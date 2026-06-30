Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Google Android устройства-девайсы

Google Android устройства-девайсы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.06.2026 Число зараженных Android-устройств в России выросло на 70%

, а также усовершенствовали механизмы перехвата SMS-сообщений и удаленного управления устройствами. Недоступность официальных магазинов По данным компании F6, в России скомпрометировано около 1,5 млн Android-устройств, писал CNews. Эксперты связывают рост активности киберпреступников с недоступностью ряда иностранных приложений в официальных магазинах, что вынуждает пользователей скачивать

25.06.2026 Старый новый фрод: ущерб от финансового мошенничества в 2025-2026 гг превысил 600 млрд рублей

с социальной инженерией, при этом растет доля атак с использованием вредоносного ПО. Около 1,5 млн Android-устройств российских пользователей скомпрометированы различными вредоносными приложен
06.03.2025 Только включил – и уже на крючке. Доказано: Android-устройства начинают следить за пользователями сразу после покупки

gle и входит в набор Google Mobile Services. Такой набор есть в подавляющем большинстве современных Android-устройств, кроме смартфонов и планшетов Huawei. Китайский вендор с 2019 г. лишен прав
29.01.2025 SpyNote, Mamont, NFCGate: три программы, которые определяют российский ландшафт финансовых угроз для владельцев Android-устройств в 2025 году

ользованием Mamont выросло больше чем в три раза по сравнению с первым. Речь идет о сотнях тысяч атак (данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» для Android-устройств в 2023 и 2024 гг.) «В 2024 г. доля пользователей Android, столкнувшихся с самыми разными, не только финансовыми, мобильными угрозами, увеличилась на 11% по сравнению с 2023 г.
02.10.2024 Android-устройства в России атаковали более 30 млн раз с начала года

Рост кибератак на Android-устройства За первые восемь месяцев этого года «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 30 млн кибератак на Android-устройства, что почти в 2,5 раза больше, чем в тот же пер
10.10.2023 Россиянам грозит «уголовка» из-за «дырявых» Android-устройств. Через них мошенники используют домашние сети для хакерских атак

Хакерские Android-устройства В России и мире получили широкое распространение тысячи Android-устройств со взломанной прошивкой, в которую встроено неудаляемое вредоносное ПО. Как
23.08.2023 Миллиарды Android-устройств по всему миру ускорились на 30%

и флагманские Samsung Прирост производительности после установки обновления ощутят многие владельцы Android-устройств. По данным портал 9to5Google, это совершенно не зависит ни от производителя
08.10.2018 Браузер Chrome вскоре перестанет работать на 32 млн Android-устройств

5% пользователей мобильных гаджетов во всем мире. В рамках конференции для разработчиков в мае 2017 года представители Google сообщили о том, что за всю историю Android было активировано более 2 млрд Android-устройств, при этом пользовательская аудитория сервисов Google Maps, YouTube, Chrome, Gmail, Search и Google Play ежедневно превышает 1 млрд. Таким образом, даже по самым скромным оценк
08.02.2018 «Доктор Веб»: около 8% умных телевизоров и Android-устройств уязвимы для нового майнера

грозу, специальный компонент Dr.Web, «Аудитор безопасности», предупреждает пользователя о включенном отладчике и предлагает отключить его.Специалисты компании «Доктор Веб» рекомендуют всем владельцам Android-устройств выполнить проверку операционной системы на предмет потенциально опасных настроек. Для этого на сайте компании или в официальном каталоге Google Play можно приобрести Dr.Web Se
26.10.2017 Dr.Web поможет обнаружить уязвимости BlueBorne в протоколе Bluetooth для Android-устройств

; CVE-2017-1000250 – уязвимость компонента ядра Linux, которая может привести к краже конфиденциальной информации.BlueBorne позволяет злоумышленникам дистанционно выполнять вредоносный код на целевых Android-устройствах с включенным передатчиком Bluetooth, отправляя специально сформированные пакеты данных. Атака происходит с привилегиями ядра ОС, а для ее проведения не требуется предварител
12.12.2016 «Доктор Веб» обнаружил троянцев в прошивках популярных Android-устройств

