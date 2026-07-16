Кибербезопасность Fraud Detection Anti-fraud Антифрод Системы противодействия мошенничеству

Voxys обновила платформу OmniVox: в релиз вошли антифрод-механика для чатов, JSON-экспорт и автоматизация интеграций оятность ошибок при копировании URL и упрощает масштабирование клиентской поддержки в мессенджерах. Еще одно обновление связано с контролем качества обработки обращений. В OmniVox появилась защита от фрода при завершении чатов: оператор не может закрыть диалог, если не отправил клиенту ни одного сообщения. Функция активируется супервизором на уровне проекта и позволяет предотвращать некорре

Удар по серым схемам. В России запретят продажу SIM-карт с деньгами на счетах а продажу предоплаченных SIM-карт, пишут «Известия». Эта норма может появиться уже в третьем пакете антифрод-мер от российских властей. В июле 2026 г. запрет на продажу SIM-карт с предоплаченны

Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам Новый пакет антифрод-мер Минцифры подготовило и разослало ряду ведомств проект третьего пакета мер против телефонного и кибермошенничества, выяснил Forbes. Одну из поправок предлагается внести в закон «Об

Спрос на антифрод в отрасли интернет-торговли вырос на 20% в первом полугодии 2026 года Компании, которые занимаются интернет-торговлей, наращивают спрос на сессионные и транзакционные антифрод системы, в первом полугодии 2026 г. он вырос на 20%, по сравнению за аналогичный пер

Старый новый фрод: ущерб от финансового мошенничества в 2025-2026 гг превысил 600 млрд рублей 10 млн руб. «Год назад мы запустили базу знаний F6 Fraud Matrix для того, чтобы предоставить всему антифрод-сообществу возможность четко и глубоко анализировать мошеннические схемы, используем

Как операторы связи и банки будут возвращать россиянам украденные деньги: новые правила ом 2026 г. был принят во II и III чтениях. Первый пакет антимошеннических поправок был принят в 2025 г., они, в частности, предполагают создание Минцифры ГИС (государственная информационная система) «Антифрод», к которой должны подключаться органы власти, банки, операторы связи и интернет-компании. Часть второго антимошеннического пакета предполагает, в том числе, новое регулирование деятел

Servicepipe выпускает Digital Fraud Protection: систему глубокой аналитики трафика для выявления мошенничества в веб-ресурсы через JS-агент, работая как самостоятельный инструмент или обогащая уже существующую антифрод-систему заказчика. Решение передает в контур компании глубокую аналитику: вероятност

«Наносемантика» внедрила речевые технологии в антифрод-систему АКБ «Энергобанк» «Наносемантика», российский разработчик решений на основе нейросетей, реализовала проект по интеграции технологий распознавания и синтеза речи в антифрод-систему АКБ «Энергобанк». Решение направлено на автоматизацию обработки инцидентов в голосовом канале и повышение оперативности взаимодействия с клиентами при выявлении подозрительных

Россиянам запретили быстро расторгать договора с сотовыми операторами Второй пакет законов о борьбе с мошенничеством Госдума приняла во втором и третьем чтениях второй пакет поправок в законодательство, направленных на борьбу с мошенническим в сфере ИКТ («Антифрод-2»). Документ был разработан Правительством. Первый пакет был принят весной 2025 г. Тогда главным итогом стало создание ГИС (государственной информационной системы») «Антифрод»,

Участники AntiFraud Club в 2026 г. предотвратили более 17 тыс. случаев мошенничества против клиентов белорусских банков Специалисты департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 проанализировали активность киберпреступников против клиентов б

Приорбанк выбрал систему предотвращения мошенничества «БПС Инновационные программные решения» Беларусь) внедрил систему предотвращения мошенничества от «БПС Инновационные программные решения». Система предотвращения мошенничества – это аналитическая платформа для обнаружения и предотвр

ActiveCloud запускает KillBot - сервис для защиты сайтов от поведенческих ботов и рекламного фрода ащиты в личном кабинете, что упрощает использование сервиса для компаний без отдельной экспертизы в антифрод-инструментах. Для интеграции с «Яндекс Директ» и Google Ads доступны дополнительные

BI.Zone AntiFraud: в I квартале 2026 года снизилась активность мошенников по популярным схемам Специалисты BI.Zone AntiFraud подвели итоги I квартала 2026 г. По сравнению с тем же периодом 2025 г. сокращение активности составило 12,5%. Мошенники стали реже использовать схемы, которые раньше были самыми попу

Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей Хорошие результаты ООО «Фаззи лоджик лабс», занимающееся созданием антифрод-системы для банков, в 2025 г. выплатило рекордные дивиденды в 590 млн руб. Их получи

В Hybrid Platform запущены «Вертикали» — система аудиторных сегментов со встроенной антифрод-логикой часто возвращается к теме, и дополнительно оценивает вероятность устойчивого интереса, что позволяет отсекать случайный и нерелевантный трафик. Ключевым отличием обновленной системы стала интеграция антифрод-проверок на этапе формирования сегмента. Данные проходят несколько уровней фильтрации, что позволяет снизить долю некачественной аудитории еще до старта рекламной кампании. Все сегмент

T2 и Wildberries & Russ будут вместе бороться с мошенничеством ачали сотрудничество в противодействии мошенничеству. Партнерство направлено на развитие совместных антифрод-практик. Компании планируют выстроить единую систему расследований, внедрить новые п

«Точка Банк» реализовал собственное антифрод-решение для защиты клиентов от мошенников ывать не только сами платежи, но и поведенческий, а также технологический контекст вокруг них. Наше антифрод-решение закрывает эти задачи. Кроме того, внедрение ИИ в ближайшее время позволит на

Антифрод «Займера» в 2025 году спас почти 1 млрд рублей от мошенников займы. Об этом CNews сообщили представители «Займера». В целом число мошеннических заявок в 2025 г. немного снизилось по сравнению с 2024 г. Этому способствовали сразу несколько факторов: собственные антифрод-разработки «Займера», запуск механизма самозапрета на кредиты и займы, а также обязательная проверка реквизитов заемщика перед переводом денег. За год компания зафиксировала свыше 165

Российский бизнес хочет получить доступ к данным о гражданах в базах данных МВД нии, такие как «Яндекс», VK, Сбербанк, «Мегафон», «Ростелеком», МТС и др.) обратилась к главе ИT-комитета Госдумы Сергею Боярскому с просьбой предоставить компаниям-участникам обмена данными в единой антифрод-системе возможность покупать отдельные категории информации о гражданах из база данных МВД, выяснил «Коммерсант». «Предложение Ассоциации больших данных заслуживает всестороннего анали

Bi.Zone AntiFraud получил сертификат ФСТЭК России Сертификат ФСТЭК России получен на транзакционный и сессионный модули Bi.Zone AntiFraud. Это подтверждает, что систему можно использовать в организациях, которым необходимо обеспечить повышенный уровень защищенности. Среди них — организации из государственного сектора и

ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода Компания Eastwind представила обновление EW SMS Firewall, решения для фильтрации и монетизации SMS-трафика. Среди нововведений: ИИ-модуль для распознавания A2P-фрода, интеграция с брокером сообщений Apache Kafka, автоматическое управление черными списками и обновленный дашборд на базе Metabase OpenSource. Система была усилена ИИ-модулем на базе модели

Автогенерация правил в контуре ML-модуль от «БПС Инновационные программные решения» правила проверки, расширяя типовой набор сценариев. Сейчас настройка правил — это ключевой элемент антифрод системы. Они формируются и настраиваются вручную на стороне команд фрод-офицеров. ML

AntiFraud Club: за год в Белоруссии предотвращено более 30 000 случаев мошенничества трумента — Fraud Matrix. Это бесплатная и постоянно обновляемая база знаний, созданная F6 для всего антифрод-сообщества. В ней систематизированы все актуальные схемы финансового мошенничества,

Skyward SMS Antifraud v1.5: распознавание и блокировка P2P-трафика и обработка в реальном времени Skyward выпуске Skyward SMS Antifraud (SSA) версии 1.5. Это обновление сочетает повышенную точность обнаружения, блокировку новых типов фрода и обработку сообщений в реальном времени предоставляя SMS-провайдерам комплексное решение для борьбы с мошенничеством. Об этом CNews сообщили представители Skyward. Опираясь на постоянный

BI.Zone AntiFraud: выяснили, как обманывали мошенники в III квартале 2025 года По данным BI.Zone AntiFraud, стало больше мошеннических схем, в которых используются методы социальной инженерии и доверие пользователей к авторитетным источникам. Злоумышленники все чаще действуют от имени руко

