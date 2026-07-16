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Кибербезопасность Fraud Detection Anti-fraud Антифрод Системы противодействия мошенничеству

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.07.2026 Voxys обновила платформу OmniVox: в релиз вошли антифрод-механика для чатов, JSON-экспорт и автоматизация интеграций

оятность ошибок при копировании URL и упрощает масштабирование клиентской поддержки в мессенджерах. Еще одно обновление связано с контролем качества обработки обращений. В OmniVox появилась защита от фрода при завершении чатов: оператор не может закрыть диалог, если не отправил клиенту ни одного сообщения. Функция активируется супервизором на уровне проекта и позволяет предотвращать некорре
16.07.2026 Удар по серым схемам. В России запретят продажу SIM-карт с деньгами на счетах

а продажу предоплаченных SIM-карт, пишут «Известия». Эта норма может появиться уже в третьем пакете антифрод-мер от российских властей. В июле 2026 г. запрет на продажу SIM-карт с предоплаченны
14.07.2026 Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам

Новый пакет антифрод-мер Минцифры подготовило и разослало ряду ведомств проект третьего пакета мер против телефонного и кибермошенничества, выяснил Forbes. Одну из поправок предлагается внести в закон «Об

10.07.2026 Спрос на антифрод в отрасли интернет-торговли вырос на 20% в первом полугодии 2026 года

Компании, которые занимаются интернет-торговлей, наращивают спрос на сессионные и транзакционные антифрод системы, в первом полугодии 2026 г. он вырос на 20%, по сравнению за аналогичный пер
25.06.2026 Старый новый фрод: ущерб от финансового мошенничества в 2025-2026 гг превысил 600 млрд рублей

10 млн руб. «Год назад мы запустили базу знаний F6 Fraud Matrix для того, чтобы предоставить всему антифрод-сообществу возможность четко и глубоко анализировать мошеннические схемы, используем
24.06.2026 Как операторы связи и банки будут возвращать россиянам украденные деньги: новые правила

ом 2026 г. был принят во II и III чтениях. Первый пакет антимошеннических поправок был принят в 2025 г., они, в частности, предполагают создание Минцифры ГИС (государственная информационная система) «Антифрод», к которой должны подключаться органы власти, банки, операторы связи и интернет-компании. Часть второго антимошеннического пакета предполагает, в том числе, новое регулирование деятел
24.06.2026 Servicepipe выпускает Digital Fraud Protection: систему глубокой аналитики трафика для выявления мошенничества

в веб-ресурсы через JS-агент, работая как самостоятельный инструмент или обогащая уже существующую антифрод-систему заказчика. Решение передает в контур компании глубокую аналитику: вероятност
23.06.2026 «Наносемантика» внедрила речевые технологии в антифрод-систему АКБ «Энергобанк»

«Наносемантика», российский разработчик решений на основе нейросетей, реализовала проект по интеграции технологий распознавания и синтеза речи в антифрод-систему АКБ «Энергобанк». Решение направлено на автоматизацию обработки инцидентов в голосовом канале и повышение оперативности взаимодействия с клиентами при выявлении подозрительных

11.06.2026 Россиянам запретили быстро расторгать договора с сотовыми операторами

Второй пакет законов о борьбе с мошенничеством Госдума приняла во втором и третьем чтениях второй пакет поправок в законодательство, направленных на борьбу с мошенническим в сфере ИКТ («Антифрод-2»). Документ был разработан Правительством. Первый пакет был принят весной 2025 г. Тогда главным итогом стало создание ГИС (государственной информационной системы») «Антифрод»,
05.06.2026 Участники AntiFraud Club в 2026 г. предотвратили более 17 тыс. случаев мошенничества против клиентов белорусских банков

Специалисты департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 проанализировали активность киберпреступников против клиентов б
25.05.2026 Приорбанк выбрал систему предотвращения мошенничества «БПС Инновационные программные решения»

Беларусь) внедрил систему предотвращения мошенничества от «БПС Инновационные программные решения». Система предотвращения мошенничества – это аналитическая платформа для обнаружения и предотвр
18.05.2026 ActiveCloud запускает KillBot - сервис для защиты сайтов от поведенческих ботов и рекламного фрода

ащиты в личном кабинете, что упрощает использование сервиса для компаний без отдельной экспертизы в антифрод-инструментах. Для интеграции с «Яндекс Директ» и Google Ads доступны дополнительные