аталогах и незаметно для пользователей загружают и устанавливают программы.Один из этих троянцев, который получил имя Android.DownLoader.473.origin, находится в прошивках множества моделей популярных Android-устройств, работающих на аппаратной платформе MTK. На момент публикации этого материала он был найден на 26 моделях смартфонов, среди которых MegaFon Login 4 LTE, Irbis TZ85, Irbis TX97
05.07.2016 Сотни тысяч Android-устройств в России поражены рекламным трояном

ngmob Interactive Technology, владеющая платформой мобильной интернет-рекламы, распространяет среди Android-устройств вредоносное программное обеспечение HummingBad для накрутки кликов по объяв
17.12.2015 В третьем квартале 2015 г. уязвимости подвергли риску не менее 94,1% Android-устройств

иберпреступников. Только за этот квартал Trend Micro зафиксировала, что злоумышленники использовали для атаки как минимум 5 уязвимостей в этом сервисе. Так, например, в июле этого года не менее 94,1% Android-устройств подверглись риску из-за уязвимости CVE-2015-3824, указали в компании. Злоумышленники прибегли к рассылке зараженных MMS-сообщений, благодаря чему смогли установить вредоносное
21.09.2015 Очередной троян охотится за деньгами пользователей Android-устройств

Компания «Доктор Веб» обнаружила очередного трояна для Android-устройств — вредоносное приложение семейства Android.SmsBot, многие представители которого способны похищать деньги с банковских счетов. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Как и мно
18.08.2015 Eset поможет определить, подвержено ли Android-устройство уязвимости Stagefright

млн смартфонов и планшетов на базе Android версий от 2.2 до 5.1, утверждают в Eset. Разработчики Google выпустили патч, который, тем не менее, не решил проблему. Кроме того, пока не все производители android-устройств объявили о том, что доставят своим пользователям обновления, указали в компании. С помощью приложения Eset Stagefright Detector можно проверить, уязвим ли смартфон или планшет
07.07.2015 Вышел технический релиз программного VPN-клиента «Континент-АП» для Android-устройств

Компания «Код Безопасности» выпустила программный VPN-клиент «Континент-АП» для Android-устройств. Как сообщили CNews в «Коде Безопасности», VPN-клиент позволяет организоват
15.04.2015 Microsoft снизит размер дани с производителей Android-устройств, которые проявят преданность

ий на предустановку приложений с 11 производителями, включая Samsung Electronics и Pegatron Technology. По данным Digitimes Research, все эти компании выплачивают Microsoft роялти. «С ростом поставок Android-устройств, доход Microsoft от лицензирования патентов достиг существенного объема. Чтобы увеличить количество пользователей приложений Microsoft на мобильных устройствах, Microsoft реши
06.04.2015 Россия - абсолютный мировой лидер по зараженным Android-устройствам

В 2014 г. потенциально опасные приложения были установлены на 1% из примерно миллиарда Android-устройств — то есть находились примерно на 10 млн устройствах. Но если рассматривать

18.08.2014 «Доктор Веб» приглашает продавцов Android-устройств к участию в программе защиты продлений демолицензий на Dr.Web для Android

Компания «Доктор Веб» приглашает производителей, импортеров и продавцов Android-устройств принять участие в программе защиты продлений демолицензий на Dr.Web для Android. При предустановке Dr.Web для Android на мобильные устройства предусматривается выплата комисси
05.05.2014 В апреле Dr.Web обнаружил на Android-устройствах 7 млн вредоносных и нежелательных приложений

й — Adware.Airpush, Adware.Revmob, Adware.Leadbolt и др. Наиболее распространенной вредоносной программой в апреле оказался SMS-бот Android.SmsBot.65.origin — он был выявлен на 262 267 инфицированных Android-устройствах. Вторую строчку в этом рейтинге занимают SMS-трояны Android.SmsSend.1088.origin и Android.SmsSend.458 с показателем 138 407 зараженных смартфонов и планшетов. В десятку вред
20.09.2013 Обнаружена крупнейшая бот-сеть из 200 тыс. зараженных Android-устройств

, к которым они подключены, продемонстрировано на представленной ниже диаграмме: В настоящий момент все описанные выше угрозы детектируются и удаляются антивирусным ПО Dr.Web. Пользователям мобильных Android-устройств во избежание заражения рекомендуется не загружать и не устанавливать ПО с подозрительных веб-сайтов. Специалисты «Доктор Веб» следят за дальнейшим развитием ситуации.
02.09.2013 Август 2013: троян-шпион для Linux и банковские трояны для Android-устройств

