«Билайн» с начала года защитил от влияния мошенников около 4 млн клиентов

Антифрод-система «Билайна» в течение первых пяти месяцев 2024 г. заблокировала более 45 млн мошеннических и более 63 млн спам-звонков. Таким образом, от влияния телефонных мошенников было защищено около четырех млн клиентов, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Самая долгая атака была в апреле, она длилась порядка 14 минут, за это время мошенники пытались дозвониться до одного абонента более трех тыс. раз, но все попытки оказались безуспешными. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Согласно статистике компании, за этот период чаще всего мошенники звонили клиентам мужского пола — 59%. Средний возраст потенциальной жертвы находится в диапазоне от 35 до 40 лет (как для мужчин, так и для женщин). В топ-5 регионов, где проживают потенциальные жертвы телефонных злоумышленников, попали: Москва (25,7%); Санкт-Петербург (5%); Ставрополь (3,6%); Казань (3,2%); Ростов-на-Дону (3,1%).

Директор по управлению уровнем фрода ПАО «ВымпелКом» Петр Алферов: «Мы постоянно совершенствуем алгоритмы нашей системы антифрода и запускаем новые продукты и сервисы для защиты наших клиентов от телефонного мошенничества и спама. Для B2C сегмента у нас с конца прошлого года работает Виртуальный помощник, а для бизнеса — Этикетка. Но мы защищаем не только своих абонентов, но и помогаем другим российским операторам проверять звонки при помощи облачной верификации. Уже более 300 операторов России подключились с помощью нашего облачного сервиса к системе антифрода от РКН. Мы будем и дальше развиваться и помогать коллегам бороться с этим злом. Мошенничество можно победить только совместными усилиями всего рынка».