21.01.2026 Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности 1
11.11.2025 «Информзащита»: спрос на услуги хакеров по первоначальному взлому вырос на 20% 1
11.09.2025 F6 и RuStore заблокировали более 600 доменов, распространявших Аndroid-троян DeliveryRAT 1
21.08.2025 Positive Technologies назвала десять самых распространенных семейств вредоносного ПО в России 1
27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 2
22.07.2025 Операция «Ликвидация»: аналитики F6 помогли заблокировать инфраструктуру киберпреступной группы NyashTeam 1
17.06.2025 Клиентов российских банков впервые пытались атаковать вредоносным приложением SuperCard 1
10.06.2025 «Информзащита»: число атак на сферу образования увеличилось более чем на 40% 1
06.06.2025 США готовы заплатить $10 млн за помощь в поимке хакера, живущего в России 1
20.05.2025 Чистое зло: количество атак бэкдора Pure на российские компании выросло в четыре раза 1
11.04.2025 Иван Кривошапкин, РЦИТ Якутии: В ближайшем будущем стоит ожидать полного импортозамещения оставшихся зарубежных продуктов 1
11.03.2025 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники делают отсылки к поп-культуре и распространяют вредоносное ПО через YouTube-каналы 2
19.02.2025 Названы главные киберугрозы 2025 года для России 1
19.02.2025 F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ 1
22.01.2025 Россиян обворовывают на десятки миллионов при помощи NFC. Популярный способ оплаты скомпрометирован, под угрозой каждый. Опрос 1
22.01.2025 F.A.C.C.T.: легитимное приложение NFCGate помогло похитить у клиентов российских банков 40 млн рублей 1
26.12.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по тенденциям в даркнете в 2024 году и прогнозы на 2025 1
05.12.2024 Злоумышленники распространяют стилер под видом пиратского активатора для популярного среди бухгалтеров ПО 2
22.11.2024 Стилер целый год распространялся через легальное хранилище ПО под видом инструментов для работы с нейросетями 2
08.11.2024 Хакеры кардинально изменили способ кибератак. Вредоносные ссылки больше не в моде 1
07.11.2024 F.A.C.C.T. назвала новых лидеров по рассылке вредоносного софта по почте 1
06.09.2024 Инструмент для взлома аккаунтов OnlyFans подсаживает пользователям троян, ворующим кредитки и криптокошельки 1
26.07.2024 Тысячи аккаунтов GitHub созданы специально для распространения вредоносного ПО 3
20.02.2024 Силовики разгромили инфраструктуру знаменитого трояна Warzone. Два киберпреступника арестованы 1
28.11.2023 Денис Пащенко -

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее актуальной целью для киберпреступников

 1
21.11.2023 Bi.Zone: Самое популярное коммерческое ВПО, применяемое для атак на российские компании 1
13.11.2023 Bi.Zone: каждая пятая атака происходит с использованием утекших данных пользователей 1
26.06.2023 Microsoft: Хакеры массово захватывают устройства на Linux 1
15.06.2023 Вредонос по подписке: эксперты «Лаборатории Касперского» назвали наиболее востребованные у злоумышленников типы зловредов по сервисной модели 2
27.03.2023 Продвинутое хакерское «русское» ПО, которым могут пользоваться даже чайники, массировано атакует приложения банков и криптобирж 1
19.01.2023 Атаки вымогателей на корпорации: что изменится в 2023 году 1
09.12.2022 Второй RedLine: Positive Technologies предупреждает российские компании о набирающем популярность вредоносном ПО BlueFox 2
06.12.2022 «Лаборатория Касперского»: наиболее востребованными ИТ-специалистами у злоумышленников оказались веб-разработчики 1
19.04.2022 Олег Галкин, Сбер Банк Беларусь: Финансовый сектор принял на себя основной киберудар 1
04.02.2022 Accenture: мировой рынок ИБ-услуг к 2025 году достигнет объема в $94 млрд 1
07.04.2021 Киберпреступники используют Telegram-ботов и Google-формы для автоматизации фишинга 1
30.04.2020 Check Point: шифровальщики нацелились на мобильные устройства Android 1
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1
29.10.2019 «Троян-как-услуга» от русскоязычных хакеров заразил сотни тысяч устройств 3
14.03.2019 В России пойман хакер-наемник, администрировавший огромные ботсети 1

