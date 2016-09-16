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Google Nexus серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.09.2016
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Обзор смартфона Huawei Google Nexus 6P и фитнес-браслета Honor Band B0
Huawei Google Nexus 6P На всякий случай напомним, что Nexus — это линейка «эталонных» Android-смартф
|23.12.2015
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Новый эталонный смартфон Google Nexus расплавился на глазах у владельца
Nexus 5X с расплавленным корпусом Пользователь Reddit сообщил о том задней стенки смартфона Nexus 5X. Это первый подобный случай, отмечают зарубежные СМИ. «Я находился на улице, когда внезапно почувствовал жар в своем кармане. Я вынул смартфон из кармана, после чего услышал шипящий зв
|30.09.2015
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Android 6.0 Marshmallow придёт вместе с LG Nexus 5X
Линейка Nexus в этом году пополнилась смартфоном Nexus 5X, который стал совместным детищем компаний LG и Google. Традиционно для марки Nexus новый аппарат поступит в продажу с самой свежей из доступных на текущий момент версий операционной си
|30.09.2015
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Практичность и рациональность. Главные итоги презентации Google
делают Nexus-продукты, напоминает долгожданное воссоединение легендарной рок-группы. Два года назад Nexus 5 стал хитом, затем Google сделала ставку на Motorola, но теперь на сцене снова корейцы
|23.09.2015
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Опубликовано первое фото нового «эталонного» смартфона Google Nexus
X будет компания LG Electronics, отвечавшая за выпуск «эталонного» смартфона предыдущего поколения, Nexus 5.Коробочная упаковка для Nexus 6PВозможная дата анонсаНа днях стала известна возможная
|04.09.2015
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Стали известны цены новых эталонных смартфонов Google Nexus
нижней части. По данным ibtimes.com, цена LG Nexus 5X должна быть на $50 выше, чем у оригинального Nexus 5 2013 г. Ресурс считает, что новые устройства с памятью 16 ГБ станут стоить от $399, в
|12.12.2014
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Google спешно снял с производства эталонный Nexus 5
Google снял с производства смартфон Nexus 5. Об этом британскому изданию TechRadar сообщил представитель корпорации. Он рекомендо
|15.10.2014
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Google представил эталонные смартфон и планшет Nexus на базе Android 5.0 Lollipop
и поддержкой LTE будет продаваться за $600. Сравнение характеристик Nexus 6 и модели прошлого года Nexus 5 Характеристика Nexus 6 Nexus 5 Параметры дисплея 6 дюймов, 2560 x 1440, 493 pp
|13.08.2014
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Рассекречены характеристики будущего эталонного «гуглофона» Nexus 6
le традиционно выпускает новый смартфон после анонса каждой новой версии Android. Предыдущий Nexus, Nexus 5, был представлен в октябре 2013 г., а Nexus 4 — в октябре 2012 г. Линейка Nexus, вклю
|30.04.2014
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Google откажется от эталонных Android-смартфонов Nexus ради нового проекта
выпущено пять поколений смартфонов Nexus, включая One. Нынешнее поколение «эталонного смартфона» - Nexus 5 с прошивкой Android 4.4 (KitKat). Помимо смартфонов, под брендом Nexus компания выпус
|19.02.2014
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Обзор новейшего эталонного смартфона Google Nexus 5 от LG
ителей чаще всего встречаются с подобными нареканиями: небольшие «тормоза», чрезмерное использование оперативной памяти, ненужные сервисы и виджеты, которые отнимают драгоценные ресурсы смартфона. LG Nexus 5 Отсутствие подобных проблем привлекает многочисленных поклонников «чистого» продукта, который намного легче настраивать под себя. При этом все обновления операционной системы будут мг
|12.11.2013
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Стала известна официальная цена «эталонного» смартфона Nexus 5 в России
Компания «Связной» начала принимать предзаказы на новый «эталонный» смартфон на Android - Nexus 5. Устройство предлагается в черном и белом корпусе. Объем встроенной памяти и в том, и
|07.11.2013
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Впечатления от Android 4.4 Kit Kat на примере знакомства со смартфоном LG Nexus 5
о KitKat он так и не получил. Как и все остальные «Нексусы», впрочем: на сегодняшний день только LG Nexus 5 позволено его иметь – к нему мы и перейдем. Новый Nexus Как уже было сказано, вместе
|01.11.2013
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Google представил новый эталонный смартфон Nexus 5 и Android KitKat
Корпорация Google официально представила свой новый эталонный Android-смартфон - Nexus 5, - разработанный совместно с LG. Nexus 5 оснащен 4,95-дюймовым IPS-дисплеем с
|18.10.2013
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Google проболтался о цене будущего эталонного смартфона Nexus 5. Новые фото
Товарная карточка смартфона Nexus 5 на короткое время появилась в интернет-магазине Google Play, сообщает Android Police.