ности в области банковской сферы. В материале известного специалиста по информационной безопасности, опубликованном в его блоге 19 августа, подробно рассмотрена схема атак на клиентов банков через их Android-устройства и компьютеры. Трояны, созданные при помощи конструктора Android-программ Perkele, способны обойти многофакторную аутентификацию, которую используют многие банки. Множество кл
09.07.2013 Google залатал «дыру», затронувшую 99% Android-устройств

Корпорация Google выпустила патч, устраняющий уязвимость, обнаруженную специалистами стартапа Bluebox и затронувшую около 900 млн Android-устройств. Как пишет ZDNet, о выпуске патча им сообщила Джина Шильяно (Gina Scigliano), специалист Google по связям с общественностью. Она сказала, что официальное заявление компания Go
23.05.2013 Новый троян крадет SMS-сообщения пользователей Android-устройств

редставителем семейства Android.Pincer. Как и ее предшественник, обновленная вредоносная программа распространяется под видом сертификата безопасности, который якобы требуется установить на мобильное Android-устройство. В случае если неосторожный пользователь выполнит установку и попытается запустить трояна, Android.Pincer.2.origin продемонстрирует ложное сообщение об успешной установке сер
25.12.2012 Вышел Abbyy TextGrabber + Translator для Android-устройств

ода, — отметила Катя Солнцева, директор департамента мобильных продуктов в компании Abbyy. — iOS-версия нашего продукта получила высокую оценку на рынке мобильных приложений. Теперь и у пользователей Android-устройств появился мощный инструмент для оцифровки и многоязычного перевода текстов». Как пояснили в компании, распознанный и переведенный текст можно передать в другие приложения с пом
20.12.2012 Вышло обновление навигации Shturmann для Android-устройств

Компания «Контент Мастер» выпустила обновление навигации Shturmann для Android-устройств с актуальными навигационными картами (версия Q3’2012), новыми сервисами и з
13.12.2012 Число зараженных Android-устройств возросло на 41% во второй половине 2012 г.

Число зараженных Android-устройств возросло на 41% во второй половине 2012 г., сообщает BGR со ссылкой на аналитика BitDefender Каталину Козои (Catalin Cosoi). Эксперт сообщила, что число индивидуальных отчетов
06.07.2012 Обнаружен всемирный ботнет из Android-устройств

е информационной безопасности Терри Цинк (Terry Zink) сообщил в блоге MSDN об обнаружении ботнет из Android-устройств, который рассылает спам. Упоминание платформы Android эксперт нашел в служе
29.12.2011 6,8 млн iOS- и Android-устройств было активировано в Рождество, 25 декабря

следний упомянутый показатель. Аналитики Flurry не предоставили цифры по платформам в отдельности. Однако накануне глава мобильного бизнеса Google Энди Рубин (Andy Rubin) сообщил, что число активаций Android-устройств в сутки достигло 700 тыс. То есть число активаций iOS-устройств в обычный, не праздничный день составляет около 700-800 тыс., пишет TechCrunch. Хотя в Рождество, скорее всего,
21.12.2011 Ежедневно активируется по 700 тыс. Android-устройств

Число Android-устройств, активируемых ежедневно, достигло 700 тыс. Об этом в Twitter сообщил глава мобильного направления Google Энди Рубин (Andy Rubin). Данная цифра включает только новые устройства
02.11.2011 Первое Android-устройство одобрено для военных целей США

а обороны (Defense Information Systems Agency - DISA) одобрило использование планшета Dell Streak 5 в Министерстве обороны США как мобильного коммуникационного устройства. Это первый случай одобрения Android-устройства для применения в военных целях, отмечает ресурс Defense Systems. Dell Streak 5, базирующийся на Android 2.2, был снят с производства в августе 2011 г. Однако в Dell готовы по
31.10.2011 R2-D2: Обзор TimeZone Fixer - программы для исправления временных зон на Android-устройствах

те осторожны! Автор программы к сожалению не может гарантировать полной безопасности её использования в случае нестандартной структуры системных файлов отвечающих за обновление временных зон на вашем Android-устройстве. После обновления временных зон программу можно удалить.  Скачать программу TimeZone Fixer можно бесплатно в Android Market Перейди на главную страницу блога — узнай, чем еще
23.12.2010 Выпущен гибридный стилус для управления Android-устройствами
25.06.2010 Google зафиксировала 160 тысяч активаций Android-устройств в сутки

