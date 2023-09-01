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Кибербезопасность Fraud Detection Anti-fraud Антифрод Системы противодействия мошенничеству



01.09.2023 МТС создала универсальную антифрод-систему Fraud Detection Platform

ПАО «МТС», цифровая экосистема, перешла на собственную антифрод-систему Fraud Detection Platform, полностью заменив иностранное ПО. Решение на 31% б
06.03.2023 Федеральные операторы начали мстить мелким конкурентам за мошеннические звонки

раничения распространяются на компании, которые по тем или иным причинам не подключились к системе «Антифрод», созданной для защиты абонентов от звонков мошенников, использующих подменные номер
21.02.2023 Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров

Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил антифрод-платформу верификации вызовов для подключения к ней своих MVNO-партнеров. Это поможе
27.12.2022 Глаз да глаз: как «умные» весы стали частью антифрод-систем в ритейле, или Как вежливо сообщать о том, что кто-то не прав

гичным решением здесь становится всевидящее око нейросети — современные ИТ-решения могут не только зафиксировать ошибку, но и, что крайне важно, предотвратить ее. Рассмотрим, как растет эффективность антифрод-систем за счет «умного» софта для весов «СуперМаг Vision» от компании «Ритейл Софт», генерального партнера ГК «Сервис Плюс». Сами весы в нашем примере разработаны компанией «ДатаПринт»
17.10.2022 «Билайн» разработал антифрод-платформу для борьбы с мошенничеством

«ВымпелКом» (бренд «билайн») разработал систему верификации вызовов (антифрод-платформу, АФП), которая предназначена для противодействия распространенному в посл
08.08.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Smart Fraud Detection в России

й. Система обладает высокой производительностью и поддерживает как транзакционный, так и сессионный антифрод-мониторинг. Совместима с широким спектром отечественного прикладного и системного ПО
12.04.2022 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с системой для финансового мониторинга и борьбы с мошенничеством Smart Fraud Detection

Российские ИТ-компании «Фаззи лоджик лабс» и «Ред софт» подтвердили корректность работы системы противодействия мошенничеству в банковских каналах обслуживания Smart Fraud Detection на операционной системе «Ред ОС». Smart Fraud Detection – система, выявляющая мошеннические транзакции в дистанционном банковском обслуживании розничного и корпоративного
24.03.2022 Сергей Парфёнов -

На отечественном рынке есть антифрод-системы, превосходящие иностранные аналоги

Переход на отечественную антифрод-систему СNews: Сергей, скажите, пожалуйста, насколько реально сейчас найти отечестве
03.12.2021 СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective

СКБ-банк внедрил антифрод-решение Jet Detective, разработанное российской ИТ-компанией «Инфосистемы джет». Решение поможет банку усилить безопасность каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и проц
03.11.2021 В MyTracker стал доступен инструмент для выявления фрода на веб-сайтах

В системе мультиплатформенной аналитики MyTracker (входит в VK) появился новый инструмент для выявления фрода. Он позволяет анализировать трафик веб-сайтов и выявлять основные виды мошенничества. Это дает возможность защитить свои проекты от недобросовестных площадок, а также сохранить бюджет. Ре
28.05.2021 Райффайзенбанк и «Лаборатория Касперского» рассказали о трендах фрода в сфере электронной коммерции

Эксперты Райффайзенбанка проанализировали основные тренды фрода, направленного на онлайн-покупки клиентов. По наблюдениям экспертов, за последние 12 месяцев мошенники стали активнее противодействовать блокировкам фишинга, для этого они размещают свои

24.05.2021 МТС присоединилась к антифрод-системе «Сбера»

«Сбер» совместно с МТС и другими операторами связи продолжает развивать антифрод-систему для защиты клиентов от телефонного мошенничества. Она представляет собой высокотехнологичное решение, основанное на мгновенном обмене информацией. Объединённая антифрод-
16.12.2020 Банк «Возрождение» и «Фаззи лоджик лабс» начали сотрудничество в области антифрод-мониторинга

Банк «Возрождение» выбрал систему Smart Fraud Detection компании «Фаззи лоджик лабс» в качестве антифрод-решения для соблюдения требований НСПК для Системы быстрых платежей. Внедрение системы Smart Fraud Detection дает дополни
05.11.2020 MyTracker запустила инструмент для отслеживания фрода в мобильных приложениях

пить с невалидным трафиком и стоит ли приостановить работу с партнером, замеченным в недобросовестных действиях. Первые тесты показали, что технологии могут выявлять даже сложные комбинированные виды фрода, например перехват установок. Кроме того, подключение антифрод-системы в среднем позволило приложениям в разных категориях сэкономить более 10% бюджета на продвижение. Частью антифрод-мет
14.10.2020 Система обнаружения и предотвращения мошенничества Smart Fraud Detection получила генератор правил

«Фаззи лоджик лабс» представила новую функцию для отслеживания мошеннических транзакций системой Smart Fraud Detection – генератор правил. В противовес ручному написанию правил для выявления фрода генератор правил автоматически формирует правила-гипотезы и последовательно оптимизирует их, улучшая после каждой итерации. Если, например, выполняется оптимизация правил социальной инжен
31.07.2019 AppFlyer запускает пост-атрибуционную защиту от мобильного фрода

с установкой приложений, составил $2,3 млрд, а значительная часть мошеннических действий остаётся незаблокированной. Одновременно с выпуском доклада AppsFlyer представила новую функцию для защиты от фрода с помощью пост-атрибуции (Post-Attribution). Это первое подобное решение, выявляющее фрод, который не был блокирован в режиме реального времени, уже после того, как приложение было устано
11.07.2019 Технологии Group-IB по защите от онлайн-мошенничества получили признание Gartner

довательских и консалтинговых компаний, включила решение Group-IB Secure Bank/Secure Portal в отчет Market Guide for Online Fraud Detection 2019, присвоив Group-IB статус надежного поставщика в
16.07.2018 BSS выпустила обновление системы «Fraud-Анализ»

BSS объявила о выпуске новой версии системы «Fraud-Анализ» v. 4.4, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц. В новой версии усовершенствована модель п
29.06.2018 Алексей Коняев -

Как клиентская аналитика в банках решает проблемы фрода

т законопроекты, один из которых, как планируется, будет явно обязывать кредитную организацию иметь антифрод-механизмы для эффективного противодействия фродстерам, в противном случае банк будет
30.01.2018 BSS обновила систему «FRAUD-Анализ»

BSS объявила о выпуске новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 4.3, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц.Существенно расширены возможности подсисте
22.11.2017 Алексей Сизов - Спрос на антифрод-системы повысился более чем вдвое

CNews: С чем связано повышенное внимание специалистов к антифрод-системам в последнее время? Алексей Сизов: Атаки типа APT, MITM наряду с социальной

20.09.2017 AppsFlyer представила Protect360 для защиты бизнеса от мобильного фрода

ападная Европа (17,1%) и Юго-Восточная Азия (14,5%).Решение Protect360 использует несколько уровней антифрод-технологий, чтобы обеспечить защиту, которая практически в режиме реального времени

28.08.2017 BSS выпустила обновление системы «FRAUD-Анализ»

ользователей ДБО и присущие мобильной платформе особенности требуют повышенного внимания со стороны антифрод-систем. Поэтому в новой версии системы мы расширили модель проверки платежей с мобил
24.03.2017 BSS обновила систему «FRAUD-Анализ»

BSS объявила о выпуске новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 4.1, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц.В обновлённой версии «FRAUD-Анализ»
09.02.2017 Компания «Инфосистемы Джет» создала собственное антифрод-решение Jet Detective

бъявила о выходе собственной системы противодействия различным видам мошенничества – Jet Detective. Как рассказали CNews в компании, главные преимущества Jet Detective – скорость и точность выявления фрода с минимальными показателями ложных срабатываний. Решение агрегирует сотни тысяч операций в минуту из множества источников (от сетевых каналов до бизнес-систем), затрачивая доли секунды на
20.01.2017 «Домашние деньги» внедрили антифрод-технологию для выявления поддельных паспортных данных

Компания «Домашние деньги», компания российского рынка микрофинансирования, внедрила антифрод-технологию, позволяющую идентифицировать поддельные паспортные данные, поступающие в систему на этапе получения заявки на заем. Об этом CNews сообщили в «Домашних деньгах». Инструмент

02.11.2016 Система «Fraud-Анализ» интегрирована с Bot-Trek Secure Bank

Компания BSS объявила о выпуске новой версии системы «Fraud-Анализ» v. 4.0, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц. Как рассказали CNews в BSS, обновлённая с
29.06.2016 «Инфосистемы Джет» создали для X5 Retail Group систему противодействия мошенничеству

Компания «Инфосистемы Джет» внедрила систему противодействия мошенничеству и гарантирования доходов в X5 Retail Group. Антифрод-система построена на базе программного комплекса RAID от WeDo Technologies, выявляет признаки реальных и потенциальных мошеннических схем, оперативно информирует о них специалистов по 
17.05.2016 «Гарс Телеком» модернизировал антифрод-систему

Весной 2016 г. оператор связи «Гарс Телеком» модернизировал антифрод-систему (FMS, Fraud Management System), благодаря чему только за последующие несколь
23.12.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.»

зработчик и интегратор банковского ПО, оптимизировала безопасность новой версии программного комплекса InterBank Start для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, интегрировав его с «Антифрод-терминалом» от компании «Аладдин Р.Д.», российского разработчика и поставщика решений для обеспечения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Использовани
22.12.2015 R-Style Softlab интегрировала InterBank Start с «Антифрод-терминалом» от «Аладдин Р.Д.»

безопасности новой версии программного комплекса InterBank Start для дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Как сообщили CNews в R-Style Softlab, компания интегрировала комплекс с «Антифрод-терминалом» от компании «Аладдин Р.Д.». Использование этого устройства при работе в системе ДБО обеспечивает корпоративным клиентам банков защиту от подмены и навязывания серверу подде
03.12.2015 BSS обновила систему «Fraud-Анализ»

овная задача — прислушиваться к потребностям клиентов и оперативно отражать их в нашем промышленном антифрод-решении», — прокомментировал плановое обновление продукта Дмитрий Князев, руководите
19.06.2015 BSS обновила систему «Fraud-Анализ» до версии 3.4

Компания «Банк Софт Системс» (BSS) объявила о выпуске новой версии системы «Fraud-Анализ», предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) юридических и физических лиц. Как сообщили CNews в BSS, «Fraud-Анализ
17.12.2014 BSS обновила систему «Fraud-Анализ»

проприетарного системного программного обеспечения», — подчеркнул руководитель направления развития антифрод-решений компании BSS Андрей Хохлов. Переход на версию системы «Fraud-Анализ» v. 3.2

07.11.2014 УФС внедрила новое решение по борьбе с фродом для корпоративных клиентов

Компания УФС, официальный партнер крупнейших железнодорожных перевозчиков и дистрибьютор электронных железнодорожных билетов в России, запустил новое решение по борьбе с фродом для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили в УФС. Теперь при аутентификации в программном обеспечении «Электронная касса» после успешного ввода логина и пароля на телефон операто
12.08.2014 «Антифрод-терминал» интегрирован с системой ДБО «Пробизнесбанка»

Компании R-Style Softlab и «Аладдин Р.Д.» завершили интеграцию «Антифрод-терминала» — новейшего решения, обеспечивающего безопасную аутентификацию пользователя и работу с ЭП из недоверенной среды — с системой дистанционного банковского обслуживания для юрид
11.08.2014 BSS обновила систему «Fraud-Анализ»

, вызванным мошенническими платежами в системах ДБО, — подчеркнул руководитель направления развития антифрод-решений BSS Андрей Хохлов. — Усиление экспертной составляющей системы “Fraud-Анализ”
24.07.2014 В банке «Траст» запущена новая антифрод-система

в российских кредитных организациях за последние несколько лет. «Траст» обладает широкой сетью представительств. Между тем в офисах банка отмечается низкий (практически — нулевой) уровень внутреннего фрода, указали представители банка. «В данном случае мы действуем на опережение. Кроме того, применение Warning System, в большей степени, актуально в рамках развития POS-кредитования, подразум
03.06.2014 BSS выпустила новое поколение системы «Fraud-Анализ»

, вызванным мошенническими платежами в системах ДБО, — подчеркнул руководитель направления развития антифрод-решений BSS Андрей Хохлов. — Усиление экспертной составляющей системы “Fraud-Анализ”
03.04.2014 Использование «Антифрод-терминала» позволяет снизить страховой тариф для клиентов «ИСК Евро-Полис»

жения юридические лица, являющиеся клиентами банков, могут застраховать риски утраты безналичных денежных средств, размещённых на банковских счетах. Так, при использовании клиентами «ИСК Евро-Полис» «Антифрод-терминала» производства «Аладдин Р.Д.» — решения для работы с системами ДБО в недоверенной среде — ставка страхового тарифа может быть снижена в 4 раза. «Антифрод-терминал» пред