05.05.2026 BI.Zone AntiFraud: в I квартале 2026 года снизилась активность мошенников по популярным схемам

Специалисты BI.Zone AntiFraud подвели итоги I квартала 2026 г. По сравнению с тем же периодом 2025 г. сокращение активности составило 12,5%. Мошенники стали реже использовать схемы, которые раньше были самыми попу
09.04.2026 Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей

Хорошие результаты ООО «Фаззи лоджик лабс», занимающееся созданием антифрод-системы для банков, в 2025 г. выплатило рекордные дивиденды в 590 млн руб. Их получи
08.04.2026 В Hybrid Platform запущены «Вертикали» — система аудиторных сегментов со встроенной антифрод-логикой

часто возвращается к теме, и дополнительно оценивает вероятность устойчивого интереса, что позволяет отсекать случайный и нерелевантный трафик. Ключевым отличием обновленной системы стала интеграция антифрод-проверок на этапе формирования сегмента. Данные проходят несколько уровней фильтрации, что позволяет снизить долю некачественной аудитории еще до старта рекламной кампании. Все сегмент
16.03.2026 T2 и Wildberries & Russ будут вместе бороться с мошенничеством

ачали сотрудничество в противодействии мошенничеству. Партнерство направлено на развитие совместных антифрод-практик. Компании планируют выстроить единую систему расследований, внедрить новые п
26.02.2026 «Точка Банк» реализовал собственное антифрод-решение для защиты клиентов от мошенников

ывать не только сами платежи, но и поведенческий, а также технологический контекст вокруг них. Наше антифрод-решение закрывает эти задачи. Кроме того, внедрение ИИ в ближайшее время позволит на
26.02.2026 Антифрод «Займера» в 2025 году спас почти 1 млрд рублей от мошенников

займы. Об этом CNews сообщили представители «Займера». В целом число мошеннических заявок в 2025 г. немного снизилось по сравнению с 2024 г. Этому способствовали сразу несколько факторов: собственные антифрод-разработки «Займера», запуск механизма самозапрета на кредиты и займы, а также обязательная проверка реквизитов заемщика перед переводом денег. За год компания зафиксировала свыше 165

24.02.2026 Российский бизнес хочет получить доступ к данным о гражданах в базах данных МВД

нии, такие как «Яндекс», VK, Сбербанк, «Мегафон», «Ростелеком», МТС и др.) обратилась к главе ИT-комитета Госдумы Сергею Боярскому с просьбой предоставить компаниям-участникам обмена данными в единой антифрод-системе возможность покупать отдельные категории информации о гражданах из база данных МВД, выяснил «Коммерсант». «Предложение Ассоциации больших данных заслуживает всестороннего анали
20.02.2026 Bi.Zone AntiFraud получил сертификат ФСТЭК России

Сертификат ФСТЭК России получен на транзакционный и сессионный модули Bi.Zone AntiFraud. Это подтверждает, что систему можно использовать в организациях, которым необходимо обеспечить повышенный уровень защищенности. Среди них — организации из государственного сектора и

13.02.2026 ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода

Компания Eastwind представила обновление EW SMS Firewall, решения для фильтрации и монетизации SMS-трафика. Среди нововведений: ИИ-модуль для распознавания A2P-фрода, интеграция с брокером сообщений Apache Kafka, автоматическое управление черными списками и обновленный дашборд на базе Metabase OpenSource. Система была усилена ИИ-модулем на базе модели
05.12.2025 Автогенерация правил в контуре ML-модуль от «БПС Инновационные программные решения»

правила проверки, расширяя типовой набор сценариев. Сейчас настройка правил — это ключевой элемент антифрод системы. Они формируются и настраиваются вручную на стороне команд фрод-офицеров. ML
28.11.2025 AntiFraud Club: за год в Белоруссии предотвращено более 30 000 случаев мошенничества

трумента — Fraud Matrix. Это бесплатная и постоянно обновляемая база знаний, созданная F6 для всего антифрод-сообщества. В ней систематизированы все актуальные схемы финансового мошенничества,

21.11.2025 Skyward SMS Antifraud v1.5: распознавание и блокировка P2P-трафика и обработка в реальном времени

Skyward выпуске Skyward SMS Antifraud (SSA) версии 1.5. Это обновление сочетает повышенную точность обнаружения, блокировку новых типов фрода и обработку сообщений в реальном времени предоставляя SMS-провайдерам комплексное решение для борьбы с мошенничеством. Об этом CNews сообщили представители Skyward. Опираясь на постоянный
29.10.2025 BI.Zone AntiFraud: выяснили, как обманывали мошенники в III квартале 2025 года

По данным BI.Zone AntiFraud, стало больше мошеннических схем, в которых используются методы социальной инженерии и доверие пользователей к авторитетным источникам. Злоумышленники все чаще действуют от имени руко
28.10.2025 Консолидация финансового рынка против фрода: финтех-группа Cyberbird подключилась к «ФинЦЕРТ»

не менее 0,3%. Интеграция с системой «ФинЦЕРТ» стала дополнительным способом для усиления защиты от фрода и позволяет использовать накопленные данные о мошеннических действиях от других игроков
15.10.2025 Антифрод «Яндекса» начал предотвращать показы рекламы ботам

а рекламы для пользователя», – сказал Глеб Сарычев, руководитель «Антифрода» «Яндекса». Обновленный антифрод «Яндекса» определяет и блокирует часть мошенников еще до показа рекламы. Так, если р
23.09.2025 Рекламный антифрод: Fuzzy Logic Labs представила модуль для защиты маркетинговых бюджетов

ит в ГК «Ростелеком») представила новый модуль в составе системы Smart Fraud Detection — «Рекламный антифрод». Решение позволяет рекламодателям, агентствам и маркетологам в России и странах СНГ
01.09.2025 Антифрод-система «Яндекс Маркета» поможет с наймом сотрудников в ПВЗ

проверке данных для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), чтобы помочь им в подборе сотрудников. Антифрод-инструмент самостоятельно проанализирует данные о соискателе и оценит его благонадеж
22.08.2025 Периодическая таблица фрода: эксперты F6 назвали самые актуальные схемы финансового мошенничества

рминологий и описаний, при этом упускается сама суть атаки. Fraud Matrix — это понятный и доступный антифрод-сообществу инструмент с описанием схем, структуры, техник и классификации атак. С по
11.08.2025 Искусственный интеллект в новой версии Smart Fraud Detection 4.3: создание новых правил и моделей борьбы с фродом с помощью нейросетей

денческие модели и аномалии. Такой подход значительно повышает эффективность защиты, делая борьбу с фродом более динамичной и надежной. Дмитрий Рейдман, директор по развитию цифрового бизнеса «
05.08.2025 «ГПБ Мобайл» запускает сервис защиты от мошенников «Деньги в безопасности» и компенсирует средства абонентам при их хищении

акомого номера, бесплатная функция «Антиспам» проверяет его по своей базе данных и сообщает о том, что это возможно мошенники или реклама. Если абонент, несмотря на предупреждения, ответит на звонок, антифрод-система Газпромбанка, проанализировав информацию о возможных мошеннических действиях и распознав нетипичное поведение клиента при совершении операции, может приостановить подозрительну
25.07.2025 В России создана система, предсказывающая атаку мошенников за 120 минут до перевода денег

Новая антифрод-система Разработчики оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») тестируют новую технолог
21.07.2025 Эксперты Bi.Zone AntiFraud назвали схемы мошенничества, популярные в первой половине 2025 года

ти 6,9 млрд руб. — это на 60% больше, чем за аналогичный период 2024 г. При этом, по данным Bi.Zone AntiFraud, число случаев кибермошенничества в первой половине 2025 г. снизилось на 18%. Экспе
15.07.2025 Бесплатная безопасность. Операторов заставят раздавать абонентам даром технологии защиты от мошенников

м». И абонентам, и государству Авторы документа подчеркивают, что новая инициатива не потребует дополнительных расходов из госбюджета. При этом они не уточняют, во сколько принудительная бесплатность антифрод-решений обойдется непосредственно операторам, и как они будут компенсировать недополученные средства. В то же время, по их мнению, созданный ими законопроект «обеспечит защиту подавляю
03.07.2025 Каждая четвертая компания в России теряет деньги из-за фрода

тора. Около 70% крупных компаний в финансовой сфере, e-commerce, госсекторе внедряют и масштабируют антифрод-решения. В среднем бюджеты на информационную безопасность прирастают на 15–30% год к
26.06.2025 Обновление Bi.Zone AntiFraud: внедрение продукта стало проще, а защита от атак — надежнее

Новая версия кросс-канальной системы противодействия мошенничеству Bi.Zone AntiFraud поможет компаниям усилить защиту от растущей фрод-активности. Добавлен коробочный в
24.06.2025 Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

жеры, соцсети, сервисы электронной почты и пр.), внедрить подобные системы борьбы с мошенничеством (антифрод-системы). В число ОРИ входят мессенджеры Telegram и Whatsapp*. Авторы идеи хотят, чт
20.06.2025 Paygine: ML уже меняет правила antifraud — рынок требует проактивных сценариев защиты

ch, к 2028 г. глобальные потери от онлайн-платежного мошенничества превысят $362 млрд. Традиционные антифрод-системы, основанные на статичных правилах, не успевают за изобретательностью мошенни
03.06.2025 «Т2» показала антифрод-решение для банков по выявлению потенциальных жертв мошенников