ого, в Google убеждены, что такими темпами Android OS войдет в топ мобильных ОС и станет даже нечто вроде замены Windows, если проводить аналогию с рынком ПК. Google зафиксировала 160 тысяч активаций Android-устройств в сутки Заметим, что Android-коммуникаторы действительно продаются весьма активно – сейчас ежеквартально их реализуется порядка 15 млн, и за весь первый квартал 2010 года было
08.04.2010 Создан первый Android-телевизор. ФОТО

Первый в мире Android-телевизор Scandinavia, производства шведской компании People of Lava, получил поддержку разрешения FullHD (1920х1080 точек). Он оснащен светодиодной подсветкой матрицы, а также наряду с
19.01.2010 Вышла новая версия программы «Навител Навигатор» для Android-устройств

для Android были внесены изменения в работу фильтра POI, добавлена поддержка функциональных клавиш Android-устройств, обновлены голосовые пакеты, добавлена поддержка работы со ссылками, находя

Публикаций - 849, упоминаний - 1007

Google Android устройства-девайсы и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 319
Apple Inc 13154 233
Samsung Electronics 11064 169
Microsoft Corporation 25775 101
HTC Corporation 1512 69
Huawei 4676 65
Meta Platforms - Facebook 4621 62
Dr.Web - Доктор Веб 1294 51
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 48
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 47
Yandex - Яндекс 9216 47
Xiaomi - Сяоми 2231 47
LG Electronics 3735 45
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 43
Lenovo Motorola 3566 40
X Corp - Twitter 2938 39
Telegram Group 2940 39
Sony 6739 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 33
Qualcomm Technologies 1974 32
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 31
ESET - ESET Software 1161 25
Nvidia Corp 4002 25
Acer Group - Acer Inc 2776 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Intel Corporation 12811 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 21
Lenovo Group 2446 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 21
Dell EMC 5180 19
МегаФон 10742 17
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 17
Oracle Corporation 7074 16
BBK OPPO Electronics 484 15
ZTE Corporation 800 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 14
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
MediaTek - Ralink 595 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
Альфа-Банк 1979 9
Visa International 1993 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Uber 357 7
Россети Ленэнерго 1699 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 6
Почта России ПАО 2370 5
Связной ГК 1401 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
eBay Inc 1640 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
EPIC Telecom Invest 212 4
uBank 21 4
General Dynamics 60 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Евросеть 1421 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Верный - торговая сеть 326 3
ПриватБанк - PrivatBank 197 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Судебная власть - Judicial power 2500 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 481
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 348
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 265
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 197
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 188
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 176
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 157
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 144
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 131
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 127
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 127
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 123
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 122
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 122
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 116
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 110
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 107
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 107
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 106
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 98
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 96
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 96
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 89
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 88
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 83
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 83
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 83
Application store - магазин приложений 1463 82
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 80
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 70
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 69
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 68
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 67
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 66
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 65
Google Android - приложения и разработчики 735 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 62
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 189 60
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 60
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 55
Google Android 15243 650
Apple iOS 8583 276
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 254
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 210
Microsoft Windows 16882 128
Apple iPad 4011 116
Apple - App Store 3109 89
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 68
Google Android Package Kit - APK 295 63
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 62
Google Chrome - браузер 1701 56
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 54
Linux OS 11533 53
Google YouTube - Видеохостинг 3002 45
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 45
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 42
Samsung Galaxy 1035 42
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 41
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 39
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 38
Apple iPhone 6 4861 37
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 36
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 36
Много приложений - RuStore - Рустор 628 33
Google - Gmail 1021 33
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 32
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 30
Apple macOS 2419 27
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 27
EA Origin 195 27
Apple iPhone 5 783 26
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 26
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 24
Apple iPhone 4 800 24
Opera Browser - Браузер 1050 24
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 24
