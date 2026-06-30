Google Android устройства-девайсы

Число зараженных Android-устройств в России выросло на 70% , а также усовершенствовали механизмы перехвата SMS-сообщений и удаленного управления устройствами. Недоступность официальных магазинов По данным компании F6, в России скомпрометировано около 1,5 млн Android-устройств, писал CNews. Эксперты связывают рост активности киберпреступников с недоступностью ряда иностранных приложений в официальных магазинах, что вынуждает пользователей скачивать

Старый новый фрод: ущерб от финансового мошенничества в 2025-2026 гг превысил 600 млрд рублей с социальной инженерией, при этом растет доля атак с использованием вредоносного ПО. Около 1,5 млн Android-устройств российских пользователей скомпрометированы различными вредоносными приложен

Только включил – и уже на крючке. Доказано: Android-устройства начинают следить за пользователями сразу после покупки gle и входит в набор Google Mobile Services. Такой набор есть в подавляющем большинстве современных Android-устройств, кроме смартфонов и планшетов Huawei. Китайский вендор с 2019 г. лишен прав

SpyNote, Mamont, NFCGate: три программы, которые определяют российский ландшафт финансовых угроз для владельцев Android-устройств в 2025 году ользованием Mamont выросло больше чем в три раза по сравнению с первым. Речь идет о сотнях тысяч атак (данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» для Android-устройств в 2023 и 2024 гг.) «В 2024 г. доля пользователей Android, столкнувшихся с самыми разными, не только финансовыми, мобильными угрозами, увеличилась на 11% по сравнению с 2023 г.

Android-устройства в России атаковали более 30 млн раз с начала года Рост кибератак на Android-устройства За первые восемь месяцев этого года «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 30 млн кибератак на Android-устройства, что почти в 2,5 раза больше, чем в тот же пер

Россиянам грозит «уголовка» из-за «дырявых» Android-устройств. Через них мошенники используют домашние сети для хакерских атак Хакерские Android-устройства В России и мире получили широкое распространение тысячи Android-устройств со взломанной прошивкой, в которую встроено неудаляемое вредоносное ПО. Как

Миллиарды Android-устройств по всему миру ускорились на 30% и флагманские Samsung Прирост производительности после установки обновления ощутят многие владельцы Android-устройств. По данным портал 9to5Google, это совершенно не зависит ни от производителя

Браузер Chrome вскоре перестанет работать на 32 млн Android-устройств 5% пользователей мобильных гаджетов во всем мире. В рамках конференции для разработчиков в мае 2017 года представители Google сообщили о том, что за всю историю Android было активировано более 2 млрд Android-устройств, при этом пользовательская аудитория сервисов Google Maps, YouTube, Chrome, Gmail, Search и Google Play ежедневно превышает 1 млрд. Таким образом, даже по самым скромным оценк

«Доктор Веб»: около 8% умных телевизоров и Android-устройств уязвимы для нового майнера грозу, специальный компонент Dr.Web, «Аудитор безопасности», предупреждает пользователя о включенном отладчике и предлагает отключить его.Специалисты компании «Доктор Веб» рекомендуют всем владельцам Android-устройств выполнить проверку операционной системы на предмет потенциально опасных настроек. Для этого на сайте компании или в официальном каталоге Google Play можно приобрести Dr.Web Se

Dr.Web поможет обнаружить уязвимости BlueBorne в протоколе Bluetooth для Android-устройств ; CVE-2017-1000250 – уязвимость компонента ядра Linux, которая может привести к краже конфиденциальной информации.BlueBorne позволяет злоумышленникам дистанционно выполнять вредоносный код на целевых Android-устройствах с включенным передатчиком Bluetooth, отправляя специально сформированные пакеты данных. Атака происходит с привилегиями ядра ОС, а для ее проведения не требуется предварител

«Доктор Веб» обнаружил троянцев в прошивках популярных Android-устройств аталогах и незаметно для пользователей загружают и устанавливают программы.Один из этих троянцев, который получил имя Android.DownLoader.473.origin, находится в прошивках множества моделей популярных Android-устройств, работающих на аппаратной платформе MTK. На момент публикации этого материала он был найден на 26 моделях смартфонов, среди которых MegaFon Login 4 LTE, Irbis TZ85, Irbis TX97