ышленников, актуализировать информацию о каналах коммуникации, обучать модели определителей спама и фрода. Важное направление работы «Т2» с банковским сектором – не только пресечение мошенничес

Публикаций - 1001, упоминаний - 1432

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 102
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 92
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 85
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 67
Ростелеком 10948 65
Telegram Group 2940 63
МегаФон 10742 62
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 59
Информзащита 941 39
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 39
Yandex - Яндекс 9215 37
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 35
Microsoft Corporation 25775 31
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 29
Oracle Corporation 7074 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 27
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 25
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 23
SAS Institute 1082 20
Google LLC 12688 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 18
9594 17
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 28 16
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 16
Cisco Systems 5372 15
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 14
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 14
InfoWatch - Инфовотч 1185 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 12
Код Безопасности 812 12
SAP SE 5601 11
VK - Mail.ru Group 3602 11
Diasoft - Диасофт 1144 11
Apple Inc 13154 10
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 110
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 49
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 47
Альфа-Банк 1979 30
ГПБ - Газпромбанк 1273 25
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 24
НСПК - Национальная система платежных карт 948 20
ПСБ - Промсвязьбанк 963 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 20
Visa International 1993 19
Почта России ПАО 2370 17
ВТБ - Почта Банк 514 17
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 8
ВТБ - ВТБ24 671 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Assist - Ассист 218 7
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 7
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 7
Белагропромбанк 24 6
Газпром ПАО 1493 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 146
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 134
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 87
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 65
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 64
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 53
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 49
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 38
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 16
Федеральное казначейство России 1949 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Правительство Москвы - Московское долголетие 17 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 12
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 3
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 3
ЛДПР 116 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Станкоинструмент 3 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
ТСХР - Творческий союз художников России 5 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ACFE - Association of Certified Fraud Examiners 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 590
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 554
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 257
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 233
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 212
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 210
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 206
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 206
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 200
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 168
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 163
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 160
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 155
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 153
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 153
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 150
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 140
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 138
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 137
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 128
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 125
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 122
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 121
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 111
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 106
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 104
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 103
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 94
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 94
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 91
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 86
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 85
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 84
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 80
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 379 79
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 79
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 78
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 76
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 74
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 74
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 103
Google Android 15243 66
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 59
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 35
FreePik 1841 33
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 33
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 49 28
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 27
Apple iOS 8583 26
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 25
Microsoft Windows 16882 23
Linux OS 11533 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 19
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 19
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 19
BSS BS-Client ДБО 126 18
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 18
NFCGate - Вредоносное ПО 30 16
OpenAI - ChatGPT 719 14
BSS CORREQTS Corporate 49 14
Много приложений - RuStore - Рустор 628 13
Apple - App Store 3109 13
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 13
Google Android Package Kit - APK 295 13
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 27 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 12
Microsoft Office 4170 12
Apple iPhone 6 4861 12
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection, SFD 15 11
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 10
МТС Big Data 324 10
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 10
BSS Сервер Нотификации 20 9
F6 - F6 XDR - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 49 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 9
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 9
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Шадаев Максут 1210 26
Кузнецов Станислав 162 25
Григоренко Дмитрий 249 22
Ермаков Дмитрий 25 21
Путин Владимир 3454 15
Коваленко Павел 70 13
Алферов Петр 13 12
Мишустин Михаил 787 11
Анохин Сергей 121 11
Арлазаров Владимир 290 10
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Лужнов Алексей 9 8
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Чудинов Дмитрий 103 5
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Натрусов Артем 313 5
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 3
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 2
Информзащита Учебный центр 38 2
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 15 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 2
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 2
ИЭР - Институт экономики роста имени П.А. Столыпина 6 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
ИИИ - Институт исследований интернета 66 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
ECommPay IT School 2 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 19 1
Merlion Academy 4 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 49 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 18
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
CNews FORUM Кейсы 313 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 6
День молодёжи - 27 июня 1087 5
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
CNews AWARDS - награда 571 4
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Международный женский день - 8 марта 418 3
Visa Global Service Quality Awards 2 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 2
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Experian Anti-Fraud Day 1 1
Experian Analytics Forum 1 1
Infosecurity - выставка 63 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
РусКрипто 26 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Black Hat - Конференция 120 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Defcon 45 1
Kaspersky Open Innovation Program 6 1
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 3 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
SAS Beyond Tomorrow 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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