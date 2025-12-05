Разделы

05.12.2025 Арестован разработчик печально известного приложения, с помощью которого у россиян украли миллионы с банковских карт 1
03.12.2025 В России катастрофа с кибербезопасностью. Безудержно растет число смартфонов, зараженных вредоносным ПО 1
01.12.2025 У россиян похитили за год более 1,5 миллиардов с помощью легального приложения Android 1
01.12.2025 Франкенштейн в смартфоне: новый гибрид NFCGate и трояна RatOn готовят к атакам на клиентов российских банков 1
28.11.2025 AntiFraud Club: за год в Белоруссии предотвращено более 30 000 случаев мошенничества 1
22.08.2025 Периодическая таблица фрода: эксперты F6 назвали самые актуальные схемы финансового мошенничества 1
18.06.2025 F6 запустила открытую платформу для борьбы с киберугрозами 1
18.06.2025 Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных 1
17.06.2025 Клиентов российских банков впервые пытались атаковать вредоносным приложением SuperCard 1
13.05.2025 Больше половины россиян скачивали непроверенные приложения из Интернета 1
24.04.2025 В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту 1
24.04.2025 F6: раскрыт новый способ бесконтактной кражи денег 1
22.04.2025 Новый вредонос для Android крадет данные кредитных карт, чтобы ограбить доверчивых пользователей с помощью NFC 1
02.04.2025 F6: киберпреступники используют связку CraxsRAT и NFCGate в атаках на клиентов банков 1
19.02.2025 Названы главные киберугрозы 2025 года для России 1
19.02.2025 F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ 1
18.02.2025 Число атак на клиентов российских банков с использованием NFCGate за месяц выросло на 80% 1
29.01.2025 SpyNote, Mamont, NFCGate: три программы, которые определяют российский ландшафт финансовых угроз для владельцев Android-устройств в 2025 году 1
22.01.2025 Россиян обворовывают на десятки миллионов при помощи NFC. Популярный способ оплаты скомпрометирован, под угрозой каждый. Опрос 1
22.01.2025 F.A.C.C.T.: легитимное приложение NFCGate помогло похитить у клиентов российских банков 40 млн рублей 1
26.12.2024 Бесконтактный банкинг за себя (и того парня): схема с кражей денег посредством технологии при помощи NFC добралась и до российских пользователей Android 1
23.08.2024 Новый троян ворует деньги с Android-смартфонов с NFC 1

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 797 17
Telegram Group 2564 7
PhantomCore - Хакерская группировка 9 2
Google LLC 12249 2
Lazy Koala - Хакерская группировка 6 2
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 63 2
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 7 2
ReaverBits - Хакерская группировка 4 2
Head Mare - Хакерская группировка 15 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5273 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
ESET - ESET Software 1147 1
Proxima 47 1
RuMarket 14 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1582 1
Cleafy 7 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1499 1
InfoWatch - Инфовотч 1087 1
Код Безопасности 701 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5224 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12832 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3115 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5774 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3523 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 363 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31692 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13623 17
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3122 14
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5907 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8925 13
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1375 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25675 11
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8442 11
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3273 10
Google Android устройства-девайсы 786 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7741 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12255 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4451 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12304 7
Application store - магазин приложений 1370 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2619 6
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 6
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 830 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21975 6
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1286 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73095 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2332 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5335 5
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 162 5
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 798 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8721 5
Кибербезопасность - CaaS - Cybercrime-as-a-Service - MaaS - Malware-as-a-Service - Вредоносное ПО как услуга 43 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7620 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27167 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57268 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9772 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31942 4
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 140 4
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 442 4
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 4
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 127 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12365 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 944 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 956 3
Google Android 14669 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3429 9
VK RuStore - Рустор 504 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5822 8
Google Android Package Kit - APK 229 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1209 3
КриптоПро Ngate 19 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 928 2
FreePik 1426 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 216 2
F6 - Антифишинг 1 1
Google Chrome - браузер 1647 1
Linux OS 10882 1
Apple Pay 503 1
Samsung Pay 294 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 410 1
Google Play Protect 17 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 40 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 32 1
Ермаков Дмитрий 16 3
Копосов Александр 2 2
Гребенюк Константин 1 1
Голованов Сергей 67 1
Радченко Александр 10 1
Баулин Валерий 52 1
Калинин Дмитрий 31 1
Зонов Александр 35 1
Воронин Тимофей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 156710 17
Беларусь - Белоруссия 6020 4
Германия - Федеративная Республика 12934 4
Чехия - Чешская Республика 1332 3
Украина 7790 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14482 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53448 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18194 2
Европа 24628 2
Чехия - Прага 207 1
Индия - Bharat 5693 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3592 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51237 17
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1070 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54980 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3702 9
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 846 7
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5852 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3765 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11428 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7559 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6936 2
Аренда 2583 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10732 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1287 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1137 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1836 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8903 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 226 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6099 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6357 1
Персидский язык - фарси 48 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10277 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6247 1
Английский язык 6872 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25970 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17392 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8114 1
BleepingComputer - Издание 408 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11406 1
Ведомости 1228 1
TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
