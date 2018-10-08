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Google Android устройства-девайсы

Google Android устройства-девайсы


08.10.2018 Браузер Chrome вскоре перестанет работать на 32 млн Android-устройств
08.02.2018 «Доктор Веб»: около 8% умных телевизоров и Android-устройств уязвимы для нового майнера
26.10.2017 Dr.Web поможет обнаружить уязвимости BlueBorne в протоколе Bluetooth для Android-устройств
12.12.2016 «Доктор Веб» обнаружил троянцев в прошивках популярных Android-устройств
05.07.2016 Сотни тысяч Android-устройств в России поражены рекламным трояном
17.12.2015 В третьем квартале 2015 г. уязвимости подвергли риску не менее 94,1% Android-устройств
21.09.2015 Очередной троян охотится за деньгами пользователей Android-устройств
18.08.2015 Eset поможет определить, подвержено ли Android-устройство уязвимости Stagefright
07.07.2015 Вышел технический релиз программного VPN-клиента «Континент-АП» для Android-устройств
15.04.2015 Microsoft снизит размер дани с производителей Android-устройств, которые проявят преданность
06.04.2015 Россия - абсолютный мировой лидер по зараженным Android-устройствам
18.08.2014 «Доктор Веб» приглашает продавцов Android-устройств к участию в программе защиты продлений демолицензий на Dr.Web для Android
05.05.2014 В апреле Dr.Web обнаружил на Android-устройствах 7 млн вредоносных и нежелательных приложений
20.09.2013 Обнаружена крупнейшая бот-сеть из 200 тыс. зараженных Android-устройств
02.09.2013 Август 2013: троян-шпион для Linux и банковские трояны для Android-устройств
09.07.2013 Google залатал «дыру», затронувшую 99% Android-устройств
23.05.2013 Новый троян крадет SMS-сообщения пользователей Android-устройств
25.12.2012 Вышел Abbyy TextGrabber + Translator для Android-устройств
20.12.2012 Вышло обновление навигации Shturmann для Android-устройств
13.12.2012 Число зараженных Android-устройств возросло на 41% во второй половине 2012 г.
06.07.2012 Обнаружен всемирный ботнет из Android-устройств
29.12.2011 6,8 млн iOS- и Android-устройств было активировано в Рождество, 25 декабря
21.12.2011 Ежедневно активируется по 700 тыс. Android-устройств
02.11.2011 Первое Android-устройство одобрено для военных целей США
31.10.2011 R2-D2: Обзор TimeZone Fixer - программы для исправления временных зон на Android-устройствах
23.12.2010 Выпущен гибридный стилус для управления Android-устройствами
25.06.2010 Google зафиксировала 160 тысяч активаций Android-устройств в сутки
08.04.2010 Создан первый Android-телевизор. ФОТО
19.01.2010 Вышла новая версия программы «Навител Навигатор» для Android-устройств

Публикаций - 605, упоминаний - 720

Google Android устройства-девайсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10352 252
Apple Inc 10683 166
Samsung Electronics 9333 122
Microsoft Corporation 22497 90
HTC Corporation 1428 61
Meta Platforms - Facebook 4267 53
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 47
Dr.Web - Доктор Веб 1186 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 43
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 41
LG Electronics 3372 39
Yandex - Яндекс 5015 38
Huawei 3222 37
Twitter 2493 35
Lenovo Motorola 3463 33
Sony 6145 28
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 25
NeXus 266 25
Qualcomm Technologies 1639 24
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 22
Nvidia Corp 3118 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 22
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 19
Intel Corporation 11262 18
Dell EMC 4736 18
ДОК 339 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 16
Oracle Corporation 6035 15
Amazon Inc - Amazon.com 2650 15
Lenovo Group 2077 15
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 14
Xiaomi 1095 14
ZTE Corporation 685 13
Navitel - Навител Навигатор 288 12
Telegram Group 805 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 11
Элемент ГК - Elementec 1523 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 8
Точка 1820 8
Альфа-Банк 1476 7
Visa International 1809 7
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 6
Россети Ленэнерго 786 6
Uber 287 6
Яндекс.Такси 304 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 6
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 90 6
Связной ГК 1190 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Яндекс.Еда 490 4
General Dynamics 54 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 4
LinkedIn 558 4
uBank 21 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 4
Май - Российская торговая компания 416 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 4
EPIC Telecom Invest 180 4
eBay Inc 1576 4
ПриватБанк - PrivatBank 188 3
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 3
AliExpress 327 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 75 2
КонсультантПлюс 103 2
Почта России ПАО 1853 2
Qiwi 878 2
Верный - торговая сеть 133 2
Nike 157 2
Walmart - Wal-Mart Stores 361 2
LEGO 202 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Президент Российской Федерации 3770 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Правительство Москвы 1640 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
Китай - Государственный совет КНР - State Council of the People's Republic of China 6 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 8 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
МВД РФ Управление К 94 2
Правительство Казахстана 78 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 29 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 9
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 6
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 1
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
CIS - Center for Internet Security 5 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 255
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 10
Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 286 10
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 10
Экспорт - Экспортные операции 1024 9
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 9
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 8
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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