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 23
Samsung Galaxy Note 702 23
Mozilla Firefox - браузер 1951 23
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 23
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 22
Калинин Дмитрий 38 14
Ермаков Дмитрий 25 9
Rubin Andy - Рубин Энди 63 8
Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 7
Larry Page - Ларри Пейдж 197 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Егоров Евгений 40 4
Морев Дмитрий 11 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 4
Голованов Сергей 77 4
Тумусов Федот 9 4
Chen John - Чен Джон 30 4
Баранов Артем 18 4
Stefanko Lukas - Štefanko Lukáš - Стефанко Лукаш - Штефанко Лукаш 30 3
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 3
Путин Владимир 3454 3
Дягилев Василий 84 3
Солнцева Екатерина 62 3
Орлик Сергей 83 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Горыня Кирилл 25 3
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 3
Галов Дмитрий 66 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Reith Ryan - Рейт Райан 13 3
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 3
Зверев Александр 9 3
Sherlund Rick - Шерлунд Рик 12 2
Артемов Сергей 18 2
Brunner Kornelius - Бруннер Корнелиус 14 2
Перов Евгений 97 2
Кузнецов Игорь 22 2
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 2
Суслин Иван 3 2
Батанов Эдуард 20 2
Kirt McMaster - МакМастер Кирт 8 2
Синицына Мария 22 2
Копосов Александр 2 2
Pei Carl - Пей Карл 12 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 385
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 155
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 119
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 50
Европа 24964 44
Южная Корея - Республика 7052 41
Германия - Федеративная Республика 13221 31
Япония 13807 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Франция - Французская Республика 8177 24
Украина 7928 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 24
Азия - Азиатский регион 5920 22
Китай - Тайвань 4245 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 21
Канада 5081 20
Италия - Итальянская Республика 4508 20
Индия - Bharat 5869 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Испания - Королевство 3840 18
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
США - Калифорния - Купертино 281 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Африка - Африканский регион 3641 10
Турция - Турецкая республика 2620 10
Индонезия - Республика 1058 10
Казахстан - Республика 6048 9
Польша - Республика 2031 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 9
Испания - Каталония - Барселона 752 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Швеция - Королевство 3782 8
Словакия - Словацкая Республика 482 8
Америка - Американский регион 2206 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
США - Калифорния 4829 7
Нидерланды 3746 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 159
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 65
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 60
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 46
Английский язык 7030 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 33
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 31
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 30
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 25
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 24
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 23
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 23
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 23
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 23
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 22
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 20
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 16
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 16
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 15
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 14
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 14
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 14
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 13
CNews - ZOOM.CNews 1866 31
The Verge - Издание 619 13
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 10
Ведомости 1466 9
Bloomberg 1627 8
Reddit 398 6
РИА Новости 1033 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
9to5Google 60 6
Liliputing 76 6
Forbes - Форбс 1002 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Ars Technica 450 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
BleepingComputer - Издание 458 4
The Guardian - Британская газета 406 4
Известия ИД 770 4
Android Authority 62 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Wikipedia - Википедия 650 3
ZDnet 663 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
NYT - The New York Times 1100 3
WCCFTech - Издание 110 3
GizChina - Издание 84 3
MacRumors 148 3
DigiTimes - Издание 1331 3
Neowin 217 3
9to5Mac 70 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
FT - Financial Times 1296 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Gizmodo 133 2
Sports.ru - Спортс.ру 30 2
Cosmopolitan 25 2
Quartz 25 2
IDC - International Data Corporation 4975 23
Gartner - Гартнер 3658 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Мировой рынок смартфонов 19 3
ABI Research 236 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 3
Strategy Analytics 285 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
TrendForce 187 2
CCS Insight 22 2
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 2
HFS Research 49 2
CNews Mobile - рейтинг 23 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
OpenSignal 5 2
Needham & Company 36 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
RiskIQ 9 1
Google Threat Analysis Group 18 1
IDC EMEA 19 1
Enterprise Mobility Exchange 1 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
NPD DisplaySearch 285 1
eMarketer 206 1
NPD Group 140 1
GfK Omnibus - GfK Омнибус 10 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Kyoto University - Киотский университет 29 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
UConn - University of Connecticut - Коннектикутский университет - Университет штата Коннектикут 17 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
CeBIT 614 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
Масленица - Масленая неделя 26 1
Яндекс.Старт 12 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Black Hat - Конференция 120 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Kaspersky Security Analyst Summit 2 1
Hot Chips 10 1
Red Dot Design Award 57 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Selectel TechDay 6 1
iF Design Awards 26 1
CEATEC 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще