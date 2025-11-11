Разделы

Мобильное мошенничество Телефонное мошенничество Mobile Fraud Phone Fraud Телефонный терроризм Маркировка звонков Маркировка вызовов

Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов

Почему может быть легко завербовать подростка по телефону?
Мошеннические схемы часто основаны на принципах игрового контента. Подросток воспроизводит, или точнее даже переносит, те действия, которые ему были разрешены в игре и которые он с удовольствием множество раз повторял, на реальную ситуацию. К тому же, у подростков не сформировано критическое мышление или абстрактно-логическое мышление, способность к прогнозированию. Это тоже ограничивает возможности подростка сохранить свою неприкосновенность и не попасться под воздействие мошенников.

Связано ли это с подростковым максимализмом?
Я скорее вижу уязвимость этой возрастной группы именно в несформированности критичности мышления, в эмоциональной импульсивности. Активировать эмоции подростка значительно проще, чем взрослого, а значит, и вовлечь его легче. Не имеет значения, какая эмоциональная реакция будет активирована: страх, тревога, недоумение, раздражение или даже злоба. Такая эмоциональная лабильность, плюс снижение критики дают возможность мошеннику привести подростка к тому действию, которое будет носить деструктивный характер.

Как уберечь детей и подростков?
Нет ни одной простой инструкции, которую мы могли бы посоветовать подросткам, родителям или ближайшему социальному окружению. В первую очередь потому что мы видим, что манипулятивные технологии каждый день изменяются. Здесь эффективнее будут работать воздействия, направленные на формирование критичности мышления, способности подростков увидеть последствия своих действий. С подростками надо говорить.

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


11.11.2025 Бизнес пострадал, а «выхлопа» нет. Маркировка звонков не спасла россиян от бесконечного спама. Опрос

едомостям» президент Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко, «более 90% спам- и мошеннических вызовов идет с мобильных номеров». «Операторы фиксированной связи давно под кон
Маркировка телефонных звонков 2025

-пользователей провайдеров сервиса маркировки телефонных звонков. Читать полностью Лидеры рейтинга «Сервисы маркировки телефонных звонков 2025» Место Компания Сервис маркировки телефонных звонк
19.08.2025 Т2 фиксирует пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеров

ровал резкий прирост мошеннического трафика с международных номеров. За неделю показатель заблокированных вызовов увеличился в пять раз. Об этом CNews сообщили представители Т2. Наибольшее количество мошеннических вызовов поступает с нумерацией Великобритании. Кроме того, в последние дни Т2 ежедневно блокирует более 24 млн дополнительных вызовов с подменой номера. При этом на традиционные г
10.07.2025 Как бизнес готовится к обязательной маркировке телефонных звонков

Актуальность сервисов маркировки телефонных вызовов В последние годы количество спам-звонков, мошеннических вызовов и случаев подмены номеров в России стабильно растет, что подрывает дове
23.06.2025 МВД, ФСБ и еще несколько госорганов: Названы ведомства, от чьего имени чаще всего действуют телефонные мошенники

Лжесотрудники из правоохранительных органов Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России назвали ведомства, от имени которых чаще всего действуют телефонные мошенники, об этом говорится в Telegram-канале ведомства. По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) М
07.03.2025 Телефонные мошенники стали применять тактику «двойного кода»
14.02.2025 В России вводится обязательная маркировка телефонных звонков, чтобы защитить граждан от мошенников и рекламы

дзорном ведомстве. Российские прокуроры подали в 2024 г. 7 тыс. исков на 1,5 млрд руб. к сообщникам телефонных мошенников, предоставлявших им свои счета для перевода похищенных средств. В Генпр
10.02.2025 Телефонные мошенники выманили 65 миллионов у сына экс-главы Роскомнадзора

Развод на миллионы У сына бывшего главы Роскомнадзора и нынешнего гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова телефонные мошенники выманили 65 млн руб. Об этом первым написал Telegram-канал «База». CNews отправил в «Газпром-медиа» запрос, но пока не получил ответа. По данным источника «Базы», 8 февраля
23.12.2024 Сбербанк: телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги

. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Такой вид мошенничества появился в начале 2023 г. Телефонные мошенники связываются со своими жертвами, у которых они уже украли деньги, и обеща
20.11.2024 Власти планируют создать в России базу голосов телефонных мошенников

характерные ему» входящие звонки и сможет совершать исходящие звонки по мобильной связи. Статистика Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо оператора
19.09.2024 Активность спамеров и телефонных мошенников в Волгоградской области за лето выросла в 2,2 раза

г. За это время МТС заблокировала с помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник» свыше 5 млн вызовов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 г. При этом пик активности спамеров и телефонных мошенников с начала года пришелся на летние месяцы. В среднем число спам-звонков с начала года выросло на 20% летом, а в августе достигло рекордного значения за последние два года. О
06.09.2024 Сбербанк: украинские телефонные мошенники начали активно действовать, в том числе против жителей стран — союзников Украины