Консолидация финансового рынка против фрода: финтех-группа Cyberbird подключилась к «ФинЦЕРТ» не менее 0,3%. Интеграция с системой «ФинЦЕРТ» стала дополнительным способом для усиления защиты от фрода и позволяет использовать накопленные данные о мошеннических действиях от других игроков

Антифрод «Яндекса» начал предотвращать показы рекламы ботам а рекламы для пользователя», – сказал Глеб Сарычев, руководитель «Антифрода» «Яндекса». Обновленный антифрод «Яндекса» определяет и блокирует часть мошенников еще до показа рекламы. Так, если р

Рекламный антифрод: Fuzzy Logic Labs представила модуль для защиты маркетинговых бюджетов ит в ГК «Ростелеком») представила новый модуль в составе системы Smart Fraud Detection — «Рекламный антифрод». Решение позволяет рекламодателям, агентствам и маркетологам в России и странах СНГ

Антифрод-система «Яндекс Маркета» поможет с наймом сотрудников в ПВЗ проверке данных для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), чтобы помочь им в подборе сотрудников. Антифрод-инструмент самостоятельно проанализирует данные о соискателе и оценит его благонадеж

Периодическая таблица фрода: эксперты F6 назвали самые актуальные схемы финансового мошенничества рминологий и описаний, при этом упускается сама суть атаки. Fraud Matrix — это понятный и доступный антифрод-сообществу инструмент с описанием схем, структуры, техник и классификации атак. С по

Искусственный интеллект в новой версии Smart Fraud Detection 4.3: создание новых правил и моделей борьбы с фродом с помощью нейросетей денческие модели и аномалии. Такой подход значительно повышает эффективность защиты, делая борьбу с фродом более динамичной и надежной. Дмитрий Рейдман, директор по развитию цифрового бизнеса «

«ГПБ Мобайл» запускает сервис защиты от мошенников «Деньги в безопасности» и компенсирует средства абонентам при их хищении акомого номера, бесплатная функция «Антиспам» проверяет его по своей базе данных и сообщает о том, что это возможно мошенники или реклама. Если абонент, несмотря на предупреждения, ответит на звонок, антифрод-система Газпромбанка, проанализировав информацию о возможных мошеннических действиях и распознав нетипичное поведение клиента при совершении операции, может приостановить подозрительну

В России создана система, предсказывающая атаку мошенников за 120 минут до перевода денег Новая антифрод-система Разработчики оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») тестируют новую технолог

Эксперты Bi.Zone AntiFraud назвали схемы мошенничества, популярные в первой половине 2025 года ти 6,9 млрд руб. — это на 60% больше, чем за аналогичный период 2024 г. При этом, по данным Bi.Zone AntiFraud, число случаев кибермошенничества в первой половине 2025 г. снизилось на 18%. Экспе

Бесплатная безопасность. Операторов заставят раздавать абонентам даром технологии защиты от мошенников м». И абонентам, и государству Авторы документа подчеркивают, что новая инициатива не потребует дополнительных расходов из госбюджета. При этом они не уточняют, во сколько принудительная бесплатность антифрод-решений обойдется непосредственно операторам, и как они будут компенсировать недополученные средства. В то же время, по их мнению, созданный ими законопроект «обеспечит защиту подавляю

Каждая четвертая компания в России теряет деньги из-за фрода тора. Около 70% крупных компаний в финансовой сфере, e-commerce, госсекторе внедряют и масштабируют антифрод-решения. В среднем бюджеты на информационную безопасность прирастают на 15–30% год к

Обновление Bi.Zone AntiFraud: внедрение продукта стало проще, а защита от атак — надежнее Новая версия кросс-канальной системы противодействия мошенничеству Bi.Zone AntiFraud поможет компаниям усилить защиту от растущей фрод-активности. Добавлен коробочный в

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp* жеры, соцсети, сервисы электронной почты и пр.), внедрить подобные системы борьбы с мошенничеством (антифрод-системы). В число ОРИ входят мессенджеры Telegram и Whatsapp*. Авторы идеи хотят, чт

Paygine: ML уже меняет правила antifraud — рынок требует проактивных сценариев защиты ch, к 2028 г. глобальные потери от онлайн-платежного мошенничества превысят $362 млрд. Традиционные антифрод-системы, основанные на статичных правилах, не успевают за изобретательностью мошенни