 позволено его иметь – к нему мы и перейдем. Новый Nexus Как уже было сказано, вместе

Google представил новый эталонный смартфон Nexus 5 и Android KitKat Корпорация Google официально представила свой новый эталонный Android-смартфон - Nexus 5, - разработанный совместно с LG. Nexus 5 оснащен 4,95-дюймовым IPS-дисплеем с

Google проболтался о цене будущего эталонного смартфона Nexus 5. Новые фото Товарная карточка смартфона Nexus 5 на короткое время появилась в интернет-магазине Google Play, сообщает Android Police.

Названа дата анонса «умных» часов Google Gem Nexus я информационного ресурса AndroidPolice.com. Предполагается, что устройство войдет в семейство продуктов под брендом Nexus, в которое в настоящее время входят планшеты и смартфоны, и будет называться Google Gem Nexus. Ожидается, что устройство будет представлено одновременно с новой версией Android, под кодовым названием KitKat, и поступит в продажу с этой версией платформы. Напомним, что а

Перед анонсом эталонного Android-смартфона LG Nexus 5 в Сеть попало его видео Ресурс Android Central опубликовал 7-минутный видеоролик с прототипом смартфона LG Nexus 5. Как отмечает PhoneArena, это первый ролик подобного качества. Nexus 5 обладает корпусом черного цвета. Передняя панель корпуса глянцевая, задняя - матовой. В выключенном состоян

Опубликованы характеристики будущего эталонного смартфона Google Nexus 5 Веб-сайт Android Police опубликовал инструкцию по эксплуатации смартфона LG Nexus 5 (LG-D821), анонс которого ожидается в скором времени. Из инструкции стали известны ха

Названа дата появления эталонного Android-смартфона Nexus 5 н на 14 октября. Одновременно с ним корпорация Google представит новый эталонный Android-смартфон - Nexus 5, - сообщает ресурс Ausdroid. Ранее уже стало известно, что новая версия Android будет

Google обрушил цены на эталонный Android-смартфон Nexus 4 анимается LG Electronics. Ранее эталонные Android-смартфоны выпускали Samsung и HTC. Ожидается, что Nexus 5 поступит в продажу с ОС Android, 5.0 Key Lime Pie, однако когда эта версия платформы

Эксперты рекомендуют не покупать новый планшет Google Планшет Google Nexus 7 второго поколения не рекомендуется к покупке, такой вывод сделало популярное и

Google выпустила Nexus 7 в «сыром» виде ели интернет пополнился многочисленными жалобами на работу функции GPS и сенсорного экрана планшета Google Nexus 7, а также на отсутствие достаточного количества приложений, адаптированных под

Почему Google взялась за ум: первый взгляд на Android 4.3 и Google Nexus 7 II. СКРИНШОТЫ . Чтобы разочаровать всех сразу – визуальных отличий вы не заметите. В распоряжении автора был ASUS Nexus 7, и обновление установилось полуавтоматически в день написания этой статьи, и никаких

Новый планшет Google полностью рассекречен до официального анонса Американская сеть магазинов Best Buy опубликовала описание, фотографии и стоимость планшета Google Nexus 7 второго поколения, хотя официально данное устройство еще не было анонсировано,

LG представил Nexus 4 в белом исполнении и отказался от Nexus 5 Стоимость LG Nexus 4 в белом исполнении, с 8 ГБ памяти, в США составит $299. Следующий «гуглофон», Nexus 5, будет производить уже не LG, сообщает Pocketnow со ссылкой на вице-президента европе

LG Nexus 4: Обзор эталонного смартфона от Google Родным братом смартфона LG Google Nexus 4 является LG Optimus G, обзор которого мы не так давно уже публиковали. Хотя да

Раскрыты характеристики нового эталонного «гуглофона» Nexus 5 В Сети впервые опубликовааны характеристики следующего фирменного смартфона Google - Nexus 5. Их опубликовал ресурс Android and Me. По информации издания, выпускать устройство по

Ubuntu для смартфонов появится 21 февраля. ВИДЕО anonical объявила о том, что образ мобильной операционной системы Ubuntu для установки на смартфоны Nexus 4 и Galaxy Nexus будет готов к 21 февраля. Установить его на свои смартфоны смогут бесп

В смартфоне Nexus 4 обнаружена аппаратная поддержка LTE Специалисты, разобравшие Nexus 4, обнаружили в нем аппаратную поддержку стандарта мобильной связи четвертого поколения LTE, хотя в официальной спецификации поддержка LTE не стоит, сообщает сайт CNet. Поддержка LTE знач

Nexus 4 начал продаваться в России мпании LG, Google и федеральная торговая сеть «Связной» объявили о начале продаж в России смартфона Nexus 4. Смартфон Nexus 4 имеет высококачественный 4,7-дюймовый дисплей на матрице IPS

Новый «гуглофон» Nexus 4 анонсирован в России ки microSD не предусмотрено) составит 19990 руб. Nexus 4 является четвертым смартфоном Google после Nexus One и Nexus S, выпущенных в начале и в конце 2010 г., и Galaxy Nexus, который появился

Тест планшета ASUS Google Nexus 7: великолепная семерка но для Google и работающие всегда на актуальной версии андроида, и составляют семейство Nexus. ASUS Google Nexus 7 В разное время разработчиками смартфонов Nexus выступали наиболее перспективны

Первый взгляд на Android 4.2 и супер-планшет Samsung Google Nexus 10 ю коллекцию. Правда, одним смартфоном на этот раз дело не ограничилось. Но об этом – чуть позже. LG Nexus 4 Смартфон получился очень даже впечатляющий по техническим характеристикам. Вообще, ск

Обнародована стоимость Nexus 4, 7 и 10 в Европе Стоимость смартфона Google Nexus 4 на европейском рынке составляет 299 евро за модель с 8 ГБ памяти и 349 евро за

Google представил новый смартфон и 10-дюймовый планшет также объявила об обновлении планшета Nexus 7, представленного в июне этого года. Новый смартфон - Nexus 4 - был разработан совместно с LG Electronics и базируется на обновленной версии платфо

В Сеть утекли характеристики нового эталонного смартфона Google Nexus 4. ФОТО ошибке открыл публичный доступ к веб-странице предварительного заказа нового флагманского смартфона Google Nexus 4. К моменту публикации этого материала, доступ к странице прекращен, однако раз

Официальные продажи планшета Google Nexus 7 начинаются в России «М.Видео» первой среди российских ритейлеров объявила о намерении приступить к продажам планшета Google Nexus 7 - с 12 октября 2012 г. Nexus 7 представляет собой первый планшетный компьютер

Покупатель случайно получил несуществующий планшет Google Nexus 7 c 32 ГБ памяти Покупатель в Японии, получив новый планшет Google Nexus 7, обнаружил, что устройство имеет 32 ГБ встроенной флэш-памяти, сообщает Engadget. Ком

Планшеты Google станут вдвое дешевле й на источники в индустрии. Партнером по проекту является Asustek, которая выпускает планшет Google Nexus 7. Издание не уточнило, дисплеем какого размера будут оснащаться модели, но в тексте го