|15.10.2013
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Названа дата анонса «умных» часов Google Gem Nexus
я информационного ресурса AndroidPolice.com. Предполагается, что устройство войдет в семейство продуктов под брендом Nexus, в которое в настоящее время входят планшеты и смартфоны, и будет называться Google Gem Nexus. Ожидается, что устройство будет представлено одновременно с новой версией Android, под кодовым названием KitKat, и поступит в продажу с этой версией платформы. Напомним, что а
|14.10.2013
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Перед анонсом эталонного Android-смартфона LG Nexus 5 в Сеть попало его видео
Ресурс Android Central опубликовал 7-минутный видеоролик с прототипом смартфона LG Nexus 5. Как отмечает PhoneArena, это первый ролик подобного качества. Nexus 5 обладает корпусом черного цвета. Передняя панель корпуса глянцевая, задняя - матовой. В выключенном состоян
|07.10.2013
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Опубликованы характеристики будущего эталонного смартфона Google Nexus 5
Веб-сайт Android Police опубликовал инструкцию по эксплуатации смартфона LG Nexus 5 (LG-D821), анонс которого ожидается в скором времени. Из инструкции стали известны ха
|16.09.2013
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Названа дата появления эталонного Android-смартфона Nexus 5
н на 14 октября. Одновременно с ним корпорация Google представит новый эталонный Android-смартфон - Nexus 5, - сообщает ресурс Ausdroid. Ранее уже стало известно, что новая версия Android будет
|28.08.2013
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Google обрушил цены на эталонный Android-смартфон Nexus 4
анимается LG Electronics. Ранее эталонные Android-смартфоны выпускали Samsung и HTC. Ожидается, что Nexus 5 поступит в продажу с ОС Android, 5.0 Key Lime Pie, однако когда эта версия платформы
|23.08.2013
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Эксперты рекомендуют не покупать новый планшет Google
Планшет Google Nexus 7 второго поколения не рекомендуется к покупке, такой вывод сделало популярное и
|14.08.2013
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Google выпустила Nexus 7 в «сыром» виде
ели интернет пополнился многочисленными жалобами на работу функции GPS и сенсорного экрана планшета Google Nexus 7, а также на отсутствие достаточного количества приложений, адаптированных под
|29.07.2013
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Почему Google взялась за ум: первый взгляд на Android 4.3 и Google Nexus 7 II. СКРИНШОТЫ
. Чтобы разочаровать всех сразу – визуальных отличий вы не заметите. В распоряжении автора был ASUS Nexus 7, и обновление установилось полуавтоматически в день написания этой статьи, и никаких
|24.07.2013
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Новый планшет Google полностью рассекречен до официального анонса
Американская сеть магазинов Best Buy опубликовала описание, фотографии и стоимость планшета Google Nexus 7 второго поколения, хотя официально данное устройство еще не было анонсировано,
|28.05.2013
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LG представил Nexus 4 в белом исполнении и отказался от Nexus 5
Стоимость LG Nexus 4 в белом исполнении, с 8 ГБ памяти, в США составит $299. Следующий «гуглофон», Nexus 5, будет производить уже не LG, сообщает Pocketnow со ссылкой на вице-президента европе
|12.04.2013
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LG Nexus 4: Обзор эталонного смартфона от Google
Родным братом смартфона LG Google Nexus 4 является LG Optimus G, обзор которого мы не так давно уже публиковали. Хотя да
|18.03.2013
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Раскрыты характеристики нового эталонного «гуглофона» Nexus 5
В Сети впервые опубликовааны характеристики следующего фирменного смартфона Google - Nexus 5. Их опубликовал ресурс Android and Me. По информации издания, выпускать устройство по
|18.02.2013