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 812 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 11
Telegram Group 2610 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 5
GitHub 982 5
Microsoft Corporation 25292 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 265 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1527 3
Cleafy 7 2
Lazy Koala - Хакерская группировка 6 2
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 8 2
ReaverBits - Хакерская группировка 4 2
PhantomCore - Хакерская группировка 9 2
Cisco Systems 5230 2
Yandex - Яндекс 8545 2
Check Point Software Technologies 802 2
Информзащита 862 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 490 2
Google LLC 12308 2
DocuSign 19 1
Cybereason 10 1
Toplel - Хакерская группировка 2 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 407 1
Proxima 49 1
Multifactor - Мультифактор 88 1
Anthropic 71 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 65 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 40 1
Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь 1 1
NyashTeam - Хакерская группировка 1 1
Head Mare - Хакерская группировка 16 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3314 1
Accenture plc 694 1
9067 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2547 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
ESET - ESET Software 1147 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 424 1
PayPal 662 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8263 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Силовые машины 146 1
Русэнергосбыт 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1509 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 1
Почта России ПАО 2258 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3013 1
ГПБ - Газпромбанк 1183 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 1
Tesla Motors 432 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Северсталь ПАО - Severstal 567 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
СДМ-Банк 66 1
Walt Disney Company 638 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
Газпром бурение 47 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5289 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4988 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12958 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1174 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3135 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2946 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 399 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 272 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 88 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 278 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31894 42
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 27
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 24
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1173 21
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 205 17
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 14
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2350 14
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 14
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1351 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8774 12
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 10
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 10
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 809 10
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 10
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 864 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3558 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 9
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 141 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18458 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7649 8
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 956 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7037 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 7
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1437 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5958 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 7
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 7
Google Android устройства-девайсы 792 6
Hacktivism - Хактивизм 269 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 11
Google Android 14760 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 946 6
NFCGate - Вредоносное ПО 25 5
Google YouTube - Видеохостинг 2906 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5886 4
Google Android Package Kit - APK 232 4
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 88 4
VK RuStore - Рустор 521 3
FreePik 1467 3
Linux OS 10974 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 3
Microsoft Windows 16396 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2369 3
Discord 156 3
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 256 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 3
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 61 3
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 71 3
Kaspersky GReAT 64 2
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 66 2
OpenAI - ChatGPT 554 2
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 40 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 287 2
Microsoft Office 3975 2
Google Gmail 989 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 620 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 69 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 2
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 83 2
NVision Барьер 734 2
C/C++ - Язык программирования 849 2
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 40 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 1
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 - Пирамида-Сети 13 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 54 1
OnlyFans 13 1
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter 32 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот 40 1
Positive Technologies - PT Knockin 18 1
Скулкин Олег 60 2
Забровский Александр 2 2
Копосов Александр 2 2
Мельникова Анастасия 432 2
Каргалев Ярослав 22 2
Купреев Олег 16 2
Шойтов Александр 99 1
Гудкова Дарья 11 1
Лапин Сергей 11 1
Павлов Никита 120 1
Павловская Анна 4 1
Егоров Евгений 33 1
Галкин Олег 2 1
Безвершенко Леонид 12 1
Круглов Виктор 23 1
Кривошапкин Иван 2 1
Морев Дмитрий 9 1
Чунижеков Федор 10 1
Пащенко Денис 3 1
Vartanian Mark - Вартанян Марк 1 1
Чащин Виктор 3 1
Граденко Михаил 42 1
Бочкарёва Полина 1 1
Трошина Елена 22 1
Чич Шамиль 19 1
Чудинов Дмитрий 69 1
Чекмарев Анатолий 6 1
Атоян Антон 20 1
Челидзе Джимшер 42 1
Песковский Анатолий 26 1
Vartanyan Mark - Вартанян Марк 1 1
Талипов Руслан 14 1
Соболев Роман 34 1
Куган Владислав 5 1
Кряжев Александр 2 1
Куличкин Артём 5 1
Рудометов Максим 1 1
Фарберов Александр 15 1
Варжавин Иван 16 1
Васьковский Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157808 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53525 9
Беларусь - Белоруссия 6057 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 5
Украина 7803 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18310 4
Германия - Федеративная Республика 12949 3
Япония 13558 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 386 2
Казахстан - Республика 5822 1
Европа 24659 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1089 1
Армения - Республика 2376 1
Норвегия - Королевство 1832 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Индия - Bharat 5717 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 1
Канада 4990 1
Израиль 2785 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Бельгия - Королевство 1171 1
Ближний Восток 3041 1
Франция - Французская Республика 7986 1
Китай - Тайвань 4141 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2976 1
Индонезия - Республика 1016 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2224 1
Узбекистан - Республика 1880 1
США - Калифорния 4777 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1186 1
Нидерланды 3639 1
Румыния 741 1
Иран - Исламская Республика Иран 1121 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 1
Таджикистан - Республика 917 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1001 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 514 1
Нигерия - Федеративная Республика 328 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 25
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 16
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 16
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 10
Аренда 2582 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 7
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1169 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15202 4
Английский язык 6880 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10385 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 3
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 229 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Персидский язык - фарси 48 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3185 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5888 2
Запугивание и шантаж 160 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1759 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3391 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1075 2
The Register - The Register Hardware 1709 1
Fortune 210 1
TechRadar 95 1
Hacker News 77 1
Kaspersky Security Bulletin 4 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Fortune Global 500 288 1
CNews Инновация года - награда 134 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
ЯКСЭ имени П.И.Дудкина - Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина 3 1
TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1108 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 1
Национальная банковская премия 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