Сотни тысяч Android-устройств в России поражены рекламным трояном ngmob Interactive Technology, владеющая платформой мобильной интернет-рекламы, распространяет среди Android-устройств вредоносное программное обеспечение HummingBad для накрутки кликов по объяв

В третьем квартале 2015 г. уязвимости подвергли риску не менее 94,1% Android-устройств иберпреступников. Только за этот квартал Trend Micro зафиксировала, что злоумышленники использовали для атаки как минимум 5 уязвимостей в этом сервисе. Так, например, в июле этого года не менее 94,1% Android-устройств подверглись риску из-за уязвимости CVE-2015-3824, указали в компании. Злоумышленники прибегли к рассылке зараженных MMS-сообщений, благодаря чему смогли установить вредоносное

Очередной троян охотится за деньгами пользователей Android-устройств Компания «Доктор Веб» обнаружила очередного трояна для Android-устройств — вредоносное приложение семейства Android.SmsBot, многие представители которого способны похищать деньги с банковских счетов. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Как и мно

Eset поможет определить, подвержено ли Android-устройство уязвимости Stagefright млн смартфонов и планшетов на базе Android версий от 2.2 до 5.1, утверждают в Eset. Разработчики Google выпустили патч, который, тем не менее, не решил проблему. Кроме того, пока не все производители android-устройств объявили о том, что доставят своим пользователям обновления, указали в компании. С помощью приложения Eset Stagefright Detector можно проверить, уязвим ли смартфон или планшет

Вышел технический релиз программного VPN-клиента «Континент-АП» для Android-устройств Компания «Код Безопасности» выпустила программный VPN-клиент «Континент-АП» для Android-устройств. Как сообщили CNews в «Коде Безопасности», VPN-клиент позволяет организоват

Microsoft снизит размер дани с производителей Android-устройств, которые проявят преданность ий на предустановку приложений с 11 производителями, включая Samsung Electronics и Pegatron Technology. По данным Digitimes Research, все эти компании выплачивают Microsoft роялти. «С ростом поставок Android-устройств, доход Microsoft от лицензирования патентов достиг существенного объема. Чтобы увеличить количество пользователей приложений Microsoft на мобильных устройствах, Microsoft реши

Россия - абсолютный мировой лидер по зараженным Android-устройствам В 2014 г. потенциально опасные приложения были установлены на 1% из примерно миллиарда Android-устройств — то есть находились примерно на 10 млн устройствах. Но если рассматривать

«Доктор Веб» приглашает продавцов Android-устройств к участию в программе защиты продлений демолицензий на Dr.Web для Android Компания «Доктор Веб» приглашает производителей, импортеров и продавцов Android-устройств принять участие в программе защиты продлений демолицензий на Dr.Web для Android. При предустановке Dr.Web для Android на мобильные устройства предусматривается выплата комисси

В апреле Dr.Web обнаружил на Android-устройствах 7 млн вредоносных и нежелательных приложений й — Adware.Airpush, Adware.Revmob, Adware.Leadbolt и др. Наиболее распространенной вредоносной программой в апреле оказался SMS-бот Android.SmsBot.65.origin — он был выявлен на 262 267 инфицированных Android-устройствах. Вторую строчку в этом рейтинге занимают SMS-трояны Android.SmsSend.1088.origin и Android.SmsSend.458 с показателем 138 407 зараженных смартфонов и планшетов. В десятку вред

Обнаружена крупнейшая бот-сеть из 200 тыс. зараженных Android-устройств , к которым они подключены, продемонстрировано на представленной ниже диаграмме: В настоящий момент все описанные выше угрозы детектируются и удаляются антивирусным ПО Dr.Web. Пользователям мобильных Android-устройств во избежание заражения рекомендуется не загружать и не устанавливать ПО с подозрительных веб-сайтов. Специалисты «Доктор Веб» следят за дальнейшим развитием ситуации.