меров по телефону, так и через мессенджеры, причем в некоторых случаях, когда идет видеозвонок, злоумышленники используют дипфейки, чтобы скрывать свое лицо или голос. Станислав Кузнецов: «Украинские телефонные мошенники раньше активно не проявляли себя в отношении жителей этих государств, там работали в основном местные кол-центры. Теперь мы ежедневно фиксируем десятки тысяч звонков в разн
26.08.2024 Сбербанк фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон

Сбербанк фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон. Обзвоны происходят в отношении клиентов многих банков, в том числе Сбербанка. В России зафиксирован ряд хищ
22.07.2024 Пользователи приложения «СберБизнес» получили защиту от телефонных мошенников

Пользователи мобильного приложения «СберБизнес» на устройствах с операционной системой Android теперь могут защитить себя от телефонных мошенников с помощью определителя мошеннических номеров. Новая опция бесплатна. Сбербанк уже начал внедрять этот сервис, всем клиентам — пользователям интернет-банкинга на Android —

18.07.2024 Охота начинается: «Т-Банк» открывает доступ к фрод-рулетке — первому в мире сервису, где перехватываются звонки мошенников

«Т-Банк» открывает доступ к своему новому экспериментальному сервису, начиная сбор заявок — фрод-рулетке «Ловушка для мошенников». Это первый в мире сервис, где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». Миссия фрод-рулетки — обучать пользователей навы
06.06.2024 «Сбер» и «Билайн» планируют совместно развивать технологии искусственного интеллекта для защиты клиентов от телефонных мошенников

ичества, но и существенным потенциалом для развития этих технологий. Вместе мы сможем скорее и эффективнее реализовать этот потенциал». Александр Торбахов, генеральный директор «ВымпелКома», сказал: «Телефонное мошенничество — это один из сложнейших вызовов нашего времени. Только с начала года «Билайн» предотвратил свыше 45 млн мошеннических звонков и защитил почти 4 млн своих клиентов. И э
04.06.2024 Телефонные мошенники выманили 6,5 млн рублей у экс-замгубернатора, отвечавшего за информационную безопасность

ичества Мошенники обманули бывшего замгубернатора Смоленской области на 6,5 млн руб., пока он отдыхал в Республике Крым. На прошлом посту чиновник отвечал в регионе за цифровизацию и ИТ-безопасность. Телефонные мошенники простым способом обманули экс-чиновника. Об этом в начале июня 2024 г. сообщило российское интернет-издание Baza. До весны 2023 г. Николай Кузнецов работал на должности зам
28.03.2024 Каждый шестой россиянин пострадал от телефонных мошенников

алкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, 28% — несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц телефонные мошенники беспокоят 18% опрошенных, несколько раз в год — 13%. Еще 2% респондентов
21.02.2024 Сбербанк: телефонные мошенники начали вербовать своих жертв для преступных схем

влиянием 71-летняя клиентка Сбербанка сняла 5,3 млн руб. для передачи «сотруднице ЦБ» и дальнейшего зачисления на «безопасный» счет. Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Телефонные мошенники постоянно ищут слабое звено, чтобы похитить денежные средства клиентов банков. И, к сожалению, обычно таким звеном оказываются люди, которые сами отдают свои деньги мошенни
12.02.2024 Семья сотрудника CNews стала жертвой телефонных мошенников. Работает новая схема обмана

законодательства требовалось подтверждение или обновление персональных данных владельца SIM-карты. Телефонные мошенники научились выманивать у граждан код доступа к Порталу госуслуг и получать
07.12.2023 Операторам связи придумали новую кару за пропуск мошеннических вызовов. Власти могут лишить их лицензии

атура общими усилиями готовят новые поправки к закону «О связи», которые позволят даже не просто отзывать – аннулировать лицензии операторов связи, которые по тем или иным причинам не блокируют поток мошеннических вызовов. «Это позволит решительно пресекать и привлекать к ответственности недобросовестных операторов», – сказал Шейкин. В настоящее время за подобное нарушение операторам полага
03.08.2023 Число жертв телефонных мошенников среди абонентов «Билайна» за год снизилось на 26%

Количество абонентов «Билайна», попавших под влияние телефонных мошенников с разной степенью материального ущерба, снизилось на 26% год к году. Об этом CNews сообщил представитель оператора. Таких показателей удалось добиться благодаря разработан
27.04.2023 Телефонные мошенники, обманывающие россиян, изгнаны в WhatsApp. «Билайн» призывает к блокировкам
05.12.2022 Операторы ответят за каждый подменный номер. Власти берут звонки мошенников под контроль

б. для индивидуальных предпринимателей и от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. для юридических лиц. Цель уже на горизонте Как сообщил изданию Артем Шейкин, если законопроект превратится в действующий закон, телефонное мошенничество не исчезнет полностью, однако фактов звонков с подменных номеров станет меньше. Сейчас это распространено потому, что операторам связи это тоже выгодно – они зарабатыва
31.10.2022 Украинские телефонные мошенники разоряют россиян с технической помощью Англии, Польши, США, Эстонии

