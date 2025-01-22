Копосов Александр
Копосов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 625 2
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 2
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144830 2
|Беларусь - Белоруссия 5681 1
|Германия - Федеративная Республика 12697 1
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