Август 2013: троян-шпион для Linux и банковские трояны для Android-устройств ности в области банковской сферы. В материале известного специалиста по информационной безопасности, опубликованном в его блоге 19 августа, подробно рассмотрена схема атак на клиентов банков через их Android-устройства и компьютеры. Трояны, созданные при помощи конструктора Android-программ Perkele, способны обойти многофакторную аутентификацию, которую используют многие банки. Множество кл

Google залатал «дыру», затронувшую 99% Android-устройств Корпорация Google выпустила патч, устраняющий уязвимость, обнаруженную специалистами стартапа Bluebox и затронувшую около 900 млн Android-устройств. Как пишет ZDNet, о выпуске патча им сообщила Джина Шильяно (Gina Scigliano), специалист Google по связям с общественностью. Она сказала, что официальное заявление компания Go

Новый троян крадет SMS-сообщения пользователей Android-устройств редставителем семейства Android.Pincer. Как и ее предшественник, обновленная вредоносная программа распространяется под видом сертификата безопасности, который якобы требуется установить на мобильное Android-устройство. В случае если неосторожный пользователь выполнит установку и попытается запустить трояна, Android.Pincer.2.origin продемонстрирует ложное сообщение об успешной установке сер

Вышел Abbyy TextGrabber + Translator для Android-устройств ода, — отметила Катя Солнцева, директор департамента мобильных продуктов в компании Abbyy. — iOS-версия нашего продукта получила высокую оценку на рынке мобильных приложений. Теперь и у пользователей Android-устройств появился мощный инструмент для оцифровки и многоязычного перевода текстов». Как пояснили в компании, распознанный и переведенный текст можно передать в другие приложения с пом

Вышло обновление навигации Shturmann для Android-устройств Компания «Контент Мастер» выпустила обновление навигации Shturmann для Android-устройств с актуальными навигационными картами (версия Q3’2012), новыми сервисами и з

Число зараженных Android-устройств возросло на 41% во второй половине 2012 г. Число зараженных Android-устройств возросло на 41% во второй половине 2012 г., сообщает BGR со ссылкой на аналитика BitDefender Каталину Козои (Catalin Cosoi). Эксперт сообщила, что число индивидуальных отчетов

Обнаружен всемирный ботнет из Android-устройств е информационной безопасности Терри Цинк (Terry Zink) сообщил в блоге MSDN об обнаружении ботнет из Android-устройств, который рассылает спам. Упоминание платформы Android эксперт нашел в служе

6,8 млн iOS- и Android-устройств было активировано в Рождество, 25 декабря следний упомянутый показатель. Аналитики Flurry не предоставили цифры по платформам в отдельности. Однако накануне глава мобильного бизнеса Google Энди Рубин (Andy Rubin) сообщил, что число активаций Android-устройств в сутки достигло 700 тыс. То есть число активаций iOS-устройств в обычный, не праздничный день составляет около 700-800 тыс., пишет TechCrunch. Хотя в Рождество, скорее всего,

Ежедневно активируется по 700 тыс. Android-устройств Число Android-устройств, активируемых ежедневно, достигло 700 тыс. Об этом в Twitter сообщил глава мобильного направления Google Энди Рубин (Andy Rubin). Данная цифра включает только новые устройства

Первое Android-устройство одобрено для военных целей США а обороны (Defense Information Systems Agency - DISA) одобрило использование планшета Dell Streak 5 в Министерстве обороны США как мобильного коммуникационного устройства. Это первый случай одобрения Android-устройства для применения в военных целях, отмечает ресурс Defense Systems. Dell Streak 5, базирующийся на Android 2.2, был снят с производства в августе 2011 г. Однако в Dell готовы по

R2-D2: Обзор TimeZone Fixer - программы для исправления временных зон на Android-устройствах те осторожны! Автор программы к сожалению не может гарантировать полной безопасности её использования в случае нестандартной структуры системных файлов отвечающих за обновление временных зон на вашем Android-устройстве. После обновления временных зон программу можно удалить. Скачать программу TimeZone Fixer можно бесплатно в Android Market Перейди на главную страницу блога — узнай, чем еще

Google зафиксировала 160 тысяч активаций Android-устройств в сутки ого, в Google убеждены, что такими темпами Android OS войдет в топ мобильных ОС и станет даже нечто вроде замены Windows, если проводить аналогию с рынком ПК. Google зафиксировала 160 тысяч активаций Android-устройств в сутки Заметим, что Android-коммуникаторы действительно продаются весьма активно – сейчас ежеквартально их реализуется порядка 15 млн, и за весь первый квартал 2010 года было

Создан первый Android-телевизор. ФОТО Первый в мире Android-телевизор Scandinavia, производства шведской компании People of Lava, получил поддержку разрешения FullHD (1920х1080 точек). Он оснащен светодиодной подсветкой матрицы, а также наряду с