Публикаций - 313, упоминаний - 365

Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 566 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8288 22
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 509 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7485 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10279 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 994 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10506 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4412 15
Yandex - Яндекс 6228 13
Информзащита 692 12
Oracle Corporation 6448 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2633 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6526 10
7435 10
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 403 9
SAS Institute 929 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 802 8
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 13 8
Microsoft Corporation 23926 8
IBM - International Business Machines Corp 9295 7
Telegram Group 1331 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1961 6
Cisco Systems 4969 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 657 6
МФИ Софт 120 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3102 6
Check Point Software Technologies 724 5
VK - Mail.ru Group 3265 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 609 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 177 5
InfoWatch - Инфовотч 956 5
Fortinet 354 5
Крок - Croc 1750 5
Softline - Софтлайн 2274 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 836 5
Код Безопасности 511 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 5
SafeTech - СэйфТек 59 5
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 782 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6288 34
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 966 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2549 16
ГПБ - Газпромбанк 994 10
Альфа-Банк 1642 9
Visa International 1899 9
Почта Банк 396 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5259 8
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 211 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 448 7
ПСБ - Промсвязьбанк 767 7
НСПК - Национальная система платежных карт 672 7
ВТБ - ВТБ24 661 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1348 6
Лента - Сеть розничной торговли 1838 5
Открытие ФК - Банк Открытие 520 5
РЖД - Российские железные дороги 1720 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 162 5
Assist - Ассист 203 4
Citi - Citibank - Ситибанк 314 4
Пробизнесбанк АКБ 134 4
МКБ - Московский кредитный банк 499 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 160 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 376 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 397 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 610 3
Uber 316 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
ПГК - Первая грузовая компания 175 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 334 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 304 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 892 3
Почта России ПАО 1968 3
Возрождение - Коммерческий банк 332 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 158 3
Связной ГК 1354 3
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 23 3
Ингосстрах СПАО 376 3
Альфа-Капитал УК 75 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4011 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10001 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2485 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 10
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18468 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14268 38
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3976 38
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14120 35
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5638 32
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17875 29
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26227 27
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Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11392 25
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2650 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23050 23
Google Android 13156 30
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 785 23
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 153 19
Apple iOS 7183 18
BSS BS-Client ДБО 125 18
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3644 17
BSS CORREQTS Corporate 47 13
Apple iPhone 6 5657 12
Microsoft Windows 14834 11
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 25 10
BSS Сервер Нотификации 20 9
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 485 9
Microsoft Windows 2000 11187 8
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection 10 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4439 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 5
SafeTech - SafeTouch 29 5
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 132 5
Microsoft Office Excel 1116 5
Microsoft Office 3556 5
Apple - App Store 2720 5
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 552 5
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом 92 5
Linux OS 8805 4
Инфосистемы Джет - Jet Detective 7 4
Oracle СУБД 603 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 910 4
BSS CORREQTS Retail 16 4
SafeTech - PayControl 29 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2142 4
Google Play - Google Store - Android Market 3099 4
Oracle Java - язык программирования 2835 4
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Call Defender - Тинькофф Ктозвонит 7 3
Яндекс.Директ 243 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 98 3
Microsoft Skype 2001 3
Oz Liveness 36 3
NVision Барьер 574 3
VisionLabs Luna Platform - СКУД 88 3
Aladdin JaCarta СКЗИ 160 3
Крылов Павел 23 9
Князев Дмитрий 17 7
Кармишин Дмитрий 19 7
Шадаев Максут 768 6
Хренов Сергей 30 5
Хохлов Андрей 8 5
Сизов Алексей 14 5
Гузовский Денис 46 4
Соболь Галина 8 4
Путятинский Сергей 76 4
Патешман Виталий 37 4
Скородумов Анатолий 65 4
Бабенко Алексей 9 3
Чурсин Дмитрий 45 3
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Бажин Андрей 12 3
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Марков Дмитрий 40 2
Россия - РФ - Российская федерация 129496 217
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50827 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40234 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13537 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15862 20
Европа 21482 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15734 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13858 12
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Беларусь - Белоруссия 4815 10
Азия - Азиатский регион 5224 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6647 7
Франция - Французская Республика 7651 6
Украина 7414 6
Казахстан - Республика 5166 6
Индия - Bharat 5204 5
Германия - Федеративная Республика 12326 5
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Южная Корея - Республика 6395 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2662 4
Таджикистан - Республика 818 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1036 4
Америка Латинская 1736 4
Европа Восточная 3025 4
Испания - Королевство 3637 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 932 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1127 3
Израиль 2657 3
Канада 4759 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 963 3
Армения - Республика 1906 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3460 3
Нигерия - Федеративная Республика 304 3
Саудовская Аравия - Королевство 542 3
Япония 13066 3
Италия - Итальянская Республика 4261 3
Америка 2119 2
Земля - планета Солнечной системы 10057 2
Чехия - Чешская Республика 1286 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 781 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43950 207
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21755 68
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11576 24
Страхование - Страховое дело - Insurance 5351 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25575 21
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 2
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eMarketer 201 1
IDC Security & Vulnerability Management 4 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 1
Тинькофф - Tinkoff Data 4 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 63 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 1
AppsFlyer State of Mobile Fraud 1 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 550 1
Cybersecurity Ventures 7 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Comparitech 5 1
Vanson Bourne 48 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 102 1
Forrester Research 815 1
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 192 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 644 4
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РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 18 1
ECommPay IT School 2 1
Positive Technologies - Positive Education 5 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 36 1
Columbia University - Колумбийский университет 152 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
ИИИ - Институт исследований интернета 51 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 302 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 64 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 775 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 718 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1351 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 975 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1867 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 9969 8
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 3
CNews FORUM Кейсы 158 2
CNews AWARDS - награда 440 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 492 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 248 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2200 2
Experian Analytics Forum 1 1
Experian Anti-Fraud Day 1 1
Teradata Форум 4 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 9 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
SAS Beyond Tomorrow 3 1
РИФ - Российский Интернет Форум 60 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 3 1
Kaspersky Open Innovation Program 6 1
Defcon 44 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 42 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 34 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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