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Ubuntu для смартфонов появится 21 февраля. ВИДЕО
anonical объявила о том, что образ мобильной операционной системы Ubuntu для установки на смартфоны Nexus 4 и Galaxy Nexus будет готов к 21 февраля. Установить его на свои смартфоны смогут бесп
|13.02.2013
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В смартфоне Nexus 4 обнаружена аппаратная поддержка LTE
Специалисты, разобравшие Nexus 4, обнаружили в нем аппаратную поддержку стандарта мобильной связи четвертого поколения LTE, хотя в официальной спецификации поддержка LTE не стоит, сообщает сайт CNet. Поддержка LTE знач
|25.01.2013
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Nexus 4 начал продаваться в России
мпании LG, Google и федеральная торговая сеть «Связной» объявили о начале продаж в России смартфона Nexus 4. Смартфон Nexus 4 имеет высококачественный 4,7-дюймовый дисплей на матрице IPS
|15.01.2013
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Новый «гуглофон» Nexus 4 анонсирован в России
ки microSD не предусмотрено) составит 19990 руб. Nexus 4 является четвертым смартфоном Google после Nexus One и Nexus S, выпущенных в начале и в конце 2010 г., и Galaxy Nexus, который появился
|11.01.2013
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Тест планшета ASUS Google Nexus 7: великолепная семерка
но для Google и работающие всегда на актуальной версии андроида, и составляют семейство Nexus. ASUS Google Nexus 7 В разное время разработчиками смартфонов Nexus выступали наиболее перспективны
|06.11.2012
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Первый взгляд на Android 4.2 и супер-планшет Samsung Google Nexus 10
ю коллекцию. Правда, одним смартфоном на этот раз дело не ограничилось. Но об этом – чуть позже. LG Nexus 4 Смартфон получился очень даже впечатляющий по техническим характеристикам. Вообще, ск
|31.10.2012
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Обнародована стоимость Nexus 4, 7 и 10 в Европе
Стоимость смартфона Google Nexus 4 на европейском рынке составляет 299 евро за модель с 8 ГБ памяти и 349 евро за
|30.10.2012
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Google представил новый смартфон и 10-дюймовый планшет
также объявила об обновлении планшета Nexus 7, представленного в июне этого года. Новый смартфон - Nexus 4 - был разработан совместно с LG Electronics и базируется на обновленной версии платфо
|25.10.2012
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В Сеть утекли характеристики нового эталонного смартфона Google Nexus 4. ФОТО
ошибке открыл публичный доступ к веб-странице предварительного заказа нового флагманского смартфона Google Nexus 4. К моменту публикации этого материала, доступ к странице прекращен, однако раз
|10.10.2012
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Официальные продажи планшета Google Nexus 7 начинаются в России
«М.Видео» первой среди российских ритейлеров объявила о намерении приступить к продажам планшета Google Nexus 7 - с 12 октября 2012 г. Nexus 7 представляет собой первый планшетный компьютер
|09.10.2012
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Покупатель случайно получил несуществующий планшет Google Nexus 7 c 32 ГБ памяти
Покупатель в Японии, получив новый планшет Google Nexus 7, обнаружил, что устройство имеет 32 ГБ встроенной флэш-памяти, сообщает Engadget. Ком
|28.09.2012
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Планшеты Google станут вдвое дешевле
й на источники в индустрии. Партнером по проекту является Asustek, которая выпускает планшет Google Nexus 7. Издание не уточнило, дисплеем какого размера будут оснащаться модели, но в тексте го
|25.09.2012
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Рассекречен новый смартфон Google Nexus
Новый смартфон Google Nexus - не что иное как Droid Incredible X или One X, устройство компании HTC, слух о
Google Nexus и организации, системы, технологии, персоны:
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