. По его словам, call-центры размещались, в том числе, в Днепропетровске и Харькове. Украина — центр кибермошенничества в СНГ В феврале 2021 г. в Министерстве внутренних дел России (МВД) заявили, что телефонные мошенники, находятся, в большинстве своем, за пределами России. По информации заместителя правления «Сбера» Станислава Кузнецова, на конец 2021 г. доля мошеннических звонков россияна
29.09.2022 Телефонные мошенники беспокоят россиян все чаще

россиян. 26% опрошенных беспокоят несколько раз в неделю, 24% — несколько раз в месяц. 15% россиян телефонные мошенники звонят несколько раз в год, 4% — раз в несколько лет. 9% респондентов ут
03.06.2022 Телефонные мошенники «переобулись» и стали представляться сотрудниками операторов связи. Алгоритм

лобу на номер, с которого звонил злоумышленник. В течение 72 часов такой номер будет заблокирован. Все новое – это хорошо забытое старое Со слов источников издания, схема, которую взяли на вооружение телефонные мошенники, не является новой в полной мере. Они эксплуатировали ее несколько лет назад. По неизвестным причинам широкой популярности она на тот момент не обрела. Злоумышленники в ито
20.05.2021 Искусственный интеллект «Билайна» будет выявлять «телефонных мошенников»

«Билайн» внедряет технологии искусственного интеллекта в сервис «Кто звонит?», который выявляет «телефонных мошенников». Это позволит сократить время идентификации и занесения потенциального мошенника в «черный список» с нескольких суток до минут, а также защитить не только владельцев смар
08.12.2020 Сбербанк представил технологию выявления телефонных мошенников в режиме реального времени

«Сбер» первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени, объединив усилия с операторами связи в рамках уникального технологического антифрод-решения. Решение не имеет аналогов в мире и запускается

15.02.2019 В Москве поймали телефонных мошенников, наживших миллионы на пенсионерах и известном певце
30.03.2015 Tele2 подвел итоги программы по борьбе с мобильным мошенничеством в 2014 г.

). Остальные 63% нежелательных рассылок пришлись на спам. На популярный в 2013 г. вид мошенничества Wangiri, при котором абонентов вынуждают перезвонить на платный номер, в прошлом году пожалов
08.07.2013 В России запретили мобильное мошенничество

Госдума одобрила внесенные рядом депутатов поправки к Закону «О связи», нацеленные на борьбу с мобильным мошенничеством. В течение прошлой недели документ успел пройти утверждение сразу во всех трех чтениях. Правда, между первым и вторым чтениями законопроект претерпел существенной измен
01.06.2010 «МегаФон» запустил интернет-проект, посвященный борьбе с мобильным мошенничеством

Оператор сотовой связи «МегаФон» объявил о старте интернет-проекта, посвященного борьбе с мобильным мошенничеством stopfraud.megafon.ru. На новом сайте можно найти подробное описание наиболее распространенных мошеннических схем и рекомендации абонентам, как действовать, чтобы не ста
09.09.2008 МВД России поможет защититься от электронных и телефонных мошенников

МВД России подготовило специальную инструкцию для граждан с рекомендациями как обезопасить себя от электронных и телефонных мошенников. Об этом сообщил сегодня начальник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России Борис Мирошников, передает «Прайм ТАСС». Как он отметил, современные мошенник
22.05.2008 Управление «К» задержало группу «телефонных мошенников»

Сотрудники управления "К" Министерства внутренних дел России задержали участников организованной преступной группы "телефонных мошенников", которая на протяжении полугода под предлогом освобождения от уголовной ответственности похищала деньги у жителей Москвы и Московской области. Как заявили в пресс-службе

17.04.2008 Телефонный мошенник осужден на два года

В Сланцах пойман и осужден телефонный мошенник. Поймать преступника помогла одна из намеченных им жертв - пожилая местная жительница. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, молодой человек обзванивал со своег
30.01.2008 В Новгородской области «телефонному террористу» вынесен приговор

Парфинский районный суд Новгородской области вынес приговор «телефонному террористу», обвиняемому в заведомо ложном сообщении о факте взрыва. Подсудимый 31 августа 2007 года сообщил о готовящемся взрыве, после чего был задержан по горячим следам. По приг
29.01.2008 В Петербурге задержан телефонный террорист

В Санкт-Петербурге задержан телефонный террорист, сообщает ИА REGNUM. Подозреваемый в ложном сообщении об акте терроризма задержан в Кировском районе города. 33-летний мужчина «заминировал» по телефону ателье по ремонту о
26.12.2007 Милиция отметила новые случаи «телефонного терроризма»

В Петербурге активизировались «телефонные террористы». С начала недели милиция получала сообщения о минировании торгового центра «Норд» и жилого дома по Будапештской улице. В обоих случаях взрывные устройства обнаружены не б
14.11.2007 «Телефонный мошенник» задержан в Петербурге

С поличным при передаче денег за мнимое освобождение якобы задержанного милицией гражданина в Петербурге был пойман очередной «телефонный мошенник». Задержание злоумышленника произошло по факту обращения лица, за которое мошенники и просили выкуп в размере 30 тыс. руб. В настоящее время ведется поиск соучастников задер

